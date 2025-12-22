Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Zůna to nepochopil. Vláda není holubník a má jen jednoho dirigenta

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), končící ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a její nástupce Jaromír Zůna (za SPD)
Dalibor Martínek
Nejlépe co nejvíc mlčet, odezírat Babišovi ze rtů. To je recept, jak přežít jako ministr v současné vládě. Generál Jaromír Zůna evidentně nepochopil svou úlohu nastrčeného panáka a dovolil si vlastní názor.

To je možná nadnesený popis situace. Zůna žádný výrazný názor nevyřknul. Prostě jenom podlehl dojmu okamžiku, že když už je ministrem, mohl by také něco veřejně říct, třeba k vyzbrojování Ukrajiny.

Zůna se snažil být opatrný, jemně našlapovat, aby se nikoho nedotknul. Patrně si myslel, že má takovou schopnost. Šeredně se spletl, a hned za to dostal za uši. Co strašného prohlásil? Řekl, že „…v zásadě muniční iniciativu nezpochybňuje nikdo, jde o proces jejího řízení a jak dál pokračovat," uvedl. Vlastně nic proti ničemu, obecné a zdánlivě neškodné, takové instantní prohlášení ministra.

Babiš bude mít s touto osádkou ještě problémy

Jenže omyl. Zůna ve svém ministerském nadšení zapomněl, že Rajchl nebo Okamura jsou proti vojenské podpoře Ukrajiny. Rajchl okamžitě oznámil, že by ministerské křeslo vzal místo Zůny. Celkem brzo se začali vlci v nově tvořené smečce prát o pozice. A to ještě není ukončený případ Turek. Babiš bude mít s touto osádkou ještě problémy.

Okamura reagoval, že se Zůnou mluvil a ministr prý neměl možnost svá vyjádření dovysvětlit. „Pan ministr je pět dní ve funkci a nemá ty politické zkušenosti," pokáral ho Okamura. Babiš prohlásil, že ministr obrany by se měl starat hlavně o to, aby armáda měla dostatek vojáků. „My mu to vysvětlíme. Pan Zůna je ještě nový, musíme si to všechno vysvětlit a říci si, jak ty věci jsou,“ uvedl Babiš.

Koalice zalepila Zůnovi ústa. K Ukrajině a zahraničním věcem už se má vyjadřovat jen Babiš

Politika

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se bude napříště vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničních otázkám včetně k Ukrajině bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dohodla se na tom dnes koaliční rada ANO, SPD a Motoristů, řekl místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Zůnovy výroky na páteční tiskové konferenci, které se týkaly podpory Ukrajiny či pokračování české muniční iniciativy, kritizovali na sociálních sítích příznivci SPD.

ČTK

Přečíst článek

V každé smečce má jednotlivý člen své místo. Zůna si myslel, že může volně hovořit. Omyl. Už asi pochopil, že je ve vládě od toho, aby naslouchal a plnil rozkazy. Jiní ministři, kteří znají Babiše delší dobu, své pozice znají. Vojtěch Adam například už ví, že musí přesně plnit pokyny svého šéfa. Dělá to, a proto je znovu ministrem. Stejně jako Plaga, Juchelka nebo Metnar. Ti jistě budou dobře mést, a zdrží se vlastních názorů.

Nováčci se musí ještě obouchat. Zůna dostal za uši a jistě si další slovní avantýry rozmyslí. Klíčovou otázkou pro Babiše teď bude dát si do latě Motoristy. Ti mají patrně pocit, že si s Klausem v zádech mohou vyskakovat víc než ostatní. Macinka dělá nekonzultované razie na zamini, bude mu vysvětleno, jak dál. Turek se dere do vlády. Ještě bude pár týdnů trvat, než vláda najde harmonii. Než se všichni členové sladí a pochopí, že je jenom jeden dirigent.

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se bude napříště vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničních otázkám včetně k Ukrajině bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dohodla se na tom dnes koaliční rada ANO, SPD a Motoristů, řekl místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Zůnovy výroky na páteční tiskové konferenci, které se týkaly podpory Ukrajiny či pokračování české muniční iniciativy, kritizovali na sociálních sítích příznivci SPD.

Už před začátkem koaliční rady Fiala i předseda hnutí Tomio Okamura zdůraznili, že SPD neuvažuje o výměně Zůny, kterého do Babišovy vlády navrhlo jako nestranického odborníka. „Pan ministr Zůna bude komunikovat věci, které se týkají armády, které se týkají zabezpečení. A zahraniční věci, že prostě v principu náleží premiérovi, to znamená Ukrajina, to patří do gesce premiéra, to bude komunikovat premiér,“ uvedl Fiala. Odpoledne má situaci probrat také poslanecký klub SPD.

Zůna v pátek řekl, že Česko je na straně Ukrajiny a podpora země bude pokračovat. Pokládá ale za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země. Rusko označil za agresora. SPD přitom prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu či české muniční iniciativy. Ministr také uvedl, že jeho úřad bude pokračovat ve strategických modernizačních projektech včetně nákupu amerických letounů F-35, který nynější vládní strany ještě v opozici kritizovaly.

Okamura uvedl, že ministr podle něj neměl možnost svá vyjádření v pátek dovysvětlit a také nemá politické zkušenosti. Platí podle něj, že Zůna postupuje v souladu s programovým prohlášením vlády. „Tam není jmenována ani Ukrajina, ani Rusko,“ řekl Okamura po koaliční radě. Co se týče muniční iniciativy, platí podle něj, že český stát už nebude podporovat nákup munice pro ukrajinskou armádu z peněz daňových poplatníků. „My zastáváme názor, že by ČR do toho už neměla zasahovat,“ prohlásil. Očekává, že koaliční rada se k této věci vyjádří v lednu.

