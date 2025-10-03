Japonský majitel Plzeňského Prazdroje zastavil provoz. Pivovar Asahi čelil kybernetickému útoku
Největšímu japonskému pivovaru Asahi se stále nedaří obnovit provoz po kybernetickém útoku, který firmu zasáhl v pondělí. Společnost známá pivem Super Dry, whisky Nikka či nealkoholickými nápoji musela v Japonsku pozastavit veškerý provoz, včetně zpracování objednávek a expedice, protože kvůli kybernetickému útoku jí vypadl počítačový systém.
Japonským restauracím, barům a obchodům už docházejí nápoje a řešení je v nedohlednu, píše agentura Reuters. Asahi je vlastníkem i českého Plzeňského Prazdroje. "V současné době není v dohledu žádné okamžité obnovení našeho systému. Obvyklé dodávky zůstávají přerušeny," řekl agentuře AFP mluvčí společnosti. Dodal, že útok přímo neovlivnil výrobu, ale ta musela být přerušena kvůli pozastavení dodávek.
Společnost ve středu začala přijímat objednávky na některé produkty osobně při návštěvách zákazníků, kdy je zapisovala ručně. Nadále přijímá objednávky na potraviny a nealkoholické nápoje, avšak nové objednávky na alkoholické nápoje dočasně zastavila, aby mohla upřednostnit expedici dřívějších objednávek. Dnes firma začala uspokojovat první ručně zadané objednávky.
Společnost Seven & i, která je provozovatelem maloobchodní sítě 7-Eleven, uvedla, že přerušení dodávek jí zatím nezpůsobilo větší problémy. Zásoby se liší podle jednotlivých prodejen a firma nečeká, že by náhle došly všechny produkty ze skupiny Asahi ve všech obchodech. Připravuje se ale na to, že zákazníky bude muset informovat o omezených dodávkách. Řada maloobchodních firem a restaurací uvádí, že plánují nakupovat alternativní produkty od jiných společností, aby minimalizovaly dopad na zákazníky.
Podle deníku Nikkei by se problémy mohly rozšířit, protože hlavní distributoři japonského alkoholu nakupují sudy piva od tří největších pivovarů - Asahi, Kirin, Sapporo - prostřednictvím hromadných dodávek z Asahi.
Asahi je vlastníkem Plzeňského Prazdroje od roku 2017, firmu vlastní přes svou součást Asahi Europe & International. Ve světě Asahi vlastní například značky Peroni, Grolsch nebo Fullers. Japonsko má na tržbách firmy téměř poloviční podíl.
