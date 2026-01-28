SpaceX míří na burzu. Musk chce úpisem získat rekordních padesát miliard dolarů
Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska zvažuje vstup na burzu už letos v červnu. Podle britského deníku Financial Times by firma chtěla získat až 50 miliard dolarů, což by z IPO udělalo největší primární veřejnou nabídku akcií v historii. Musk úpis akcií načasoval dle postavení planet i data narozenin.
Americká vesmírná společnost SpaceX plánuje při vstupu na burzu získat zhruba 50 miliard dolarů (přibližně jeden bilion korun). Informoval o tom britský deník Financial Times s odvoláním na informované zdroje. Pokud by se plán naplnil, překonala by SpaceX dosavadní rekord ropné společnosti Saudi Aramco, která v roce 2019 vybrala 29 miliard dolarů.
Podle zdrojů FT by se IPO mohlo uskutečnit v červnu. Výběr termínu má být částečně symbolický – na 8. a 9. června astronomové po třech letech očekávají výraznou konjunkci Venuše a Jupitera a 28. června oslaví Elon Musk 55. narozeniny. Firma údajně zvažuje vstup na burzu v období mezi těmito daty.
Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, se ve čtvrtek odpoledne potýkala s dalším rozsáhlým výpadkem. Po celém světě hlásily problémy desítky tisíc uživatelů, potíže zaznamenali i lidé v Česku. Výpadek zasáhl také chatbot Grok ze stáje Elona Muska.
Síť X znovu ochromil globální výpadek. Problémy hlásily desítky tisíc uživatelů
Zprávy z firem
Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, se ve čtvrtek odpoledne potýkala s dalším rozsáhlým výpadkem. Po celém světě hlásily problémy desítky tisíc uživatelů, potíže zaznamenali i lidé v Česku. Výpadek zasáhl také chatbot Grok ze stáje Elona Muska.
SpaceX už podle dřívějších informací FT oslovila přední americké investiční banky, včetně Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America a Morgan Stanley. Někteří bankéři a investoři však považují červnový termín za velmi ambiciózní. Společnost totiž musí nejprve podat potřebnou dokumentaci americké burzovní komisi a následně uspořádat globální sérii prezentací pro investory.
Elon Musk založil SpaceX v roce 2002. Firma se postupně zařadila mezi klíčové hráče v oblasti vesmírné dopravy. Vyvíjí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Loni v srpnu její loď dopravila čtyřčlennou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). SpaceX rovněž provozuje satelitní internetový systém Starlink.
Musk je zároveň šéfem a největším akcionářem automobilky Tesla a podle žebříčku agentury Bloomberg je v současnosti nejbohatším člověkem na světě. Hodnota jeho majetku se odhaduje na 677 miliard dolarů (asi 13,6 bilionu korun).
V posledních letech se Musk výrazně angažuje i v politice. V lednu 2025 se zapojil do předvolební kampaně v Německu na podporu strany Alternativa pro Německo (AfD), označované za krajně pravicovou. Podporoval také amerického prezidenta Donalda Trumpa a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy známou pod zkratkou DOGE. Vztahy mezi oběma muži se však později zhoršily.
Americká společnost SpaceX letos přesune zhruba 10 tisíc satelitů své sítě Starlink na nižší oběžnou dráhu Země. Změna má zvýšit bezpečnost provozu v čím dál zaplněnějším kosmickém prostoru a snížit riziko srážek s jinými objekty. Oznámil to viceprezident firmy Michael Nicolls.
Elon Musk přesune tisíce satelitů Starlink na nižší oběžnou dráhu
Zprávy z firem
Americká společnost SpaceX letos přesune zhruba 10 tisíc satelitů své sítě Starlink na nižší oběžnou dráhu Země. Změna má zvýšit bezpečnost provozu v čím dál zaplněnějším kosmickém prostoru a snížit riziko srážek s jinými objekty. Oznámil to viceprezident firmy Michael Nicolls.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.