Dalibor Martínek: Zůna to nepochopil. Vláda není holubník a má jen jednoho dirigenta
Nejlépe co nejvíc mlčet, odezírat Babišovi ze rtů. To je recept, jak přežít jako ministr v současné vládě. Generál Jaromír Zůna evidentně nepochopil svou úlohu nastrčeného panáka a dovolil si vlastní názor.
To je možná nadnesený popis situace. Zůna žádný výrazný názor nevyřknul. Prostě jenom podlehl dojmu okamžiku, že když už je ministrem, mohl by také něco veřejně říct, třeba k vyzbrojování Ukrajiny.
Zůna se snažil být opatrný, jemně našlapovat, aby se nikoho nedotknul. Patrně si myslel, že má takovou schopnost. Šeredně se spletl, a hned za to dostal za uši. Co strašného prohlásil? Řekl, že „…v zásadě muniční iniciativu nezpochybňuje nikdo, jde o proces jejího řízení a jak dál pokračovat," uvedl. Vlastně nic proti ničemu, obecné a zdánlivě neškodné, takové instantní prohlášení ministra.
Andrej Babiš nastavil v Bruselu nový vyjednávací tón. Postavil se mezi Západ a východní potížisty. Není divu, že pozice Česka k Ukrajině vyvolala takový rozruch, emoce kolem války jsou nejsilnější. Na co premiér sází?
Babiš v Bruselu rozehrál vlastně docela chytrou hru
Názory
Andrej Babiš nastavil v Bruselu nový vyjednávací tón. Postavil se mezi Západ a východní potížisty. Není divu, že pozice Česka k Ukrajině vyvolala takový rozruch, emoce kolem války jsou nejsilnější. Na co premiér sází?
Babiš bude mít s touto osádkou ještě problémy
Jenže omyl. Zůna ve svém ministerském nadšení zapomněl, že Rajchl nebo Okamura jsou proti vojenské podpoře Ukrajiny. Rajchl okamžitě oznámil, že by ministerské křeslo vzal místo Zůny. Celkem brzo se začali vlci v nově tvořené smečce prát o pozice. A to ještě není ukončený případ Turek. Babiš bude mít s touto osádkou ještě problémy.
Okamura reagoval, že se Zůnou mluvil a ministr prý neměl možnost svá vyjádření dovysvětlit. „Pan ministr je pět dní ve funkci a nemá ty politické zkušenosti," pokáral ho Okamura. Babiš prohlásil, že ministr obrany by se měl starat hlavně o to, aby armáda měla dostatek vojáků. „My mu to vysvětlíme. Pan Zůna je ještě nový, musíme si to všechno vysvětlit a říci si, jak ty věci jsou,“ uvedl Babiš.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se bude napříště vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničních otázkám včetně k Ukrajině bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dohodla se na tom dnes koaliční rada ANO, SPD a Motoristů, řekl místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Zůnovy výroky na páteční tiskové konferenci, které se týkaly podpory Ukrajiny či pokračování české muniční iniciativy, kritizovali na sociálních sítích příznivci SPD.
Koalice zalepila Zůnovi ústa. K Ukrajině a zahraničním věcem už se má vyjadřovat jen Babiš
Politika
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se bude napříště vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničních otázkám včetně k Ukrajině bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dohodla se na tom dnes koaliční rada ANO, SPD a Motoristů, řekl místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Zůnovy výroky na páteční tiskové konferenci, které se týkaly podpory Ukrajiny či pokračování české muniční iniciativy, kritizovali na sociálních sítích příznivci SPD.
V každé smečce má jednotlivý člen své místo. Zůna si myslel, že může volně hovořit. Omyl. Už asi pochopil, že je ve vládě od toho, aby naslouchal a plnil rozkazy. Jiní ministři, kteří znají Babiše delší dobu, své pozice znají. Vojtěch Adam například už ví, že musí přesně plnit pokyny svého šéfa. Dělá to, a proto je znovu ministrem. Stejně jako Plaga, Juchelka nebo Metnar. Ti jistě budou dobře mést, a zdrží se vlastních názorů.
Nováčci se musí ještě obouchat. Zůna dostal za uši a jistě si další slovní avantýry rozmyslí. Klíčovou otázkou pro Babiše teď bude dát si do latě Motoristy. Ti mají patrně pocit, že si s Klausem v zádech mohou vyskakovat víc než ostatní. Macinka dělá nekonzultované razie na zamini, bude mu vysvětleno, jak dál. Turek se dere do vlády. Ještě bude pár týdnů trvat, než vláda najde harmonii. Než se všichni členové sladí a pochopí, že je jenom jeden dirigent.