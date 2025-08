I s minimem peněz lze postavit krásnou chatku. Třeba i se saunou

K vytvoření plnohodnotného prostoru není třeba velkých rozpočtů a složitých řešení. Dřevěná stavbička na bývalém viničním kopci v Českém Středohoří je bezesporu důkazem, že dobrá architektura není otázkou peněz.

Slovo „veritas“ znamená „pravda“ a stejně pojmenovali i dřevostavbu, ukrytou ve svahu údolí řeky Labe s výhledy na celé České středohoří. „Tahle chatka je pravdivá svými chybami a nerovnostmi ruční, ale poctivé a radostné práce,“ přibližuje architektka Magdalena Havlová z ateliéru not at all office. Projekt zároveň pojala jako manifest toho, jak se dá v současnosti stavět: jednoduše a úsporně, zároveň kvalitně a esteticky.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si chatku v Českém středohoří

A architektonickou kvalitu vyzdvihla i porota soutěže Česká cena za architekturu. Označila chatku jako „malou a osobitou stavbu, která decentně zapadá do krajiny“ a poslala ji do nominačního kola.

Saunování s výhledem na Říp

Chatka a sauna, obě stavby jsou propojeny jednou střechou a mezi nimi vzniká zastřešený prostor s výhledem až na Říp, jsou při vstupu na svažitý pozemek téměř neviditelné. K brance jsou „zády otočené“ dvě černé hmoty. Slepé fasády je dělají z příchozí strany nenápadné, směrem do údolí se naopak otevírají hned několika okny.

Konstrukce obou staveb je založená na dřevěných kůlech, do svažujícího terénu jsou tak zasazené na sdíleném dřevěném pódiu, které umožňuje provětrávání a slouží jako společná terasa. Na uhel spálenou fasádu doplňuje střecha z nerezového vlnitého plechu.

Interiér chatky je malý, ale účelný. Skládá se ze tří místností - obývacího prostoru s kuchyňským koutem, ložnice a koupelny.

Chatka navíc vznikla tak trochu svépomocí. „V procesu byl klíčový vlastní autorský a investorský přístup k realizaci, což vedlo nejen k částečně svépomocné výstavbě, ale i výrobě originálních vypínačů, vnitřního stínění, venkovních světel, okapů nebo sprchové hlavy,“ dodává Magdalena Havlová.

