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newstream.cz Enjoy Asijské knedlíčky, které pobláznily Berlín, konečně v Praze. U Jiřáku otevírá Home of Dumplings

Asijské knedlíčky, které pobláznily Berlín, konečně v Praze. U Jiřáku otevírá Home of Dumplings

Asijské knedlíčky, které pobláznily Berlín, konečně v Praze! U Jiřáku otevírá Home of Dumplings
Petra Nehasilová/Newstream
Petra Martínková
Petra Martínková

Praha má další adresu, kterou si foodies rychle zapíšou do mapy. U Jiřího z Poděbrad otevírá Home of Dumplings, podnik s ručně vyráběnými asijskými knedlíčky, které pobláznily Berlín. Hosté je budou milovat pro šťavnaté náplně a výrazné chutě, instagramové feedy zase pro jejich barvy. A na své si přijdou i ti, kdo zrovna nepatří mezi skalní fanoušky knedlíčků. Bude z čeho vybírat.

Pražská gastronomická scéna získala podnik, který má potenciál stát se jedním z největších letošních gastro hitů. Pár kroků od náměstí Jiřího z Poděbrad otevírá už ve středu 17. června známý gastropodnikatel May Tran Home of Dumplings – berlínský koncept, který proměnil ručně vyráběné asijské knedlíčky v absolutní fenomén.

Crispy Tofu s furikake posypkou Enoki Tempura Interiér kombinuje světlé dřevo, japonské stěny a výrazná závěsná svítidla vyrobená z autentických bambusových napařováků. Celkový, něžně japonský, dojem pak skvěle rozbíjejí zelené kachličky, jimiž interiér jakoby trochu odkazoval na tradici českých závodních jídelen a mléčných barů. 15 fotografií v galerii

Knedlíčky na mnoho způsobů a s nejrůznějšími náplněmi. Vařené v páře i dokřupava opečené. Masové, vegetariánské i veganské. Přelité pálivými i nepálivými omáčkami. Přesně to je berlínský koncept „domova knedlíčků“ neboli Home of Dumplings – moderního asijského fusion knedlíčkového bistra. Ostatně, před jeho dvěma berlínskými pobočkami pravidelně stojí dlouhé fronty.

Dobýt Jiřák, Smíchov i Plzeň

Pražská pobočka na rohu ulic Slavíkova a Ondříčkova není jen náhodnou franšízou, ale spíš přátelsko-rodinným podnikem. Za jejím vznikem totiž stojí podnikatel May Tran, kterého česká gastro scéna dobře zná například díky úspěšnému brněnskému podniku Večerka, v němž dokázal výborně propojit vietnamskou kulinářskou tradici s moderní kavárenskou kulturou, nebo díky kurzům vaření v Bistru Valachy.

Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat

Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat

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Káva už dávno není jen espresso s mlékem. Pražské kavárny objevují dusíkovou kávu s pěnou jako Guinness, fialové Ube Latte, obláčkovou matchu i kokosové americano. Vybrali jsme šest trendů, které právě dobývají svět a které už ochutnáte i v Praze.

Petra Martínková

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Spolu s ním pražský Home of Dumplings buduje jeho sestřenice Trang Tran, která už čtvrtým rokem úspěšně vede síť restaurací Han Food. S majitelem původního berlínského konceptu se oba blízce přátelí, a i proto se rozhodli v Praze rozvíjet jeho nápad.

Pobočka na Jiřího z Poděbrad navíc nebude jedinou. Další se už nyní plánuje na pražském Smíchově a následovat bude Plzeň, odkud pochází jeden ze spolumajitelů. Právě spojení úspěšného berlínského konceptu a bohatých zkušeností rodiny Tranových dává tušit, že půjde o jednu z nejzajímavějších restauratérských novinek roku.

Vepřové, hovězí, jehněčí i veganské. A taky fialové, červené a modré

Menu stojí na výrazných chuťových kontrastech a nabídce, ve které si vybere prakticky každý. Knedlíčky se připravují, stejně jako v Berlíně, hned v několika úpravách – tradičně napařované v bambusových koších, dokřupava opečené na pánvi, s omáčkami nebo podávané v miskách s horkým kari.

Ceviche z čerstvého tuňáka s jalapeño omáčkou, paprikou, cherry rajčaty, červenou cibulí, koriandrem a dýňovými semínky. Chuťově krásně svěží, intenzivní a lehce pikantní.

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Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.

Petra Martínková

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Na lístku najdete knedlíčky hovězí, kuřecí, jehněčí i krevetové. Z veganských verzí můžete zvolit zeleninové, Plant-Based či kimchi, z vegetariánských zase kukuřicovo-sýrové. Hlavním pilířem jsou však nečekané fusion příchutě. Vedle asijské klasiky si tu můžete dát i největší berlínský bestseller – Beef Chilli Cheese Dumplings, tedy knedlíčky plněné směsí mletého hovězího masa, rozteklého sýra a pálivých jalapeños.

Vizuálním zážitkem jsou pak barvy samotného těsta. Hovězí Chilli-Cheese jsou modré, jehněčí černé, Plant-Based fialové, kuřecí žluté a klasické hovězí sytě červené.

K původně berlínskému menu navíc v Česku přibyla lokální novinka – vepřové knedlíčky ve světlounce fialové barvě. „Už během testovacího provozu se ukazuje, že právě vepřové budou v Česku pravděpodobně patřit k těm nejpopulárnějším,“ říká s úsměvem Trang Tran.

Knedlíčky, které jsme při naší návštěvě měli možnost ochutnat, byly neskutečně šťavnaté, plné chuti, lehce křupavé a příjemně pikantní. Štědře plněné, čerstvé a dochucené natolik dobře, že žádnou omáčku vlastně ani nepotřebovaly.

Sázka na odvahu vyšla. Restaurace 420 Radka Kašpárka servíruje vzpomínky na dětství

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Kdysi se věřilo, že Staroměstské náměstí střeží duch staré Prahy. Města vzdělanců, hospodských vypravěčů a alchymistů, kteří dokázali z obyčejných věcí vykouzlit zázraky. Dnes je těžké ho mezi davy turistů zahlédnout. Přesto tam stále je. Najdete ho hned naproti orloji – v restauraci „420“ michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka.

Petra Martínková

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Jako tečku na závěr najdete v menu i jednu sladkou variantu: jablečno-skořicové knedlíčky s vanilkovým krémem.

Bůček tažený v kokosovém mléce a další recepty z rodinné kuchyně

Další odlišností oproti berlínské předloze je devět jídel navíc, která vznikla podle rodinných receptů Tranových. „Jsou to jídla, která vycházejí z naší vlastní rodiny. Třeba karamelizovaný bůček tažený v kokosovém mléce patří v naší rodině k těm nejtradičnějším vietnamským pokrmům,“ popisuje Trang Tran.

Kromě bůčku si můžete dát asijské nadýchané bulky bao buns z kynutého těsta s kuřecím masem či tofu, případně nudle. Na výběr jsou také tři druhy donburi, tradičních asijských rýžových misek s masem a zeleninou.

Menu pak doplňuje i devatero předkrmů. My jsme vyzkoušeli enoki tempuru, neboli penízovky sametonohé v křupavém těstíčku. Po usmažení se tenké nožičky těchto hub spojí do křupavých chomáčků, které na okrajích připomínají krajku. Jsou voňavé, jemné a doplněné lehce pálivou omáčkou. Pochutnali si na nich i zapřísáhlí odpůrci hub.

Vejce s rybím salátem

Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový

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Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.

Petra Martínková

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Kromě enoki můžete ochutnat bramborovou spirálu, domácí kimchi, řasy wakame nebo třeba vynikající dokřupava osmažené, lehoučce pikantní crispy tofu s furikake posypkou.

Japonský interiér českého mléčného baru

Home of Dumplings s lehkostí kombinuje rychlý street food s plnohodnotnou restaurací. Zajít sem můžete na rychlý oběd, večeři s přáteli i na pozdní jídlo.

Podnik sází na jednoduchost, rychlost a vysokou kvalitu. Počítá se i s obědovými menu za 295 korun, která se skládají z deseti knedlíčků, tedy ze dvou variant po pěti kusech, pikantního okurkového salátu a nápoje. Samotná porce pěti knedlíčků vyjde na zhruba 169 korun, za ostatní hlavní jídla dáte od 230 do 290 korun.

Původním záměrem bylo přenést do Prahy lehce punkovou atmosféru berlínských poboček. Majitelé se ale na poslední chvíli rozhodli jít originálnější cestou a do interiéru propsali svůj vlastní česko-asijský rukopis.

Interiér kombinuje světlé dřevo, japonské stěny a výrazná závěsná svítidla vyrobená z autentických bambusových napařováků. Celkový něžně japonský dojem pak skvěle rozbíjejí zelené kachličky, jimiž interiér jako by trochu odkazoval na tradici českých závodních jídelen a mléčných barů. Celé to v Home of Dumplings působí útulně, čistě a vizuálně atraktivně.

Na první pohled se Home of Dumplings zdá být nenápadným podnikem, který se nesnaží šokovat. Kombinace promyšleného konceptu, skvělého jídla a majitelů, kteří gastronomii rozumějí, však dává tušit, že Home of Dumplings bude dost možná jednou z nejzajímavějších gastro adres, které letos v Praze vznikly.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Sázka na odvahu vyšla. Restaurace 420 Radka Kašpárka servíruje vzpomínky na dětství

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Humr s restovanou zeleninou

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Glosa Michala Noska: Hubnutí na recept? Ano. Ale stát nesmí dětem místo hřišť ordinovat akcie Novo Nordisku

Cennější než Louis Vuitton. Lék na obezitu udělal z Novo Nordisku největší firmu Evropy
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

Moderní léky na obezitu mohou části těžce obézních dospívajících skutečně pomoci. Nesmějí se ale stát pohodlnou náhradou za prevenci, pohyb, školní stravování a péči o rodiny. Zvlášť ve chvíli, kdy se politická komunikace nebezpečně potkává s marketingem farmaceutického giganta.

Je to svůdná politická zkratka: máme děti s obezitou, máme zázračně působící injekce, máme novou továrnu a máme veřejné zdravotní pojištění. Stačí to propojit a tvářit se, že jsme právě vynalezli prevenci.

Dětská obezita ale není rozbitá žárovka, kterou vymění farmaceutická firma. Je to výsledek prostředí, v němž se dítě levně nají špatně, draze pohybuje dobře, tráví hodiny vsedě a potom se od něj čeká, že silou vůle přepere průmysl, školní režim, rodinný stres i reklamu. Když na to stát odpoví hlavně injekcí, není to zdravotní politika. Stát s prevencí a zdravými aktivitami praktiky končí.

Lék může pomoci. Nesmí se stát alibi

Léky typu GLP-1 nejsou šarlatánství. U části těžce obézních dospívajících mohou být rozumnou a medicínsky obhajitelnou pomocí. Wegovy je v Evropě registrován i pro adolescenty od 12 let s obezitou a hmotností nad 60 kilogramů, jako doplněk k redukční dietě a zvýšené fyzické aktivitě. Léčba se má přehodnotit, pokud po 12 týdnech na cílové či maximálně tolerované dávce nepřinese alespoň pětiprocentní pokles BMI.

Je to tedy doplněk. Ne náhrada. A už vůbec ne politické alibi.

Úhrada ano, ale jen s přísnými pravidly

Jestli mají pojišťovny tyto léky hradit, pak jen pro jasně vymezené případy, pod dohledem specialistů a s povinnou součástí péče o pohyb, výživu, psychiku a rodinu. Ne jako plošnou vstupenku do celoživotního byznysu s obezitou.

Bitva o hubnutí se přesouvá za hranice USA. Novo chystá globální start pilulky Wegovy

Zprávy z firem

Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.

nst

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Léčba za několik tisíc korun měsíčně, často dlouhodobá či doživotní, nepředstavuje drobnou položku v lékárně, ale budoucí rozpočtový závazek. A právě proto se o ní nesmí rozhodovat v atmosféře slavnostního přestřihávání pásek, nýbrž na základě tvrdých dat, jasných indikačních kritérií a kontroly výsledků.

Úlitba Novo Nordisku? 

A teď k nejcitlivější otázce. Je to úlitba Novo Nordisku za továrnu? Důkaz pro takové tvrzení z dostupných informací není. Bylo by nefér napsat, že stát kupuje léky výměnou za investici. Jenže politika není jen o tom, co se dá prokázat v šanonu. Je i o dojmu, signálu a načasování.

Tady je ten dojem mizerný. Premiér a členové vlády se objevují u farmaceutické továrny, firma vyrábí součásti pro moderní léky na cukrovku a obezitu, investice jde do miliard, a současně se mluví o tom, že veřejné pojištění by mohlo začít platit dětem drahé léky z jednoho z nejlukrativnějších segmentů zdravotnictví. Novo Nordisk koupil závod v Jevanech od Novavaxu za 200 milionů dolarů a do jeho modernizace investoval další miliardy. Závod má vyrábět látky či součásti pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu.

Tohle nemusí být korupce. Úplně stačí, že to vypadá jako politický product placement.

Nejdřív prevence, potom injekce

Stát by měl proto udělat pravý opak slavnostního marketingu. Žádné dojemné věty o investici do veřejného zdraví pronášené před logem výrobce. Nejdřív data, cena, úhradová kritéria, limity, nezávislé hodnocení, kontrola výsledků a jasná odpověď, co přesně bude stát dělat kromě placení injekcí.

Kolik dá do školního stravování? Kolik do dětských psychiatrů? Kolik do pohybu ve školách? Kolik do prevence v rodinách, které si zdravý životní styl nemohou dovolit jako volnočasový luxus?

Nejhorší scénář je, že si stát odškrtne dětskou obezitu platebním příkazem farmaceutické firmě a bude tomu říkat prevence. Děti pak nebudou hubnout proto, že jsme změnili prostředí, v němž tloustnou. Budou hubnout proto, že jsme rezignovali na politiku a koupili si náplast na problém.

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Příběh, chuť a zážitek. Tak dnes vypadá obchod, který u zákazníků uspěje

Příběh, chuť a zážitek. Tak dnes vypadá obchod, který u zákazníků uspěje
VISA CZECH TOP SHOP, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Češi už v obchodě nehledají jen zboží. Chtějí příběh, chuť a zážitek. A vítězné prodejny květnového kola Visa Czech Top Shop to umí doručit. Vyhrál Sonnentor v Čejkovicích, druhý skončil JIP Svět potravin v Brně a třetí Mléčný bar Milko v Poděbradech.

 Květnoví vítězové Visa Czech Top Shop potvrzují, že moderní prodejna dnes není jen místem nákupu. Odborní inspektoři ocenili koncepty, které zákazníkům nabízejí něco navíc – ať už jde o možnost nahlédnout do výroby, propojení nákupu s gastronomií nebo specializovaný koncept s osobním přístupem. První místo získal Sonnentor v Čejkovicích, druhé JIP Svět potravin v Brně a třetí Mléčný bar Milko v Poděbradech.

Visa Czech Top Shop, užito se svolením

Nejen oblečení, ale zážitek. Gentleman Store postupuje do finále retailové soutěže

Zprávy z firem

Pánská móda, značky s příběhem a důraz na osobní přístup. Gentleman Store zvítězil v březnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop a zařadil se mezi dvanáct finalistů letošního ročníku.

Newstream & Partner

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Retail propojený s exkurzí a výrobou

První místo získal Sonnentor v Čejkovicích, kde zákaznický zážitek nekončí u samotného nákupu. Prodejna je součástí areálu značky, který návštěvníkům umožňuje nahlédnout přímo do světa výroby čajů a bylin. Součástí areálu je moderní ekologická budova Solis, ve které vznikají porcované i sypané čaje a odkud vede zážitková exkurzní trasa. Návštěvníci mohou sledovat výrobu čajů, podívat se do skladů plných bylin a koření nebo se seznámit s technologiemi, díky nimž patří budova k ekologicky nejzajímavějším svého druhu. Samotná prodejna působí vzdušně a přehledně, nabízí možnost ochutnávek a přirozeně navazuje na celý návštěvnický okruh areálu. Inspektoři ocenili příjemnou atmosféru a ochotný personál, který přispívá k příjemnému průběhu celé návštěvy.

Potraviny, restaurace i čerstvá výroba pod jednou střechou

Druhé místo obsadil JIP Svět potravin v Brně, který posouvá hranice tradičního supermarketu. Na ploše několika tisíc metrů čtverečních kombinuje široký sortiment potravin s gastronomickými zážitky a vlastní výrobou. Zákazníci zde mohou sledovat výrobu čerstvé mozzarelly nebo těstovin, navštívit restauraci, kavárnu či pražírnu kávy a vybírat z mimořádně široké nabídky domácích i zahraničních specialit. Inspektoři vyzdvihli především kvalitní prezentaci čerstvých produktů, přehlednost prostoru a příjemný personál. JIP tak kombinuje klasický nákup potravin s gastronomií a vlastní výrobou na jednom místě.

Visa Czech Top Shop, užito se svolením

Hodinářský butik Tudor sází na zážitek, exkluzivitu i české pivo

Money

Vítězem únorového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stal butik Tudor – Hodinářství Bechyně na Staroměstském náměstí v Praze. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže, společnosti Visa a obchodních i mediálních partnerů, nechyběli Petr Hauba ze společnosti Visa, Lukáš Svoboda ze společnosti KB SmartPay ani Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.

Newstream & Partner

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Specializovaný koncept s osobním přístupem

Třetí místo patří Mléčnému baru Milko v Poděbradech, který si získal pozornost svou autentickou atmosférou a jasně zaměřeným konceptem. Menší prodejna nabízí široký výběr mléčných výrobků, sýrů, jogurtů, dezertů i zmrzlin a zároveň vytváří prostor pro příjemné posezení. Sortiment je přehledně uspořádaný a zákazníci si mohou produkty snadno prohlédnout i vybrat. Inspektoři ocenili nejen útulné prostředí, ale také mimořádně vstřícný personál, který zákazníkům ochotně poradí a přispívá k přátelské atmosféře celého podniku. Právě kombinace specializovaného sortimentu a osobního přístupu patří mezi hlavní přednosti poděbradského Mléčného baru Milko.

Vítěz květnového kola se přidává k dalším letošním finalistům, mezi nimiž se rozhodne o absolutním vítězi soutěže Visa Czech Top Shop pro rok 2026.

Visa Czech Top Shop, užito se svolením

Nejde jen o boty. Prodejna Be Lenka definuje retail nové generace

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Prvním letošním vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stala prodejna Be Lenka v pražském obchodním centru Arkády Pankrác, která zvítězila v lednovém kole. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže, partnerů i samotné značky.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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