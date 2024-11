Trhy mají jasno, zvítězí Trump. Česká koruna padá skoro nejvíce na světě

Do Bílého domu se zřejmě opět vrátí Donald Trump, který v současné chvíli vítězí nad Kamalou Harrisovou i v několika klíčových státech. Jak na dosavadní výsledky reagují trhy?

Bitcoin pokořil hranici 75 tisíc dolarů, dostal se tak na svůj historický cenový rekord. Dolar přitom posiluje nejvýrazněji od března 2020. Česká koruna výrazně oslabuje, až nad 23,70 za dolar. Akcie rostou, stejně jako výnos amerických dluhopisů.

Česká koruna patří kvůli vyhlídkám na Trumpovo vítězství k propadákům dnešního dne. Společně s mexickým pesem a maďarským forintem oslabuje nejvýrazněji ze všech měn světa (viz graf). Daří se naopak ruskému rublu, který patří k málu významnějších měn, které posilují.

Málokterou měnu světa poškozuje tolik jako forint vyhlídka na Trumpa opět v roli prezidenta. Maďarsko je totiž obchodně závislé na Číně, například v oblasti elektrobaterií, a na Německu, zejména jeho autoprůmyslu. Trumpova cla by tedy zemi sevřela hned ze dvou stran, což by forint táhlo dolů ještě více. Největší překážkou Orbánova znovuzvolení roku 2026 tak může být paradoxně jím vzývaný Trump.

Česká koruna ale na tom není o moc lépe. I ona je jako forint závislá na plynulosti mezinárodního obchodu, která je kvůli možným Trumpovým clům v ohrožení.

Zajímavé je, že akcie rostou i přesto, že Spojenými státy by se měla přehnat „červená vlna“, tady jak úřad prezidenta, tak Senát i Sněmovnu reprezentantů amerického Kongresu by měli získat republikáni. Trhy přitom obecně mají raději situace, kdy je politické scéna v USA více rozdělená, takže nedochází k extrémním krokům ani jedné z hlavních stran. Pokud by například demokraté ovládali Kongres, když už mají republikáni prezidenta, mělo by to být z hlediska trhů papírové příznivější. Ale to nevypadá.

