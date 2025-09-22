Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Money Trump prozradil jména investorů, kteří převezmou americké aktivity sociální sítě TikTok

Trump prozradil jména investorů, kteří převezmou americké aktivity sociální sítě TikTok

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Mezi investory, kteří převezmou americké aktivity sociální sítě TikTok dosud provozované čínskou společností ByteDance, budou mimo jiné mediální magnáti Lachlan a Rupert Murdochovi nebo Michael Dell, který je zakladatelem technologické společnosti Dell. Televizní stanici Fox News to řekl americký prezident Donald Trump.

Trump nejprve potvrdil účast zakladatele společnosti Oracle Larryho Ellisona. Bílý dům už o víkendu uvedl, že Oracle bude v celém projektu amerického TikToku garantovat bezpečnost dat.

„Nerad vám to říkám, ale je v tom zapojený muž jménem Lachlan. Víte, kdo je Lachlan?“ cituje Trumpa BBC. „A v té skupině bude pravděpodobně i Rupert,“ dodal prezident.

Lachlan Murdoch nedávno převzal řízení rodinného mediálního impéria v podobě společností Fox a News Corp. Jeho 94letý otec Rupert Murdoch z čela obou společností odstoupil před dvěma lety. Podle dvou zdrojů agentury Reuters by Murdochovi případně do odštěpené společnosti TikTok U.S. investovali prostřednictvím společnosti Fox

Agentura Bloomberg o víkendu s odvoláním na vysokého představitele Bílého domu uvedla, že mezi nové investory budou patřit společnosti Oracle, Andreessen Horowitz a společnost soukromého kapitálu Silver Lake Management.

Alphabet vstoupil do tříbilionového klubu: Co to znamená pro investory

Názory

Když Google v roce 2004 vstupoval na burzu, málokdo si tehdy dokázal představit, že o dvě desetiletí později bude jeho mateřská společnost Alphabet patřit mezi elitní hráče s několika bilionovou tržní kapitalizací. V září 2025 se Alphabet oficiálně přidal k Applu, Microsoftu a Nvidii, a to do velké míry díky příznivému obratu v legislativním sporu s americkým ministerstvem spravedlnosti, podotýká ve své analýze Anna Šuhajdová, předsedkyně představenstva Capital Markets.

Anna Šuhajdová

Přečíst článek

Média už dříve informovala, že podíl ByteDance zřejmě bude činit 19,9 procenta, což vyhovuje zákonným požadavků, podle nich musí být podíl čínské společnosti v takovém podniku nižší než 20 procent. Televize CNBC dříve uvedla, že na transakci se budou podílet i dosavadní američtí investoři firmy ByteDance.

TikTok už v roce 2022 kvůli obavám o bezpečnost a rostoucímu politickému tlaku v USA přesunul data amerických uživatelů do cloudu společnosti Oracle. Média v minulém týdnu spekulovala, že pokračování tohoto uspořádání je součástí dosud nezveřejněné dohody.

Trump minulý týden v pátek po rozhovoru s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem naznačil, že Čína souhlasí s převzetím aktivit čínské sociální sítě v USA konsorciem amerických vlastníků. Oba státníci se podle něj osobně sejdou na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji.

TikTok

TikTok posílí dohled nad Českem před volbami. Chce zabránit šíření dezinformací

Volby 2025

Sociální síť TikTok, kterou v Česku používá každý měsíc 2,4 milionu lidí, zpřísní před říjnovými sněmovními volbami opatření k ochraně integrity voleb. Společnost má globální i lokální týmy, které monitorují obsah související s volbami, a spolupracuje s českými i evropskými partnery na odhalování dezinformací a zvyšování mediální gramotnosti.

ČTK

Přečíst článek

Dosažení rámcové dohody s Čínou minulý týden v pondělí oznámil americký ministr financí Scott Bessent, což následně potvrdil hlavní čínský vyjednavač Li Čcheng-kang. Telefonické jednání prezidentů mělo sloužit k dojednání podrobností a dokončení dohody.

Americký prezident krátce po nástupu do úřadu na 75 dní pozastavil uplatňování zákona o zákazu TikToku na území USA v případě, že čínský vlastník většinový podíl neprodá zájemci schválenému vládou. Následovaly ještě další tři odklady, poslední z nich minulý týden. Lhůta tak má uplynout až 16. prosince.

Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Podle agentury Reuters jde konkrétně o obavy, že by čínská vláda mohla mít přístup k datům amerických uživatelů a následně v zemi prostřednictvím aplikace provádět vlivové operace.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Pfizer posiluje na trhu s léky na hubnutí. Za 151 miliard kupuje firmu Metsera

Americká farmaceutická společnost Pfizer se za 7,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 151 miliard korun, chystá převzít výrobce léků proti obezitě Metsera
iStock
ČTK
ČTK

Americká farmaceutická společnost Pfizer se za 7,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 151 miliard korun, chystá převzít výrobce léků proti obezitě Metsera, píše list Financial Times. Pfizer se tak snaží získat opěrný bod na lukrativním trhu s léky na hubnutí, když jeho vlastní experimentální přípravek letos neuspěl v klinických testech.

Pfizer podle zdrojů za každou akcii společnosti Metsera zaplatí 47,5 dolaru v hotovosti. V případě splnění stanovených cílů později vyplatí dalších 22,5 dolaru za akcii. Kupní cena tak zahrnuje velkou prémii k současné tržní hodnotě akcií společnosti Metsera, jejichž cena v pátek uzavřela na 33,32 dolaru. Firmy by podle zdrojů mohly dohodu o převzetí oficiálně oznámit už dnes, pokud se na poslední chvíli neobjeví nečekané komplikace.

Společnost Metsera vstoupila na burzu teprve v letošním roce, s jejími akciemi se koncem ledna začalo obchodovat na trhu Nasdaq. O převzetí firmy podle zdrojů projevilo zájem několik velkých farmaceutických podniků.

Euforie kolem zázračného léku na hubnutí končí. A Novo Nordisk rozdává tisíce výpovědí

Zprávy z firem

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zruší 9000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 11 procentům celkové pracovní síly. Rozhodnutí je součástí plánu na širší transformaci podniku v době, kdy čelí zvýšené konkurenci na trhu. Oznámila to společnost. Novo Nordisk vyrábí lék na hubnutí Wegovy.

ČTK

Přečíst článek

Poptávka po přípravcích na hubnutí v poslední době roste, o dominanci na trhu nyní bojují farmaceutické společnosti Eli Lilly a Novo Nordisk. Někteří odborníci odhadují, že roční hodnota světového trhu s přípravky na hubnutí by začátkem příštího desetiletí mohla dosáhnout 150 miliard dolarů (přes tři biliony korun), napsala agentura Reuters,

Metsera patří mezi podniky vyvíjející léky na hubnutí nové generace. Její technologie by mohla přinést zlepšení oproti současným přípravkům firem Eli Lilly a Novo Nordisk, které mají vedlejší účinky, jako je například ztráta svalové hmoty, upozorňuje Financial Times.

Další chaos. Trumpova administrativa se tentokrát vozí po vízovém programu pro firmy

Další chaos. Trumpova administrativa se tentokrát vozí po vízovém programu pro firmy
Profimedia
nst
nst

Technologický sektor a další společnosti vydaly sérii varování pro své zaměstnance s vízy H-1B, aby necestovali do zahraničí. Reagovaly tak na chaos, který vyvolalo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa uvalit na tento široce využívaný firemní vízový program poplatek ve výši 100 tisíc dolarů.

Microsoft, Alphabet, Amazon a další technologické firmy rozeslaly v sobotu zprávy dotčeným zaměstnancům, aby se okamžitě vrátili do USA a zrušili jakékoli plány na odjezd ze země poté, co Bílý dům v pátek oznámil, že nová pravidla začnou platit v neděli, píše agentura Bloomberg. V sobotu pak úředník Bílého domu upřesnil, že poplatek se týká pouze nově vydávaných víz a neplatí v případě žádostí o prodloužení, ani se nebude vztahovat retroaktive na současné držitele a bude uplatněn až v nadcházejícím cyklu.

Později v sobotu odpoledne zveřejnil účet Bílého domu na síti X zprávu, že Trumpovo oznámení se nevztahuje na současné držitele víz s dodatkem, že poplatek neovlivní možnost cestovat do a z USA těm, kteří vízum již mají. Navzdory těmto ujištěním však přetrvávají nejistoty ohledně toho, jak bude změna aplikována a vymáhána. To vyvolalo mezi korporacemi v USA zmatek a obavy a přimělo firmy a imigrační právníky varovat držitele víz před zahraničními cestami.

Microsoft aktualizoval své pokyny pro zaměstnance s tím, že ti s naplánovanými cestami mohou pokračovat. Dodal však, že i tak existuje riziko vzniku „zmatků při návratu do USA“. Microsoft se k novým pokynům odmítl vyjádřit.

Trumpova Zlatá karta
Aktualizováno

Trumpova novinka. Roční pracovní vízum do USA pro zahraniční specialisty vyjde na dva miliony

Money

Víza do Spojených států pro kvalifikované zahraniční pracovníky budou ročně stát 100 tisíc dolarů (asi dva miliony korun), uvedl podle agentur americký prezident Donald Trump. Na toto oznámení zareagovaly některé velké technologické společnosti tím, že varovaly své zahraniční pracovníky, aby neopouštěli USA nebo aby se urychleně vrátili, píše agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Nikam nejezdit 

Několik držitelů víz pro Bloomberg uvedlo, že změny jsou zneklidňující. Například čtyřiatřicetiletý Lawrence, který se měl v pondělí přestěhovat z Velké Británie do Bay Area, aby nastoupil do nového zaměstnání v oboru inženýrství, měl v okamžiku podpisu exekutivního nařízení již vše sbaleno, prodal auto, pronajal dům a rozloučil se s rodinou a přáteli. Lawrence, který nechce uvádět své příjmení ani název firmy ze strachu z odvety, dostal od firemních imigračních právníků radu zůstat zatím ve Velké Británii.

Jeden zaměstnanec Googlu, který si přál zůstat v anonymitě, popsal, že kvůli oznámení Bílého domu musel zrušit cestu do Tokia za rodinou. Amazon zároveň varoval držitele závislých víz H-4 (určených pro manžele a děti držitelů H-1B), aby rovněž zůstali v USA. Program H-1B je intenzivně využíván technologickým sektorem k přivádění kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Využívají jej však také finanční společnosti a poradenské firmy.

Podle americké vlády mají nejvíce víz H-1B společnosti Amazon, Tata Consultancy Services, Microsoft, Meta Platforms a Apple. JPMorgan Chase  a Walmart jsou na 8. a 9. místě. Každý rok zaměstnavatelé podávají žádosti do března, v dubnu probíhá loterie. K dispozici je 65 tisíc víz plus 20 tisíc pro držitele amerického magisterského titulu. V roce 2025 bylo podáno více než 470 tisíc žádostí, schválení pracovníci mohou nastoupit od 1. října.

Čeká se na rychlou žalobu a předběžné opatření

Ernst & Young svým držitelům víz doporučila návrat do USA již v sobotu. Walmart vydal podobné pokyny s tím, že nadále „vyhodnocuje dopady nařízení“ a že sdílí doporučení „k výrazné opatrnosti.“ Společnost napsala, že dokud situace nebude vyjasněna dalšími pokyny z Bílého domu, doporučuje zaměstnancům s těmito vízy neopouštět USA.

Imigrační právnička Rakhel Milsteinová, zakladatelka Milstein Law Group, uvedla, že očekává „chaos“ poté, co celou noc strávila na telefonu s držiteli víz z technologických firem, neziskovek a dalších společností. „Máme klienty, kteří právě získali víza na konzulátech v Indii a v pondělí si mají vyzvednout pas,“ řekla. „Znamená to, že se nemohou vrátit?“ Milsteinová dodala, že očekává okamžité napadení nové politiky u soudu a že pravděpodobně rychle přijde předběžné opatření. Současní držitelé víz H-1B uvedli, že jsou změnami hluboce znepokojeni.

Erika L., která pochází z asijské země a pracuje ve finančnictví v oblasti New Yorku, řekla anonymně: „Mám pocit, že jsem teď tak trochu ztracená a nevím, jak se tato politika bude vztahovat na lidi, kteří už vízum získali. Pokud to nevyjde, právě jsem říkala přátelům, že je to v pořádku, možná se prostě přestěhuji do Evropy nebo do Asie za prací. Žiju tady už skoro 10 let, takže je pro mě opravdu těžké.“ Trumpova administrativa změny prezentovala jako součást širšího plánu, který má posílit legitimní žádosti a omezit zneužívání programu. Firmy se však obávají, že poplatek ve výši 100 tisíc dolarů bude pro jejich náborové potřeby neudržitelný.

