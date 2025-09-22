Trump prozradil jména investorů, kteří převezmou americké aktivity sociální sítě TikTok
Mezi investory, kteří převezmou americké aktivity sociální sítě TikTok dosud provozované čínskou společností ByteDance, budou mimo jiné mediální magnáti Lachlan a Rupert Murdochovi nebo Michael Dell, který je zakladatelem technologické společnosti Dell. Televizní stanici Fox News to řekl americký prezident Donald Trump.
Trump nejprve potvrdil účast zakladatele společnosti Oracle Larryho Ellisona. Bílý dům už o víkendu uvedl, že Oracle bude v celém projektu amerického TikToku garantovat bezpečnost dat.
„Nerad vám to říkám, ale je v tom zapojený muž jménem Lachlan. Víte, kdo je Lachlan?“ cituje Trumpa BBC. „A v té skupině bude pravděpodobně i Rupert,“ dodal prezident.
Lachlan Murdoch nedávno převzal řízení rodinného mediálního impéria v podobě společností Fox a News Corp. Jeho 94letý otec Rupert Murdoch z čela obou společností odstoupil před dvěma lety. Podle dvou zdrojů agentury Reuters by Murdochovi případně do odštěpené společnosti TikTok U.S. investovali prostřednictvím společnosti Fox
Agentura Bloomberg o víkendu s odvoláním na vysokého představitele Bílého domu uvedla, že mezi nové investory budou patřit společnosti Oracle, Andreessen Horowitz a společnost soukromého kapitálu Silver Lake Management.
Média už dříve informovala, že podíl ByteDance zřejmě bude činit 19,9 procenta, což vyhovuje zákonným požadavků, podle nich musí být podíl čínské společnosti v takovém podniku nižší než 20 procent. Televize CNBC dříve uvedla, že na transakci se budou podílet i dosavadní američtí investoři firmy ByteDance.
TikTok už v roce 2022 kvůli obavám o bezpečnost a rostoucímu politickému tlaku v USA přesunul data amerických uživatelů do cloudu společnosti Oracle. Média v minulém týdnu spekulovala, že pokračování tohoto uspořádání je součástí dosud nezveřejněné dohody.
Trump minulý týden v pátek po rozhovoru s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem naznačil, že Čína souhlasí s převzetím aktivit čínské sociální sítě v USA konsorciem amerických vlastníků. Oba státníci se podle něj osobně sejdou na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji.
Dosažení rámcové dohody s Čínou minulý týden v pondělí oznámil americký ministr financí Scott Bessent, což následně potvrdil hlavní čínský vyjednavač Li Čcheng-kang. Telefonické jednání prezidentů mělo sloužit k dojednání podrobností a dokončení dohody.
Americký prezident krátce po nástupu do úřadu na 75 dní pozastavil uplatňování zákona o zákazu TikToku na území USA v případě, že čínský vlastník většinový podíl neprodá zájemci schválenému vládou. Následovaly ještě další tři odklady, poslední z nich minulý týden. Lhůta tak má uplynout až 16. prosince.
Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Podle agentury Reuters jde konkrétně o obavy, že by čínská vláda mohla mít přístup k datům amerických uživatelů a následně v zemi prostřednictvím aplikace provádět vlivové operace.
