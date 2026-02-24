Tesla v Evropě dál krvácí. Prodeje klesají třináctý měsíc v řadě, mohutně posiluje čínský BYD
Prodeje amerického výrobce elektromobilů Tesla v Evropě v lednu klesly již třináctý měsíc po sobě. Registrace nových vozů se meziročně snížily o 17 procent na 8 075 automobilů, vyplývá z údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).
Tržní podíl Tesly v Evropské unii, Británii, Švýcarsku, Norsku a na Islandu klesl na 0,8 procenta z loňského jednoho procenta. Podle analytiků, které cituje server CNBC, jde o další velmi slabý vstup společnosti do nového roku.
Tesla čelí silné konkurenci, zejména ze strany čínských značek, a zároveň širší nabídce cenově dostupnějších elektromobilů na evropském trhu. Firmě navíc chybí nové modely a podle expertů může hrát roli i její zaměření na autonomní řízení místo rozšiřování masové nabídky vozů.
Další tlak přichází z trhu ojetin. Do prodeje se vrací velké množství prvních generací vozů Tesla po skončení leasingů, což tlačí ceny dolů a zvyšuje nabídku cenově konkurenceschopných ojetých aut.
Společnost se zároveň potýká s reputačními dopady spojenými s veřejným vystupováním Elona Muska a jeho vztahem k administrativě prezidenta Donalda Trumpa. V době jeho úzké spolupráce s Bílým domem se před prodejnami Tesly v Evropě konaly protesty.
Akcie Tesly v úterním předobchodním obchodování oslabily o 0,5 procenta a od začátku roku ztrácejí přibližně 11 procenta.
BYD přidává trojciferný růst
Zatímco Tesla oslabuje, čínský výrobce elektromobilů BYD v Evropě výrazně posiluje. Registrace jeho nových vozů v lednu meziročně vzrostly o 165 procent na 18 242 automobilů.
Tržní podíl BYD se více než zdvojnásobil na 1,9 procenta z loňských 0,7 procenta. Vstupu společnosti na americký trh přitom brání vysoká cla, včetně stoprocentního dovozního cla na čínské elektromobily.
Podle analytiků mají čínské automobilky výraznou nákladovou výhodu, která je dána mimo jiné nižšími náklady na pracovní sílu. Tento rozdíl se sice postupně snižuje, zcela se však v dohledné době nevymaže.
Trh jako celek klesá
Celkové prodeje automobilů v Evropské unii, Británii a zemích Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) se v lednu snížily o 3,5 procenta na 961 382 vozů.
Zatímco registrace benzinových aut meziročně propadly zhruba o 26 procent, elektromobily a hybridní vozy posílily. Registrace bateriových elektromobilů vzrostly téměř o 14 procent, plug-in hybridů o 32 procent a hybridních vozů o 6 procent.
