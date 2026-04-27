Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Lukáš Kovanda: Pes za milion. Češi za mazlíčky utratí víc, než tuší

iStock
Lukáš Kovanda
Pes či kočka už nejsou levný koníček. Češi za své mazlíčky utratí ročně kolem 60 miliard korun, přičemž inflace výrazně zdražila krmivo, veterinární péči i další služby. Náklady na chov se tak mohou za život zvířete vyšplhat až k milionu korun.

Nejvyšší inflace za posledních přibližně třicet let, která v Česku v uplynulých letech udeřila, se promítla i do nárůstu výdajů za psi a kočky. Za psa tak dnes běžná domácnost v ČR utratí průměrně zhruba 1500 korun měsíčně, za kočku zhruba polovinu této částky. Přitom alespoň jednoho psa vlastní na dva miliony českých domácností, alespoň jednu kočku pak bezmála 1,5 milionu domácností. Výdaje za „psa v obýváku“ tak činí přibližně 40 miliard korun ročně, kočky coby domácí mazlíčci pak v souhrnu vyjdou na přibližně 20 miliard korun.

Celkově tak obyvatelé Česka utratí za své miláčky přibližně 60 miliard korun ročně. Za tuto sumu by se dalo postavit za rok až 400 kilometrů dálnic. Suma přitom nezahrnuje pořizovací cenu čtyřnohého miláčka. Ta však činí nejčastěji jen jedno až pět procent z celkových „celoživotních“ nákladů chovu psa či kočky. Největší část výdajů spolykají náklady na krmení včetně pamlsků a zdravotní ošetření včetně očkování nebo různé doprovodné služby typu stříhání. Například náklady na chov většího psa mohou činit až 6000 či 7000 korun měsíčně. Za celý život takového psa tak za něj jeho „páníček“ může v dnešních cenách vydat takřka milion korun. Pochopitelně, výdaje za mazlíčky se odvíjejí do kupní síly dané domácnosti. Sociálně slabší domácnosti tak za psa dají třeba jen stokoruny měsíčně. I to však může za celý život psa odpovídat v dnešních cenách třeba 70 tisíc nebo 80 tisíc korun.

Některé domácnosti si také nemohou dovolit zaplatit například nákladnější veterinární zákrok. Vždyť třeba operace psa, jenž utrpěl komplikovanější frakturu, může vyjít až na 50 tisíc korun. Zdaleka ne všechny domácnosti přitom mají své miláčky pojištěné. Pro Česko je – v porovnání třeba se západními zeměmi EU – typická podpojištěnost jak v případě standardního životního, tak neživotního pojištění. Nepřekvapí tudíž, že v případě domácích mazlíčků je podpojištěnost ještě mnohem výraznější než při pojišťování lidí nebo majetku. Navíc finanční produkty zaměřené na psy či kočky se často teprve rozvíjejí, celý tento specifický segment je v česku „v plenkách“. Pojišťovny přitom typicky nehradí zákroky typu kastrace nebo zubních ošetření, které nemají akutní či bezodkladnou povahu.  

Při pořizování mazlíčka může člověk něco ušetřit tím, že si koupí zvíře takzvaně „bez papírů“, tedy bez průkazu původu, ale taková úspora je často jen dočasná. Zvíře „bez papírů“ totiž nakonec může vyjít dráž, a to právě i po zahrnutí nižší kupní ceny. Mazlíček „bez papírů“ totiž představuje jakýsi „black box“: nový majitel o něm prakticky nic neví – například o jeho předcích či třeba o sklonu k rodovým chorobám. Pokud například majitel psa „s papíry“ ví, k jakým chorobám má zvíře sklon, může ve spolupráci s veterinářem vhodnou prevencí jejich nástupu zamezit či jej alespoň oddálit.        

Související

Simba a Matěj

Lukáš Kovanda: Češi nemají děti a tak utrácí za mazlíčky. Tolik, že by se za to postavilo 400 kilometrů dálnic

Názory

Přečíst článek

„Nepřijatelné a nešťastné výroky.“ Turka za „parazity“ kritizují ANO i SPD

Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Výroky poslance Motoristů Filipa Turka o úřednících jako parazitech jsou nepřijatelné, omluva zazněla, shodli se po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO), vnitra Lubomír Metnar (ANO) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Schillerová na novinářský dotaz uvedla, že by se jí výrok mohl dotknout osobně, protože léta byla úřednicí, ale Turek jí vysvětloval, že nemluvil o úřednících obecně. O víkendu se Turek v debatě televize Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich jeho slova dotkla.

Schillerová také připomenula, že prohřešek plánuje s Turkem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou probrat premiér Andrej Babiš (ANO).

„Určitě byly ty výroky nepřijatelné a nešťastné, do politické rétoriky to nepatří, je to pro mne nepřijatelné,“ řekl Metnar. Zůna doplnil, že by zdůraznil, že omluva zazněla.

Turek nedávno na setkání k výročí internetové televize XTV podle serveru Blesk řekl, že na resortech, které vedou ministři za Motoristy, je plno „progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů“ a Motoristé se je rozhodli „postupně deratizovat“. Ve vládě je za Motoristy Macinka, Igor Červený jako ministr životního prostředí, Oto Klempíř v čele ministerstva kultury a Boris Šťastný jako ministr pro sport.

Filip Turek

Jan Grolich

Související

Kandidát hnutí ANO na vnitro Lubomír Metnar

Slovensko žene Brusel k soudu. Kvůli ruskému plynu jde do střetu s EU

Ropovod Družba, Maďarsko
ČTK
nst
nst

Slovensko posouvá spor s Bruselem do právní roviny. Minulý týden podalo žalobu proti rozhodnutí Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu do členských zemí. Potvrdilo to slovenské ministerstvo spravedlnosti. Stejný krok už dříve učinilo i Maďarsko.

Bratislava i Budapešť dlouhodobě odmítají způsob, jakým bylo unijní nařízení přijato. Obě země proti němu hlasovaly a tvrdí, že nejde o běžné energetické opatření, ale fakticky o sankci vůči Rusku. A takový krok měl podle nich vyžadovat jednomyslný souhlas všech států Evropské unie.

Právě proceduru schválení nyní Slovensko napadá u soudu EU. Podle slovenské vlády i dosluhujícího kabinetu Viktora Orbána Brusel obešel pravidla a prosadil zásadní rozhodnutí bez souhlasu všech členů.

Podle schváleného plánu má dovoz ruského LNG do EU skončit nejpozději 1. ledna 2027. Potrubní plyn z Ruska bude za určitých podmínek možné dovážet nejdéle do 1. listopadu 2027.

Citlivá otázka

Pro Slovensko je to citlivá otázka. S Ruskem má uzavřený kontrakt na dodávky plynu až do roku 2034. Plyn nyní proudí přes Turecko a další země potrubím s omezenou kapacitou. Dříve Slovensko odebíralo ruský plyn přes Ukrajinu, která předloni tranzitní dohodu s Moskvou neprodloužila.

Žaloba tak otevírá další frontu ve sporu o evropskou energetickou politiku — a zároveň ukazuje, že odpor části střední Evropy proti odstřižení od ruského plynu nekončí.

Související

Ruská ropa už je na světovém trhu dražší než „západní“ ropa Brent

