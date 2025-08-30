Praho, dívej se. Ostrava umí přetvořit parkoviště na bydlení
Tam, kde dříve stály automobily, dnes děti běhají po dvoře, lidé sedí na terasách a v přízemí vznikají nové podniky. Nové Lauby jsou příběhem odvahy investovat do vlastního centra a vzorem pro další česká města. A zároveň ukázkou skvělé architektury.
Ještě před deseti lety bylo místo mezi ulicemi Velká, Pivovarská a Dlouhá v úplném centru Ostravy jen prázdnou plochou. Sloužilo jako parkoviště s výhledem na zadní trakty domů a zanedbané průchody. Dnes tu stojí městský blok s osmdesáti třemi byty, podzemním parkovištěm pro 173 aut a zeleným vnitroblokem: Nové Lauby.
Stavba za stovky milionů korun ukazuje, že i v Česku může fungovat model, kdy město aktivně investuje do bytové výstavby, a to v partnerství se soukromým sektorem. Takovýto postup nejenže pomáhá řešit nedostatek dostupného bydlení, ale zároveň má pozitivní dopad na celé okolí.
Od proluky k živému bloku
Architektonická soutěž na zástavbu proluky proběhla už v roce 2016. Zvítězilo studio znamení čtyř – architekti, které v čele s Richardem Sidejem a Martinem Tycarem nabídlo koncept odkazující k původním ostravským laubům, tedy měšťanským domům s podloubím. V centru Ostravy stály lauby staletí. Architekti místo jednoho monobloku navrhli pět domů, jejichž fasády se liší barvou, rytmem oken i omítkou. Vnitroblok otevřeli rezidentům.
Zásadní roli při revitalizaci sehrálo město Ostrava. Rozhodlo se nevystupovat jen jako regulátor, ale jako spoluinvestor. Do realizace šlo developerské konsorcium BBB Nové Lauby (Bystroň Group, BBP Stavby a BAK).
Už za tři roky by měla v Ostravě být dokončena rekonstrukce výškové budovy ze 60. let. Místo kanceláří bude Mrakodrap, který vzniká podle projektu přední architektky Evy Jiřičné a jejího kolegy Petra Vágnera. Nabídne více než stovku bytů.
Věžák na ostravském sídlišti se promění v luxusní bydlení. Developer sbírá peníze i od drobných investorů
Reality
Už za tři roky by měla v Ostravě být dokončena rekonstrukce výškové budovy ze 60. let. Místo kanceláří bude Mrakodrap, který vzniká podle projektu přední architektky Evy Jiřičné a jejího kolegy Petra Vágnera. Nabídne více než stovku bytů.
Celkové náklady projektu se pohybovaly kolem 1,1 miliardy korun. Ostrava si ponechala 50 z 83 bytů, které využije pro nájemní bydlení. Zbývající jednotky i parkovací stání developer nabídl na volném trhu. Město nejen získalo nové byty, ale zároveň podpořilo atraktivitu lokality, a tím i hodnotu okolních nemovitostí.
Obytný blok navíc přitáhl pozornost odborné veřejnosti – získal nominace na Českou cenu za architekturu 2025. „Blok Nové Lauby svým měřítkem a proporcemi citlivě navazuje na historický kontext, zároveň však přináší moderní architektonické pojetí,“ konstatovala mezinárodní odborná porota letošního ročníku soutěže Česká cena za architekturu.
Průmyslové areály, bývalá JZD, kulturní domy nebo kasárna. Brownfieldy jsou plochami s velkým potenciálem. Celkově podle Národní databáze brownfieldů zabírají přes 11 tisíc hektarů, což je zhruba rozloha Pardubic. Kde se jejich revitalizace chopili příkladně? Jak chce jejich přeměnu nadále podporovat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)? O tom všem jsme si povídali v dalším díle podcastu Realitní Club s Janem Hanou z MPO.
Z Ostravy si berme příklad. Brownfieldy tam revitalizují skvěle, říká expert
Reality
Průmyslové areály, bývalá JZD, kulturní domy nebo kasárna. Brownfieldy jsou plochami s velkým potenciálem. Celkově podle Národní databáze brownfieldů zabírají přes 11 tisíc hektarů, což je zhruba rozloha Pardubic. Kde se jejich revitalizace chopili příkladně? Jak chce jejich přeměnu nadále podporovat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)? O tom všem jsme si povídali v dalším díle podcastu Realitní Club s Janem Hanou z MPO.
Ve stavebním průmyslu se Jan Hasík pohybuje přes dvacet let. Z nenápadné firmy v nenápadném regionu vybudoval miliardový holding, který rozvíjí průmyslové a komerční nemovitosti a také rezidenční projekty.
Ostravský developer: Stavíme průmyslové haly i kostely
Reality
Ve stavebním průmyslu se Jan Hasík pohybuje přes dvacet let. Z nenápadné firmy v nenápadném regionu vybudoval miliardový holding, který rozvíjí průmyslové a komerční nemovitosti a také rezidenční projekty.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?