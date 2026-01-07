Nový magazín právě vychází!

Saúdská Arábie se otevírá cizincům. Najdou investoři „novou Dubaj"?

Saúdská Arábie se otevírá cizincům. Najdou investoři „novou Dubaj“?

Finanční čtvrť krále Abdulláha (KAFD) v Rijádu
Petra Nehasilová
Království, které bylo pro zahraniční realitní kapitál desítky let uzavřené, mění pravidla hry. Od ledna mohou cizinci vlastnit nemovitosti ve vybraných projektech a zónách.

Saúdská Arábie se poprvé systematicky otevírá zahraničním investorům do nemovitostí. Pro zahraniční, tedy i české investory, kteří v posledních letech masivně vstupovali do Dubaje, se tak otevírá nová oblast. Od ledna totiž vstupuje v platnost nový zákon, který umožní zahraničním kupujícím vlastnit nemovitosti ve vymezených projektech a zónách. Jde o zásadní obrat v zemi, kde byl realitní trh pro cizince po desetiletí prakticky uzavřen, upozorňuje server agentury Bloomberg.

Jedním z klíčových projektů této transformace je Khuzam, rozsáhlý rezidenční development zhruba hodinu severně od Rijádu v hodnotě 27 miliard dolarů. Projekt realizuje státem podporovaná National Housing Co., která má ambici zásadně zvýšit nabídku bydlení a stabilizovat rychle rostoucí ceny. Nově vznikající čtvrti s tisíci rodinných domů podle Bloombergu připomínají americká předměstí a představují nový směr saúdské bytové výstavby.

Odklon od ropy

Reforma je součástí širší ekonomické transformace vedené korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Jejím cílem je přilákat zahraniční kapitál, snížit závislost země na ropném sektoru a zároveň zlepšit dostupnost bydlení pro mladou, rychle rostoucí populaci. Otevření realitního trhu zapadá do stejné strategie jako nedávné plné otevření saúdskoarabského akciového trhu zahraničním investorům, které dále posiluje investiční atraktivitu největší ekonomiky Blízkého východu a signalizuje snahu království hrát výraznější roli v globálním kapitálovém toku.

Očekávání na trhu jsou vysoká. Podle analytiků společnosti CBRE může nový zákon znamenat „zásadní změnu hry“. Zájem investorů přichází nejen ze zemí Perského zálivu, ale také z Evropy, Číny či USA. Na trhu už působí například i Trump Organization, která se podílí na výstavbě luxusních rezidenčních projektů.

Na rozdíl od Dubaje, kde je realitní trh otevřen cizincům už více než 20 let, je Saúdská Arábie na úplném začátku investičního cyklu. Pro konzervativnější investory může být klíčové, že saúdský trh není tak závislý na krátkodobých expatech a turistickém sentimentu.

Saúdský realitní trh má oproti Dubaji jednu zásadní výhodu, a to stabilní domácí poptávku. Země má zhruba 35 milionů obyvatel, z toho téměř 20 milionů občanů, a přibližně 34 % populace je mladší 14 let, což vytváří silný dlouhodobý tlak na bydlení.

Na druhé straně však ceny rychle rostou. Ceny bytů v Rijádu vzrostly od roku 2019 do roku 2025 o 96 procent, ceny vil o 53 procent a nájmy rostou v průměru o 8,5 procenta ročně. Korunní princ proto nařídil pětileté zmrazení nájemného v Rijádu a označil další růst cen za „nepřijatelný“.

Společnost National Housing Co. má aktuálně ve výstavbě více než 164 tisíc domů a realizuje projekty po celé Saúdské Arábii – od Džiddy na západním pobřeží přes Rijád až po Dammám na východě země, včetně svatých měst Mekky a Medíny. Firma spolupracuje s developery a stavebními společnostmi z USA, Číny, Jižní Koreje či Egypta prostřednictvím joint ventures, aby zvýšila kapacity a zlepšila lokální dodavatelské řetězce.

Brno roste. A Praha hledá směr

Hypotéky v lednu poprvé od léta zdražily. Podle analytiků Swiss Life Hypoindexu éra postupného zlevňování hypoték skončila a banky se připravují na tvrdý boj o bonitní klienty.

Průměrná sazba hypoték na počátku ledna meziměsíčně mírně vzrostla o tři bazické body na 4,94 procenta. Jde o první růst sazeb od loňského léta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindex, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb bank na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru do 80 procent hodnoty nemovitosti (LTV).

Hypoteční trh se usadil v „novém normálu“

„V roce 2025 se hypoteční sazby definitivně vzdálily extrémům předchozích let. Trh už nezažíval dramatické zdražování typické pro přelom let 2022 a 2023, zároveň se však sazby nevrátily ani k mimořádně nízkým úrovním z doby před pandemií. Hypoteční trh se tak usadil v prostředí ‚nového normálu‘, kdy se sazby pohybují na historicky spíše průměrných úrovních, které však pro část domácností stále představují citelnou zátěž z hlediska dostupnosti vlastního bydlení,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Banky zůstávají opatrné

Na začátku loňského roku se průměrná nabídková sazba pohybovala mírně nad 5,1 procenta, čímž navázala na klesající trend z roku 2024. Během prvního pololetí loňského roku sazby dál velmi pozvolna klesaly, tempo snižování však bylo zřetelně pomalejší. Banky do svých ceníků postupně promítaly očekávaný vývoj základních sazeb Česká národní banka, zároveň si však zachovávaly výraznou opatrnost.

Ve druhé polovině roku 2025 vstoupily hypoteční sazby do fáze relativní stability. Průměrné nabídkové sazby se pohybovaly převážně v úzkém pásmu kolem pěti procent a meziměsíční změny byly minimální.

Začátek roku přinesl technickou korekci

„Tento vývoj se potvrdil i počátkem nového roku. Jde o technickou korekci po předchozí stagnaci. Mírný pohyb vzhůru odráží opatrnost bank v prostředí přetrvávajících inflačních rizik a nejistoty ohledně dalšího makroekonomického vývoje,“ uvedl Sýkora.

Pokles hypotečních sazeb se definitivně zastavil. Tento vývoj může v omezené míře pokračovat i dál, nemělo by ale jít o nic dramatického, spíše o kosmetické úpravy,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Rok 2026 bude ve znamení boje o bonitní klienty

Banky podle analytiků vycházejí z toho, že se hypoteční sazby budou po většinu roku 2026 pohybovat převážně v pásmu 4,5 až pět procent.

„Zásadní roli bude v roce 2026 sehrávat konkurenční boj o bonitní klienty, především při refinancování hypoték sjednaných v letech 2020 a 2021. Právě zde banky svedou nejtvrdší souboj a nabídnou individuální slevy na úrokových sazbách. Plošné zlevňování hypoték ale na trhu pravděpodobně čekat nelze,“ uvedl Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní hodnoty nemovitosti (LTV) se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 4,94 procenta se na počátku ledna 2026 mírně zvýšila na 20 337 korun.

Stavební spořitelna Modrá pyramida stavební spořitelna ze skupiny Komerční banka ukončila ke konci roku 2025 poskytování vlastního hypotečního produktu Hypoúvěr. Smlouvy stávajících klientů zůstávají beze změny, nové financování bydlení skupina od začátku letošního roku nabízí výhradně prostřednictvím Hypotéky KB.

Rozhodnutí je součástí sjednocování produktové nabídky v rámci skupiny Komerční banky. Modrá pyramida se dlouhodobě profiluje jako centrum financování bydlení celé skupiny a kromě vlastních produktů zajišťuje také správu hypoték Komerční banky. Nově tak skupina místo dvou hypotečních produktů nabízí jednotnou hypoteční řadu.

„U hypoték dává smysl mít jednotnou nabídku, která je pro klienty přehlednější,“ uvedla generální ředitelka Modré pyramidy Monika Truchliková, která odpovídá i za řízení hypotečního byznysu Komerční banky. Dodala, že do Hypoték KB banka postupně promítla parametry, které klienti oceňovali na původním Hypoúvěru.

Na jejich základě Komerční banka například zvýšila maximální hranici LTV u hypoték bez nemovitosti na 90 procent, prodloužila maximální věk klientů při splatnosti úvěru a upravila podmínky pro hypotéky na výstavbu a rekonstrukci. Klienti mohou v průběhu výstavby čerpat až 100 procent LTV, v některých případech i jednorázově.

Hypotéky Komerční banky lze využít nejen na pořízení nemovitosti, ale také na rekonstrukce či méně standardní situace. Banka umožňuje sjednat hypotéku i s předstihem před výběrem konkrétní nemovitosti, přičemž klienti mají až tři roky na její nalezení.

Podle letošního průzkumu agentury Market Vision obsadila Komerční banka první místo v hodnocení obsluhy zájemců o hypoteční úvěr s celkovým výsledkem 75,9 procenta. Průzkum vyzdvihl zejména odbornost poradců, vstřícný přístup ke klientům a schopnost řešit i nestandardní požadavky.

