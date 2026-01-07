Saúdská Arábie se otevírá cizincům. Najdou investoři „novou Dubaj“?
Království, které bylo pro zahraniční realitní kapitál desítky let uzavřené, mění pravidla hry. Od ledna mohou cizinci vlastnit nemovitosti ve vybraných projektech a zónách.
Saúdská Arábie se poprvé systematicky otevírá zahraničním investorům do nemovitostí. Pro zahraniční, tedy i české investory, kteří v posledních letech masivně vstupovali do Dubaje, se tak otevírá nová oblast. Od ledna totiž vstupuje v platnost nový zákon, který umožní zahraničním kupujícím vlastnit nemovitosti ve vymezených projektech a zónách. Jde o zásadní obrat v zemi, kde byl realitní trh pro cizince po desetiletí prakticky uzavřen, upozorňuje server agentury Bloomberg.
Jedním z klíčových projektů této transformace je Khuzam, rozsáhlý rezidenční development zhruba hodinu severně od Rijádu v hodnotě 27 miliard dolarů. Projekt realizuje státem podporovaná National Housing Co., která má ambici zásadně zvýšit nabídku bydlení a stabilizovat rychle rostoucí ceny. Nově vznikající čtvrti s tisíci rodinných domů podle Bloombergu připomínají americká předměstí a představují nový směr saúdské bytové výstavby.
Dubaj vstupuje do roku 2026 jako nové epicentrum světového bohatství – město, které nabízí to, co Evropa a USA ztrácejí: stabilitu, volnost a daňový klid. Alespoň to jsou závěry nejnovější analýzy britské realitní společnosti Savills.
Luxus, bezpečí a nula daní. Dubaj je magnetem pro světovou elitu
Reality
Dubaj vstupuje do roku 2026 jako nové epicentrum světového bohatství – město, které nabízí to, co Evropa a USA ztrácejí: stabilitu, volnost a daňový klid. Alespoň to jsou závěry nejnovější analýzy britské realitní společnosti Savills.
Odklon od ropy
Reforma je součástí širší ekonomické transformace vedené korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Jejím cílem je přilákat zahraniční kapitál, snížit závislost země na ropném sektoru a zároveň zlepšit dostupnost bydlení pro mladou, rychle rostoucí populaci. Otevření realitního trhu zapadá do stejné strategie jako nedávné plné otevření saúdskoarabského akciového trhu zahraničním investorům, které dále posiluje investiční atraktivitu největší ekonomiky Blízkého východu a signalizuje snahu království hrát výraznější roli v globálním kapitálovém toku.
Očekávání na trhu jsou vysoká. Podle analytiků společnosti CBRE může nový zákon znamenat „zásadní změnu hry“. Zájem investorů přichází nejen ze zemí Perského zálivu, ale také z Evropy, Číny či USA. Na trhu už působí například i Trump Organization, která se podílí na výstavbě luxusních rezidenčních projektů.
Blízkovýchodní sázka realitního žraloka Donalda Trumpa dostává nový rozměr. Jeho společnost Trump Organization uzavřela smlouvu na výstavbu dalšího miliardového projektu v druhém největším městě Saúdské Arábie, v Džiddě. Informují o tom světové agentury.
Trump buduje miliardové impérium v Saúdské Arábii. Džidda bude mít Trump Plaza
Reality
Blízkovýchodní sázka realitního žraloka Donalda Trumpa dostává nový rozměr. Jeho společnost Trump Organization uzavřela smlouvu na výstavbu dalšího miliardového projektu v druhém největším městě Saúdské Arábie, v Džiddě. Informují o tom světové agentury.
Na rozdíl od Dubaje, kde je realitní trh otevřen cizincům už více než 20 let, je Saúdská Arábie na úplném začátku investičního cyklu. Pro konzervativnější investory může být klíčové, že saúdský trh není tak závislý na krátkodobých expatech a turistickém sentimentu.
Saúdský realitní trh má oproti Dubaji jednu zásadní výhodu, a to stabilní domácí poptávku. Země má zhruba 35 milionů obyvatel, z toho téměř 20 milionů občanů, a přibližně 34 % populace je mladší 14 let, což vytváří silný dlouhodobý tlak na bydlení.
Na druhé straně však ceny rychle rostou. Ceny bytů v Rijádu vzrostly od roku 2019 do roku 2025 o 96 procent, ceny vil o 53 procent a nájmy rostou v průměru o 8,5 procenta ročně. Korunní princ proto nařídil pětileté zmrazení nájemného v Rijádu a označil další růst cen za „nepřijatelný“.
Společnost National Housing Co. má aktuálně ve výstavbě více než 164 tisíc domů a realizuje projekty po celé Saúdské Arábii – od Džiddy na západním pobřeží přes Rijád až po Dammám na východě země, včetně svatých měst Mekky a Medíny. Firma spolupracuje s developery a stavebními společnostmi z USA, Číny, Jižní Koreje či Egypta prostřednictvím joint ventures, aby zvýšila kapacity a zlepšila lokální dodavatelské řetězce.
Už dávno neplatí, že by koupě zahraniční nemovitosti byla pro Čechy nedostupná či zcela nemožná. Může to vyjít i levněji než v Česku. Kdo si tak vysnil vlastní nemovitost v cizině, má letos ideální příležitost ke koupi. Americký dolar oslabuje a díky tomu se otevírají českým kupcům nové možnosti. Jaké jsou podle expertů výhody a nevýhody vybraných destinací a jaké investiční rizika se vyplatí před koupí zvážit?
Slabý dolar nahrává koupi nemovitosti v zahraničí. Na co je však třeba si dát pozor
Reality
Už dávno neplatí, že by koupě zahraniční nemovitosti byla pro Čechy nedostupná či zcela nemožná. Může to vyjít i levněji než v Česku. Kdo si tak vysnil vlastní nemovitost v cizině, má letos ideální příležitost ke koupi. Americký dolar oslabuje a díky tomu se otevírají českým kupcům nové možnosti. Jaké jsou podle expertů výhody a nevýhody vybraných destinací a jaké investiční rizika se vyplatí před koupí zvážit?
Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat.
Mít vlastní byt u moře Čechy láká víc a víc. Za jakých podmínek se dá sjednat hypotéka?
Money
Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.