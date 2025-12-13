Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Starship, AI i Měsíc. SpaceX láká investory na vesmírnou expanzi

Starship, AI i Měsíc. SpaceX láká investory na vesmírnou expanzi

SpaceX
ČTK
nst
nst

Muskova společnost SpaceX se přiblížila k možnému vstupu na burzu. Agentura Bloomberg uvádí, že firma připravuje interní prodej akcií, který oceňuje výrobce raket a satelitních systémů zhruba na 800 miliard dolarů. Jde o další krok směrem k potenciální primární veřejné nabídce akcií, která by se mohla uskutečnit v příštím roce.

V interním sdělení zaměstnancům a akcionářům, do něhož měl server Bloomberg možnost nahlédnout, SpaceX uvedla, že zvažuje veřejnou nabídku akcií s cílem financovat mimořádně ambiciózní projekty. Patří mezi ně výrazné zvýšení počtu letů vyvíjené rakety Starship, budování datových center pro umělou inteligenci na oběžné dráze a také vznik stálé základny na Měsíci.

Padne rekordní ocenění?

Cena akcie v aktuální sekundární nabídce byla stanovena na 421 dolarů, což je téměř dvojnásobek oproti ceně 212 dolarů z letošního července, kdy byla firma oceněna na 400 miliard dolarů. Nové ocenění tak překonává dosavadní rekord 500 miliard dolarů, kterého dosáhla společnost OpenAI letos na podzim, a činí ze SpaceX znovu nejhodnotnější soukromou firmu na světě.

Elon Musk
Aktualizováno

Musk vrací úder: Evropské komisi zablokoval inzerci na X. A ozval se i Trump

Zprávy z firem

Sociální síť X, kterou vlastní miliardář Elon Musk, zablokovala Evropské komisi možnost na této platformě inzerovat. Rozhodla o tom několik dní poté, co Evropská komise udělila X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun) kvůli nedostatečné transparentnosti. Uvedl to server zpravodajské televize BBC. Americký prezident Donald Trump v pondělí večer pokutu evropských úřadů označil za ošklivou.

ČTK

Přečíst článek

Podle dřívějších informací Bloombergu by případné IPO mohlo firmě vynést více než 30 miliard dolarů, což by z něj učinilo největší burzovní debut v historii. Celkové ocenění společnosti by se při uvedení na burzu mohlo přiblížit až 1,5 bilionu dolarů, tedy úrovni, na níž se při rekordním vstupu na burzu v roce 2019 pohybovala saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco.

Finanční ředitel SpaceX Bret Johnsen však v interní komunikaci upozornil, že načasování IPO ani výsledná valuace nejsou jisté a firma se nakonec může rozhodnout veřejnou nabídku nerealizovat. SpaceX pravidelně dvakrát ročně umožňuje zaměstnancům a dalším akcionářům prodávat nebo přikupovat podíly, přičemž současná transakce je vnímána jako příprava na vstup na kapitálové trhy.

SpaceX v současnosti dominuje globálnímu kosmickému průmyslu. Je nejaktivnějším provozovatelem raketových startů na světě, především díky nosné raketě Falcon 9, a zároveň lídrem v poskytování satelitního internetu prostřednictvím sítě Starlink, která obsluhuje miliony zákazníků po celém světě.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

SpaceX a její první civilní posádka ve vesmíru

Největší v historii. SpaceX by mělo vstoupit na burzu už příští rok a změnit dějiny burzy

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Tvůrce ChatGPT míří do nejvyšší ligy. Prodej akcií by jej zařadil po bok SpaceX.

Tvůrce ChatGPT míří do nejvyšší ligy. Prodej akcií by jej hodnotou zařadil po bok SpaceX

Trhy

Dušan Kütner

Přečíst článek

„Normalizace vztahů“. Trump zrušil sankce vůči Bělorusku

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy ruší sankce na běloruskou potaš, tedy uhličitan draselný. Uvedl to podle agentury Belta zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Bělorusko John Coale, který v zemi jednal o normalizaci vztahů.

„V souladu s pokyny prezidenta Trumpa ruší Spojené státy sankce na draslík. Myslím, že je to ze strany USA velmi dobrý krok vůči Bělorusku. Rušíme je nyní,“ citovala Belta amerického zmocněnce po jednání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem.

Podle Coalea jsou USA připraveny zrušit další sankce s tím, jak se budou dále „normalizovat vztahy mezi oběma zeměmi“. Na otázku, co je třeba udělat pro další normalizaci vztahů, Coale odpověděl: „Přesně to, co už děláme. Rušíme sankce, propouštíme vězně.“

Agentura Reuters v pátek uvedla, že Coale přijel do autoritářského Běloruska jednat o propuštění politických vězňů v zemi. Trump dříve vyzval Lukašenka, blízkého spojence ruského prezidenta Vladimira Putina, aby propustil 1400 lidí, které označil za „rukojmí“.

Když Coale naposledy v září navštívil Bělorusko, podařilo se mu přesvědčit Lukašenka, aby propustil 52 lidí, z nichž 40 bylo podle lidskoprávní organizace Vjasna politickými vězni. Na oplátku USA zrušily sankce vůči běloruským státním aeroliniím.

Palina Šarenda-Panasjuková

Okupace bez tanků. Bývalá politická vězeňkyně popsala, jak Rusko ovládlo Bělorusko

Politika

Situace v Bělorusku je podle běloruské lidskoprávní a politické aktivistky Paliny Šarendy-Panasjukové natolik kritická, že zemi už nelze považovat za suverénní stát. Uvedla, že režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka funguje výhradně díky ruské podpoře a že Bělorusko se stalo okupovaným územím. Nicméně i přesto věří v to, že běloruský národ si uchoval sílu a touhu po svobodě.

ČTK

Přečíst článek

Noví političtí vězni

Od té doby však Vjasna eviduje 167 nových politických vězňů. Exilová běloruská opozice viní Lukašenkův režim z toho, že ačkoliv některé politické vězně propouští, zatýká současně další a další lidi.

Coale podle agentury Belta dále uvedl, že s Lukašenkem hovořil o cestách, které vedou ke sbližování obou zemí, a také o válce mezi Ukrajinou a Ruskem a o situaci kolem Venezuely.

Uhličitan draselný se používá především při výrobě skla, v textilním a papírenském průmyslu, při výrobě mýdel a je také součástí pracích prášků. Využití nachází rovněž v potravinářství a při výrobě léčiv.

Související

Trumpův apel na mír nepomohl. Boje mezi Thajskem a Kambodžou pokračují

Boje mezi Thajskem a Kambodžou pokračují i po příměří oznámeném Trumpem
ČTK
ČTK
ČTK

Boje mezi Thajskem a Kambodžou pokračují i po termínu, který jako dohodnutý čas jejich ukončení oznámil americký prezident Donald Trump. Uvedli to lídři obou zemí, kteří se opět vzájemně obvinili z rozdmýchávání násilností, napsala agentura Reuters.

Thajský premiér Anutin Čánvirakun oznámil, že jeho země bude pokračovat v útocích, dokud se nebude cítit bezpečná, a že konflikt podněcují útoky Kambodže ohrožující civilisty. Kambodžský premiér Hun Manet naproti tomu uvedl, že Kambodža je připravena boje ukončit a že útočí pouze Thajsko.

Trump v pátek uvedl, že si s oběma vůdci telefonoval a ti mu slíbili, že ještě v pátek boje ukončí. Šéf Bílého domu dal do souvislosti konec bojů a pokračování obchodů Thajska a Kambodže se Spojenými státy. Obchodní dohody s oběma zeměmi použil Trump jako páku při vyjednávání příměří v dohodnutého v létě.

Navzdory jeho snaze však pokračují prudké pohraniční střety, které začaly před šesti dny. Na několika místech podél sporné, 817 kilometrů dlouhé hranice se odehrávají jedny z nejtvrdších bojů od letošního července. Tento týden při nich zahynulo nejméně 20 lidí, více než 260 dalších bylo zraněno a z pohraničních oblastí se evakuovalo přes půl milionu obyvatel.

Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme

Karel Pučelík: Obětujeme lidská práva, abychom se zavděčili extrémistům. A pak stejně prohrajeme

Politika

Středové a levicové vlády houfně požadují zpřísnění migrační politiky. Doufají, že tak zastaví nástup populistické krajní pravice. Demokratičtí politici se ale snaží zapůsobit na někoho, kdo jimi pohrdá, přitom ale jsou zklamáním pro své přirozené příznivce. Tato taktika je předem odsouzená k neúspěchu, ve výsledku krajní pravici ještě umete cestičku k moci.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.

Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a kolem 300 tisíc vysídlených osob na obou stranách. Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po Trumpově ekonomickém tlaku.

Související

Doporučujeme