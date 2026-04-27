Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money

Jestli nás budete diskriminovat, vrátíme vám to, varuje Čína evropský průmysl

Evropa chce nakopnout průmysl. Připravila proto zákon, který mu má pomoci. Čína to ale cítí jako diskriminaci a varuje před odvetou.

Čína podle deníku Financial Times varovala Evropskou unii, že přijme protiopatření, pokud budou její firmy poškozeny navrhovaným novým evropským opatřením, takzvaným Zákonem o průmyslové akceleraci (Industrial Accelerator Act). Jeho cílem je posílit průmysl sedmadvacítky proti levnějším dovozům.

Tento zákon je asi nejodvážnějším pokusem EU o potlačení čínského dovozu špičkových technologií a jeho hrozby pro důležitá místní odvětví, jako je automobilový průmysl. EU si klade za cíl zvýšit podíl průmyslové výroby na HDP bloku na 20 procent do roku 2035 (z loňských 14,3 procenta).

Zákon podle deníku přichází v době, kdy USA a Čína vyjednávají o prodloužení křehkého příměří v obchodní válce, což vede Peking k snaze udržet komunikační linky s Evropou – nezbytným exportním trhem pro jeho zboží.

Čínské ministerstvo obchodu v pondělním prohlášení uvedlo, že zmíněný zákon znamená, že čínští investoři budou diskriminováni, což je v rozporu se základními tržními principy, jako je komerční dobrovolnost a spravedlivá hospodářská soutěž. Podle ministerstva zákon odporuje konsenzu čínských a evropských lídrů o řádném řešení sporů rozdílů a vážně ovlivňuje očekávání čínských podniků ohledně investic v Evropě.

Čína uvedla, že je ochotna vést s evropskou stranou v této věci dialog. „Pokud však EU bude ignorovat čínské návrhy, Čína nebude mít jinou možnost než přijmout protiopatření,“ varoval úřad.

Nekalá konkurence Číny

Zákon je vnímán jako odpověď EU na desetiletí trvající praxi v Číně, která po zahraničních firmách vyžadovala investice společně s místními partnery (joint-ventures) a předávání technologií místním výrobcům. Jakmile čínští výrobci získali technologie a začali vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou, evropští rivalové si začali stěžovat, že již nejsou schopni konkurovat. OECD spočítala, že výrobci v Číně dostávají dotace, které jsou tři až devětkrát vyšší než ty, které mají k dispozici jejich protějšky v bohatých zemích.

nst

Obchodní partneři navíc obviňují Čínu, že vytváří rekordní obchodní přebytky nadměrným dotováním výroby. To vede k zaplavení zahraničních trhů zbožím, což deindustrializuje místní výrobu. Peking tvrzení o nadbytečné kapacitě odmítá a prezentuje se jako pilíř globalizace, zatímco USA zavádějí cla a EU se snaží chránit odvětví před tím, co označuje za nekalou soutěž.

Nové nařízení EU zavede omezení pro zahraniční investice nad 100 milionů eur ze zemí, které mají více než 40procentní podíl na světové produkci ve strategických odvětvích, jako jsou baterie, solární panely či jaderná energetika. 

Investoři budou muset nově zajistit, aby alespoň 50 procenmt pracovníků bylo z EU, aby se do výrobního procesu zapojily místní firmy a aby společnosti předaly technologické know-how evropským partnerům.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Brusel chce zarazit obchodování se zlatými vízy skrze nákupy nemovitostí na jihu Evropy

Brusel chce zarazit obchodování se zlatými vízy. Cesta Číňanů k občanství v EU vede skrz nemovitosti

Money

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Digitální detox pro děti: jednoduchá technologie místo sociálních sítí

Právě nostalgie je jedním z důvodů úspěchu. Zakladatel startupu Chet Kittleson Blombergu řekl, že chtěl vytvořit produkt, kterému rodiče intuitivně rozumějí a který jim připomene jednodušší dětství bez smartphonů a sociálních sítí. Prodaly se už stovky tisíc kusů, především díky doporučením mezi rodiči.

Ještě zajímavější je ale rostoucí zájem škol. Tin Can uvádí, že školní objednávky patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty. Některé americké školy už rozdávají zařízení všem rodinám a berou je jako nástroj, jak oddálit nákup prvního smartphonu a podpořit zdravější digitální návyky.

Například Nativity Parish School v Kansasu zapojila zhruba 95 procent rodin s dětmi od školky po pátou třídu. V Los Angeles zase St. James’ Episcopal School plánuje rozdat telefon všem 220 rodinám, aby děti přes léto zůstaly v kontaktu bez skupinových chatů a sociálních sítí.

Trend zapadá do širší debaty o digitálním zdraví dětí. Rodiče, školy i politici stále častěji hledají cesty, jak omezit čas na obrazovkách a oddálit vstup dětí na sociální sítě. Úspěch Tin Can ukazuje, že odpovědí nemusí být nová aplikace, ale někdy naopak návrat k jednodušší technologii.

Související

Studená sprcha pro Babiše. Pavel zpochybnil českou obranyschopnost

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Česko neplní obranné závazky vůči NATO ani vojenské kapacity, které alianci slíbilo zajistit. Pokud by se stejně chovaly všechny členské státy, kolektivní obrana NATO by byla nefunkční, prohlásil na konferenci CNN Prima News Money Money Money prezident Petr Pavel. Dostatečná obranná síla je podle něj přitom nejlepším způsobem, jak odradit případnou agresi.

Česko podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) letos nesplní závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu. Pavel zároveň upozornil, že slíbené obranné kapacity pro NATO země plní jen zhruba z 50 procent.

Prezident varoval, že svět je dnes nejblíž otevřenému vojenskému konfliktu od konce druhé světové války. Právě dostatečná odstrašující síla je podle něj nejlepší prevencí. „Chceme dát najevo, že jakákoli agrese vůči nám se nevyplatí,“ uvedl. To podle něj vyžaduje nejen připravenou armádu, ale i silný stát, dostatek financí a společnost ochotnou se bránit.

Pavel zároveň podotkl, že by si Česko mělo s NATO vyjasnit, jaké výdaje může aliance uznat jako obranné. Za relevantní považuje například investice do páteřních dopravních tahů využitelných pro přesuny vojenských jednotek. Pochybuje ale, že by NATO uznalo za obranný výdaj stavbu nové vojenské nemocnice v Praze, jak naznačil Babiš.

„V České republice máme tři vojenské nemocnice, které plně pokryjí potřebu naší armády i podpory hostitelského státu, pokud bychom poskytovali logistickou podporu přesouvajícím se silám,“ řekl prezident. Debata by se podle něj měla vést o skutečných obranných schopnostech státu. „Protivníka neodradí nemocnice, která bude stát za deset let, ale dobře vycvičené jednotky, které budou k použití na písknutí,“ dodal.

Prezident upozornil na to, že přinejmenším v posledním desetiletí byly výdaje na obranu u většiny evropských členů NATO nedostatečné. Aliance se dohodla na plánovaném zvýšení výdajů na pět procent HDP, z toho 3,5 procenta by mělo jít na přímé vojenské schopnosti a 1,5 procenta na infrastrukturu využitelnou i pro obranné účely. „Ale tím se snažíme dostat na úroveň, na které už jsme měli být,“ zdůraznil Pavel.

Podle něj bude potřeba vydávat na obranu víc nejméně deset let, aby se napravily nedostatky z minulosti. „Musíme se dostat na úroveň, kdy budeme moct říci, že jsme schopni efektivně bránit náš kontinent,“ řekl prezident. Podle něj musí být evropské země v NATO rovnocenným partnerem Spojených států, co se vojenských schopností týče.

Summit NATO se blíží

O výdajích na obranu i plnění vojenských závazků se bude jednat i na letním summitu NATO v Ankaře. Pavel očekává, že pro Česko nemusí být jednání příjemné. Přesto zopakoval, že chce zemi na summitu zastupovat. Zdůraznil, že mandát určuje vláda a že v tomto směru není s kabinetem v rozporu. Členové vlády přitom uváděli, že do Ankary pojede Babiš s dalšími ministry.

Prezident také zdůraznil význam neformální části summitu. Právě tam se podle něj povede klíčová debata o evropské i globální bezpečnosti. „Tam bude důležité být, protože se bude řešit, jakým směrem se bude bezpečnost ubírat a jak budeme reagovat,“ uvedl.

Související

Doporučujeme