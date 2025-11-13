Nový magazín právě vychází!

Zázrak z Brna. Českou cenu za architekturu ovládl dětský hospic Dům pro Julii

Dětský hospic Dům pro Julii
Petra Nehasilová
Jde o architekturu, která má duši. Brněnský Dům pro Julii, první dětský hospic v České republice, získal hlavní ocenění České ceny za architekturu 2025. Citlivě navržená stavba od ateliéru ČTYŘSTĚN architekti a krajináře Marka Holána ukazuje, že architektura může opravdu léčit.

Když se architektura stane terapií. Dům pro Julii v Brně, první dětský hospic v České republice, se stal vítězem jubilejního 10. ročníku České ceny za architekturu. Porotu i veřejnost si získal tím, že spojuje precizní návrh s lidskostí, pokorou a emocí. A především, že dokazuje, že i budova může být nástrojem útěchy.

Autory projektu jsou Tomáš Págo, Milan Joja a Karel Kubza z ateliéru ČTYŘSTĚN architekti a krajinářský architekt Marek Holán. Společně vytvořili místo, kde architektura léčí, a to doslova i symbolicky. Dům pro Julii nabízí prostor pro odlehčovací péči dětem s nevyléčitelným onemocněním i útočiště pro jejich rodiny.

Architektura světla a klidu

Stavba zasazená do svahu na brněnském okraji působí tichým dojmem. Interiéry zalité denním světlem, přírodní materiály a centrální atrium s jezírkem a stromy, které propojuje vnitřní svět s krajinou. Ve spodním patře se nachází provozní část, střední úroveň patří dětem a společným prostorům, horní patro rodičům a otevřeným zahradám. „Dům pro Julii nabízí prostředí naplněné empatií, klidem a světlem a architekturu, která léčí,“ shodla se mezinárodní porota.

Hospic získal kromě hlavní ceny také Cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila a Cenu veřejnosti. „Dům pro Julii není sterilní zařízení. Je to prostor důstojnosti, souznění s přírodou a sdílení láskyplných okamžiků,“ uvedl Vystrčil.

Deset let architektury, která mění Česko

Porota složená z pěti zahraničních odborníků projela všech 25 nominovaných staveb a hodnotila je evropským pohledem. Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla je soutěž po deseti letech symbolem rostoucí kvality české architektury. „Ukazuje, že architekti u nás umí tvořit díla s mezinárodním přesahem: estetická, funkční, ale i lidská,“ dodává Kasl.

Vedle vítězného hospice porota ocenila pět dalších výjimečných projektů:

  1. Rekonstrukce budovy ERA v Pardubicích – průmyslová architektura, která se obejde bez okázalosti.
  2. Park na Moravském náměstí v Brně – z prázdného prostoru se stal živý městský salon.
  3. Rodinný dům v Polance nad Odrou – jednoduchost, světlo a čistá radost z bydlení.
  4. Vila Sidonius – dům most, který se vznáší nad krajinou Českého krasu.
  5. Komunitní centrum Sklad_13 v Řevnicích – poetická přeměna starého skladu, která získala i Cenu Aleny Šrámkové za přínos žen v architektuře.

Čestné uznání poroty putovalo do Vohančic, kde architektky Jana Janíková a Denisa Hrubanová proměnily krajinu v živou infrastrukturu, která zadržuje vodu a posiluje půdu. Zaujaly i další projekty od kaple v Čečelicích po rezidenci v pražských Holešovicích.

Brno roste. A Praha hledá směr

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Jihlava ukázala cestu i Praze. Nová aréna za 2,2 miliardy mění pravidla českých stadionů

Takto vypadá Horácká aréna v Jihlavě.
Užito se svolením Chybik + Kristof/Fabrice Fouillet
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Kde dřív stál starý zimák, vyrostla moderní stavba. Nová Horácká aréna v Jihlavě spojuje sport, kulturu i byznys, protože moderní haly už nejsou jen stadiony pro utkání, stávají se multifunkčními centry městského života.

Jihlava má po letech čekání novou dominantu. Horácká multifunkční aréna, navržená studiem Chybik + Kristof Architects, se po úvodních hokejových zápasech otevřela veřejnosti 8. listopadu a okamžitě se stala nejvýraznější novostavbou regionu Vysočina. Projekt s rozpočtem 2,2 miliardy korun není jen moderní sportovní halou, ale také novým centrem městského života. „Chtěli jsme, aby nová aréna nebyla ostrovem, ale součástí městské struktury. Aby žila s Jihlavou každý den – nejen během zápasů nebo koncertů,“ říká architekt Ondřej Chybík.

Koncept vychází z myšlenky otevřené městské struktury. Prosklený parter obepínající arénu i sousední nárožní budovu propojuje ulici Tolstého s parkem Smetanovy sady, univerzitním kampusem a okolními čtvrtěmi. Mezi oběma hlavními objekty vzniklo pobytové schodiště a veřejný amfiteátr, které proměnily dříve bariérový prostor v přirozené místo setkávání.

Červená koruna Jihlavy

Trojúhelníková „koruna“ fasády z perforovaných červených hliníkových panelů odkazuje na gotické vertikály historické Jihlavy i symbol ježka ze znaku města. Večerní světelné proměny fasády odrážejí dění uvnitř a přenášejí atmosféru zápasů i koncertů do městských ulic. Součástí projektu se stala i participace veřejnosti. Obyvatelé mohli „adoptovat“ jednotlivé panely a zanechat na nich své jméno nebo vzkaz. Město tak získalo nejen tři miliony korun navíc, ale hlavně budovu, která lidem doslova patří.

Horácká aréna není jen hala, ale celý sportovní a kulturní kampus. Hlavní eliptickou arénu doplňuje nárožní budova se síní slávy, restaurací, posilovnou, ubytovnou a tělocvičnou, která je lávkou propojená s běžeckým oválem na střeše arény. Tento prostor bude přístupný veřejnosti i školám z okolí. Komplex v sobě propojuje sport, kulturu a vzdělávání, přesně tímto směrem se ubírá vývoj moderních sportovních staveb ve světě.

Multifunkční aréna v Jihlavě vyšla na dvě miliardy korun.

Nová dominanta Jihlavy. Tamní „koloseum“ bude konkurovat nejlepším halám v Evropě

Reality

Jihlava se bude co nevidět pyšnit jednou z nejmodernějších multifunkčních arén. Záměrně vyrostla v centru města, na místě původní sportovní haly.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Z výšky působí ovál arény jako prsten. U hlavního portálu, označeného jako vchod A, vznikla velkorysá pěší zóna, která nechává vyniknout historizující fasádě naproti stojící Vysoké školy polytechnické, jediné univerzity v kraji. V bezprostředním okolí se potkává několik vrstev města, a to obytná čtvrť s divadlem DIOD, funkcionalistická sokolovna architekta Bohuslava Fuchse a naproti ní industriální areál pivovaru. 

Z jižní strany ji rámují Smetanovy sady, park, který arénu přirozeně napojuje na městské centrum. Právě sem umístil Krištof Kintera svou monumentální skulpturu SOUHRAPROHRAVÝHRA, vytvořenou ze zábradlí původních tribun. Dílo propojuje minulost se současností, hru s emocí. „Byť je to socha monumentální velikosti, je zároveň prodyšná, téměř neviditelná. Musíte ji obejít, abyste ji pochopili,“ říká Kintera. Otisk minulých vítězství a oddaných fanoušků se tak přenesl i do nové arény – nejen symbolicky, ale i fyzicky.

Vnitřní prostor, který vtahuje

Interiér haly nabízí 5 650 míst při hokejových utkáních a až 7 400 při koncertech. Díky dvouúrovňovým tribunám, výsuvným systémům a akustickým panelům lze prostor snadno přizpůsobit koncertům, veletrhům nebo kongresům.

Dominantní materiály, červený beton, kov, sklo a surové struktury, vytvářejí expresivní, ale civilní prostředí, které má blízko k současné industriální estetice. Designová svítidla od BOMMA a Tech–fabrika, akustické sedačky od Kovostal nebo světelné prvky z ručního křišťálu potvrzují, že projekt kombinuje řemeslo, technologii a silnou vizuální identitu.

Podle ekonomické studie města Jihlava, vypracované Českou spořitelnou a společností KROKEM, může provoz arény přinést díky multiplikačnímu efektu až 50 miliard korun tržeb během prvních dvaceti let. Zisk pro město však není jen ekonomický. Nový komplex oživuje centrum, posiluje turistický ruch a vytváří nové pracovní příležitosti v oblasti služeb, gastronomie i kultury. „Dvoumiliardový rozpočet jsme dodrželi přesně podle plánu. Díky adopci panelů jsme získali finance navíc, které jsme investovali do doplňkového vybavení a veřejného prostoru,“ dodává jihlavský primátor Petr Ryška.

Nejenom nový stadion. Manchester United má nové zázemí. I tuzemské fotbalisty čekají miliardové investice

Reality

Manchester United, jeden z nejslavnějších fotbalových klubů světa, vstoupil do nové éry. Ještě před tím, než se začne stavět jeho zbrusu nový stadion, prošel zásadní proměnou tréninkový komplex v Carringtonu. Budova z roku 1999 dostala moderní tvář díky ateliéru Foster + Partners pod vedením legendárního architekta Normana Fostera.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Projekt v Jihlavě ukazuje, že nová sportovní hala už není jen o zápasech, ale o propojení města, kultury a ekonomiky. Veřejný parter, prolínání s městským parkem, běžecký ovál na střeše. To vše signalizuje, že stavby tohoto typu mají mnohem širší ambici než kdysi.

I další města jako Brno, Olomouc či Hradec Králové již mají projekty v pokročilém vývoji. Jde o haly pro 5 000 až 13 000 návštěvníků s možností využití mimo sport. V Praze mezitím AC Sparta Praha pokračuje v modernizaci své arény na Letné a pracuje na dlouhodobé vizi nové strahovské stavby, což potvrzuje, že i hlavní město sleduje trend transformace sportovní infrastruktury.

Manifesto na Postupimském náměstí

Češi dobyli Berlín. K Manifesto Marketu přidají gastro halu v bývalém obchoďáku

Enjoy

Tuzemský gastro koncept známý jako Manifesto Market v Berlíně zaujal. A pod novou značkou, Kalle Halle, tentokrát oživí čtvrť Neukölln.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kocanda Kravsko

Čeští architekti zabodovali v mezinárodní konkurenci. O které projekty jde?

Enjoy

Hned několik tuzemských architektonických studií se dostalo do prestižního výběru Building of Year, který každoročně sestavuje největší architektonický portál ArchDaily. O které projekty jde?

pej

Přečíst článek

Petra Nehasilová

Petra Nehasilová

Domoplan startuje výstavbu projektu Brixx. V Brně vyroste čtvrť za miliardy

Domoplan má stavební povolení pro prvních 500 bytů v projektu Brixx v Brně
Brixx, užito se svolením
ČTK
ČTK

Developerská společnost Domoplan získala stavební povolení pro první část projektu Brixx ve Starém Lískovci v Brně s 500 byty a začíná stavět. První byty mají být hotové v roce 2028, všech 900 bytů potom o dva roky později. Firma zároveň spustila prodej bytů. Investiční náklady v první etapě přesáhnou čtyři miliardy korun.

„Všichni vědí, jak náročné je dnes získat stavební povolení a v případě projektu Brixx to bylo ještě násobně složitější. Abychom totiž mohli začít, museli jsme získat až sedm stavebních povolení. V první etapě postavíme 328 bytových jednotek, 81 studií a 94 ubytovacích jednotek. Stavba začne v prvním kvartálu 2026 s plánovaným dokončením v roce 2028,“ uvedl majitel developerské skupiny Tomáš Vavřík.

FOTOGALERIE: Projekt Brixx v Brně

10 fotografií v galerii

Byty už jsou v prodeji

Celý projekt Brixx nabídne 900 bytů a měl by být hotový v roce 2030. V prodeji je už 134 bytů v budově B, nejlevnější byty s dispozicí 1+kk stojí přibližně čtyři miliony korun, největší byty o dispozici 5+kk přijdou na více než 20 milionů korun. Při přepočtu na čtvereční metr začínají ceny na 145 tisíc za čtvereční metr plochy.

Po dokončení všech částí má bytový komplex Brixx nabízet bydlení pro lidi všech věkových kategorií. Kromě bytů prodávaných do osobního vlastnictví počítá developer i s nájemními byty. Vybavení komplexu má být nadstandardní, kromě sdílených pracovních prostor či nonstop recepce počítá developer s wellness centrem s terasou, rodinným kinem, komunitní zahradou i grilovacím místem.

Nájemní byty stejně jako komerční prostory si Domoplan ponechá ve správě. V komplexu plánuje obchody, restaurace, kavárny, květinářství, sportoviště i další služby, které budou sloužit i obyvatelům okolních domů.

Jiří Pácal

Jiří Pácal: Airbnb, byrokracie a strach z nájemníků dusí trh. Bytů je málo, přitom dost jich je prázdných

Reality

Čtyři z pěti nájmů v Česku se podle Jiřího Pácala domlouvají mimo realitní kanceláře: přes známé a doporučení. Trh ale podle něj nevypadá tak, jak ukazují oficiální statistiky. „Reálné nájmy jsou o 20 až 30 procent nižší, než udává oficiální statistika,“ říká investor a pronajímatel Jiří Pácal.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

