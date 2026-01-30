Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Přijde velká fúze? Musk zvažuje spojení SpaceX a Tesly

Přijde velká fúze? Musk zvažuje spojení SpaceX a Tesly

Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska zvažuje možnosti fúze s výrobcem elektromobilů Tesla, případně alternativní možnost spojení s firmou xAI zabývající se umělou inteligencí. S odvoláním na informované osoby to uvedla agentura Bloomberg.

SpaceX jedná o fúzi před plánovanou velkou primární veřejnou nabídkou akcií (IPO), která by se měla uskutečnit ještě v letošním roce. Jakákoliv dohoda o fúzi by mohla přilákat značný zájem infrastrukturních fondů a státních investorů z Blízkého východu. Spojení SpaceX a Tesly je nápad, který prosazují někteří investoři automobilky, uvedl Bloomberg.

Tržní hodnota firmy SpaceX by mohla činit více než jeden bilion dolarů (20,4 bilionu korun), uvedla agentura Reuters. Je to nejcennější společnost v soukromém vlastnictví, nedávný soukromý prodej akcií firmu ocenil na 800 miliard dolarů. Firma xAI byla loni v listopadu oceněna na 230 miliard dolarů. Tržní kapitalizace Tesly je zhruba 1,5 bilionu dolarů.

Muskova Tesla přišla o zákazníky, miliardy i trůn

Zprávy z firem

Tesla loni vydělala o 46 procent méně než rok předtím. Automobilce klesly tržby i prodeje a přišla o pozici světové jedničky na trhu elektromobilů. Přesto firma posílá miliardy dolarů do AI projektu xAI Elona Muska. Právě umělá inteligence má být podle Muska cestou z krize.

ČTK

Přečíst článek

Někteří akcionáři Tesly už dlouho prosazují spojení Muskových společností. „Musk má příliš mnoho samostatných firem,“ řekl analytik firmy Stock Trader Network Dennis Dick. „Hlavním rizikem pro Teslu je, že se Musk příliš rozptyluje. Jako akcionář Tesly vítám další konsolidaci,“ dodal Dick.

Musk je nejbohatším člověkem na světě a je generálním ředitelem jak firmy SpaceX, tak firmy xAI, pod kterou patří sociální síť X. Řídí také automobilku Tesla, firmu The Boring Company a neurotechnologickou firmu Neuralink.

Případná transakce s xAI by firmě SpaceX mohla zkomplikovat vstup na burzu. Mohla by ale zvýšit její šance na získání zakázek od Pentagonu, který se snaží o větší využití umělé inteligence (AI). Dodala by také impuls snahám o vypuštění datových center na oběžnou dráhu, což má za cíl snížit náklady na generování výpočetního výkonu potřebného k provozu a trénování modelů AI. Musk minulý týden ve švýcarském Davosu prohlásil, že vesmír bude nejlevnějším místem pro umístění AI a že se tak stane do dvou, nejpozději do tří let. Jeho časové prognózy se ale málokdy naplní.

Závod Tesly v Grünheide

Porušil Musk slib? Tesla v tichosti propustila 14 procent zaměstnanců berlínské gigafactory

Zprávy z firem

Americký výrobce elektromobilů Tesla ve své továrně v Grünheide u Berlína propustil v uplynulých dvou letech téměř 14 procent zaměstnanců. S odkazem na interní dokumenty podniku o tom píše hospodářský deník Handelsblatt. Podle listu k tomu došlo potichu, bez transparentní komunikace a v rozporu s předchozími sliby, které americký podnik miliardáře Elona Muska dal. Tesla zjištění německého listu odmítla.

ČTK

Přečíst článek

Musk už dříve spojoval podniky. V roce 2016 použil akcie Tesly k nákupu společnosti SolarCity. Loni sloučil sociální síť X s firmou xAI.

Generální ředitel společnosti Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management Ross Gerber uvedl, že spojení Muskových podniků si dokáže představit. „Je to jako by se několik nadhodnocených společností spojilo do jedné velké nadhodnocené chaotické organizace řízené Elonem. Ale teď je to čistá hra. Je to jako chcete investovat do Elona? Tady to máte. Dostanete všechno tohle. A jako investice je to vlastně mnohem atraktivnější,“ řekl. Jeho podnik je investorem Tesly a xAI.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Elon Musk

Rekordman Musk. Stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů

Leaders

ČTK

Přečíst článek

ČEZ výrazně zlevňuje plyn i elektřinu

ČEZ výrazně zlevňuje plyn i elektřinu
Profimedia
nst
nst

Energetická skupina ČEZ od dnešního dne zlevnila fixované ceny plynu a elektřiny pro nové zákazníky. U plynu klesly ceny meziročně až o 40 procent, u vybraných fixovaných tarifů elektřiny pak až o deset procent.

ČEZ tak reaguje na rostoucí zájem domácností o cenové fixace, především u plynu. „Obliba fixací se zejména u plynu drží velmi vysoko. V loňském roce si nově příchozí zákazníci zvolili fixaci u plynu v 87 procentech případů,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec v tiskové zprávě.

Nově ČEZ nabízí tříletou fixaci dodávek plynu za cenu 1 060 korun za megawatthodinu včetně daně z přidané hodnoty, což představuje meziroční pokles o 40 procent. U dvouletého závazku cena klesá téměř o 30 procent na 1 150 korun za megawatthodinu, roční fixace pak vyjde na 1 240 korun za megawatthodinu včetně daně.

futuristický termonukleární reaktor

K energii bez limitů je ještě daleko. Ale peníze už proudí

Money

Jadernou fúzi, která se jednou může stát prakticky neomezeným zdrojem energie, začali ekonomičtí vizionáři řadit mezi nejnadějnější technologie budoucnosti. Experimenty posledních let potvrdily, že díky fúzi dokážou lidé vyrobit více energie, než je zapotřebí k jejímu spuštění. K masovému využití nového stabilního a čistého zdroje je ještě hodně daleko, ale už se kolem jeho vývoje točí peníze soukromých investorů, budoucích velkých spotřebitelů i dodavatelů dílů pro fúzní reaktory. Zrodil se nový obor ekonomiky, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.

Jan Žižka

Přečíst článek

V současnosti odebírá plyn od ČEZ více než 600 tisíc zákazníků. S podílem zhruba 22 procent je společnost druhým největším dodavatelem plynu v Česku po firmě innogy. „Jen za poslední rok k nám přešlo téměř 158 tisíc klientů,“ doplnil Kadlec.

Zlevnění se týká také elektřiny. Tříletá fixace v nejběžnější distribuční sazbě D02 klesla o 149 korun na 3 250 korun za megawatthodinu včetně daně. Cena roční fixace se snížila o více než 130 korun na 3 340 korun za megawatthodinu.

ČEZ

Propad, ale stále špička: ČEZ je třetí nejvíc nadhodnocenou firmou v Evropě

Trhy

Akcie ČEZ se v tomto týdnu pořádně zatřásly. Po úterním propadu o více než 11 procent, nejvýraznějším jednodenním poklesu od temného období vrcholící světové finanční krize, konkrétně od 24. října 2008 (když pomineme naprosto specifický den 29. června 2023, kdy se poprvé akcie ČEZ obchodovaly bez nároku na historicky rekordní dividendu za rok 2022), ve čtvrtek přidaly přes 5 procent.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zlevňují i další

Ceny energií postupně snižují i další dodavatelé. Například E.ON zavedl nový plně digitální tarif, který umožňuje sjednání i správu smlouvy výhradně online. „V době, kdy na velkoobchodních trzích neočekáváme rychlé a razantní zlevňování, dává smysl hledat úspory v samotném způsobu obsluhy. Online produkt umožňuje zákazníkům těžit z nižších provozních nákladů,“ uvedl místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný. Úspora by se podle firmy měla pohybovat ve stovkách korun za megawatthodinu.

Většina dodavatelů zlevňovala už na začátku letošního roku nebo ke konci loňska. Například Pražská energetika od listopadu snížila ceny energií více než půl milionu zákazníků bez fixace. Elektřina zlevnila až o deset procent, plyn o osm procent. Innogy pak od letošního února zlevní plyn přibližně 300 tisícům zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou, a to o 15 procent, tedy zhruba o 280 korun za megawatthodinu.

Související

Ceny energií půjdou dolů. ČEZ zlevní elektřinu a plyn

Ceny energií půjdou dolů. ČEZ zlevní elektřinu a plyn. Kterých zákazníků se to týká?

Money

ČTK

Přečíst článek
ČEZ příští rok zlevní téměř dvěma milionům klientů elektřinu a plyn

ČEZ příští rok zlevní téměř dvěma milionům klientů elektřinu a plyn. Cenu ale navýší stát

Money

ČTK

Přečíst článek

iPhone zpět na vrcholu. Tržby Applu dosáhly nejvyššího čtvrtletního výsledku v historii

Zisk i tržby Applu překonaly odhady díky vysoké poptávce po iPhonech
ČTK
ČTK
ČTK

Americká technologická společnost Apple zvýšila tržby v prvním čtvrtletí meziročně o 16 procent na 143,8 miliardy dolarů (2,9 bilionu korun), a překonala tak odhady analytiků. Pomohla jí vysoká poptávka po jejích chytrých telefonech a prudké oživení v Číně. Společnost to uvedla po skončení burzovního obchodování ve Spojených státech. Vyšší než očekávaný vykázala i zisk.

Tržby z prodeje iPhonů vzrostly za tři měsíce do 27. prosince na 85,27 miliardy dolarů, což také výrazně předčilo očekávání analytiků. Apple uvedl, že prodej iPhonů byl rekordní ve všech regionech.

„Poptávka po iPhonu byla prostě ohromující, tržby meziročně vzrostly o 23 procent a dosáhly nejvyššího čtvrtletního výsledku v historii,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Tim Cook.

Pomohla Čína

Tržby v Číně meziročně vyskočily o 38 procent na 25,53 miliardy dolarů, rovněž výrazně nad odhady. Apple v zemi čelil tlaku ze strany místních konkurentů a regulačních orgánů. Cook ale uvedl, že telefony iPhone tam nyní zaznamenaly rekordní tržby a přístroj iPhone 17 vykázal dvouciferný růst počtu uživatelů, kteří k němu přešli od Androidu.

Za očekáváním zaostaly wearables (nositelná elektronika), jako jsou třeba bezdrátová sluchátka AirPods, a domácí produkty a příslušenství. Apple loni uvedl na trh produkt s názvem AirPods Pro 3, který dokáže překládat z jazyka do jazyka, ale nedokázal pokrýt velkou poptávku po tomto zařízení.

Spotify (ilustrační foto)

Spotify rozdělilo hudebníkům rekordní peníze. Přes 11 miliard dolarů

Zprávy z firem

Spotify loni poslalo hudebníkům rekordní sumy. Umělcům a vydavatelům poslalo přes 11 miliard dolarů. Výrazně z toho těžili i nezávislí hudebníci. Zároveň Spotify zvýšilo ceny prémiových účtů. Firma tak chce posílit ziskovost.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme