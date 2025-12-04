Když pes o oblečku neví, vím, že jsem uspěla, říká Andrea Fuchsová z Dogo Fogo
Značku Dogo Fogo založila Andrea Fuchsová jako reakci na jednoduchou potřebu najít psí obleček, který dobře sedí a neomezuje pohyb. Zakladatelka se tak postupně dostala k vlastní tvorbě a dnes vede malou dílnu, kde vznikají modely založené na přesnosti střihu, funkčnosti a pečlivé volbě materiálů.
„Design je až druhý krok. Nejdřív musí všechno perfektně fungovat,“ říká Andrea. Tento přístup se promítá do celého procesu. Inspiraci sice často hledá v lidské módě, ale každý nápad musí nejprve projít psí realitou. Tedy anatomickými rozdíly plemen, pohybovým vzorcem a praktickým používáním v terénu i ve městě.
Nejproblematičtější částí tvorby je střih. Designérka upozorňuje, že u psů nelze spoléhat na univerzální modely. „Každá rasa má svůj vlastní střih, jinak to nefunguje,“ vysvětluje. Například u buldočků je nutné počítat s výraznými individuálními rozdíly v konstituci, a proto značka používá několik podvelikostí a nastavovacích prvků. Klíčové je správné měření délky zad, kde majitelé psů často chybují. Měří od krku namísto od kohoutku nebo nevedou metr po páteři. Výsledkem je až deset centimetrů rozdílu, což znamená, že obleček nesedí.
Materiály vybírá s ohledem na účel modelu. U funkčních oblečků hledá prodyšné, hřejivé a snadno udržovatelné látky. Bavlnu používá výhradně stoprocentní. Součástí nabídky jsou i limitované série, například kabátky z látek typu Chanel, ale ty představují spíše doplňkovou část výroby.
Češi patří mezi největší milovníky domácích mazlíčků v Evropě – a také mezi ty, kteří za ně utrácejí nejvíce. Podle studie GfK vydají ročně bezmála 9,75 miliardy korun jen za krmivo. Zatímco pořízení psa je stále považováno za běžnou součást rodinného života, v roce 2025 už tento krok znamená významné finanční rozhodnutí. Cena krmiv, veterinární péče a dalších potřeb pro psy vzrostla, a z původně relativně levné položky rodinného rozpočtu se stal nákladnější výdaj.
Pořízení psa jako luxus? Náklady letí vzhůru, Češi ale na mazlíčcích nešetří
Nejstálejším produktem značky zůstávají pláštěnky, které si drží poptávku napříč sezónami, protože řeší jeden z nejčastějších problémů majitelů – kombinaci deště a chladu. Oblibu si získal i kabátek s kohoutí stopou díky střihu, který funguje u různých plemen. Většina klientů se podle designérky obrací s praktickými otázkami souvisejícími s nepříznivým počasím, případně hledá elegantnější modely do městského prostředí.
Výroba v Dogo Fogo se opírá o snahu minimalizovat odpad. Střihy se skládají efektivně a zbytky látek se používají na malé doplňky – šátky, nákrčníky a další příslušenství. Přestože dílna zvládá i atypické zakázky, designérka upozorňuje, že ne všechny úpravy jsou možné. „Někdy by změna znamenala kompletně nový model. To pak nedává smysl,“ říká.
Značka se postupně vyvíjí a designérka přiznává, že má dlouhodobou ambici vytvořit kolekci propojující psí a lidskou módu. „Souznící outfity pro psy i jejich majitele jsou něco, co bych si jednou ráda vyzkoušela,“ zmiňuje.
Tunisko je země, kde se pouštní vítr mísí s vůní koření a slaný mořský vzduch se potkává s aromatem pečeného chleba. Každé jídlo zde připravují s hrdostí a úctou k tradicím. Jednou z těch nejcennějších je výroba harrisy, tedy legendární pálivé pasty, která se stala symbolem tuniské kuchyně.
Pálivé srdce Tuniska: Gastronomie, která voní po koření a tradici
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.