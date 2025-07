Tereza Zavadilová: Trump řeší, jaký cukr bude v coca-cole. A ví přesně proč

Že se nyní americký prezident stará o to, jaký typ cukru bude v kole, je klasické vrtěti psem. Ale on sám přesně ví, na koho a proč tím cílí.

Prezident Donald Trump uprostřed okurkové sezony upoutal pozornost zase úplnou pitomostí, řeklo by se. Starostí o to, jaký cukr bude v coca-cole. Asi vítané odvedení pozornosti od krvavých konfliktů na Ukrajině a Blízkém východě, celosvětové bitky o cla či snahy omezit nezávislost centrální banky Fed, co předvádí americká vláda. Tento týden projde americkým legislativním procesem balík zákonů o kryptoměnách, na čemž zbohatne Trumpova rodina a jeho podporovatelé. Klasické vrtěti psem.

Věc má ale i praktický rozměr. Trump na (vlastní) platformu s názvem Pravdivá sociální síť napsal, že vyjednal s vedením Coca-Coly, že se do nápoje vrátí původní sladidlo, a sice třtinový cukr, který byl už dávno vytlačen levnějším kukuřičným fruktózovým syrupem. (Původně se do koly přidával také kokain, třeba to bude další krok, ehm. Ale dost legrace.)

Dřív bylo všechno lepší

Třtinový cukr v kole je přesně cílený symbol, vzkaz pro Trumpovy voliče. Jedna z věcí, co konzervativcům, nostalgicky vzpomínajícím na staré dobré časy, kdy všechno chutnalo tak trochu líp, sebrala moderní doba. Trump sice často působí jako šílenec, ale pod povrchem je velmi dobrý stratég. Kryptoměny voličům MAGA moc nevoní, tak jim nalijeme nostalgickou coca-colu. Navíc, po letech tlaku úřadů proti obezitě a slazeným nápojům je politická podpora cukru z nejvyšších míst pro obvyčejné Američany úlevná. Něco jako mastný steak, vysmívající se veganskému burgeru. Coca-cola má kolu s třtinovým cukrem vyrábět jen pro Američany. I nacionalistická MAGA strunka se rozezněla, heč. budeme mít lepší coca-colu než vy všichni ostatní!

Je tu ale ještě jedno velké ale. Donald Trump se stará o cukr v kole, přitom sám je fanouškem dietní coca-coly. Je zapřísáhlý abstinent a vypije jí prý i dvanáct plechovek za den. Podobně závislý na tomto drinku je jeho – nyní možná na chvíli odloučený – kamarád Elon Musk. Ani jeden z nich by kvůli starosti o figuru nevzal cukr do úst. Ani třtinový.

Takže je to jako se vším. „Třtinový cukr je lepší, uvidíte,“ napsal Trump fanouškům. Co na tom, že je to jen průhledná, strategicky cílená past, když slazený nápoj sám nikdy pít nebude. Protože tím, jako většinou každodennosti obyčejných Američanů, ve skutečnosti pohrdá. Nebo jinak: káže cukr, pije sladidlo.