Dalibor Martínek: Budoucí vláda, ať už ji vytvoří kdokoliv, v dostupnosti bydlení neudělá nic

Dalibor Martínek: Budoucí vláda, ať už ji vytvoří kdokoliv, v dostupnosti bydlení neudělá nic

Andrej Babiš a Petr Fiala
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Každá politická strana má téma bydlení na předních místech programu. Řešení nedostupného bydlení však často v očích politiků spočívá ve vyhazování veřejných peněz na různé programy podpory bydlení. Nájemního, nebo výstavby bytů pro „potřebné“ profese. Což je nonsens. Je potřebný policista, nikoliv instalatér? Je to sociální inženýrství, které uplatňují strany zleva, zprava.

Je evidentní, že budoucí vláda, ať už ji vytvoří kdokoliv, v dostupnosti bydlení neudělá nic. Možná jenom pustí žilou státnímu rozpočtu, výstavbu ovšem neurychlí.

Klíčem dostupného bydlení je změna legislativy povolování staveb. A jak říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, od vzniku nové legislativy k postavenému domu uplyne mnoho let. V příštím volebním období nebude bydlení v Česku dostupnější.

Podle statistiky Deloitte Property Index 2025 musí obyvatelé hlavního města na pořízení průměrného bytu o velikosti 70 metrů čtverečních vydat 15 hrubých ročních mezd. Praha je podle tohoto parametru třetí nejhorší město ze 75 sledovanými evropských měst. Hůře jsou na tom už jen Amsterdam a Atény.

Jak to chtějí zařídit?

Takže, jak se k tématu bydlení staví jednotlivé strany? ANO by se vrátilo ke svému původnímu záměru zřídit centrální stavební úřad. Do jeho vzniku by vytvořil „speciální krizový úřad,“ jehož úkolem by bylo zrychleně posuzovat větší rezidenční projekty s více než sto byty. Výstavbu větších bytových projektů by měl stát označit za veřejný zájem. Tím by se schvalování řídilo zvláštními pravidly a bylo by rychlejší. Kde se vezmou úředníci, kteří by se této agendě věnovali, už ANO neříká.

Nový stavební zákon, který by tyto změny zahrnoval, chce ANO předložit poslancům do tří měsíců od nástupu do vlády. „Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu,“ uvedl Karel Havlíček, místopředseda ANO na debatě, kterou tento týden uspořádal Newstream.

Co má v plánu ohledně bydlení Spolu? „Na programy dostupného bydlení je alokováno několik miliard korun, přičemž konkrétní částka závisí na nástroji a fázi projektu. Například program Dostupné nájemní bydlení v roce 2025 čerpal 2,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy a celkově bylo na podporu výstavby alokováno 10 miliard korun z veřejných zdrojů. Tyto prostředky podporují výstavbu a rekonstrukci bytů, aby se do nich mohl nastěhovat větší počet lidí, a byly například pro obce vyčleněny také dotace ve výši 600 tisíc korun na péči o seniory.“

Zoufalý program. Česko je v rychlosti povolování výstavby za Kongem nebo Panamou. Jak má být bydlení dostupnější, když úřady nedodržují zákonné termíny pro svá rozhodnutí. Když každá námitka vrací řízení o krok zpět a prodlužuje ho. Úředníci rozhodují o výšce stavby, žádají od developerů výpalné, takzvané kontribuce, v podobě výstavby kruhového objezdu nebo školky. To má být přece věcí eráru. Jako na divokém Západě.

Developeři na podmínky úřadů přistupují, protože jedině tak se dostanou k povolení výstavby. Promítnou to do ceny bydlení. Například rada města Prahy odsouhlasila začátkem září smlouvu se společností Trigema, podle které investor přispěje Praze 13 a magistrátu 75,7 milionu korun formou hotovosti a úprav veřejných prostranství za to, že může postavit stometrový bytový dům. To k dostupnému bydlení nevede.

Ministerstvo pro místní rozvoj získalo podle nového rozpočtu státu navíc 1,8 miliardy korun na podporu bydlení, na digitalizaci stavebního řízení a na dotační programy. To je slepá cesta. Klíč je v jednoduchosti a rychlosti povolování, ne v dotacích či výdajích rozpočtu. Ať staví developeři, a stát nechť jim neháže legislativní klacky pod nohy.

Co mají v plánu další aspiranti na parlament? Starostové zařadili bydlení na osmé místo svých deseti priorit. Jedinou obecnou větou: Chceme bydlení, které je dostupné pro každého. Chtějí toho dosáhnout například, „zlepšením cenové dostupnosti bydlení prostřednictvím výstavby nových bytů, včetně družstevní a obecní výstavby, a rekonstrukcí nevyužívaných nájemních bytů v místech s vysokou poptávkou.“

Dále chtějí Starostové zvýšit jistotu nájemního bydlení s cílem vytvořit z něj stabilní a cenově výhodnou alternativu k bydlení vlastnickému. A také chtějí zajištění navrácení prázdných bytů na trh s důrazem na jejich využití k bydlení. Hodně plané.

Piráti, kteří zpackali digitalizaci stavebního řízení, si dávají dostupné bydlení na předvolební štít. „Volební slib Pirátů zajistit 200 tisíc nových domovů pro lidi, ne pro spekulanty, myslíme vážně. Proto v našem plánu na prvních sto pracovních dnů vládnutí navrhujeme zavést akcelerační zóny, aby bylo možné výstavbu bytů v Česku urychlit,” tvrdí k návrhu zákona o řešení urgentní situace v bydlení předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Tomio Okamura zavede výhodné rodinné půjčky pro pracující rodiny s „výrazným snížením“ dlužné částky po narození každého dítěte. Nabízí pomoc státu se splácením hypoték v době péče o děti do čtyř let. Systémovou podporu bytové výstavby, družstevního bydlení a bezplatný převod pozemků ve vlastnictví státu pro účely bytové výstavby.

Stačilo! si dalo na svůj web jako erb pod fotografii Kateřiny Konečné heslo „Prioritou hnutí Stačilo! je státní podpora masívní výstavby družstevních a obecních bytů s dostupným nájemným.“ Zavedeme bezúročné půjčky mladým novomanželům na rekonstrukci bytu či vybavení domácnosti ve výši až milion korun. „Zdaníme spekulanty, kteří hromadí velké množství prázdných bytů,“ říká Stačilo! No, zní to jako boj proti kulakům v padesátých letech.

Většina politických stran sice vnímá dostupnost bydlení jako klíčovou otázku voleb, ovšem navrhovaná řešení jsou buď bezzubá, regulační, daňová, dotační. Žádná strana nemíří na klíčový uzel celého zauzlence. Na rychlost stavebního řízení.

Andrej Babiš a Petr Fiala
ČTK
ČTK
ČTK

Televizní duel premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy (ODS) a předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, který odvysílala CNN Prima News, nadcházející volby nijak zásadně neovlivní, uvedli politologové. Podle nich v debatě chyběl výraznější moment nebo výrok, o kterém by se následně mluvilo. Domnívají se, že Babiš se snažil působit důstojně, ale zároveň vypadal unavenější, Fiala byl podle nich naopak útočnější.

Politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy označil za vítěze duelu Fialu. „Byl důraznější, razantnější. Naopak Babiš byl v defenzivě, některé Fialovy slovní útoky se ani nesnažil vybrat. Působil unaveně,“ uvedl. Podle politologa Milana Školníka z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze ale Fiala někdy působil až přehnaně útočně. „Nesedělo mu to. Jestli se snažil Babiše vyprovokovat, tak se mu to nepovedlo,“ míní Školník.

Pomalejší rozjezd Babiše

Souhlasí ale s tím, že Babiš měl v debatě pomalejší rozjezd. „Do tempa se dostal až postupně, ve druhé půlce večera už byl vyrovnaným soupeřem,“ podotkl Školník. Podle Michala sedělo Babišovi téma o problematice důchodů, ve kterém byl mírně lepší. Zároveň ale upozornil na to, že při debatě o Ukrajině vystoupil Babiš ze své klidné polohy. „Mluvil o Ukrajině pohrdavě, používal až takový okamurovský slovník,“ sdělil Michal.

Oba politologové se shodnou na tom, že v debatě nezazněl žádný zásadní výrok. „Zapamatovatelných momentů tam bylo poskrovnu. Vlastně nezaznělo nic úplně nového, co by mělo potenciál plnit mediální prostor,“ domnívá se Michal.

Karel Pučelík: Nesnášíte vládu, migranty a Ukrajince? Poslechněte si můj návrh

Názory

Politika je rozbitá. Lidé mají právo být naštvaní a bagatelizovat jejich hněv je cesta do pekla. Na druhé straně ale neexistuje žádná „ekonomie selského rozumu“ ani političtí spasitelé, kteří by nás jednoduchým způsobem zachránili. Zachránit se musíme sami. Jak? Chcete-li tedy změnu, zaměřte se na ekonomickou nerovnost. Migrace, nenávist k Ukrajincům nebo brojení proti EU, to vše je jen divadlo na odlákání pozornosti.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Výsledek voleb podle politiků dnešní debata nijak výrazně neovlivní. „Teoreticky má Petr Fiala šanci oslovit například některé voliče hnutí STAN. Ale že by po takové debatě nastaly přesuny mezi vládním a opozičním táborem nebo nastala hromadná mobilizace nevoličů, to asi ne,“ řekl Michal. Podle Školníka je otázkou, jestli podobné debaty mají vůbec smysl. „Každá televize teď dělá několik předvolebních debat, některé i několik,“ dodal. Také Fiala s Babišem se v debatě utkají ještě jednou, a to ve čtvrtek večer na Nově.

Sněmovní volby se konají v pátek a sobotu. V průzkumech mělo nejvyšší podporu kolem 30 procent dlouhodobě opoziční hnutí ANO. Okolo 20 procent se pohybovala koalice Spolu. Za nimi sváděla souboj hnutí Starostů proti SPD, jejichž zisk se pohyboval zpravidla mezi deseti a 14 procenty. V posledních měsících se na ně dotahovali Piráti se zhruba desetiprocentní podporou. Poměrně těsně nad pětiprocentní hranicí se drželi ještě Motoristé sobě a hnutí Stačilo!, další hnutí Přísaha hranici vstupu do Sněmovny v žádném z průzkumů nepřekročilo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Donald Trump
ČTK
Frustrace z Putina

Trump souhlas dal krátce před tím, než minulý týden v příspěvku na sociální síti projevil svoji frustraci z ruského prezidenta Vladimira Putina. K překvapení mnohých tehdy napsal, že Ukrajina by mohla získat zpět veškeré své území, jež v současnosti okupuje Rusko.

WSJ také píše, že Spojené státy uvažují o tom, že Ukrajině dodají střely Tomahawk a Barracuda a další americké střely odpalované ze země a ze vzduchu, které mají dolet okolo 800 kilometrů. Zástupci Trumpovy administrativy nicméně podotkli, že žádné rozhodnutí v této věci ještě nepadlo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před několika dny prozradil, že Trumpa požádal o střely Tomahawk, které patří k nejpřesnějším americkým zbraním. Americký viceprezident J.D. Vance následně řekl, že Spojené státy žádost Ukrajinců zvažují.

