Zelenskyj pro BBC: Putin už rozpoutal třetí světovou válku
Ruský prezident Vladimir Putin už podle Volodymyra Zelenského rozpoutal třetí světovou válku a je nutné jej zastavit. Ukrajinský prezident to uvedl v rozhovoru pro britskou stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu.
„Myslím, že Putin už ji začal. Otázka zní, kolik území se mu podaří dobýt a jak ho zastavit,“ řekl Zelenskyj. Podle něj se Rusko snaží světu vnutit jiný způsob života a změnit realitu, kterou si lidé sami zvolili.
Zelenskyj zároveň odmítl ruské podmínky pro příměří. Moskva požaduje, aby Ukrajina stáhla své jednotky ze strategicky důležitých míst, která ruská armáda nedokázala dobýt ani za cenu desítek tisíc padlých vojáků. Kyjev má navíc podle ruských představ ustoupit ze zbývající části Doněcké oblasti i z dalších území v Chersonské a Záporožské oblasti.
Ukrajinská armáda uvedla, že střelami domácí výroby Flamingo zasáhla v ruském Udmurtsku závod na výrobu raket Iskander či Orešnik. Zasažen byl podle ní také plynárenský podnik v Samarské oblasti, na místě vznikl požár.
Ukrajinci zasáhli ruský závod na výrobu raket Orešnik
Zprávy z firem
Ukrajinská armáda uvedla, že střelami domácí výroby Flamingo zasáhla v ruském Udmurtsku závod na výrobu raket Iskander či Orešnik. Zasažen byl podle ní také plynárenský podnik v Samarské oblasti, na místě vznikl požár.
„Nejde jen o území, ale o statisíce Ukrajinců, kteří tam žijí, a o oslabení našich pozic,“ uvedl prezident. Takový krok by podle něj rozdělil ukrajinskou společnost a Putina by uspokojil jen dočasně. „Mohlo by to trvat pár let a pak by pokračoval,“ varoval.
Na otázku, zda Ukrajina válku prohrává, odpověděl Zelenskyj jednoznačně: „Samozřejmě že ne!“ Vítězství podle něj znamená návrat k normálnímu životu bez zabíjení. V širším smyslu by však šlo o odstranění globální hrozby vycházející z Moskvy. „Zastavit Putina, nenechat jej okupovat Ukrajinu – to by bylo vítězství světa,“ prohlásil.
Prezident zároveň připustil, že pokus o okamžité osvobození všech okupovaných území by si vyžádal miliony životů. Ukrajina podle něj navíc nemá dostatek zbraní, což závisí i na podpoře partnerů. Návrat k mezinárodně uznaným hranicím z roku 1991 by považoval za vítězství spravedlnosti.
Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko varuje před podceňováním Vladimira Putina a kritizuje směr současných mírových jednání o válce na Ukrajině. V rozhovoru pro server Politico uvedl, že každý, kdo s ruským prezidentem vyjednává, by měl mít na paměti dvě zásady: nikdy mu nevěřit a začít jednat pouze z pozice síly.
Porošenko: Putin chce obnovit Sovětský svaz. Trump to nechápe
Politika
Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko varuje před podceňováním Vladimira Putina a kritizuje směr současných mírových jednání o válce na Ukrajině. V rozhovoru pro server Politico uvedl, že každý, kdo s ruským prezidentem vyjednává, by měl mít na paměti dvě zásady: nikdy mu nevěřit a začít jednat pouze z pozice síly.
Vztahy s Trumpem
V rozhovoru se dotkl i vztahů se Spojenými státy. Na otázku ohledně důvěry v Donalda Trumpa, který jej v minulosti nepravdivě označil za diktátora a vinil z rozpoutání války, reagoval s úsměvem: „Nejsem diktátor a válku jsem nezačal.“
Podle Zelenského je klíčové, aby případné bezpečnostní záruky USA pro Ukrajinu platily 30 let a schválil je Kongres. „Prezidenti se mění, ale instituce zůstávají,“ zdůraznil.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.