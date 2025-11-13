Zázrak z Brna. Českou cenu za architekturu ovládl dětský hospic Dům pro Julii
Jde o architekturu, která má duši. Brněnský Dům pro Julii, první dětský hospic v České republice, získal hlavní ocenění České ceny za architekturu 2025. Citlivě navržená stavba od ateliéru ČTYŘSTĚN architekti a krajináře Marka Holána ukazuje, že architektura může opravdu léčit.
Když se architektura stane terapií. Dům pro Julii v Brně, první dětský hospic v České republice, se stal vítězem jubilejního 10. ročníku České ceny za architekturu. Porotu i veřejnost si získal tím, že spojuje precizní návrh s lidskostí, pokorou a emocí. A především, že dokazuje, že i budova může být nástrojem útěchy.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si vítězný projekt
Autory projektu jsou Tomáš Págo, Milan Joja a Karel Kubza z ateliéru ČTYŘSTĚN architekti a krajinářský architekt Marek Holán. Společně vytvořili místo, kde architektura léčí, a to doslova i symbolicky. Dům pro Julii nabízí prostor pro odlehčovací péči dětem s nevyléčitelným onemocněním i útočiště pro jejich rodiny.
Architektura světla a klidu
Stavba zasazená do svahu na brněnském okraji působí tichým dojmem. Interiéry zalité denním světlem, přírodní materiály a centrální atrium s jezírkem a stromy, které propojuje vnitřní svět s krajinou. Ve spodním patře se nachází provozní část, střední úroveň patří dětem a společným prostorům, horní patro rodičům a otevřeným zahradám. „Dům pro Julii nabízí prostředí naplněné empatií, klidem a světlem a architekturu, která léčí,“ shodla se mezinárodní porota.
Hospic získal kromě hlavní ceny také Cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila a Cenu veřejnosti. „Dům pro Julii není sterilní zařízení. Je to prostor důstojnosti, souznění s přírodou a sdílení láskyplných okamžiků,“ uvedl Vystrčil.
Deset let architektury, která mění Česko
Porota složená z pěti zahraničních odborníků projela všech 25 nominovaných staveb a hodnotila je evropským pohledem. Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla je soutěž po deseti letech symbolem rostoucí kvality české architektury. „Ukazuje, že architekti u nás umí tvořit díla s mezinárodním přesahem: estetická, funkční, ale i lidská,“ dodává Kasl.
Vedle vítězného hospice porota ocenila pět dalších výjimečných projektů:
- Rekonstrukce budovy ERA v Pardubicích – průmyslová architektura, která se obejde bez okázalosti.
- Park na Moravském náměstí v Brně – z prázdného prostoru se stal živý městský salon.
- Rodinný dům v Polance nad Odrou – jednoduchost, světlo a čistá radost z bydlení.
- Vila Sidonius – dům most, který se vznáší nad krajinou Českého krasu.
- Komunitní centrum Sklad_13 v Řevnicích – poetická přeměna starého skladu, která získala i Cenu Aleny Šrámkové za přínos žen v architektuře.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si vítězné projekty v dalších kategoriích
Čestné uznání poroty putovalo do Vohančic, kde architektky Jana Janíková a Denisa Hrubanová proměnily krajinu v živou infrastrukturu, která zadržuje vodu a posiluje půdu. Zaujaly i další projekty od kaple v Čečelicích po rezidenci v pražských Holešovicích.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.