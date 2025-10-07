Lukáš Kovanda: Český průmysl se nečekaně propadl. Trumpova cla si začínají vybírat daň
Česká průmyslová výroba zaznamenala letos v srpnu nečekaný propad, čítající meziročně 1,3 procenta. Jde o první letošní pokles průmyslové výroby v meziročním vyjádření.
Důvodem je odeznívání efektu předzásobování amerických firem a domácností v souvislosti s mimořádně vysokými cly, která tamní administrativa prezidenta Donalda Trumpa letos postupně zavedla.
V srpnu se nedařilo těm segmentům průmyslové výroby, které jsou poměrně silně závislé na zahraniční poptávce, jako je výroba počítačů a elektroniky a také strojů a automobilů. Nové zakázky ze zahraničí navíc klesly o výrazných 6,3 procenta v meziročním vyjádření, což napovídá, že situace se jen tak k lepšímu nezvrátí.Tuzemské zakázky klesly též, i když méně výrazně, a to o 4,1 procenta.
Za celé třetí čtvrtletí je třeba počítat s mezikvartálním poklesem průmyslové výroby kolem jednoho procenta, který tak bude kontrastovat s mezičtvrtletním růstem ve druhém kvartále. Potvrzuje to, že Trumpova cla si svoji daň budou vybírat právě spíše až ve druhém pololetí letošního roku, kvůli odeznění efektu předzásobení.
