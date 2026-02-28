Vyberte si z našich newsletterů

Lukáš Kovanda: Bitcoin se v reakci na zahájení úderu proti Íránu propadl

Lukáš Kovanda: Bitcoin se v reakci na zahájení úderu proti Íránu propadl

Bitcoin, ilustrační foto
Pixabay
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Dnes zahájený úder USA a Izraele na Írán zatím vyvolává reakci především na trzích s kryptoměnami, s nimiž se na rozdíl od jiných aktiv obchoduje i během víkendu. Reakce kryptoměn může napovědět širší reakci trhů, až se v pondělí burzy otevřou. Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, v reakci na první zprávy o úderu ztratila. Zlevnila ze zhruba 65 600 dolarů za kus k úrovni 63 100 dolarů za kus, než menší část svých ztrát zase umazala.

Pokud by se dnes obchodovalo s ropou či se zlatem, bude reakce opačná. Což dokládá, že bitcoin se v současnosti chová spíše jako riziková technologická akcie než jako bezpečné útočiště – než jako digitální zlato. 

Izrael a USA udeřily na Írán, Trump útok potvrdil
Aktualizováno

Izrael a USA udeřily na Írán, Trump útok potvrdil

Politika

Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Do útoku se zapojily také Spojené státy, jde o společnou izraelsko-americkou operaci, uvádějí izraelská a americká média s odvoláním na své zdroje. Americký prezident Donald Trump později potvrdil zahájení vojenské operace Spojených států proti Íránu.

ČTK

Přečíst článek

Silný tlak na růst cen ropy

Kartel OPEC a jeho spojenci typu Ruska podle jednoho z delegátů na zítřejším, již delší dobu plánovaném jednání o další úrovni ropné produkce zváží výraznější navýšení těžby ropy, právě kvůli dnes zahájenému úderu. Tradiční těžaři ropy v čele se Saúdskou Arábií tak mohou chtít zabránit výraznějšímu vzestupu cen ropy. Kartel a jeho spojenci plánovali od dubna navýšení těžby tak jako tak, po třech měsících setrvání na stávající úrovni, avšak nyní se mohou odhodlat k navýšení ještě citelnějšímu.

Cena ropy Brent včera vystoupala až na 72,48 dolaru za barel, plyne z dat agentury Bloomberg. Jde o nejvyšší uzavírací cenu od loňského července. Část obchodníků zjevně započítala právě rizikovou přirážku plynoucí z předpokladu víkendového úderu, který se tedy naplnil. Přesto lze v pondělí po otevření trhu čekat další silný tlak na růst cen ropy. Obchodníci budou kalkulovat s možností širšího výpadku v dodávkách blízkovýchodní ropy na světové trhy, tedy nejen ropy íránské, neboť v rámci střetu může dojít například k blokaci strategicky zásadního Hormuzského průlivu, jímž se přepravuje hned přibližně pětina světových dodávek ropy. 

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

