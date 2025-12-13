Starship, AI i Měsíc. SpaceX láká investory na vesmírnou expanzi
Muskova společnost SpaceX se přiblížila k možnému vstupu na burzu. Agentura Bloomberg uvádí, že firma připravuje interní prodej akcií, který oceňuje výrobce raket a satelitních systémů zhruba na 800 miliard dolarů. Jde o další krok směrem k potenciální primární veřejné nabídce akcií, která by se mohla uskutečnit v příštím roce.
V interním sdělení zaměstnancům a akcionářům, do něhož měl server Bloomberg možnost nahlédnout, SpaceX uvedla, že zvažuje veřejnou nabídku akcií s cílem financovat mimořádně ambiciózní projekty. Patří mezi ně výrazné zvýšení počtu letů vyvíjené rakety Starship, budování datových center pro umělou inteligenci na oběžné dráze a také vznik stálé základny na Měsíci.
Padne rekordní ocenění?
Cena akcie v aktuální sekundární nabídce byla stanovena na 421 dolarů, což je téměř dvojnásobek oproti ceně 212 dolarů z letošního července, kdy byla firma oceněna na 400 miliard dolarů. Nové ocenění tak překonává dosavadní rekord 500 miliard dolarů, kterého dosáhla společnost OpenAI letos na podzim, a činí ze SpaceX znovu nejhodnotnější soukromou firmu na světě.
Podle dřívějších informací Bloombergu by případné IPO mohlo firmě vynést více než 30 miliard dolarů, což by z něj učinilo největší burzovní debut v historii. Celkové ocenění společnosti by se při uvedení na burzu mohlo přiblížit až 1,5 bilionu dolarů, tedy úrovni, na níž se při rekordním vstupu na burzu v roce 2019 pohybovala saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco.
Finanční ředitel SpaceX Bret Johnsen však v interní komunikaci upozornil, že načasování IPO ani výsledná valuace nejsou jisté a firma se nakonec může rozhodnout veřejnou nabídku nerealizovat. SpaceX pravidelně dvakrát ročně umožňuje zaměstnancům a dalším akcionářům prodávat nebo přikupovat podíly, přičemž současná transakce je vnímána jako příprava na vstup na kapitálové trhy.
SpaceX v současnosti dominuje globálnímu kosmickému průmyslu. Je nejaktivnějším provozovatelem raketových startů na světě, především díky nosné raketě Falcon 9, a zároveň lídrem v poskytování satelitního internetu prostřednictvím sítě Starlink, která obsluhuje miliony zákazníků po celém světě.
