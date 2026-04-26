Jednotka chaosu? Jeden Turek a blouznění lidovců
Poslanec Turek se stává konstantou českého politického života. Chcete se týden nebo měsíc zabývat něčím nepodstatným, co ovšem hýbe médii a tím i veřejností, včetně politiků, obraťte se na Turka. Tento zlobivý chlapec vždy provede nějakou lotrovinu, která zcela zastíní podstatné okolnosti našich životů.
Naposledy se mu tento kousek povedl, když se o úřednících na „svých“ ministerstvech, myslel tím resorty pod správou Motoristů, nejvíc samozřejmě ministerstvo životního prostředí, zmínil jako o hmyzu, který bude potřeba deratizovat. Šéf odborů žádal omluvu, také Babiš se musel zapojit se svým rozhořčením, opozice chtěla Turka rovnou vyobcovat ze sněmovny. Dokonce i Turkův stranický kolega Boris Šťastný byl pro omluvu.
Jediný Petr Macinka nenašel na Turkových slovech nic podivného a aféru označil za pokračování Hilsneriády proti Filipovi Turkovi, kterou „jednoznačně“ odmítá. Další kulhající přirovnání z úst Motoristy. A mimochodem, slyšíte tam to imperativní Klausovské „jednoznačně“? Turek se přesto nakonec omluvil, nemyslel prý úředníky, ale aktivisty. Konec jedné zbytečné aférky, jistě přijde další.
Klíčoví lidovci?
Mnohem důležitější věci se dějí u lidovců. Tedy, hlavně pro lidovce. Zvolili si nového šéfa Jana Grolicha. Ten vzhledem k titěrným preferencím strany poněkud překvapivě ohlásil, že má ambici udělat z partaje klíčovou stranu, která se bude podílet na moci. Petr Pithart dokonce označil Grolicha za budoucího premiéra. Na sněmu v Ostravě bylo očividně veselo. Někteří delegáti přijeli v krojích, patrně i s výslužkou. Faktem je, že lidovci, pokud by se dostali do sněmovny, už naznačují, že Babiš pro ně nemusí být tabu. Teď už jim nezbývá než se poctivě modlit, aby se stal volební zázrak.
Prezident Pavel vrátil při návštěvě Pardubického kraje do hry svou účast na summitu NATO v Turecku. Už se zdálo, že věc je uzavřená a Pavel neletí, on si však opět dupnul. Nevidí prý důvod své neúčasti, na summitu by prý prezentoval mandát vlády. A konečně si na Babišovi vydupal termín schůzky, bude 8. května. Dočkáme se veletoče v další vládní sáze? Babiš by rád s prezidentem klidné vztahy, na druhé straně potřebuje Macinku. Možná má Turkova omluva za parazity hlubší souvislosti, než by se zdálo.