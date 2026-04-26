newstream.cz Názory Jednotka chaosu? Jeden Turek a blouznění lidovců

Dalibor Martínek
Poslanec Turek se stává konstantou českého politického života. Chcete se týden nebo měsíc zabývat něčím nepodstatným, co ovšem hýbe médii a tím i veřejností, včetně politiků, obraťte se na Turka. Tento zlobivý chlapec vždy provede nějakou lotrovinu, která zcela zastíní podstatné okolnosti našich životů.

Naposledy se mu tento kousek povedl, když se o úřednících na „svých“ ministerstvech, myslel tím resorty pod správou Motoristů, nejvíc samozřejmě ministerstvo životního prostředí, zmínil jako o hmyzu, který bude potřeba deratizovat. Šéf odborů žádal omluvu, také Babiš se musel zapojit se svým rozhořčením, opozice chtěla Turka rovnou vyobcovat ze sněmovny. Dokonce i Turkův stranický kolega Boris Šťastný byl pro omluvu.

Jediný Petr Macinka nenašel na Turkových slovech nic podivného a aféru označil za pokračování Hilsneriády proti Filipovi Turkovi, kterou „jednoznačně“ odmítá. Další kulhající přirovnání z úst Motoristy. A mimochodem, slyšíte tam to imperativní Klausovské „jednoznačně“? Turek se přesto nakonec omluvil, nemyslel prý úředníky, ale aktivisty. Konec jedné zbytečné aférky, jistě přijde další.

Klíčoví lidovci?

Mnohem důležitější věci se dějí u lidovců. Tedy, hlavně pro lidovce. Zvolili si nového šéfa Jana Grolicha. Ten vzhledem k titěrným preferencím strany poněkud překvapivě ohlásil, že má ambici udělat z partaje klíčovou stranu, která se bude podílet na moci. Petr Pithart dokonce označil Grolicha za budoucího premiéra. Na sněmu v Ostravě bylo očividně veselo. Někteří delegáti přijeli v krojích, patrně i s výslužkou. Faktem je, že lidovci, pokud by se dostali do sněmovny, už naznačují, že Babiš pro ně nemusí být tabu. Teď už jim nezbývá než se poctivě modlit, aby se stal volební zázrak.

Prezident Pavel vrátil při návštěvě Pardubického kraje do hry svou účast na summitu NATO v Turecku. Už se zdálo, že věc je uzavřená a Pavel neletí, on si však opět dupnul. Nevidí prý důvod své neúčasti, na summitu by prý prezentoval mandát vlády. A konečně si na Babišovi vydupal termín schůzky, bude 8. května. Dočkáme se veletoče v další vládní sáze? Babiš by rád s prezidentem klidné vztahy, na druhé straně potřebuje Macinku. Možná má Turkova omluva za parazity hlubší souvislosti, než by se zdálo.

Turek se omluvil úředníkům za svá slova o parazitech. Výrok o „deratizaci" se prý týkal jen aktivistů

ČTK, duk

Poslanec Filip Turek (za Motoristy) se omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Turek tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících. Řekl to v debatě na televizi Nova.

Turek nedávno na setkání k výročí internetové televize XTV podle serveru Blesk řekl, že na rezortech, které vedou ministři za Motoristy, je plno „progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů“ a Motoristé se je rozhodli „postupně deratizovat“.

V debatě dnes Turek potvrdil, že uvedené výroky řekl. Odmítl ale, že by mluvil o úřednících ministerstev. Řekl, že měl na mysli aktivisty a jeho výrok byl dezinterpretován. „Všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo,“ řekl.

Michal Nosek: Když se Turkova „deratizace" stane politickým jazykem

Když politik začne o lidech mluvit jako o „parazitech", „škodné" nebo „chátře", nejde o nadsázku ani nešťastný bonmot z uvolněné debaty. Je to jazyk dehumanizace. A ten má v evropské politické zkušenosti až příliš konkrétní význam.

Michal Nosek

Turkovy výroky o parazitech označili za nepřijatelné například premiér Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Babiš řekl, že o nich chce mluvit s předsedou Motoristů Macinkou. Omluvu očekávají také odbory.

Turek dnes řekl, že si neumí představit, že by kvůli výrokům „šel na kobereček“. Předpokládá, že zástupci koalice věc proberou na pravidelné koaliční radě.

Hnutí Duha zvažuje právní kroky vůči Macinkovi. Potrefená husa nejvíc kejhá, reagoval ministr

Hnutí Duha zváží právní kroky na ochranu dobrého jména kvůli výroku ministra zahraničí Petra Macinky, ve kterém předseda Motoristů v souvislosti s touto ekologickou organizací použil slovo terorismus. Hnutí tiskovou zprávou reagovalo na výroky vládního zmocněnce Filipa Turka (Motoristé) o zastavení dotací organizaci a následnou podporu, které se Turkovi dostalo od Macinky. Ten uvedl, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán.

Ve vládě je za Motoristy předseda strany Petr Macinka jako ministr zahraničí, Igor Červený jako ministr životního prostředí, Oto Klempíř v čele ministerstva kultury a Boris Šťastný jako ministr pro sport.

