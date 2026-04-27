Jestli nás budete diskriminovat, vrátíme vám to, varuje Čína evropský průmysl
Evropa chce nakopnout průmysl. Připravila proto zákon, který mu má pomoci. Čína to ale cítí jako diskriminaci a varuje před odvetou.
Čína podle deníku Financial Times varovala Evropskou unii, že přijme protiopatření, pokud budou její firmy poškozeny navrhovaným novým evropským opatřením, takzvaným Zákonem o průmyslové akceleraci (Industrial Accelerator Act). Jeho cílem je posílit průmysl sedmadvacítky proti levnějším dovozům.
Tento zákon je asi nejodvážnějším pokusem EU o potlačení čínského dovozu špičkových technologií a jeho hrozby pro důležitá místní odvětví, jako je automobilový průmysl. EU si klade za cíl zvýšit podíl průmyslové výroby na HDP bloku na 20 procent do roku 2035 (z loňských 14,3 procenta).
Zákon podle deníku přichází v době, kdy USA a Čína vyjednávají o prodloužení křehkého příměří v obchodní válce, což vede Peking k snaze udržet komunikační linky s Evropou – nezbytným exportním trhem pro jeho zboží.
Čínské ministerstvo obchodu v pondělním prohlášení uvedlo, že zmíněný zákon znamená, že čínští investoři budou diskriminováni, což je v rozporu se základními tržními principy, jako je komerční dobrovolnost a spravedlivá hospodářská soutěž. Podle ministerstva zákon odporuje konsenzu čínských a evropských lídrů o řádném řešení sporů rozdílů a vážně ovlivňuje očekávání čínských podniků ohledně investic v Evropě.
Čína uvedla, že je ochotna vést s evropskou stranou v této věci dialog. „Pokud však EU bude ignorovat čínské návrhy, Čína nebude mít jinou možnost než přijmout protiopatření,“ varoval úřad.
Nekalá konkurence Číny
Zákon je vnímán jako odpověď EU na desetiletí trvající praxi v Číně, která po zahraničních firmách vyžadovala investice společně s místními partnery (joint-ventures) a předávání technologií místním výrobcům. Jakmile čínští výrobci získali technologie a začali vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou, evropští rivalové si začali stěžovat, že již nejsou schopni konkurovat. OECD spočítala, že výrobci v Číně dostávají dotace, které jsou tři až devětkrát vyšší než ty, které mají k dispozici jejich protějšky v bohatých zemích.
Obchodní partneři navíc obviňují Čínu, že vytváří rekordní obchodní přebytky nadměrným dotováním výroby. To vede k zaplavení zahraničních trhů zbožím, což deindustrializuje místní výrobu. Peking tvrzení o nadbytečné kapacitě odmítá a prezentuje se jako pilíř globalizace, zatímco USA zavádějí cla a EU se snaží chránit odvětví před tím, co označuje za nekalou soutěž.
Nové nařízení EU zavede omezení pro zahraniční investice nad 100 milionů eur ze zemí, které mají více než 40procentní podíl na světové produkci ve strategických odvětvích, jako jsou baterie, solární panely či jaderná energetika.
Investoři budou muset nově zajistit, aby alespoň 50 procenmt pracovníků bylo z EU, aby se do výrobního procesu zapojily místní firmy a aby společnosti předaly technologické know-how evropským partnerům.
