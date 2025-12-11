Nový magazín právě vychází!

David Ondráčka: Metnar a Zůna. Budoucí ministři budou „bezpečnostní duo Pat a Mat“

David Ondráčka
Metnar a Zůna, budoucí ministři vnitra a obrany, budou bezpečnostní duo Pat a Mat. Ve složité geopolitické době plné rizik bude naše vnitřní a vnější bezpečnost v rukou takových nešťastníků. Považuji to za nejhorší duo za dlouhé roky, které na těchto klíčových postech bezpečnostní politiky bude působit (a to tam už seděli opravdu různé figurky). Máme se na co těšit.

Metnar je úplný mimoň. Osobně jsem potkal vlastně všechny ministry vnitra a osobně s nimi jednal. Ale větší omyl v křesle ministra vnitra a obrany než je Metnar z ANO jsem prostě nepotkal (a to i tak velký bizár Radek John byl proti němu celkem orientovaný v čase a prostoru).

To trapno se opravdu těžko popisuje, absolutní nekompetence, žádný názor, nulový přesah, neznalost jazyků, nulový rozhled, naprosto šílené. Prostě policajt, co rozháněl v Ostravě baníkovce po fotbale, a pak se nějak nachomýtl k ANO a to si ho tam nechalo, protože je loajální. V křesle ministra vnitra (půl roku) a později obrany (celé 4 roky) působil jako člověk, co tam sedí úplně omylem, ale nikdo mu to ještě nesdělil, tak tam prostě zůstal. Půl roku na vnitru, čtyři roky na obraně, a teď další čtyři roky na vnitru? Nejtrvalejší náhoda v české politice.

A přitom policie je po éře Rakušana v dost tristním stavu a potřebuje výrazné změny. Ale na to nemůže stačit tento slaměný panák. Ten bude podepisovat, co mu předloží, a říkat, co mu řeknou, ať říká, a k tomu se usmívat a dělat stafáž. Nulová strategie, nulový posun, žádná reforma. A to bude teď dělat další roky.

Metnar neumí ani žádný cizí jazyk

V době, kdy se svět hemží geopolitickými riziky, bude naše bezpečnostní diplomacií v rukou týpka, co neovládá žádný cizí jazyk. Což je u bezpečnostní diplomacie jen drobný detail, jako kdyby pilot byl slepec. Jak je to vůbec možné? Můžeme ho poslat na summit ministrů vnitra třeba k migraci nebo organizovanému zločinu? A pak sledovat, jak tam v rohu stojí, usmívá se, opakuje do kamery nějakou frázi a snaží se najít Slováka, aby alespoň pochopil, kdy se hlasuje a kdy se tleská. A na úplný okraj nechme stranou tu trapnost, kdy jeho nejbližší osoba – slečna náměstkyně – na ministerstvu kradla mobily, a to i pro něj? To vypovídá o všem, ostuda, malost, výsměch všemu.

Zůna, ukřivděný politruk

A pak přichází na obranu Zůna. Ten působí dojmem klasického politruka z minulé doby, který se už narodil v nažehlené uniformě a lampasem. Navíc je to generál-teoretik, který nikdy nebyl v akci a nakonec se ho armáda zbavila. A on je za to ukřivděný, měl přece ambice, aby ho povýšili a oni ho vyhodili, a tak se chce mstít.

Duo, které dokáže sjednotit národ, minimálně v obavách o bezpečnost

Kde je přehled tohoto směšného dua nad současnou bezpečnostní diplomacií v dnešním geopoliticky složitém světě. Koho z ministrů vnitra nebo obrany znají, s kým mají skutečně kontakty. Mají skutečné recepty na složité bezpečnostní otázky, mají nějaký koncept? Ptají se jich na to novináři, opozice, nebo i ten Babiš, který je tam reálně vyšle? Nebo to je všem už úplně jedno?

Akvizice za miliardy: obrana státu, nebo obrana něčích zájmů?

A samozřejmě jako vždy jde o peníze. Obrana bude v dalších letech z logických geopolitických důvodů to hlavní investiční ministerstvo, přes které potečou stovky miliard ze státního rozpočtu. Kdo bude mít na starosti ty miliardové zbrojní akvizice? Kdo bude rozhodovat, co koupíme, komu to zaplatíme, a co to vůbec má chránit? Budou hájit zájmy státu, nebo spíš zájmy zbrojařů, některých?

V posledních letech to občas působí, jako by si generální štáb postupně osvojil roli režiséra, zatímco ministerstvo hraje jen komparz. Otevřené okno pro rozsáhlé nákupy vytvořilo atmosféru, v níž se dá pořídit téměř cokoliv. V armádním prostředí se bývalí vysocí důstojníci často pohybují v kruzích, kde se všichni dobře znají už z dob školy či služebních štací. V takovém prostředí pak zákulisní vlivy a přesvědčovací maraton fungují spíše jako nepsaná součást hry. A co s tím hodlá dělat Zůna? Nic?

Strnadova CSG může převzít výrobce hydraulických systémů Hydraulics

Strnadova CSG může převzít výrobce hydraulických systémů Hydraulics
CSG, užito se svolením
ČTK
ČTK

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada může koupit výrobce hydraulických systémů Hydraulics se závodem ve Slopném na Zlínsku. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hodnota transakce může podle dřívějších tržních odhadů dosáhnout 400 milionů korun.

CSG firmu přebírá prostřednictvím společnosti Merit SPV. „Spojení soutěžitelů bylo posuzováno ve zjednodušeném řízení a úřad ověřil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Rozhodnutí je pravomocné,“ uvedl úřad.

Hydraulics vyrábí a dodává hydraulické válce, systémy a hadice pro strojírenství a energetiku. Je také dlouholetým dodavatelem pro výrobce pozemní techniky ze skupiny CSG. Komponenty dodává pro výrobu raketometů a samohybných houfnic. Podnik, který zaměstnává 130 lidí, měl v loňském roce obrat 320 milionů korun a čistý zisk 41,9 milionu korun. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) loni firma vykázala zhruba 60 milionů korun.

Prodávajícími jsou zakladatelé firmy Hydraulics Libor Kráčalík a Daneš Janík, kteří firmu budují od začátku 90. let.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Lukáš Kovanda: Strnadovo tempo nemá žádná jiná zbrojovka na světě

Zprávy z firem

Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army, český výrobce radarů Eldis nebo slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group. V Česku letos holding ohlásil nákup většinového podílu ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice.

Výrobní závody má CSG v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, USA, Řecku, Srbsku, ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí. Loni podle výroční zprávy CSG meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur, v přepočtu asi 12,8 miliardy korun. Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur. Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor.

