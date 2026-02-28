Izrael a USA udeřily na Írán, Trump útok potvrdil
Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Do útoku se zapojily také Spojené státy, jde o společnou izraelsko-americkou operaci, uvádějí izraelská a americká média s odvoláním na své zdroje. Americký prezident Donald Trump později potvrdil zahájení vojenské operace Spojených států proti Íránu.
Izraelské a americké údery zasáhly v Íránu desítky vojenských cílů, uvedla izraelská armáda. Bojové operace pokračují, dodala armáda. Podle ní se Spojené státy a Izrael na údery připravovaly několik měsíců. Podle amerických zdrojů byli hlavními cíli v první fázi představitelé íránského režimu.
„Úder zasáhl desítky vojenských cílů,“ uvedla armáda v prohlášení. Podle ní byly údery součástí „rozsáhlé, koordinované a společné operace“ s USA. „Měsíce před zahájením úderů izraelská a americká armáda vedly úzké a společné plánování,“ uvedla armáda.
„I v této chvíli letectvo pokračuje s údery napříč Íránem na základě zpravodajských informací,“ uvedla izraelská armáda. Rozsáhlé útoky se podle ní odehrávají na západě země.
Íránské revoluční gardy uvedly, že zahájily odvetnou vlnu útoků na Izrael za použití raket a dronů, píší agentury. O několika vlnách íránských balistických raket směřujících k Izraeli informovala i izraelská armáda.
Americké ministerstvo spravedlnosti nezahrnulo do zveřejněných spisů k případu sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina dokumenty týkající se obvinění, že prezident Donald Trump před desítkami let sexuálně zneužil nezletilou dívku. Informovala o tom americká média včetně deníku The New York Times, stanice CNN a rozhlasu NPR.
Trump a Epstein znovu spolu ve spisech. Chybějící dokumenty budí podezření
Politika
Americké ministerstvo spravedlnosti nezahrnulo do zveřejněných spisů k případu sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina dokumenty týkající se obvinění, že prezident Donald Trump před desítkami let sexuálně zneužil nezletilou dívku. Informovala o tom americká média včetně deníku The New York Times, stanice CNN a rozhlasu NPR.
„Odstranění nebezpečí“
Podle Kace je cílem útoků „odstranit nebezpečí pro Stát Izrael“, napsal server deníku Times of Israel (TOI).
Podle představitelů USA citovaných deníkem The New York Times by nynější údery měly být daleko rozsáhlejší než americký útok, který loni v červnu mířil na některá zařízení související s íránským jaderným programem.
Zahájení vojenské operace Spojených států proti Íránu poté potvrdil i americký prezident Donald Trump. Podle prezidenta je cílem akce ochránit americký lid před hrozbou, kterou představuje íránský režim. Trump to dnes řekl ve videu na sociální síti Truth Social. Podle Trumpa se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, ale je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci.
„Toto prohlášení nečiním lehkomyslně. Íránský režim se snaží zabíjet,“ uvedl americký prezident. „Po 47 let íránský režim skandoval 'Smrt Americe' a vedl nekonečnou kampaň krveprolití a vraždění, cílící na USA, americké vojáky a nevinné osoby v mnoha zemích,“ řekl Trump. Zdroj agentury Reuters uvedl, že americká armáda počítá s tím, že vojenská akce bude trvat několik dní.
„Možná přijdeme o životy statečných amerických hrdinů a možná budeme mít oběti, jak se to ve válce často stává, ale neděláme to pro současnost. Děláme to pro naši budoucnost, je to vznešená mise,“ dodal ve vystoupení americký prezident. Trump dále vyzval členy Islámské revoluční gardy, íránských ozbrojených sil, aby složili zbraně za což jim slíbil udělení imunity. Druhou možností je jistá smrt, řekl.
Přerušené dodávky ruské ropy ropovodem Družba se staly dalším bodem napětí mezi Slovenskem a Ukrajinou. Po telefonátu prezidenta Volodymyra Zelenského se slovenským premiérem Robertem Ficem je zřejmé, že obě vlády se zásadně rozcházejí v hodnocení technického stavu potrubí i odpovědnosti za dlouhodobý výpadek. Spor má přímé dopady na energetickou bezpečnost regionu i na další podobu vzájemných vztahů.
Spor o Družbu prohlubuje napětí mezi Bratislavou a Kyjevem
Politika
Přerušené dodávky ruské ropy ropovodem Družba se staly dalším bodem napětí mezi Slovenskem a Ukrajinou. Po telefonátu prezidenta Volodymyra Zelenského se slovenským premiérem Robertem Ficem je zřejmé, že obě vlády se zásadně rozcházejí v hodnocení technického stavu potrubí i odpovědnosti za dlouhodobý výpadek. Spor má přímé dopady na energetickou bezpečnost regionu i na další podobu vzájemných vztahů.
Nad Teheránem stoupají sloupy černého kouře, píše AFP s odvoláním na své zpravodaje na místě. Podle íránských státních médií byly slyšet nejméně tři výbuchy poté, co několik střel zasáhlo centrum íránské metropole. Následně další exploze zahřměly na severu a na západě Teheránu.
Rakety vypálené na Teherán dopadly poblíž sídla íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Chameneí ale v íránské metropoli nebyl, agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele napsala, že se nachází na bezpečném místě.
Izraelský ministr Kac také oznámil, že vyhlásil výjimečný stav po celé zemi. Mezitím se po celém Izraeli rozezněly sirény varující před leteckým poplachem; izraelská armáda vysvětlila, že po celé zemi spustila sirény varující před nálety, „aby připravila veřejnost na možnost odpálení raket proti Izraeli“ při íránské odvetě, uvádí Reuters.
Armáda podle TOI také varovala civilisty, aby se drželi blízko protileteckých krytů, ale dodala, že v tuto chvíli není nutné uchýlit se do krytů.