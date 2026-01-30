Přijde velká fúze? Musk zvažuje spojení SpaceX a Tesly
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska zvažuje možnosti fúze s výrobcem elektromobilů Tesla, případně alternativní možnost spojení s firmou xAI zabývající se umělou inteligencí. S odvoláním na informované osoby to uvedla agentura Bloomberg.
SpaceX jedná o fúzi před plánovanou velkou primární veřejnou nabídkou akcií (IPO), která by se měla uskutečnit ještě v letošním roce. Jakákoliv dohoda o fúzi by mohla přilákat značný zájem infrastrukturních fondů a státních investorů z Blízkého východu. Spojení SpaceX a Tesly je nápad, který prosazují někteří investoři automobilky, uvedl Bloomberg.
Tržní hodnota firmy SpaceX by mohla činit více než jeden bilion dolarů (20,4 bilionu korun), uvedla agentura Reuters. Je to nejcennější společnost v soukromém vlastnictví, nedávný soukromý prodej akcií firmu ocenil na 800 miliard dolarů. Firma xAI byla loni v listopadu oceněna na 230 miliard dolarů. Tržní kapitalizace Tesly je zhruba 1,5 bilionu dolarů.
Tesla loni vydělala o 46 procent méně než rok předtím. Automobilce klesly tržby i prodeje a přišla o pozici světové jedničky na trhu elektromobilů. Přesto firma posílá miliardy dolarů do AI projektu xAI Elona Muska. Právě umělá inteligence má být podle Muska cestou z krize.
Zprávy z firem
Někteří akcionáři Tesly už dlouho prosazují spojení Muskových společností. „Musk má příliš mnoho samostatných firem,“ řekl analytik firmy Stock Trader Network Dennis Dick. „Hlavním rizikem pro Teslu je, že se Musk příliš rozptyluje. Jako akcionář Tesly vítám další konsolidaci,“ dodal Dick.
Musk je nejbohatším člověkem na světě a je generálním ředitelem jak firmy SpaceX, tak firmy xAI, pod kterou patří sociální síť X. Řídí také automobilku Tesla, firmu The Boring Company a neurotechnologickou firmu Neuralink.
Případná transakce s xAI by firmě SpaceX mohla zkomplikovat vstup na burzu. Mohla by ale zvýšit její šance na získání zakázek od Pentagonu, který se snaží o větší využití umělé inteligence (AI). Dodala by také impuls snahám o vypuštění datových center na oběžnou dráhu, což má za cíl snížit náklady na generování výpočetního výkonu potřebného k provozu a trénování modelů AI. Musk minulý týden ve švýcarském Davosu prohlásil, že vesmír bude nejlevnějším místem pro umístění AI a že se tak stane do dvou, nejpozději do tří let. Jeho časové prognózy se ale málokdy naplní.
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve své továrně v Grünheide u Berlína propustil v uplynulých dvou letech téměř 14 procent zaměstnanců. S odkazem na interní dokumenty podniku o tom píše hospodářský deník Handelsblatt. Podle listu k tomu došlo potichu, bez transparentní komunikace a v rozporu s předchozími sliby, které americký podnik miliardáře Elona Muska dal. Tesla zjištění německého listu odmítla.
Musk už dříve spojoval podniky. V roce 2016 použil akcie Tesly k nákupu společnosti SolarCity. Loni sloučil sociální síť X s firmou xAI.
Generální ředitel společnosti Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management Ross Gerber uvedl, že spojení Muskových podniků si dokáže představit. „Je to jako by se několik nadhodnocených společností spojilo do jedné velké nadhodnocené chaotické organizace řízené Elonem. Ale teď je to čistá hra. Je to jako chcete investovat do Elona? Tady to máte. Dostanete všechno tohle. A jako investice je to vlastně mnohem atraktivnější,“ řekl. Jeho podnik je investorem Tesly a xAI.
