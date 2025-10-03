Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Japonský majitel Plzeňského Prazdroje zastavil provoz. Pivovar Asahi čelil kybernetickému útoku

Japonský majitel Plzeňského Prazdroje zastavil provoz. Pivovar Asahi čelil kybernetickému útoku

Pivovar Asahi čelí kybernetickému útoku
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Největšímu japonskému pivovaru Asahi se stále nedaří obnovit provoz po kybernetickém útoku, který firmu zasáhl v pondělí. Společnost známá pivem Super Dry, whisky Nikka či nealkoholickými nápoji musela v Japonsku pozastavit veškerý provoz, včetně zpracování objednávek a expedice, protože kvůli kybernetickému útoku jí vypadl počítačový systém.

Japonským restauracím, barům a obchodům už docházejí nápoje a řešení je v nedohlednu, píše agentura Reuters. Asahi je vlastníkem i českého Plzeňského Prazdroje. "V současné době není v dohledu žádné okamžité obnovení našeho systému. Obvyklé dodávky zůstávají přerušeny," řekl agentuře AFP mluvčí společnosti. Dodal, že útok přímo neovlivnil výrobu, ale ta musela být přerušena kvůli pozastavení dodávek.

Společnost ve středu začala přijímat objednávky na některé produkty osobně při návštěvách zákazníků, kdy je zapisovala ručně. Nadále přijímá objednávky na potraviny a nealkoholické nápoje, avšak nové objednávky na alkoholické nápoje dočasně zastavila, aby mohla upřednostnit expedici dřívějších objednávek. Dnes firma začala uspokojovat první ručně zadané objednávky.

Zákazníci si pivo vybírají dle počasí

Vedro mění chutě Čechů: ležáky nemají šanci, vládne nealko

Zprávy z firem

Když rtuť teploměru v Česku stoupne nad třicet stupňů, mění se i pivní zvyklosti. Zatímco klasický ležák zůstává pevně spojený s chladnějšími dny, horké počasí žene spotřebitele k lehčím a nealkoholickým variantám. Tento trend potvrzují jak průzkumy pivovarů, tak i prodejní data obchodních řetězců.

Michal Nosek

Přečíst článek

Společnost Seven & i, která je provozovatelem maloobchodní sítě 7-Eleven, uvedla, že přerušení dodávek jí zatím nezpůsobilo větší problémy. Zásoby se liší podle jednotlivých prodejen a firma nečeká, že by náhle došly všechny produkty ze skupiny Asahi ve všech obchodech. Připravuje se ale na to, že zákazníky bude muset informovat o omezených dodávkách. Řada maloobchodních firem a restaurací uvádí, že plánují nakupovat alternativní produkty od jiných společností, aby minimalizovaly dopad na zákazníky.

Podle deníku Nikkei by se problémy mohly rozšířit, protože hlavní distributoři japonského alkoholu nakupují sudy piva od tří největších pivovarů - Asahi, Kirin, Sapporo - prostřednictvím hromadných dodávek z Asahi.

Asahi je vlastníkem Plzeňského Prazdroje od roku 2017, firmu vlastní přes svou součást Asahi Europe & International. Ve světě Asahi vlastní například značky Peroni, Grolsch nebo Fullers. Japonsko má na tržbách firmy téměř poloviční podíl.

Radomír Lapčík

SAB Finance vyplatí na dividendě 81 milionů korun, je oporou v těžké době

Zprávy z firem

SAB Finance vyplatí ze zisku dividendu 80,8 milionu korun, tedy 26,50 korun na akcii. SAB Finance vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na 8,84 procenta.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Drony na Německem. Letiště v Mnichově přerušilo provoz, odletět nemohlo 3000 lidí

Mnichovské letiště
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Mnichovské letiště ve čtvrtekv noci přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům v okolí i areálu letiště. Zrušeno bylo 17 odletů, což se dotklo téměř 3000 cestujících, kteří zůstali na letišti. Následně bylo 15 příletů odkloněno do Stuttgartu, Norimberku, Frankfurtu a Vídně.

Německé řízení letového provozu nejprve ve 22:18 na mnichovském letišti omezilo provoz a krátce nato jej zcela zastavilo kvůli opakovanému pozorování dronů, uvedlo letiště na svém webu. Na letišti v blízkosti bavorské metropole platí zákaz nočních letů pro pravidelnou osobní dopravu mezi půlnocí a 5:00, přičemž od 22:00 je provoz běžně omezen kvůli nočnímu klidu. Zatím není jasné, zda bude provoz letiště po 5:00 obnoven, přílety a odlety jsou na webu letiště zatím uvedeny podle plánu. Jde o další narušení letecké dopravy v Evropě poté, co byl minulý týden kvůli výskytu dronů několikrát dočasně přerušen provoz na letištích v Dánsku a Norsku.

Polský premiér Donald Tusk
Aktualizováno

Tusk: Ruské provokace vůči Polsku jsou už téměř každodenní

Politika

Polsko dnes registruje další incident spojený s Ruskem v Baltském moři, ruské provokace jsou téměř každodenní záležitostí. Prohlásil to polský premiér Donald Tusk na summitu Evropského politického společenství v Kodani. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že je třeba vyvinout větší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu, která přináší Moskvě zisky potřebné k financování pokračující agrese proti Ukrajině.

ČTK

Přečíst článek

Policie podle agentury DPA oznámila, že několik lidí nejprve kolem 21:30 nahlásilo, že v blízkosti letiště spatřili dron. Asi o hodinu později byly drony zpozorovány znovu, a sice přímo nad areálem letiště, tento výskyt potvrdili i přivolaní policisté na místě. Ve tmě však nedokázali určit typ, velikost a počet dronů, ani kdo je za jejich provoz zodpovědný, napsal bulvární deník Bild s odkazem na mluvčího spolkové policie. Policie poté začala oblast monitorovat a pátrat po létajících objektech či podezřelých osobách, avšak bezvýsledně. Do akce byl nasazen i policejní vrtulník.

Stovky uvázlých cestujících byly nuceny strávit noc na letišti, policie a letištní hasiči za tím účelem zřídili v terminálu provizorní lůžka, cestující dostali občerstvení a deky. Další lidé byli převezeni do hotelů.

Friedrich Merz

Německo není ve válce, ale ani v míru, řekl Merz

Politika

Německo sice není ve válce, zároveň už ale nežije v míru. Tak okomentoval spolkový kancléř Friedrich Merz bezpečnostní situaci, které Německo a Evropa čelí, uvedla agentura DPA. Německo stejně jako mnohé další evropské země má značně napjaté vztahy s Ruskem, jehož armáda v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu.

ČTK

Přečíst článek

Tiskové agentury připomínají, že o víkendu v Mnichově vrcholí pivní slavnosti Oktoberfest, které do města každoročně přilákají miliony návštěvníků z jiných měst a zemí. I jich by se mohlo omezení letecké dopravy dotknout. Ve středu byl Oktoberfest na půl dne uzavřen kvůli bombové hrozbě.

Dánsko dosud oficiálně neoznámilo, kdo je zodpovědný za incidenty s drony v jeho vzdušném prostoru z minulého týdne, premiérka Mette Frederiksenová nicméně naznačila, že by za nimi mohlo být Rusko. Lídři EU ve středu na neformálním summitu v Kodani podpořili plány na posílení obrany bloku proti ruským dronům.

Rusko odpovědnost za incidenty z minulého týdnu popřelo. Prezident Vladimir Putin pak ve čtvrtek žertem slíbil, že už víckrát s drony nad Dánskem létat nebude. Prohlásil rovněž, že hysterie okolo údajných ruských dronů, která zachvátila Evropu, má jen odpoutat pozornost od problémů Západu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho americký protějšek Donald Trump

Ukrajina s NATO v zádech? Mohla by dobýt zpět okupovaná území, uvedl Trump

Politika

Ukrajina by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, které ztratila kvůli ruské invazi, a možná by mohla zajít i dál. Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN. Je to výrazný posun oproti dřívějším výzvám Trumpa k tomu, aby Kyjev učinil územní ústupky Rusku výměnou za mír, píše agentura AP. Za velký posun Trumpova slova označil také Zelenskyj.

ČTK

Přečíst článek

Související

Ukrajince znepokojuje ruská aktivita kolem Záporožské jaderné elektrárny

Záporožská jaderná elektrárna
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko úmyslně odpojilo okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu od dodávek proudu v rámci příprav na její zapojení do vlastní sítě, uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha na sociální síti X. Největší jaderná elektrárna v Evropě je odpojená od vnějšího napájení déle než týden, elektřinu pro chlazení odstavených reaktorů vyrábí dieselové generátory. Šéf ukrajinského jaderného dozoru Oleh Korikov podle médií varoval před hrozbou jaderné havárie.

„Další krok Ruska bude ještě nebezpečnější: restartování okupovaného reaktoru bez řádného chlazení, bez jakékoli licence a bez dohledu,“ varoval Sybiha, podle kterého tento bezohledný krok poslouží pouze jako ukázka moci ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zvýšené riziko jaderného incidentu

„Nezodpovědné jednání Ruska zvyšuje riziko jaderných incidentů,“ zdůraznil Sybiha. „Každá akce Ruska představuje nejen smrtelné riziko, ale také dláždí cestu ke katastrofě,“ napsal. I nedávný výpadek dodávek proudu v Černobylské jaderné elektrárně, způsobený ruským útokem na rozvodnu ve městě Slavutyč, podle ministra ukazuje, že Moskva zneužívá jadernou bezpečnost jako zbraň.

Šmejc koupil za víc než miliardu většinu v maďarském větrném parku

Zprávy z firem

Energetická skupina Premier Energy, kterou prostřednictvím investičního fondu Emma Capital kontroluje český podnikatel Jiří Šmejc, koupila od španělské energetické společnosti Iberdrola 51procentní podíl ve velkém větrném parku v Maďarsku. Zbývajících 49 procent podílu získá maďarská investiční skupina iG TECH CC, její vlastník nebyl zveřejněn. Transakce dosáhla celkové hodnoty 128 milionů eur (3,1 miliardy korun) a představuje první větší investici Premier Energy do výroby elektřiny mimo trhy v Rumunsku a Moldavsku. Dnes o tom píše server Seznam Zprávy s odkazem na informace od Premier Energy.

ČTK

Přečíst článek

Naléhavě vyzval Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), její členské státy a všechny relevantní partnery k přijetí všech opatření, která by umožnila okamžitě obnovit záložní elektrické vedení do Záporožské jaderné elektrárny.

Ruská okupační správa ukrajinského atomového zařízení podle agentury Reuters ve středu uvedla, že nouzové generátory zatím k výrobě potřebné energie dostačují, úroveň radiace je normální, ale je důležité, aby bylo co nejdříve obnoveno vnější napájení.

Ruskem dosazený ředitel Záporožské jaderné elektrárny Jurij Černičuk dnes podle agentury TASS uvedl, že přerušené vnější napájení zařízení představuje „určitou hrozbu pro jadernou bezpečnost“, ale situace je podle něj v současné době pod kontrolou. Pro záložní napájení je k dispozici 20 dieselových generátorů, z nichž dva se porouchaly. Poškozené elektrické vedení se nachází prakticky na frontové linii, a proto je neustále vystaveno ostřelování.

Bioplynová stanice na Moravě

Agrovoltaika a bioplynky dobývají venkov. Farmáři chtějí být energeticky soběstačnější

Zprávy z firem

Rostoucí ceny energií, tlak na snižování změn klimatu a nutnost nezávislosti na dovozech paliv ženou české zemědělce k větší energetické soběstačnosti. Mezi hlavní trendy patří rozvoj agrovoltaiky, budování malých bioplynových stanic a nová legislativa, která umožňuje instalaci solárních technologií na zemědělskou půdu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Odpojení elektrárny od ukrajinské sítě pokládáme za havarijní situaci, která ještě nepřerostla v havárii, ale může se tak stát, varoval šéf ukrajinského jaderného dozoru Korikov podle agentury Unian. Není podle něj jasné, v jakém stavu jsou dieselové generátory, ani na jak dlouho stačí nafta. Ukrajina získá informace od MAAE, která dostává zprávy od ruského personálu, ale nelze vyloučit, že Rusové zprávy zkreslují, varoval.

Záporožská jaderná elektrárna se nachází u města Enerhodar, který leží poblíž frontové linie. Rusko se zařízení zmocnilo nedlouho poté, co v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu. Obě strany se od té doby navzájem obviňují z jejího ostřelování. V elektrárně je šest reaktorů, které jsou odstavené a nevyrábí elektřinu. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a chladit. Proto zařízení potřebuje dodávky elektřiny.

Související

V Rusku jsou pohonné hmoty na příděl

Lukáš Kovanda: Ukrajinské útoky ochromily Rusko. Pohonné hmoty jsou nyní na příděl

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj kvůli ropovodu Družba naštval Maďary. Ohrožujete naši energetickou bezpečnost, zní z Budapešti

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme