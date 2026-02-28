Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Politika Izrael a USA udeřily na Írán, Trump útok potvrdil

Izrael a USA udeřily na Írán, Trump útok potvrdil
ČTK
Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Do útoku se zapojily také Spojené státy, jde o společnou izraelsko-americkou operaci, uvádějí izraelská a americká média s odvoláním na své zdroje. Americký prezident Donald Trump později potvrdil zahájení vojenské operace Spojených států proti Íránu.

Izraelské a americké údery zasáhly v Íránu desítky vojenských cílů, uvedla izraelská armáda. Bojové operace pokračují, dodala armáda. Podle ní se Spojené státy a Izrael na údery připravovaly několik měsíců. Podle amerických zdrojů byli hlavními cíli v první fázi představitelé íránského režimu.

„Úder zasáhl desítky vojenských cílů,“ uvedla armáda v prohlášení. Podle ní byly údery součástí „rozsáhlé, koordinované a společné operace“ s USA. „Měsíce před zahájením úderů izraelská a americká armáda vedly úzké a společné plánování,“ uvedla armáda.

Benjamin Netanjahu a Donald Trump ČTK

„I v této chvíli letectvo pokračuje s údery napříč Íránem na základě zpravodajských informací,“ uvedla izraelská armáda. Rozsáhlé útoky se podle ní odehrávají na západě země.

Íránské revoluční gardy uvedly, že zahájily odvetnou vlnu útoků na Izrael za použití raket a dronů, píší agentury. O několika vlnách íránských balistických raket směřujících k Izraeli informovala i izraelská armáda.

„Odstranění nebezpečí“

Podle Kace je cílem útoků „odstranit nebezpečí pro Stát Izrael“, napsal server deníku Times of Israel (TOI).

Podle představitelů USA citovaných deníkem The New York Times by nynější údery měly být daleko rozsáhlejší než americký útok, který loni v červnu mířil na některá zařízení související s íránským jaderným programem.

Zahájení vojenské operace Spojených států proti Íránu poté potvrdil i americký prezident Donald Trump. Podle prezidenta je cílem akce ochránit americký lid před hrozbou, kterou představuje íránský režim. Trump to dnes řekl ve videu na sociální síti Truth Social. Podle Trumpa se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, ale je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci.

„Toto prohlášení nečiním lehkomyslně. Íránský režim se snaží zabíjet,“ uvedl americký prezident. „Po 47 let íránský režim skandoval 'Smrt Americe' a vedl nekonečnou kampaň krveprolití a vraždění, cílící na USA, americké vojáky a nevinné osoby v mnoha zemích,“ řekl Trump. Zdroj agentury Reuters uvedl, že americká armáda počítá s tím, že vojenská akce bude trvat několik dní.

„Možná přijdeme o životy statečných amerických hrdinů a možná budeme mít oběti, jak se to ve válce často stává, ale neděláme to pro současnost. Děláme to pro naši budoucnost, je to vznešená mise,“ dodal ve vystoupení americký prezident. Trump dále vyzval členy Islámské revoluční gardy, íránských ozbrojených sil, aby složili zbraně za což jim slíbil udělení imunity. Druhou možností je jistá smrt, řekl.

Nad Teheránem stoupají sloupy černého kouře, píše AFP s odvoláním na své zpravodaje na místě. Podle íránských státních médií byly slyšet nejméně tři výbuchy poté, co několik střel zasáhlo centrum íránské metropole. Následně další exploze zahřměly na severu a na západě Teheránu.

Rakety vypálené na Teherán dopadly poblíž sídla íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Chameneí ale v íránské metropoli nebyl, agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele napsala, že se nachází na bezpečném místě.

Izraelský ministr Kac také oznámil, že vyhlásil výjimečný stav po celé zemi. Mezitím se po celém Izraeli rozezněly sirény varující před leteckým poplachem; izraelská armáda vysvětlila, že po celé zemi spustila sirény varující před nálety, „aby připravila veřejnost na možnost odpálení raket proti Izraeli“ při íránské odvetě, uvádí Reuters.

Armáda podle TOI také varovala civilisty, aby se drželi blízko protileteckých krytů, ale dodala, že v tuto chvíli není nutné uchýlit se do krytů.

Příliš hezký na to, aby byl nemocný. Fotky z mobilu matou lékaře

Špatná diagnóza kvůli příliš hezké fotce z mobilu
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Technika bývá někdy zákeřná. Když mobilní telefon pomáhá posuzovat váš zdravotní stav, pravděpodobně vám bude fandit. Což může být příjemně lichotivé, ale nezdravé, upozorňuje studie v renomovaném lékařském časopise The Lancet.

Ve vyspělých zemích se postupně stále více projevuje snaha, aby drahá práce lékařů byla využita co nejefektivněji, a současně nejvýhodněji pro pacienty, kteří by neměli zbytečně vysedávat v čekárnách nebo dlouhé týdny či měsíce čekat na léčebný zákrok. Ideálně by se zlepšení mělo dít díky zapojení moderní techniky. Tento přístup se dnes výrazně prosazuje zejména ve Skandinávii a Británii, a také v Severní Americe nebo Austrálii. Velmi pozvolna přichází i do českých lékařských končin.

Poučné je, že ne vždy to vychází tak, jak se předpokládalo.

Digitální obraz pomáhá určit problém

Jeden z mnoha aspektů moderní lékařské péče popsal britsko-dánský tým v odborném lékařském periodiku The Lancet. Výzkumníci si všímali, že pacienti někdy posílají lékaři fotografie z mobilního telefonu, aby je mohl posoudit. Je to taková diagnostická samoobsluha, která šetří čas i peníze.

Příklad: Pacientovi se na kůži objeví jakýsi nový útvar. Ve chvíli, kdy se mu to hodí, se tedy v automatickém webovém formuláři přihlásí ke svému praktickému lékaři nebo k dermatologovi, popíše problém a dostane pokyn, aby útvar na kůži vyfotil mobilem a nahrál. Což udělá.

Lékař ve chvíli, kdy se to hodí jemu, informace od pacienta vyhodnotí, a buď mu na dálku předepíše léčbu, anebo, když má dojem, že je to fakt nutné, jej objedná do ordinace.

No a tady se ukazuje problém, popisují vědci v The Lancet. Obrázky z mobilu, podle nichž se lékař orientuje, mohou být zavádějící.

Limity diagnostické samoobsluhy

Softwarové úpravy v moderních mobilních telefonech totiž často rutinně deformují vizuální data způsobem, který může lékaře splést a vést k fatálním omylům. Jde přitom o samotnou podstatu moderní spotřební elektroniky. Smartphony nebyly vymyšleny jako medicínské přístroje. Jejich primárním cílem je, aby fotografie vypadaly dobře. Software automaticky vyrovnává expozici, vyhlazuje texturu pleti, doostřuje hrany a zvýrazňuje barvy.

Taková fotka vypadá moc pěkně, když si ji dáte na sociální sítě. Ale když na ni hledí lékař, neví, že automatické zpracování dat a následná komprimace souboru mohou smazat jemné detaily vyrážky, změnit barevný odstín, aby lépe ladil s okolím, nebo úplně vyhladit otok. Lékař tak může snadno přehlédnout počínající žloutenku nebo cyanózu – namodralý odstín kůže signalizující nedostatek kyslíku v krvi. V extrémních případech může algoritmus „vyžehlit“ maligní kožní nádor natolik, že působí jako neškodné znaménko.

Ještě větší riziko špatné diagnostiky mají lidé s tmavším odstínem pleti. U nich bývá zřetelnost snímku nižší a klinické problémy se snáze přehlédnou.

„Zdravotní režim“ pro mobily i další techniku

Pochopitelně jde o dětské nemoci nových postupů, které půjde odstranit. V tuto chvíli třeba tím, že pacient ve svém mobilu vypne filtry pro „zkrášlovací“ funkce. Fotí na denním světle, protože umělé světlo drasticky mění barevné podání. Kvalitu výsledného snímku sám porovná s realitou a objekt na kůži ještě pro jistotu popíše svými slovy.

Lékař by zase měl zaslané snímky posuzovat na kvalitní obrazovce s vypnutým nočním režimem, který odfiltrovává modré odstíny a zvýrazňuje teplé barvy, což jistě vyhovuje zraku před spánkem, ale zkresluje diagnostické hodnocení.

Autoři studie soudí, že technickým řešením by mělo být vytvoření „zdravotního režimu“ v mobilech, který by po nastavení vypnul všechny filtry a automatické úpravy. Systémy pro nahrávání snímků od pacientů by pak měly být nastaveny tak, aby rozpoznaly špatné osvětlení nebo příliš vysokou kompresi a pacienta varovaly.

To je vcelku zvládnutelné. Podstatné hlavně je, aby architekti naprosto nezbytné modernizace zdravotnictví sledovali a odstraňovali problémy, které s sebou přináší.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Telemedicína

Samsung zavře závod na Slovensku. O práci přijdou stovky lidí, firma mluví o energiích i změně strategie

Společnost Samsung
ČTK
nst
nst

Jihokorejský gigant Samsung ukončí do května výrobu televizorů ve své slovenské továrně v Galantě. Rozhodnutí zasáhne přibližně 800 zaměstnanců a přichází v době, kdy nezaměstnanost na Slovensku roste na tříleté maximum. Firma krok vysvětluje globálními změnami trhu i vysokými cenami energií, opozice mluví o zhoršujícím se podnikatelském prostředí.

Samsung působí v Galantě od roku 2002. Nyní však oznámil, že výrobu televizorů postupně utlumí a do května zcela ukončí. Samotné propouštění má začít na konci června a dotkne se zhruba 800 lidí.

Společnost rozhodnutí zdůvodňuje kombinací faktorů: proměnou globálního trhu s televizory, úpravou vlastní výrobní strategie a vysokými cenami energií, které v posledních letech výrazně zatěžují evropský průmysl.

Nejde přitom o první omezení aktivit firmy v zemi. Už v roce 2018 Samsung uzavřel závod ve Voderadech, kde vyráběl součástky pro televizory a monitory.

Logistika zůstává, výroba končí

Úplný odchod ze Slovenska se však nekoná. Samsung bude i nadále provozovat své logistické centrum, které zaměstnává přibližně 700 lidí. Země tak zůstane součástí evropské distribuční sítě koncernu, byť bez finální výroby televizorů.

Podle dostupných finančních údajů patřila slovenská divize mezi významné hráče domácí ekonomiky. Předloni její tržby přesáhly 1,7 miliardy eur a v žebříčku největších plátců daně z příjmů právnických osob skončila v první čtyřicítce.

Politika versus realita trhu

Premiér Robert Fico uvedl, že vláda zatím nemá oficiální detailní vyjádření o budoucích plánech Samsungu na Slovensku. Opozice však rozhodnutí okamžitě interpretovala jako důsledek zhoršujícího se podnikatelského prostředí, rostoucího daňového zatížení a vyšších odvodů.

Debata tak přesahuje rámec jedné továrny. Otázkou je, zda jde o izolovaný krok v rámci globální restrukturalizace, nebo o symptom širšího problému konkurenceschopnosti slovenského průmyslu.

Nezaměstnanost roste, tlak sílí

Uzavření závodu přichází ve chvíli, kdy se situace na trhu práce začíná zhoršovat. Nezaměstnanost na Slovensku začala růst loni v listopadu a v lednu dosáhla zhruba 4,42 procenta, což je nejvyšší úroveň za poslední tři roky.

Paradoxem zůstává, že současně přibylo volných pracovních míst. Strukturální nesoulad mezi poptávkou a nabídkou práce tak může znamenat, že část propuštěných zaměstnanců nenajde nové uplatnění snadno. Zejména pokud jde o specializované výrobní pozice.

Signál pro střední Evropu

Rozhodnutí Samsungu zapadá do širšího trendu přehodnocování výrobních kapacit v Evropě. Kombinace vysokých energetických nákladů, tlaku na marže a proměny globálních dodavatelských řetězců nutí technologické firmy přesouvat produkci blíže k levnějším regionům nebo ji centralizovat.

Pro Slovensko je to další varovný signál. Země, která dlouhodobě staví na průmyslové výrobě a zahraničních investorech, bude muset hledat způsoby, jak si udržet konkurenceschopnost v době, kdy se globální průmyslová mapa znovu překresluje.

