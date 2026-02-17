Sto milionů dolarů za roj dronů. Musk míří k dalším miliardám z Pentagonu
Elon Musk vstupuje do dalšího velkého obranného projektu. SpaceX a xAI, firmy, které se nedávno dohodly na spojení v transakci oceněné na 1,25 bilionu dolarů, soutěží v utajovaném klání Pentagonu o vývoj hlasově řízené technologie autonomních rojů dronů, uvádí agentura Bloomberg. Ve hře je odměna 100 milionů dolarů a potenciálně mnohem vyšší budoucí kontrakty.
Šestiměsíční soutěž má přinést software, který převede hlasové povely velitelů do digitálních instrukcí a umožní koordinovat více dronů současně – ve vzduchu i na moři. Cílem je autonomní roj schopný samostatně sledovat a zasáhnout cíl. Pentagon otevřeně uvádí, že systémy budou určeny k útočným účelům a že interakce člověka se strojem přímo ovlivní jejich „smrtící účinnost“.
xAI už z obrany inkasuje stovky milionů. Dříve získala kontrakt v hodnotě 200 milionů dolarů na integraci svých technologií do vojenských systémů a v prosinci oznámila nasazení chatbota Grok ve vládních strukturách. Zároveň nabírá inženýry s bezpečnostní prověrkou „secret“ a „top secret“ pro spolupráci s federálními dodavateli.
Partner Pentagonu
SpaceX je dlouhodobým partnerem Pentagonu při vynášení nejcitlivějších satelitů, dosud se ale soustředila hlavně na rakety, satelity a komunikaci. Nový projekt znamená výrazný posun směrem k softwaru pro útočné zbraně.
Program má pět fází – od vývoje softwaru po testování na reálných platformách. Závěrečná etapa počítá s procesem „od vypuštění po zničení“. Podle dostupných informací mají SpaceX a xAI pracovat na celém řešení společně.
Krok přichází v době, kdy xAI čelí miliardovým dluhům, silné konkurenci a regulačnímu tlaku a generuje výrazně nižší příjmy než SpaceX. Obranné zakázky tak mohou představovat stabilní a vysoce výnosný zdroj financování dalšího vývoje AI.
Pentagon mezitím ve své nové strategii oznámil záměr „uvolnit“ AI agenty pro bojiště – od plánování operací po zaměřování cílů. Pokud Musk uspěje, může získat nejen 100 milionů dolarů ze soutěže, ale především podíl na budoucím trhu vojenské umělé inteligence v hodnotě dalších miliard.
