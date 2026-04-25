newstream.cz Politika Turek se omluvil úředníkům za svá slova o parazitech. Výrok o „deratizaci" se prý týkal jen aktivistů

Poslanec Filip Turek (za Motoristy) se omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Turek tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících. Řekl to v debatě na televizi Nova.

Turek nedávno na setkání k výročí internetové televize XTV podle serveru Blesk řekl, že na rezortech, které vedou ministři za Motoristy, je plno „progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů“ a Motoristé se je rozhodli „postupně deratizovat“.

V debatě dnes Turek potvrdil, že uvedené výroky řekl. Odmítl ale, že by mluvil o úřednících ministerstev. Řekl, že měl na mysli aktivisty a jeho výrok byl dezinterpretován. „Všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo,“ řekl.

Turkovy výroky o parazitech označili za nepřijatelné například premiér Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Babiš řekl, že o nich chce mluvit s předsedou Motoristů Macinkou. Omluvu očekávají také odbory.

Turek dnes řekl, že si neumí představit, že by kvůli výrokům „šel na kobereček“. Předpokládá, že zástupci koalice věc proberou na pravidelné koaliční radě.

Ve vládě je za Motoristy předseda strany Petr Macinka jako ministr zahraničí, Igor Červený jako ministr životního prostředí, Oto Klempíř v čele ministerstva kultury a Boris Šťastný jako ministr pro sport.

Spor kolem cesty Miloše Vystrčila na Tchaj-wan odhalil víc než rozdílné názory na zahraniční politiku. Ukázal, že pravidla pro využívání vládních letadel jsou natolik elastická, že se dokážou přizpůsobit každé aktuální politické potřebě. A právě to je problém.

Když člověk poslouchá argumenty Andreje Babiše k letu předsedy Senátu Miloše Vystrčila s delegací podnikatelů na Tchaj-wan, má skoro chuť hledat v tom systém. Něco jako algoritmus, pragmatismus násobený slibovaným ekonomickým přínosem, dělený rizikem, že se urazí Čína. Výsledek? Buď státnická mise, nebo obyčejný „výlet“. Problém je, že tenhle algoritmus nikde oficiálně neexistuje. O to víc ale působí, že se podle něj rozhoduje.

Když je to výhodné, je to státnické

Babišův důraz na pragmatickou politiku dává na první pohled smysl. Státy skutečně zvažují ekonomické dopady svých kroků. Obchodní vztahy nejsou vedlejší téma. Jenže bez jasných kritérií se pragmatismus mění v univerzální vysvětlení čehokoliv. A navíc stojí na dost vratkém základě. Český vývoz do Číny je ve skutečnosti ve srovnání s hlavními trhy i s dovozem z Číny velice malý. A pokud jde o investice, máme za sebou už jeden velký test. Pročínská politika Miloše Zemana slibovala miliardy, které nikdy nepřišly. Experiment skončil spíš krachem než ekonomickým úspěchem.

Na opačné straně spektra stojí Vystrčilova argumentace. Hodnoty, symbolika, suverenita. Politika jako vyjádření postoje. Je to legitimní přístup. Ale také není úplný. Zahraniční politika není seminář z etiky. Každé gesto něco stojí. Náklady jsou diplomatické, ekonomické i bezpečnostní. A ty se nedají ignorovat jen proto, že gesto samo o sobě dle předsedy Senátu dává smysl.

Otázka, která pálí víc než samotný let

Poslankyně Jana Bačíková položila v celé debatě možná nejdůležitější otázky, na které má v blízké době premiér poslancům odpovědět. Existují vůbec objektivní kritéria, kdo smí využít vládní letadlo? Pokud ano, proč nejsou srozumitelná a předvídatelná? Pokud ne, podle čeho se tedy rozhoduje?

Možná se odpovědi konečně dočkáme. Andrej Babiš totiž bude muset Sněmovně písemně vysvětlit, podle jakých kritérií vláda letadla přiděluje. Jestli ten algoritmus opravdu existuje, teď má ideální příležitost ho poprvé ukázat světu.

Státní nástroj, nebo VIP taxi?

Vládní letadlo má být nástrojem státu. Má sloužit reprezentaci, bezpečnosti a efektivitě. Bez jasných pravidel ale vzniká jiný obraz: že jde o privilegium, které se přiděluje podle oblíbenosti a servility konkrétního politika. A že hranice mezi státní misí a „výletem“ je překvapivě pohyblivá. Celá kauza není ve skutečnosti o cestě na Tchaj-wan. Je o důvěře v to, že stát rozhoduje podle pravidel, ne podle nálady.

Ačkoli můžeme mít k České televizi různé výhrady, dělá dobrou službu. Za pár korun si každý přijde na své. Někdo sleduje zpravodajství, někdo Stardance, jiný dá přednost dánským seriálům. Pokud vláda nechá úřadovat Otu Klempíře, budeme si z daní platit neslanou nemastnou přehlídku Macikových tiskovek, filmů s Františkem Němcem a černobílých snímků o Blitzkriegu.

V české politice se opět objevil pozoruhodný jev. Vláda ohrožuje to, co mají lidé rádi, ale místo toho, aby se bouřili, za to ministrům ještě zatleskají. Jinak si dění kolem snah na osekání České televize a Českého rozhlasu nelze vykládat.

Klávesnicoví bojovníci na sociálních sítích si představují, že frontální útok ministra kultury Oty Klempíře zasáhne do srdce podle nich liberálního a neobjektivního zpravodajství. Pokud se budou politici snažit, tak si veřejnoprávní média zotročit mohou, to ostatně známe třeba z Maďarska. Ve výčtu obětí však najdeme mnoho dalšího – a nebudou to zrovna titulky, po kterých zapláče „pražská kavárna“.

Peníze na vlastní tvorbu

Ve zpravodajství to mohou být zejména regionální studia, takže až bude u vás v obci nějaká folklorní slavnost, na obrazovce se tom nedozvíte. Ale za to uslyšíte v plném znění tiskovou konferenci Oty Klempíře. Kdysi lidé platili za to, aby ho mohli slyšet, v budoucnu si možná budou přát zaplatit, aby ho poslouchat nemuseli.

Zpravodajství však v rozpočtu České televize zabírá menší část. Když nebudou peníze, odnese to zejména vlastní tvorba. A vězte, že ta je o mnoho sledovanější než Události, komentáře. Je to třeba Stardance, o kterém Klempíř prohlásil, že ve do veřejnoprávní sféry nepatří (ačkoli ČT má licenci od BBC). Stejně licencovaným pořadem, taktéž z BBC, je Peče celá země. A co třeba seriály? Lidem se líbil třeba Oktopus, který je také mimochodem docela drahý.

Zmíněné pořady patří do kategorie lidové zábavy, což není myšleno s despektem. Ostatně Peče celá země i mě inspirovalo k řadě nezdařeným pekařským pokusům. Snad někdy zažiju, jak vypadá vykynuté těsto! Ale zpět. Na Stardance, pekařskou šou nebo detektivky z českých metropolí se dívají statisíce až miliony lidí. Toto a hokej představují jediné události, kdy se rozhádaní Češi u obrazovek sjednocují a idylicky si vyměňuji odborné komentáře o krocích waltzu, odpalovaném těstě a brankářských zákrocích – než se opět vrátí k nadávkám.

Kde šetřit? Třeba na fotbale

Pokud tyto pořady zmizí, patrně to nebudou liberálové, komu budou nejvíc chybět. Ti, které voliči Motoristů a SPD nejvíce nesnášejí, už teď pořady jako Stardance kritizují, protože jsou neinkluzivní, více či méně homofobní a podporují stereotypy. To typický český latentní homofob se rád pousměje při noblesně-urážlivých průpovídkách Marka Ebena. Bude pražským levicovým liberálům chybět v pátek večer Všechnopárty? A zlatý hřeb - pokud zmizí z obrazovek Labyrint a další opusy Jiřího Stracha, najdu pro Klempířovu „reformu“ bezvýznamné plus i já.

Kde ještě šetřit? V dětských pořadech, ve sportu? Když nemá v programu místo Stardance nebo Peče celá země, proč by se za veřejné peníze měla kupovat práva na olympiádu nebo na světový šampionát ve fotbale či ligu mistrů? Na všechno z toho se přece můžete podívat na soukromých stanicích. Akorát to bude nebude tak levné, což?

Ačkoli můžeme mít k ČT různé výhrady, dělá Česká televize dobrou službu. Za pár korun si každý najde to svoje. Někdo sleduje zpravodajství, jiný dá přednost dánským seriálům, a pro mě za mě, ať se někdo koukne i na ten Labyrint, když to musí být.

Pokud chceme osekávat Českou televizi, dost možná to skončí tak, že zpravodajství bude hlásnou troubou zrovna úřadující vlády a vlastní tvorba bude vykostěná. Pomilionté uvidíme Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo nějaký normalizační trhák s Jiřinou Švorcovou. Levné jsou také dokumenty. Třeba ty o Hitlerovi se už teď vysílají denně, dokonce na i Štědrý den ráno. Nově by se v poledne mohla ČT vyšvihnout něčím o Rommelovi. A i na slavnostní večer bych měl tip. Po obligátních Pelíškách by mohla přijít chvíle na Hitlerovy poslední Vánoce. Věřte tomu nebo ne, něco takového skutečně existuje.

