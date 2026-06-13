Asijské knedlíčky, které pobláznily Berlín, konečně v Praze. U Jiřáku otevírá Home of Dumplings
Praha má další adresu, kterou si foodies rychle zapíšou do mapy. U Jiřího z Poděbrad otevírá Home of Dumplings, podnik s ručně vyráběnými asijskými knedlíčky, které pobláznily Berlín. Hosté je budou milovat pro šťavnaté náplně a výrazné chutě, instagramové feedy zase pro jejich barvy. A na své si přijdou i ti, kdo zrovna nepatří mezi skalní fanoušky knedlíčků. Bude z čeho vybírat.
Pražská gastronomická scéna získala podnik, který má potenciál stát se jedním z největších letošních gastro hitů. Pár kroků od náměstí Jiřího z Poděbrad otevírá už ve středu 17. června známý gastropodnikatel May Tran Home of Dumplings – berlínský koncept, který proměnil ručně vyráběné asijské knedlíčky v absolutní fenomén.
Knedlíčky na mnoho způsobů a s nejrůznějšími náplněmi. Vařené v páře i dokřupava opečené. Masové, vegetariánské i veganské. Přelité pálivými i nepálivými omáčkami. Přesně to je berlínský koncept „domova knedlíčků“ neboli Home of Dumplings – moderního asijského fusion knedlíčkového bistra. Ostatně, před jeho dvěma berlínskými pobočkami pravidelně stojí dlouhé fronty.
Dobýt Jiřák, Smíchov i Plzeň
Pražská pobočka na rohu ulic Slavíkova a Ondříčkova není jen náhodnou franšízou, ale spíš přátelsko-rodinným podnikem. Za jejím vznikem totiž stojí podnikatel May Tran, kterého česká gastro scéna dobře zná například díky úspěšnému brněnskému podniku Večerka, v němž dokázal výborně propojit vietnamskou kulinářskou tradici s moderní kavárenskou kulturou, nebo díky kurzům vaření v Bistru Valachy.
Káva už dávno není jen espresso s mlékem. Pražské kavárny objevují dusíkovou kávu s pěnou jako Guinness, fialové Ube Latte, obláčkovou matchu i kokosové americano. Vybrali jsme šest trendů, které právě dobývají svět a které už ochutnáte i v Praze.
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Káva už dávno není jen espresso s mlékem. Pražské kavárny objevují dusíkovou kávu s pěnou jako Guinness, fialové Ube Latte, obláčkovou matchu i kokosové americano. Vybrali jsme šest trendů, které právě dobývají svět a které už ochutnáte i v Praze.
Spolu s ním pražský Home of Dumplings buduje jeho sestřenice Trang Tran, která už čtvrtým rokem úspěšně vede síť restaurací Han Food. S majitelem původního berlínského konceptu se oba blízce přátelí, a i proto se rozhodli v Praze rozvíjet jeho nápad.
Pobočka na Jiřího z Poděbrad navíc nebude jedinou. Další se už nyní plánuje na pražském Smíchově a následovat bude Plzeň, odkud pochází jeden ze spolumajitelů. Právě spojení úspěšného berlínského konceptu a bohatých zkušeností rodiny Tranových dává tušit, že půjde o jednu z nejzajímavějších restauratérských novinek roku.
Vepřové, hovězí, jehněčí i veganské. A taky fialové, červené a modré
Menu stojí na výrazných chuťových kontrastech a nabídce, ve které si vybere prakticky každý. Knedlíčky se připravují, stejně jako v Berlíně, hned v několika úpravách – tradičně napařované v bambusových koších, dokřupava opečené na pánvi, s omáčkami nebo podávané v miskách s horkým kari.
Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.
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Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.
Na lístku najdete knedlíčky hovězí, kuřecí, jehněčí i krevetové. Z veganských verzí můžete zvolit zeleninové, Plant-Based či kimchi, z vegetariánských zase kukuřicovo-sýrové. Hlavním pilířem jsou však nečekané fusion příchutě. Vedle asijské klasiky si tu můžete dát i největší berlínský bestseller – Beef Chilli Cheese Dumplings, tedy knedlíčky plněné směsí mletého hovězího masa, rozteklého sýra a pálivých jalapeños.
Vizuálním zážitkem jsou pak barvy samotného těsta. Hovězí Chilli-Cheese jsou modré, jehněčí černé, Plant-Based fialové, kuřecí žluté a klasické hovězí sytě červené.
K původně berlínskému menu navíc v Česku přibyla lokální novinka – vepřové knedlíčky ve světlounce fialové barvě. „Už během testovacího provozu se ukazuje, že právě vepřové budou v Česku pravděpodobně patřit k těm nejpopulárnějším,“ říká s úsměvem Trang Tran.
Knedlíčky, které jsme při naší návštěvě měli možnost ochutnat, byly neskutečně šťavnaté, plné chuti, lehce křupavé a příjemně pikantní. Štědře plněné, čerstvé a dochucené natolik dobře, že žádnou omáčku vlastně ani nepotřebovaly.
Kdysi se věřilo, že Staroměstské náměstí střeží duch staré Prahy. Města vzdělanců, hospodských vypravěčů a alchymistů, kteří dokázali z obyčejných věcí vykouzlit zázraky. Dnes je těžké ho mezi davy turistů zahlédnout. Přesto tam stále je. Najdete ho hned naproti orloji – v restauraci „420“ michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka.
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Kdysi se věřilo, že Staroměstské náměstí střeží duch staré Prahy. Města vzdělanců, hospodských vypravěčů a alchymistů, kteří dokázali z obyčejných věcí vykouzlit zázraky. Dnes je těžké ho mezi davy turistů zahlédnout. Přesto tam stále je. Najdete ho hned naproti orloji – v restauraci „420“ michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka.
Jako tečku na závěr najdete v menu i jednu sladkou variantu: jablečno-skořicové knedlíčky s vanilkovým krémem.
Bůček tažený v kokosovém mléce a další recepty z rodinné kuchyně
Další odlišností oproti berlínské předloze je devět jídel navíc, která vznikla podle rodinných receptů Tranových. „Jsou to jídla, která vycházejí z naší vlastní rodiny. Třeba karamelizovaný bůček tažený v kokosovém mléce patří v naší rodině k těm nejtradičnějším vietnamským pokrmům,“ popisuje Trang Tran.
Kromě bůčku si můžete dát asijské nadýchané bulky bao buns z kynutého těsta s kuřecím masem či tofu, případně nudle. Na výběr jsou také tři druhy donburi, tradičních asijských rýžových misek s masem a zeleninou.
Menu pak doplňuje i devatero předkrmů. My jsme vyzkoušeli enoki tempuru, neboli penízovky sametonohé v křupavém těstíčku. Po usmažení se tenké nožičky těchto hub spojí do křupavých chomáčků, které na okrajích připomínají krajku. Jsou voňavé, jemné a doplněné lehce pálivou omáčkou. Pochutnali si na nich i zapřísáhlí odpůrci hub.
Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.
Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový
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Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.
Kromě enoki můžete ochutnat bramborovou spirálu, domácí kimchi, řasy wakame nebo třeba vynikající dokřupava osmažené, lehoučce pikantní crispy tofu s furikake posypkou.
Japonský interiér českého mléčného baru
Home of Dumplings s lehkostí kombinuje rychlý street food s plnohodnotnou restaurací. Zajít sem můžete na rychlý oběd, večeři s přáteli i na pozdní jídlo.
Podnik sází na jednoduchost, rychlost a vysokou kvalitu. Počítá se i s obědovými menu za 295 korun, která se skládají z deseti knedlíčků, tedy ze dvou variant po pěti kusech, pikantního okurkového salátu a nápoje. Samotná porce pěti knedlíčků vyjde na zhruba 169 korun, za ostatní hlavní jídla dáte od 230 do 290 korun.
Původním záměrem bylo přenést do Prahy lehce punkovou atmosféru berlínských poboček. Majitelé se ale na poslední chvíli rozhodli jít originálnější cestou a do interiéru propsali svůj vlastní česko-asijský rukopis.
Interiér kombinuje světlé dřevo, japonské stěny a výrazná závěsná svítidla vyrobená z autentických bambusových napařováků. Celkový něžně japonský dojem pak skvěle rozbíjejí zelené kachličky, jimiž interiér jako by trochu odkazoval na tradici českých závodních jídelen a mléčných barů. Celé to v Home of Dumplings působí útulně, čistě a vizuálně atraktivně.
Na první pohled se Home of Dumplings zdá být nenápadným podnikem, který se nesnaží šokovat. Kombinace promyšleného konceptu, skvělého jídla a majitelů, kteří gastronomii rozumějí, však dává tušit, že Home of Dumplings bude dost možná jednou z nejzajímavějších gastro adres, které letos v Praze vznikly.
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