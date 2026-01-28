Nový magazín právě vychází!

SpaceX míří na burzu. Musk chce úpisem získat rekordních padesát miliard dolarů

ČTK
Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska zvažuje vstup na burzu už letos v červnu. Podle britského deníku Financial Times by firma chtěla získat až 50 miliard dolarů, což by z IPO udělalo největší primární veřejnou nabídku akcií v historii. Musk úpis akcií načasoval dle postavení planet i data narozenin.

Americká vesmírná společnost SpaceX plánuje při vstupu na burzu získat zhruba 50 miliard dolarů (přibližně jeden bilion korun). Informoval o tom britský deník Financial Times s odvoláním na informované zdroje. Pokud by se plán naplnil, překonala by SpaceX dosavadní rekord ropné společnosti Saudi Aramco, která v roce 2019 vybrala 29 miliard dolarů.

Podle zdrojů FT by se IPO mohlo uskutečnit v červnu. Výběr termínu má být částečně symbolický – na 8. a 9. června astronomové po třech letech očekávají výraznou konjunkci Venuše a Jupitera a 28. června oslaví Elon Musk 55. narozeniny. Firma údajně zvažuje vstup na burzu v období mezi těmito daty.

Elon Musk

Síť X znovu ochromil globální výpadek. Problémy hlásily desítky tisíc uživatelů

Zprávy z firem

Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, se ve čtvrtek odpoledne potýkala s dalším rozsáhlým výpadkem. Po celém světě hlásily problémy desítky tisíc uživatelů, potíže zaznamenali i lidé v Česku. Výpadek zasáhl také chatbot Grok ze stáje Elona Muska.

ČTK

Přečíst článek

SpaceX už podle dřívějších informací FT oslovila přední americké investiční banky, včetně Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America a Morgan Stanley. Někteří bankéři a investoři však považují červnový termín za velmi ambiciózní. Společnost totiž musí nejprve podat potřebnou dokumentaci americké burzovní komisi a následně uspořádat globální sérii prezentací pro investory.

Elon Musk založil SpaceX v roce 2002. Firma se postupně zařadila mezi klíčové hráče v oblasti vesmírné dopravy. Vyvíjí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Loni v srpnu její loď dopravila čtyřčlennou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). SpaceX rovněž provozuje satelitní internetový systém Starlink.

Musk je zároveň šéfem a největším akcionářem automobilky Tesla a podle žebříčku agentury Bloomberg je v současnosti nejbohatším člověkem na světě. Hodnota jeho majetku se odhaduje na 677 miliard dolarů (asi 13,6 bilionu korun).

V posledních letech se Musk výrazně angažuje i v politice. V lednu 2025 se zapojil do předvolební kampaně v Německu na podporu strany Alternativa pro Německo (AfD), označované za krajně pravicovou. Podporoval také amerického prezidenta Donalda Trumpa a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy známou pod zkratkou DOGE. Vztahy mezi oběma muži se však později zhoršily.

EU chce konkurovat Starlinku

Elon Musk přesune tisíce satelitů Starlink na nižší oběžnou dráhu

Zprávy z firem

Americká společnost SpaceX letos přesune zhruba 10 tisíc satelitů své sítě Starlink na nižší oběžnou dráhu Země. Změna má zvýšit bezpečnost provozu v čím dál zaplněnějším kosmickém prostoru a snížit riziko srážek s jinými objekty. Oznámil to viceprezident firmy Michael Nicolls.

ČTK

Přečíst článek

Provozovatel největších sociálních sítí světa je miláčkem investorů. Jenomže za poslední rok prožívají akcie Meta Platforms mimořádně bouřlivé období a stále výrazněji má na jejich kondici vliv geopolitika a činy Donalda Trumpa než klasický byznys. Co to znamená pro akcionáře? Napovědět mohou aktuální výsledky za čtvrtý kvartál i celý loňský rok, které Meta zveřejní již ve středu 28. ledna.

Den osvobození, který vyhlásil vloni v dubnu americký prezident Donald Trump, přinesl jeden z největších výprodejů amerických aktiv od pandemických výkyvů. A k nejvíce postiženým titulům patřily akcie Meta Platforms, provozovatele největší sociální sítě Facebooku, Instagramu či WhatsAppu.

O pouhé čtyři měsíce pak akcie Mety dosáhly historického maxima, když se cena jedné akcie přiblížila hranici 800 dolarů (konkrétně 796 dolarů v intraday, uzavřely pak na rekordních 788 dolarech). Poté se několik týdnů akcie držely v relativně vysokém pásmu (nad 700 dolarů), ale poté jejich cena klesla až pod 600 dolarů a od té doby osciluje. I přes napínavý rok se akciím daří a za poslední rok nabídly plusový výnos.

„Akcie společnosti Meta reagovaly na možný makro šok propadaem stejně tak jako ostatní akcie z technologické sedmičky. Rychlý obrat v sentimentu investorů pomohl i Metě k udržení kladného výsledku v dolarovém vyjádření. V roce 2025 trh zřetelně odměňoval, že Meta umí současně zvyšovat objemy i cenu. Solidní aktivitu ve třetím kvartálu loňského roku podtrhuje i osmiprocentní meziroční růst denně aktivních uživatelů,“ připomíná analytik akciových trhů XTB Tomáš Cverna. „Akcie Mety jsou i přes solidní fundament a vyhlídky trhem ohodnoceny jako nejlevnější z firem takzvané Magnificent 7. Pro investory, kteří si do portfolia vybírají jednotlivé tituly, se tak otevírá zajímavá příležitost,“ dodává Cverna.

Karel Pučelík: Motoristé ukazují, co jsou opravdu zač. Slaboši s tragickým politickým úsudkem

Názory

Lídr Motoristů Petr Macinka možná opravdu vejde do učebnic politologie, ne však jako ranař, ale jako příklad nevídané politické naivity. Jen někdo nezkušený nebo s naprosto tragickým politickým úsudkem si mohl myslet, že jeho vyděračský výpad vůči prezidentovi Petru Pavlovi něco změní.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Dvouciferný růst tržeb

Pro další období budou mimořádně důležité výsledky za poslední kvartál i celý rok 2025. Ty společnost oznámí ve středu 28. ledna a analytici očekávají velmi silný nárůst tržeb i zisků, a to za poslední kvartál i celý rok.

„Čeká se solidní dvouciferný růst, avšak pozornost bude upřena i na výhled kapitálových nákladů na rok 2026,“ připomíná Cverna. Zároveň upozorňuje, že se na budoucím vývoji akcií také výrazně podepíše velikost kapitálových nákladů (CAPEX). Ta je pro technologické firmy důležitá a u Mety je velkým tématem od října loňského roku, kdy byl výhled navýšen do pásma 70-72 miliard dolarů.

Dalibor Cicman: Rok 2025 byl pro GymBeam zlomový. Tahounem růstu je německojazyčný trh

Zprávy z firem

Zprávy z firem

Nová investice ve výši 30 milionů eur, růst na silném trhu německojazyčném trhu DACH a tisícovka nových produktů. Společnost GymBeam i vloni potvrdila, že patří k nejrychleji rostoucím evropským startupům ve své třídě. „Stali jsme se TOP 4 e-commerce značkou ve sportovní výživě,“ potvrzuje zakladatel a většinový akcionář GymBeamu Dalibor Cicman.

sta

Přečíst článek

Nejisté sázky

Zároveň trh bude sledovat, jak se bude dařit monetizovat umělou inteligenci, do které v poslední době plynuly největší investice v řádu desítek miliard dolarů. „Také bude důležité sledovat vývoj v divizi Reality Labs,“ dodává analytik XTB.

Reality Labs je divize uvnitř společnosti Meta Platforms. Pokouší se vytvořit novou generaci výpočetní techniky (computing platform), která nahradí chytré telefony. Na jejím kontě jsou zařízení jako VR headsety Meta Quest nebo chytré brýle vytvářené například ve spolupráci s Ray-Ban. Zároveň právě v této divizi zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg chystal svůj virtuální svět Metaverse. Očekává se, že Reality Labs jen v posledním kvartálu přineslo ztrátu 6,3 miliardy dolarů.

Elektrárna Chvaletice

Zprávy z firem

Zprávy z firem

Úplné odstavení elektrárny Chvaletice není podle expertů bezpečné. Mohlo by dojít k problémům s napětím i obnovou sítě. ČEPS navrhuje dočasné řešení. Blackout jako takový ale nehrozí, elektřiny je prý dost.

ČTK

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Dohoda EU s Indií pomůže Česku víc než zbytku Evropy

Názory

Po dvaceti letech jednání je obchodní dohoda mezi EU a Indií na světě. Pro Česko znamená silný impulz pro export. Hlavně pro stroje a zařízení.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Profimedia
ČTK
ČTK

Americký výrobce paměťových čipů Micron chystá masivní investici v Singapuru. Do nové továrny pošle v přepočtu téměř půl bilionu korun. Cílem je navýšit výrobu v době globálního nedostatku čipů. Hlavním tahounem poptávky je umělá inteligence.

Americký výrobce paměťových čipů Micron Technology plánuje investovat 24 miliard dolarů (zhruba 491 miliard korun) do výstavby závodu na výrobu čipů v Singapuru. Chce tak zvýšit výrobu v době akutního globálního nedostatku čipů. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.

Technologické společnosti se snaží vybudovat infrastrukturu pro umělou inteligenci (AI). To způsobilo, že řada odvětví, od spotřební elektroniky po poskytovatele služeb AI, bojuje s vážným nedostatkem všech typů paměťových čipů, upozornila agentura Reuters.

Společnost Micron uvedla, že nová investice do výstavby moderní továrny na výrobu polovodičů v horizontu příštích deseti let jí pomůže uspokojit rostoucí poptávku po paměťových čipech typu NAND. Tu zvyšuje zejména rychlý rozvoj AI a aplikací, které pracují s velkým objemem dat. Výroba by měla být zahájena ve druhé polovině roku 2028.

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Leaders

Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.

nst

Přečíst článek

Singapur jako klíčové centrum výroby

Micron vyrábí 98 procent svých paměťových čipů typu flash v Singapuru. Staví tam také moderní továrnu za sedm miliard dolarů na výrobu speciálních paměťových čipů HBM, které se používají v čipech pro AI. Výroba má začít v roce 2027.

Nedostatek čipů může trvat do roku 2027

Analytici se domnívají, že nedostatek paměťových čipů by mohl přetrvávat až do konce roku 2027, i když nové výrobní linky plánují i konkurenční firmy Samsung a SK Hynix. Analytik společnosti TrendForce Bryan Ao uvedl, že vzhledem k tomu, že poptávka převyšuje nabídku, smluvní ceny firemních pevných disků SSD by mohly vzrůst o 55 až 60 procent. SSD jsou moderní typy úložišť, které jsou rychlejší a spolehlivější než klasické mechanické disky.

Algoritmy už začínají rozumět i lidské duši. Mobil pozná, že jste v depresi

Názory

I když se nám to moc nelíbí, duševní choroby zasahují tento svět. Ale ne pokaždé se dají snadno poznat, zařadit do správné diagnózy a stanovit pro ně léčbu. I díky využití umělé inteligence se však nyní daří propojit desítky malých fyzických detailů, díky nimž se diagnostika stává snadnější a přesnější, píše ve své analýze vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Micron patří mezi největší hráče

Data společnosti TrendForce ukazují, že Micron byl ve třetím čtvrtletí loňského roku čtvrtým největším dodavatelem paměťových čipů typu flash s 13procentním podílem na trhu.

Micron má v Asii výrobní závody také v Číně, na Tchaj-wanu, v Japonsku a v Malajsii. Minulý týden společnost oznámila, že jedná o koupi výrobního závodu od společnosti Powerchip na Tchaj-wanu za 1,8 miliardy dolarů. Tím by si zvýšila produkci paměťových čipů typu DRAM.

