Dalibor Martínek: Budoucí vláda, ať už ji vytvoří kdokoliv, v dostupnosti bydlení neudělá nic
Každá politická strana má téma bydlení na předních místech programu. Řešení nedostupného bydlení však často v očích politiků spočívá ve vyhazování veřejných peněz na různé programy podpory bydlení. Nájemního, nebo výstavby bytů pro „potřebné“ profese. Což je nonsens. Je potřebný policista, nikoliv instalatér? Je to sociální inženýrství, které uplatňují strany zleva, zprava.
Je evidentní, že budoucí vláda, ať už ji vytvoří kdokoliv, v dostupnosti bydlení neudělá nic. Možná jenom pustí žilou státnímu rozpočtu, výstavbu ovšem neurychlí.
Klíčem dostupného bydlení je změna legislativy povolování staveb. A jak říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, od vzniku nové legislativy k postavenému domu uplyne mnoho let. V příštím volebním období nebude bydlení v Česku dostupnější.
Podle statistiky Deloitte Property Index 2025 musí obyvatelé hlavního města na pořízení průměrného bytu o velikosti 70 metrů čtverečních vydat 15 hrubých ročních mezd. Praha je podle tohoto parametru třetí nejhorší město ze 75 sledovanými evropských měst. Hůře jsou na tom už jen Amsterdam a Atény.
Po letech sporů se vláda a Praha dohodly. V Letňanech vznikne nová čtvrť pro 50 tisíc obyvatel. Město zde vybuduje novou čtvrť s tisíce byty a občanskou vybaveností. A stát získá pozemek pro nemocnici.
Konec Babišova snu o vládní čtvrti. V Letňanech vznikne bydlení pro až 50 tisíc lidí a nemocnice
Reality
Po letech sporů se vláda a Praha dohodly. V Letňanech vznikne nová čtvrť pro 50 tisíc obyvatel. Město zde vybuduje novou čtvrť s tisíce byty a občanskou vybaveností. A stát získá pozemek pro nemocnici.
Jak to chtějí zařídit?
Takže, jak se k tématu bydlení staví jednotlivé strany? ANO by se vrátilo ke svému původnímu záměru zřídit centrální stavební úřad. Do jeho vzniku by vytvořil „speciální krizový úřad,“ jehož úkolem by bylo zrychleně posuzovat větší rezidenční projekty s více než sto byty. Výstavbu větších bytových projektů by měl stát označit za veřejný zájem. Tím by se schvalování řídilo zvláštními pravidly a bylo by rychlejší. Kde se vezmou úředníci, kteří by se této agendě věnovali, už ANO neříká.
Nový stavební zákon, který by tyto změny zahrnoval, chce ANO předložit poslancům do tří měsíců od nástupu do vlády. „Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu,“ uvedl Karel Havlíček, místopředseda ANO na debatě, kterou tento týden uspořádal Newstream.
Co má v plánu ohledně bydlení Spolu? „Na programy dostupného bydlení je alokováno několik miliard korun, přičemž konkrétní částka závisí na nástroji a fázi projektu. Například program Dostupné nájemní bydlení v roce 2025 čerpal 2,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy a celkově bylo na podporu výstavby alokováno 10 miliard korun z veřejných zdrojů. Tyto prostředky podporují výstavbu a rekonstrukci bytů, aby se do nich mohl nastěhovat větší počet lidí, a byly například pro obce vyčleněny také dotace ve výši 600 tisíc korun na péči o seniory.“
Zoufalý program. Česko je v rychlosti povolování výstavby za Kongem nebo Panamou. Jak má být bydlení dostupnější, když úřady nedodržují zákonné termíny pro svá rozhodnutí. Když každá námitka vrací řízení o krok zpět a prodlužuje ho. Úředníci rozhodují o výšce stavby, žádají od developerů výpalné, takzvané kontribuce, v podobě výstavby kruhového objezdu nebo školky. To má být přece věcí eráru. Jako na divokém Západě.
Developeři na podmínky úřadů přistupují, protože jedině tak se dostanou k povolení výstavby. Promítnou to do ceny bydlení. Například rada města Prahy odsouhlasila začátkem září smlouvu se společností Trigema, podle které investor přispěje Praze 13 a magistrátu 75,7 milionu korun formou hotovosti a úprav veřejných prostranství za to, že může postavit stometrový bytový dům. To k dostupnému bydlení nevede.
Ministerstvo pro místní rozvoj získalo podle nového rozpočtu státu navíc 1,8 miliardy korun na podporu bydlení, na digitalizaci stavebního řízení a na dotační programy. To je slepá cesta. Klíč je v jednoduchosti a rychlosti povolování, ne v dotacích či výdajích rozpočtu. Ať staví developeři, a stát nechť jim neháže legislativní klacky pod nohy.
Co mají v plánu další aspiranti na parlament? Starostové zařadili bydlení na osmé místo svých deseti priorit. Jedinou obecnou větou: Chceme bydlení, které je dostupné pro každého. Chtějí toho dosáhnout například, „zlepšením cenové dostupnosti bydlení prostřednictvím výstavby nových bytů, včetně družstevní a obecní výstavby, a rekonstrukcí nevyužívaných nájemních bytů v místech s vysokou poptávkou.“
Dále chtějí Starostové zvýšit jistotu nájemního bydlení s cílem vytvořit z něj stabilní a cenově výhodnou alternativu k bydlení vlastnickému. A také chtějí zajištění navrácení prázdných bytů na trh s důrazem na jejich využití k bydlení. Hodně plané.
Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.
Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější
Reality
Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.
Piráti, kteří zpackali digitalizaci stavebního řízení, si dávají dostupné bydlení na předvolební štít. „Volební slib Pirátů zajistit 200 tisíc nových domovů pro lidi, ne pro spekulanty, myslíme vážně. Proto v našem plánu na prvních sto pracovních dnů vládnutí navrhujeme zavést akcelerační zóny, aby bylo možné výstavbu bytů v Česku urychlit,” tvrdí k návrhu zákona o řešení urgentní situace v bydlení předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Tomio Okamura zavede výhodné rodinné půjčky pro pracující rodiny s „výrazným snížením“ dlužné částky po narození každého dítěte. Nabízí pomoc státu se splácením hypoték v době péče o děti do čtyř let. Systémovou podporu bytové výstavby, družstevního bydlení a bezplatný převod pozemků ve vlastnictví státu pro účely bytové výstavby.
Stačilo! si dalo na svůj web jako erb pod fotografii Kateřiny Konečné heslo „Prioritou hnutí Stačilo! je státní podpora masívní výstavby družstevních a obecních bytů s dostupným nájemným.“ Zavedeme bezúročné půjčky mladým novomanželům na rekonstrukci bytu či vybavení domácnosti ve výši až milion korun. „Zdaníme spekulanty, kteří hromadí velké množství prázdných bytů,“ říká Stačilo! No, zní to jako boj proti kulakům v padesátých letech.
Většina politických stran sice vnímá dostupnost bydlení jako klíčovou otázku voleb, ovšem navrhovaná řešení jsou buď bezzubá, regulační, daňová, dotační. Žádná strana nemíří na klíčový uzel celého zauzlence. Na rychlost stavebního řízení.