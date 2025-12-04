Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Když pes o oblečku neví, vím, že jsem uspěla, říká Andrea Fuchsová z Dogo Fogo

Když pes o oblečku neví, vím, že jsem uspěla, říká Andrea Fuchsová z Dogo Fogo

Psí oblečky Dogo Fogo
Dogo Fogo
Michal Nosek
Michal Nosek

Značku Dogo Fogo založila Andrea Fuchsová jako reakci na jednoduchou potřebu najít psí obleček, který dobře sedí a neomezuje pohyb. Zakladatelka se tak postupně dostala k vlastní tvorbě a dnes vede malou dílnu, kde vznikají modely založené na přesnosti střihu, funkčnosti a pečlivé volbě materiálů.

Design je až druhý krok. Nejdřív musí všechno perfektně fungovat,“ říká Andrea. Tento přístup se promítá do celého procesu. Inspiraci sice často hledá v lidské módě, ale každý nápad musí nejprve projít psí realitou. Tedy anatomickými rozdíly plemen, pohybovým vzorcem a praktickým používáním v terénu i ve městě.

Nejproblematičtější částí tvorby je střih. Designérka upozorňuje, že u psů nelze spoléhat na univerzální modely. „Každá rasa má svůj vlastní střih, jinak to nefunguje,“ vysvětluje. Například u buldočků je nutné počítat s výraznými individuálními rozdíly v konstituci, a proto značka používá několik podvelikostí a nastavovacích prvků. Klíčové je správné měření délky zad, kde majitelé psů často chybují. Měří od krku namísto od kohoutku nebo nevedou metr po páteři. Výsledkem je až deset centimetrů rozdílu, což znamená, že obleček nesedí.

Materiály vybírá s ohledem na účel modelu. U funkčních oblečků hledá prodyšné, hřejivé a snadno udržovatelné látky. Bavlnu používá výhradně stoprocentní. Součástí nabídky jsou i limitované série, například kabátky z látek typu Chanel, ale ty představují spíše doplňkovou část výroby.

ilustrační snímek

Pořízení psa jako luxus? Náklady letí vzhůru, Češi ale na mazlíčcích nešetří

Enjoy

Češi patří mezi největší milovníky domácích mazlíčků v Evropě – a také mezi ty, kteří za ně utrácejí nejvíce. Podle studie GfK vydají ročně bezmála 9,75 miliardy korun jen za krmivo. Zatímco pořízení psa je stále považováno za běžnou součást rodinného života, v roce 2025 už tento krok znamená významné finanční rozhodnutí. Cena krmiv, veterinární péče a dalších potřeb pro psy vzrostla, a z původně relativně levné položky rodinného rozpočtu se stal nákladnější výdaj.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Nejstálejším produktem značky zůstávají pláštěnky, které si drží poptávku napříč sezónami, protože řeší jeden z nejčastějších problémů majitelů – kombinaci deště a chladu. Oblibu si získal i kabátek s kohoutí stopou díky střihu, který funguje u různých plemen. Většina klientů se podle designérky obrací s praktickými otázkami souvisejícími s nepříznivým počasím, případně hledá elegantnější modely do městského prostředí.

Výroba v Dogo Fogo se opírá o snahu minimalizovat odpad. Střihy se skládají efektivně a zbytky látek se používají na malé doplňky – šátky, nákrčníky a další příslušenství. Přestože dílna zvládá i atypické zakázky, designérka upozorňuje, že ne všechny úpravy jsou možné. „Někdy by změna znamenala kompletně nový model. To pak nedává smysl,“ říká.

Značka se postupně vyvíjí a designérka přiznává, že má dlouhodobou ambici vytvořit kolekci propojující psí a lidskou módu. „Souznící outfity pro psy i jejich majitele jsou něco, co bych si jednou ráda vyzkoušela,“ zmiňuje.

Výrobce harrisy Imed Attig

Pálivé srdce Tuniska: Gastronomie, která voní po koření a tradici

Enjoy

Tunisko je země, kde se pouštní vítr mísí s vůní koření a slaný mořský vzduch se potkává s aromatem pečeného chleba. Každé jídlo zde připravují s hrdostí a úctou k tradicím. Jednou z těch nejcennějších je výroba harrisy, tedy legendární pálivé pasty, která se stala symbolem tuniské kuchyně.  

Michal Nosek

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Zdeněk Šoustal

Miliardář Šoustal se pustil do nového byznysu. Jde o krmiva pro domácí zvířata

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Co mají společného talentovaní módní návrháři, filmaři nebo barmani? Jejich nápady se potkaly v Karlových Varech

Zprávy z firem

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Stříbro láme rekordy. Je však jeho současná cena udržitelná?

Stříbro
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Stříbro pokračuje ve svém rekordním tažení. Včera uzavřelo na historicky nominálně nejvyšší ceně, takřka 58 dolarů za troyskou unci, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Přitom teprve letos 10. října pokořilo svůj dosavadní historický rekord, už pořádně „vousatý“, z 18. ledna 1980, kdy uzavřelo na ceně 49,45 dolaru za unci. Tato přes 45 let stará uzavírací cena je nyní nadále rekordní v reálném vyjádření, v očištění o inflaci, neboť v současnosti právě kvůli inflaci, jež od roku 1980 nastala, odpovídá ceně zhruba 206,5 dolaru.

Včerejší rekordní nominální cena stříbra je tak reálně stále zhruba 3,6krát nižší než jeho uzavírací cena z 18. ledna 1980, která tedy zůstává rekordní v reálném vyjádření, v očištění o inflaci. V lednu 1980 však cenu stříbra vyšponovala na rekord několikaměsíční mimořádná spekulace bratří Huntových z USA, kteří na masivní dluh skoupili třetinu globálních zásob stříbra drženého investory s výjimkou vlád.  

V přepočtu do korun stříbro včera vůbec poprvé v historii uzavřelo nad cenovou úrovní 1200 korun za troyskou unci. To znamená, že se cena kovu blíží úrovni 40 tisíc korun za kilogram. Přitom přesně před rokem stál kilogram stříbra jen něco přes 20 tisíc korun.   

Lukáš Kovanda: Éra extrémně levných nákupů z Číny končí. Nejvíc to odnesou nízkopříjmové domácnosti

Názory

Clo na malé zásilky, které EU zavede od ledna, ukončí éru extrémně levných nákupů z Číny. Clo a nový administrativní poplatek zdraží většinu zboží z Temu, Shein či AliExpressu. Dopad na české domácnosti se odhaduje na téměř 10 miliard korun.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Je cena udržitelná?

Na trhu se však množí úvahy, že současná cena stříbra je neudržitelná. Situace z roku 1980, kdy doslova několik jednotlivců zmanipulovalo celý trh se stříbrem, dnes už není možná, například z důvodu pokročilejší regulace. A pomineme-li právě situaci z přelomu 70. a 80. let, je nynější cena stříbra extrémní. Tendence návratu k běžnějším cenovým úrovním se tedy už brzy může projevit jako natolik silná, že vyvolá i citelnou korekci ceny stříbra.

O extrémní ceně stříbra svědčí i to, že je nyní nejdražší ve vyjádření ve zlatě za celé období od začátku srpna 2021, a to přitom letos zlato rovněž překonává historický rekord za rekordem. Při včerejším uzavření burz bylo možné za unci zlata pořídit jen necelých 73 uncí stříbra. To je nejméně od 6. srpna 2021, vyplývá z dat agentury Bloomberg (viz graf níže).

Cenu stříbra bezprostředně žene vzhůru nikoli masivní spekulace, ba manipulace s trhem jako roku 1980, nýbrž nízké zásoby kovu v klíčových skladovacích místech světa. Letošní vysoká poptávka po zlatě – motivovaná geopolitickým napětím, nákupy centrálních bank v čele s tou čínskou snažících se o snížení držení dolaru či vyhlídkou snižování úrokových sazeb v podání zejména americké centrální banky – pohání také poptávku po stříbru coby jeho alternativě.

Obava ze zavedení nových cel na dovoz stříbra ze strany USA vedla letos v první polovině roku k navýšení jeho vývozu právě do Ameriky. Londýnský trh se stříbrem se tak ocitl v tísnivé situaci stran zásob kovu, které má k dispozici, takže zvýšil svůj dovoz stříbra pro změnu například z Šanghajské burzy termínových kontraktů, resp. k ní přidružených skladišť. V těchto úložných prostorech je nyní nejméně stříbra od roku 2015 poté, co Čína letos v říjnu vyvezla 660 tun kovu, nejvíce v dějinách, a to právě i do Londýna. Klesající zásoby probouzejí mezi obchodníky málem až panické stavy, čehož výsledkem je růst ceny stříbra na nový rekord.

Regulovaná část elektřiny pro domácnosti vzroste meziročně o 71 procent

Lukáš Kovanda: Elektřina zlevní o tisíce. Tady jsou propočty

Názory

Na spadnutí je výrazné zlevnění elektřiny. I když dnes ERÚ oznámí zvýšení regulované složky, domácnosti mohou počítat s úsporou i třeba 23 tisíc korun oproti loňsku.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Silná je však také průmyslová poptávka po stříbru, zejména opět v Číně. Stříbro se totiž používá při výrobě fotovoltaických komponent, přičemž poslední čtvrtletí roku je tradičně sezónním vrcholem v oblasti instalace solárních panelů.

Začátkem listopadu americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa navíc stříbro zařadila na svůj seznam kriticky důležitých nerostů, společně třeba s mědí a uranem. Zařazení na seznam znamená, že narůstá pravděpodobnost zavedení cel či omezení v obchodu se stříbrem. Trumpova administrativa uvádí, že je třeba se zbavit přílišné závislosti na dovozu kritických surovin, který prý ohrožuje bezpečnost USA, rozvoj tamní infrastruktury a technologické inovace. Trump by rád navýšil domácí produkci kritických surovin.  

Související

Foodora vysílá do Prahy roboty. V Karlíně budou doručovat jídlo

Foodora zahájila v Karlíně testovací provoz doručovacích robotů
Foodora
Michal Nosek
Michal Nosek

V pražském Karlíně začal pilotní provoz autonomních rozvozových vozítek pro doručování jídla. Novinku představují roboty od Starshipu ve spolupráci s Foodorou. Záměr prošel schválením dopravní komise Prahy 8, a proto může firma své roboty nasadit i bez speciálního povolení.

Robotické jednotky Starship mají šest kol, jsou elektrické a vybavené sadou senzorů a kamer, které jim umožňují rozeznat chodce, kočárky, kola nebo invalidní vozíky a reagovat na překážky či nejasné situace. Pohybují se výhradně po chodnících a předem definovaných přechodech, tedy v režimu, kdy jsou legislativně vedeny jako chodci.

Robot Foodora

Před premiérovým startem Úložný prostor přepravního robota Transportní robot Starship 7 fotografií v galerii

Jejich rychlost je omezena na zhruba tři až čtyři kilometry za hodinu, případně o něco vyšší. Konstrukce robota umožňuje v boxu přepravit přibližně deset kilogramů jídla, které dokáže udržet při správné teplotě. Otevření boxu je zabezpečeno PIN kódem zaslaným zákazníkovi v aplikaci.

Po úspěšném nasazení ve Švédsku se robotické doručování od foodory poprvé představuje také ve střední Evropě. Pokud se pilotní provoz v Praze osvědčí, plánuje se jeho rozšíření do dalších českých měst a regionů. „Jsme první v Česku, kdo do doručování zapojuje autonomní roboty,“ říká, s tím, že spolupráce se Starship Technologies umožní nabídnout zákazníkům alternativní, a zároveň ekologičtější způsob doručení. Česko tak vstupuje do éry autonomního doručování.

„Jsme hrdí, že dnes v Česku zahajujeme spolupráci s foodorou. Naši autonomní roboty už v řadě zemí zásadně proměnili způsob, jakým lidé nakupují, a nyní si stejný komfort, rychlost a spolehlivost mohou užít i obyvatelé Prahy. Jídlo jim doručíme na vyžádání během několika minut,“ říká Ahti Heinla, spoluzakladatel a šéf Starship Technologies.

První roboty vyjíždějí do ulic Prahy

V Praze 8 budou v rámci testovacího provozu nasazeni tři roboty. Ti budou doručovat objednávky z McDonald’s Karlín v okruhu přibližně dvou kilometrů. „V McDonald’s neustále hledáme inovativní způsoby, jak zlepšit zážitek našich zákazníků, ať už v restauraci, nebo mimo ni. Testování rozvážky jídel pomocí robota ve spolupráci s foodorou je dalším krokem směrem k moderním a udržitelným řešením. Věříme, že tato technologie přinese pohodlí a rychlost zákazníkům v Karlíně a okolí, a brzy i na dalších místech,“ uvedl Martin Troup, ředitel marketingu McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.

„Je to vůbec poprvé, co budou roboty foodory doručovat teplé jídlo, a nejen potraviny. Pro nás jde o zásadní posun v oblasti doručování a další milník v rozvoji našich služeb,“ doplnil Kolesa.

Roboty pracují na čtvrté úrovni autonomie – tedy se pohybují samostatně, ale pod stálým dohledem operátora, který může v případě potřeby okamžitě zasáhnout. „Pokud robot narazí na nečekanou překážku, například staveniště, nebo se ocitne v situaci, kterou nedokáže sám vyhodnotit, pracovník se může připojit a pomoci mu situaci bezpečně vyřešit. V praxi tak kombinujeme výhody umělé inteligence s lidským dohledem, což zajišťuje maximální bezpečnost i spolehlivost,“ připomíná Heinla.

Jen 15 procent zaměstnanců se cítí být tahouny. K angažovanosti přispívá firemní kultura i kvalita jídla

Zprávy z firem

Čeští zaměstnanci jsou málo zapojeni do dění ve své firmě. Za tahouny se považuje jen 15 % z nich. Vyplývá to z posledního průzkumu institutu Gallup Research - State of Global Workplace 2024.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Počítačové vidění umožňuje robotům mapovat okolí s přesností na centimetry. Dokážou fungovat prakticky nepřetržitě a zvládají provoz i v náročných podmínkách. Bez potíží doručí zásilku v dešti, sněhu i během letních veder. „Naši roboty každý den bezpečně překročí více než sto dvacet pět tisíc přechodů pro chodce a po celém světě už doručili přes devět milionů objednávek,“ dodává Heinla.

Cílem nasazení autonomních robotů je doplnění kurýrů. Roboty mají obsluhovat jednoduché objednávky na krátké vzdálenosti, zatímco kurýři se budou moci věnovat delším trasám a složitějším zakázkám. První město, které projekt podpořilo, je Praha – konkrétně městská část Praha 8. Do budoucna se plánuje rozšíření i do dalších měst, s nimiž již probíhají jednání. „Nové technologie vždy nasazujeme v úzké spolupráci s městy. Chceme, aby služba fungovala v souladu s místními pravidly a přinášela výhody jak zákazníkům, tak komunitám,“ uvedl Richard Dirbák, šéf logistiky české foodory. Velikost investice firma nekomentuje, uvádí pouze, že se nepromítne do cen pro zákazníky.

Česko mezi evropskými inovátory

Spuštěním projektu se Česká republika řadí mezi evropské průkopníky moderní městské logistiky. Foodora tím potvrzuje svou pozici jednoho z největších inovátorů na trhu doručovacích platforem. „Každým dnem se mění způsoby, jak se ve městech pohybujeme, nakupujeme a žijeme, a my u toho chceme být. Robotické doručování je logickým krokem vpřed,“ komentuje Dirbák.

„S podporou a zkušenostmi Starship Technologies a ve spolupráci s místními komunitami a městy chceme ukázat, že Česká republika může stát v čele inovací a že soukromí aktéři, jako je foodora, dokážou přinášet moderní technologie občanům a skutečně zlepšovat jejich každodenní život,“ uzavírá Kolesa. Vozítka jsou plně elektrická a podle dat Starship Technologies jejich provoz v Evropě už ušetřil více než sedm set tun emisí CO₂. Každé doručení spotřebuje jen tolik energie, kolik je potřeba k uvaření jedné konvice vody, což dlouhodobě znamená méně emisí a méně aut v ulicích.

Související

Humanoidní robot Unitree R1.

Humanoidního robota už koupíte jen za 130 tisíc korun. Má to ale háček. K ničemu vám nebude

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek
Doporučujeme