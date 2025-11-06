Stavět bude snazší, slibuje Havlíček. Nový stavební zákon by měl platit od roku 2027
ANO chce zrychlit povolování staveb. Nový zákon s principem „jeden úřad – jedno razítko“ má omezit byrokracii a platit od roku 2027.
Nový stavební zákon připravený hnutím ANO má zásadně zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Zavádí princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Dotčené orgány mají být nově integrovány do stavebních úřadů a jejich stanoviska se budou sjednocovat do jednoho koordinovaného vyjádření. Cílem je odstranit nadbytečnou byrokracii a zkrátit dobu povolování. Novou podobu zákona vítají Hospodářská komora ČR a Asociace developerů.
Dostupnost bydlení v České republice je velký problém. Jak by ho měla a bude řešit nová vláda? Klíčem je zefektivnění a zjednodušení povolování, shodují se developeři a experti Realitního Clubu Newstream. A podobně to vidí i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
Havlíček: Vrátíme s ke stavebnímu zákonu Kláry Dostálové. Hlavně zrychlete povolování, volají developeři
Vláda chce schválit zákon ve zrychleném řízení
Budoucí vláda ANO, SPD a Motoristů bude chtít schválit novou podobu zákona podle dřívějšího vyjádření místopředsedy ANO Karla Havlíčka ve zrychleném řízení. Nabýt účinnosti by měl 1. ledna 2027. Na novou podobu stavebního zákona má navázat reforma územního plánování a po dokončení legislativy také digitalizace stavebního řízení.
Zákon rozděluje odpovědnost mezi samosprávy a stát. Obce a kraje mají podle něho pořizovat své územní plány v samostatné působnosti a stanovovat podmínky pro rozvoj území. Stát by prostřednictvím nově vzniklého Úřadu rozvoje území měl převzít výkon stavební správy a měl by zajišťovat metodické vedení i jednotný výklad práva. Tím má být posílena odbornost a vyloučena systémová podjatost.
Novinkou podle uvedeného zákona z dílny ANO je zrychlené řízení, v němž může stavebník získat povolení už jako první úkon úřadu, pokud je záměr v souladu s územním plánem a splňuje stanovené podmínky. Projektová dokumentace i žádosti se mají podávat digitálně prostřednictvím portálu stavebníka. U běžných staveb bude možné kolaudační rozhodnutí nahradit posudkem autorizovaného inspektora.
Nové pojmy a rychlejší územní plány
Uvedený zákon také zavádí pojem zastavitelné území a nově definuje veřejný zájem na výstavbě hromadného bydlení a infrastruktury. Umožňuje rychlejší úpravy územních plánů, které nevyžadují zdlouhavé schvalování. Zjednodušuje také změny v užívání staveb a zkracuje soudní přezkum na jeden měsíc. Součástí je i ochrana práv skutečně dotčených osob a omezení obstrukcí, například u námitek podjatosti.
Zákon připravený hnutím ANO klade také důraz na bydlení, práci a život lidí jako nový základní princip územního plánování a výstavby. Zavádí rovněž pojem pohoda bydlení, který má chránit obyvatele před nepřiměřenými zásahy, ale zároveň respektuje běžné poměry v území.
Jak se staví v Bratislavě, kde mají nový stavební zákon? Mají tamní developeři jednoduší život než ti pražští, kde se povolování projektů může protáhnout klidně i na osm let? „Situace v Bratislavě je obdobná, i když my už máme nový stavební zákon, který povolovací proces, doufám, urychlí,“ říká Juraj Privrel, šéf developmentu ve společnosti ITB.
Slovenský developer: Byt v centru Bratislavy? Metr čtvereční vyjde klidně i na 260 tisíc korun
Podle Hospodářské komory ČR a Asociace developerů je zrychlení stavebního řízení nezbytné pro rozvoj ekonomiky, dostupné bydlení i stavbu veřejné infrastruktury.
Výstavba podle Asociace developerů potřebuje rychlé, předvídatelné a odborně podložené změny. Současný systém je podle asociace přeregulovaný a složitý, zpomaluje výstavbu a zvyšuje její náklady. Připomíná, že dostupnost bydlení je v Česku jednou z nejhorších v EU.
Havlíček již dříve uvedl, že v případě, že hnutí ANO zasedne v příští vládě, předloží v prvních dnech jejího fungování návrh změny stavebního zákona. Úprava bude mít podobu návrhu z roku 2021, který ANO připravilo v minulé vládě. Návrh kromě jiného počítal se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu (NSÚ), který by centralizoval stavební správu. V roce 2022 nová vláda ale schválila úpravu, který vznik NSÚ zrušil.
V Česku se staví pomalu a málo. V Praze a dalších velkých městech se v důsledku toho hovoří dokonce i krizi bydlení, shodli se odborníci Realitního Clubu, který pořádá Newstream.
Nedostupnost bydlení? Jen ve velkých městech. Bydlet v Praze je status, za který se platí
