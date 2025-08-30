Vyberte si z našich newsletterů

Praho, dívej se. Ostrava umí přetvořit parkoviště na bydlení

Praho, dívej se. Ostrava umí přetvořit parkoviště na bydlení

Místo parkoviště stojí nový bytový dům.
Se svolením Česká cena za architekturu/ Matěj Hošek
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Tam, kde dříve stály automobily, dnes děti běhají po dvoře, lidé sedí na terasách a v přízemí vznikají nové podniky. Nové Lauby jsou příběhem odvahy investovat do vlastního centra a vzorem pro další česká města. A zároveň ukázkou skvělé architektury.

Ještě před deseti lety bylo místo mezi ulicemi Velká, Pivovarská a Dlouhá v úplném centru Ostravy jen prázdnou plochou. Sloužilo jako parkoviště s výhledem na zadní trakty domů a zanedbané průchody. Dnes tu stojí městský blok s osmdesáti třemi byty, podzemním parkovištěm pro 173 aut a zeleným vnitroblokem: Nové Lauby.

Stavba za stovky milionů korun ukazuje, že i v Česku může fungovat model, kdy město aktivně investuje do bytové výstavby, a to v partnerství se soukromým sektorem. Takovýto postup nejenže pomáhá řešit nedostatek dostupného bydlení, ale zároveň má pozitivní dopad na celé okolí.

Od proluky k živému bloku

Architektonická soutěž na zástavbu proluky proběhla už v roce 2016. Zvítězilo studio znamení čtyř – architekti, které v čele s Richardem Sidejem a Martinem Tycarem nabídlo koncept odkazující k původním ostravským laubům, tedy měšťanským domům s podloubím. V centru Ostravy stály lauby staletí. Architekti místo jednoho monobloku navrhli pět domů, jejichž fasády se liší barvou, rytmem oken i omítkou. Vnitroblok otevřeli rezidentům. 

Zásadní roli při revitalizaci sehrálo město Ostrava. Rozhodlo se nevystupovat jen jako regulátor, ale jako spoluinvestor. Do realizace šlo developerské konsorcium BBB Nové Lauby (Bystroň Group, BBP Stavby a BAK).

Celkové náklady projektu se pohybovaly kolem 1,1 miliardy korun. Ostrava si ponechala 50 z 83 bytů, které využije pro nájemní bydlení. Zbývající jednotky i parkovací stání developer nabídl na volném trhu. Město nejen získalo nové byty, ale zároveň podpořilo atraktivitu lokality, a tím i hodnotu okolních nemovitostí.

Obytný blok navíc přitáhl pozornost odborné veřejnosti – získal nominace na Českou cenu za architekturu 2025. „Blok Nové Lauby svým měřítkem a proporcemi citlivě navazuje na historický kontext, zároveň však přináší moderní architektonické pojetí,“ konstatovala mezinárodní odborná porota letošního ročníku soutěže Česká cena za architekturu.

