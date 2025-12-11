Lukáš Kovanda: Ne, Česko opravdu není šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě
Ve veřejném prostoru pořád zaznívá manipulace, že Česko je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Není to pravda. Je šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou z necelé čtyřicítky zemí OECD. V samotné EU, sestávající z 27 zemí, je letos zatím na osmé příčce.
To oboje je fajn, samozřejmě. Ale nejde o nic mimořádného. Roku 2015 totiž bylo Česko dokonce čtvrtou nejrychleji rostoucí ekonomikou OECD. V roce 2017 taktéž obsadilo čtvrté místo. A roku 2019 pak skončilo sedmé.
V rámci EU bylo v roce 2015 na čtvrtém místě, v roce 2017 pak na místě šestém.
Pokud bychom tedy uplatnili letošní manipulaci na tehdejší čísla, tak bychom museli říci, že v letech 2015 a 2017 bylo Česko čtvrtou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě a roku 2019 se pak globálně umístilo sedmé.
Špatně by to tudíž neříkal ani ten, kdo by děl, že Česko se ve druhé polovině minulého desetiletí umisťovalo převážně v první sedmičce nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Což by z nás dělalo hotového hospodářského tygra...
Těžko to v těch letech minulého desetiletí někdo tak interpretoval.
Úroveň veřejné debaty povážlivě klesá...
Komentář ekonoma Lukáše Kovandy je reakcí na mediální dezinterpretaci žebříčku ekonomik členských států OECD, který vydává prestižní magazín The Economist. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.
