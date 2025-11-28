David Ondráčka: Česká emokracie, když politika ztratila řemeslo

Nový magazín právě vychází!

Žijeme dnes v jakési emokracii, vládě emocí. Politická komunikace jede tak zběsile rychle, že se všechno převalí, okamžitě je překryto novou informací, emocí, zapomnění je téměř okamžité, zůstane jen krátký vjem. Místo věcné debaty jen výbušný status. Politici se tomu přizpůsobují, protože musejí, a mnozí z nich se v tom našli. Stávají se z nich jen influenceři s asistenty pro tvorbu stories a reels.

Z ministerstva do stories: Jak se z politiků stali influenceři

Politika kdysi bývala řemeslo, trochu nudné, ale řemeslo. Mělo to svůj pravidelný rytmus: schůze, zákony, jednání za zavřenými dveřmi, kompromisy. Dneska je to ale už jen a především komunikace. Zběsilá, všudypřítomná, únavná. Místo vyjednávání virální reels, místo strategie stačí silná emoce ve čtyřech slovech. A místo výsledků? Sledujeme, kdo koho dnes na sítích sestřelil.

A spravedlivě dodejme: politici to v době sociálních sítí nemají snadné. Dnešní politika je pro ně jízda na divokém koni, takové rodeo v Texasu. Politik se drží na hřbetě a zoufale se snaží udržet aspoň pár vteřin. Kůň divoce skáče, než ho konečně setřese a nastoupí náhradník, který rychle dopadne stejně.

Politika v době scrollování

V době sociálních sítí se z politika stává performer. Není důležité, co navrhneš, ale jak to prodáš. Emoce je měna, vztek, šok, výkřik – to všechno se sdílí, lajkuje a komentuje. Zato nápady, které jsou trochu složité, jsou nudné a dokonce vyžadují spolupráci? Smůla, to algoritmus nebere.

Točí se sice dokumenty, píšou knihy, natáčí podcasty o historii, spousta lidí se snaží o reflexi. Chtějí brzdit to okamžité zapomínání, ale je to dost marné. Místo věcné debaty: výbušný status. Místo návrhu zákona: tiktokový výkřik. Politici se přizpůsobují, protože jim nic jiného nezbývá.

Obsah většinou úplně chybí, ale nálada jede. Všechno musí být hned, ostré, čitelné, hlavně sdílené. A my ostatní? Smutně čekáme, až někdo v tom hluku zkusí znovu mluvit věcně. Nechceme návrat do doby papírových formulářů, ale chtěli bychom zpátky politiku, která má smysl, a ne jen show.

Politika v éře sociálních sítí

Sociální sítě jsou postaveny chytře, ale pro politiku to je zdrcující prostředí. Sítě reaguji na lidskou přirozenost a potřeby sdílet a cítit se výjimečně, zajímavě. Představte si, jak jdete nějakým velkým letištěm v cizině, třeba v Londýně, a najednou jste v tom davu a globálním mraveništi úplně ztracení, zaměnitelní. Jste součást neskutečně masy lidí, lidstva, nikoho nezajímá vaše skvělá individualita a jak jste výjimeční. A každý se potřebuje aspoň trochu cítit, že je ve své bublince VIP, klidně pro pár lidí, ale důležitý. To splňuje tu základní lidskou potřebu. Proto ty instagramy a facebooky pořád tak frčí, a i když to později bude třeba nějaká jiná síť, ta potřeba nezmizí.

Veřejné pohoršení: Český národní sport na sociálních sítích

Veřejné pohoršení se u nás stalo samostatnou disciplínou. Není to diskuse, není to postoj. Je to hra. Hra o lajky, o pozornost, o pět vteřin světla ve virtuálním prostoru. Často bez obsahu, zato s maximem emocí. Morální majáky jsou často neuvěřitelně hloupé. Pohoršováním se ještě nikdy nikdo žádné body nezískal a nikoho jiného o ně nepřipravil. Únavné točení videí na téma „já jsem ještě více morální než vy všichni dohromady“, žádnému populistovi rozhodně neublíží.

Stačí vybrat si terč – ideálně někoho, kdo právě něco dělá nebo říká. Pak přijde výbuch: „Já se pohoršuji!“ A lajky naskakují. O návrhy, řešení, nebo nedejbože pochopení tu nejde. Je to levné, rychlé a trapné, aspoň do dalšího pohoršení. Stalo se to formou virtuální morálky těch, kdo nemají co jiného nabídnout. Neschopni vymyslet něco pozitivního nebo pochopit něco složitějšího, sáhnou po jediném, co zbývá: hněv a ostentativní pohoršení.

Jak čelit světu, který v mnoha směrech zešílel

Žijeme v době, kdy se ze složitosti stává nepřítel. Kdy se společenské problémy, které mají hluboké kořeny a protichůdné důsledky, redukují na slogany. Stačí nalepit nálepku – „woke“, „neziskovka“, „globalisti“, „Brusel“, „Putin“, „dezoláti“, a dál už se nemusí myslet. To je pohodlné, a nebezpečné.

Některé věci prostě nejsou jednoduché. A když je zploštíme do binárních kategorií „dobrý vs. zlý“, „my vs. oni“, „vlastenci vs. zrádci“, připravujeme se o možnost svět skutečně pochopit, a tím i ovlivnit. Ztrácíme schopnost nuance. Jenže skutečné problémy se neřeší v komentářích. A společnost se neudrží pohromadě, když přestaneme chápat její složitost.

Každý si vede svůj vlastní boj o normálnost

Najednou se dějí věci, které by ještě nedávno vypadaly jako dystopie. Ústavní zvyklosti se ohýbají podle toho, kdo má zrovna moc. Veřejná lež už není skandál, relativizace je zbraň. Každý den bojujeme o to, co je ještě „normální“ – a hlavně o to, jestli si na to nezvykáme. Co je přijatelné, co už ne. A hlavně – jestli si na to zvykneme.

A právě to je největší nebezpečí, zvyk. Zvykneš si, že politici lžou, že slušnost je naivita, že solidarita je podezřelá. A jednoho dne se probudíš ve světě, kde nic z toho už nikoho nepřekvapí. Nezvyknout si je dnes odvážný politický postoj. Nejde o nostalgii po „starých časech“. Jde o rozhodnutí neztratit vnímavost vůči nuancím. Připouštět si, že některé věci nejsou černobílé, že ne každá emoce má pravdu, že ne každá hysterie je protest. Nezvyknout si je druh občanské odvahy. A taky intelektuální poctivosti. V době, kdy se šílenci tváří jako proroci, je to možná to nejvíc, co můžeme udělat.

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Riverside Karlin
Riverside Karlin - použito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Rozsáhlý kancelářský kampus Riverside Karlín, dosud vlastněný rakouskou skupinou CA Immobilien Anlagen (CA Immo), mění majitele. Podle informací newstream.cz kupuje celý areál jedna ze společností patřících do Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka. Hodnota transakce se pohybuje kolem 300 milionů eur, tedy zhruba 7,25 miliardy korun.

Jde o několikátý prodej prémiové nemovitosti od zahraničních hráčů do rukou českých firem, což je trend poslední doby: Visionary v Holešovicích, moderní kancelářský komplex původně vlastněný zahraničním investorem, koupila česká Conseq Group. Stará Celnice v centru Prahy přešla ze zahraničního portfolia do českého realitního fondu Fio. Ikonický hotel Diplomat koupila od thajské firmy Rabbit investiční společnost PPF Real Estate rodiny Kellnerových, ta přitom dříve s miliardářem Michalem Strnadem koupila také prémiový hotel Four Seasons. 

Pro Trinity Banking Group jde o další zásadní pražskou akvizici. Předloni skupina koupila prestižní budovu na rohu ulic Celetná a Na Příkopě 33 (nyní Palác Trinity) a letos na začátku roku přidala také Palác House od CPI. Riverside Karlín představuje její zatím největší pražský realitní nákup.

České investiční fondy jsou ve velmi dobré kondici. Jde o soubor nemovitostí vybudovaný jedním developerem, jehož koncepce byla od začátku založena na vytvoření kancelářského kampusu na Rohanském nábřeží. Ostatní projekty na těchto pět budov, které fungují jako synergický celek, přirozeně navazují. Danube House se aktuálně rekonstruuje na nový standard a kompletní rekonstrukce bude dokončena do poloviny příštího roku,“ dodává Jana Vlková, ředitelka oddělení Office Agency a Workplace Advisory v Colliers.

Prodej kancelářského kampusu Riverside bude letos druhou největší realitní transakcí. „Jedná se o mimořádnou transakci, při níž se významná nemovitost vrací do českých rukou. Trinity se stává silným hráčem na realitním trhu – Riverside lze označit za obchod roku. Tento unikátní, urbanisticky velmi zdařilý kampus v atraktivní části Karlína je trvale plně obsazený a mezi nájemci vyhledávaný. Trinity získává udržitelnou investici, která bude v dalších letech na hodnotě posilovat, protože podobně kvalitních lokalit je v Praze málo,“ přibližuje jednatelka společnosti Knight Frank Zdenka Klapalová, která Trinity v transakci zastupovala.

Bankéř Lapčík koupil další miliardovou budovu, tentokrát na Pankráci. Prodávajícím je Vítkova CPI

Reality

Realitní fond banky Trinity Bank koupil od skupiny CPI Europe miliardáře Radovana Vítka kancelářskou budovu Pankrác House v Praze. Cena zůstává tajná. Podle informací serveru SeznamZprávy však činila asi jednu miliardu korun.

nst

Přečíst článek

Jeden z prvních moderních kampusů v Praze

Riverside Karlín tvoří pětice výrazných administrativních budov postavených na místě někdejšího brownfieldu. Do komplexu patří Mississippi House, Danube House, Amazon Court, Nile House a Missouri Park.

Výstavba kampusu začala v roce 2003 a Riverside se stal jedním z prvních skutečně moderních urbanistických celků v Praze. Díky své poloze u karlínského nábřeží nabízí výjimečné výhledy i přímou návaznost na centrum města. Komplex je dlouhodobě plně obsazený a patří mezi nejžádanější administrativní lokality v metropoli.

Dominantou celého areálu je Danube House, budova inspirovaná hamburským Chilehausem architekta Fritze Högera. Nabízí téměř 20 tisíc m² kancelářských ploch a přes 1 200 m² retailu. Zajímavostí je propojení všech budov kampusu podzemním tunelem s garážemi s více než 250 parkovacími místy. Uvnitř Danube House se nachází dvouúrovňové prosklené atrium přístupné veřejnosti, s restauracemi, kavárnami a obchody. Architektonicky působivý prostor doplňují skleněné výtahy, lávky a otevřený systém přirozeného větrání.

Druhou dokončenou budovou kampusu byl Nile House, opět nízkoenergetický projekt se silným architektonickým rukopisem. Fasáda ze zelené brazilské žuly a skleněných prvků ukrývá 17 600 m² pronajímatelných ploch. Atriu dominuje dramatické točité schodiště, které prostoru dodává dynamiku a zároveň funguje jako součást ventilačního systému.

Největší transakcí letoška je prodej pražského obchodního centra Palladium, které rakouská skupina Erste (prostřednictvím fondu REICO) koupila od německé Union Investment. Cena přesáhla 16 miliard korun, což z Palladia činí nejdražší jednotlivou komerční nemovitost, která kdy na českém trhu změnila majitele.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Babiš odmítl ve Sněmovně říct, jak vyřeší střet zájmů

Předseda ANO Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda ANO Andrej Babiš odmítl odpovídat na dotazy poslanců, jak před očekávaným jmenováním premiérem vyřeší budoucí střet zájmů ohledně svého holdingu Agrofert. Babiš to uvedl na závěr svého projevu při mimořádné schůzi Sněmovny, v němž zhruba půldruhé hodiny líčil své podnikání a politické působení.

Schůzi, kterou iniciovali poslanci sněmovní menšiny z KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a Pirátů, označil za zbytečnou vzhledem k tomu, že se na způsobu zveřejnění dohodl s prezidentem Petrem Pavlem. Obvinil politické odpůrce i některá média z šíření lží, mluvil o pokračování boje polistopadového kartelu proti své osobě, který trvá 14 let. Jeho vystoupení několikrát přerušili Piráti s transparenty a v tričkách vyzývajících k prodeji Agrofertu.

„Nerozumím tomu, proč jste svolali tuhle schůzi, když my s panem prezidentem máme jasnou dohodou o tom, jak postupně nominanti na příští koaliční vládu ho navštíví a jakým způsobem já oznámím ten střet zájmů, který samozřejmě nemám,“ uvedl Babiš. „Já určitě vám na žádné otázky nebudu odpovídat uvidíme se příště,“ řekl poslancům závěrem.

Zpřísnění zákona o střetu zájmů, kvůli němuž byl Agrofert převeden svěřenských fondů, označil Babiš s odvoláním na Ústavní soud za snahu o likvidaci politického konkurenta. Podle předsedy ANO končící vládní koalice zneužívala takzvaný lex Babiš k postihování těch, kteří spolupracovali s Agrofertem. Uvedl také, že u nárokových dotací nemůže žádný střet zájmů nastat, protože o nich rozhoduje na úrovni Evropské unie.

Babiš měl podle iniciátorů schůze příležitost veřejně před nástupem do vlády objasnit, jak chce vyřešit střet zájmů spočívající ve vlastnictví Agrofertu. O vysvětlení postupu veřejnosti Babiše žádá také prezident Pavel. Avizoval, že bez toho Babiše nejmenuje premiérem. Ve středu prezident uvedl, že je připraven Babiše jmenovat do týdne po zveřejnění způsobu řešení střetu zájmů.

Šéf ANO uvedl, že třikrát požádal o své vydání k trestnímu stíhání ke kauze Čapí hnízdo, čímž vyhověl kodexu svého hnutí. Neřekl, zda o zbavení poslanecké imunity požádá opětovně. Uvedl jen, že si dříve myslel, že všechny české soudy jsou nestranné. „Dnes už si to nemyslím,“ řekl. Odmítl, že se z rozhodnutí soudů musel omlouvat za svá lživá tvrzení. „To nebyly lži,“ řekl šéf nejsilnějšího hnutí.

„Vy mně nemůžete soudit, já mám čisté svědomí“

Předseda ANO mluvil o antibabišismu, urážkách a dehonestaci, kterým podle svých slov čelí. „Říkáte, že jsem starý estébák nebo hochštapler a očekáváte, že my s vámi budeme spolupracovat,“ dotázal se Babiš ve svém projevu. „Neexistuje žádný důkaz o mé spolupráci, moje jméno není nikde,“ tvrdil. Jeho jméno prý na dokument zapsal pracovník komunistické Státní bezpečnosti, aby vykázal, že splnil kvótu. „Vy mně nemůžete soudit, já mám čisté svědomí,“ řekl poslancům.

Rozhodnutí ministerstva zemědělství vymáhat po Agrofertu 5,1 miliardy korun, které firmy z této skupiny načerpaly na dotacích v době, když byl Babiš ve vládě, označil předseda ANO za politické. Agrofert podle Babiše státu nic nedluží, naopak pomáhá. Předseda ANO si v košíku k řečnickému pultu přinesl i knihu o Agrofertu, který označil za své dítě budované 30 let. Kontroly Agrofertu označoval za účelové, Piráty obvinil, že na něj práskali v Bruselu. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) nabádal Piráty ke slušnému chování a k tomu, aby se s transparenty nefotografovali před poslanci, kteří si to nepřejí, a nezakrývali jimi řečníka.

Babiš mluvil například o tom, jak Agrofert zachraňoval v 90. letech minulého století některé další podniky před krachem, kolik peněz odvádí na daních a odvodech, i o pomoci Ukrajincům po ruské vojenské invazi. Poukazoval taky na to, že u nárokových dotací nemůže žádný střet zájmů nastat, protože o nich rozhoduje na úrovni Evropské unie. Zmínil se o kauzách například kolem stomilionové dotace na výstavbu linky na toastový chléb.

Totální dno představovaly podle Babiše účelové články o převezení jeho stejnojmenného syna se schizofrenií na Krym. Při líčení, jak politici a média jeho syna zneužili, se Babiš nakrátko rozplakal. „Tohle všechno byl největší hyenismus,“ řekl.

