Porošenko: Putin chce obnovit Sovětský svaz. Trump to nechápe

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko
Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko varuje před podceňováním Vladimira Putina a kritizuje směr současných mírových jednání o válce na Ukrajině. V rozhovoru pro server Politico uvedl, že každý, kdo s ruským prezidentem vyjednává, by měl mít na paměti dvě zásady: nikdy mu nevěřit a začít jednat pouze z pozice síly.

Podle Porošenka jsou tato pravidla v aktuálních rozhovorech, které zprostředkovávají Spojené státy, přehlížena. Jeho vyjádření přichází ve chvíli, kdy se ruská a ukrajinská delegace setkávají v Ženevě s americkými vyslanci Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem v další fázi dosud neúspěšných jednání.

Kritika Zelenského

Šéf opoziční strany Evropská solidarita kritizuje prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že přistoupil na jednání bez přímé účasti Evropy a že netrval na okamžitém příměří. „Nerozumí Putinovi a nerozumí Trumpovi. A máme další problém: Trump nerozumí Putinovi. A to je globální tragédie, nejen pro Ukrajinu,“ uvedl Porošenko.

Petr Macinka
Aktualizováno

Trump pochválil Macinku za debatu s Clintonovou

Politika

Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty, ve kterém Macinka říká, že nesouhlasí s tím, co označil za genderovou revoluci a klimatický alarmismus. Do řeči mu přitom skáče Clintonová, aby vyjádřila nesouhlas.

ČTK

Přečíst článek

Podle něj se Trump mylně domnívá, že s Putinem vyjednává o lepších podmínkách míru. „Putin nevyjednává. Chce obnovit Sovětský svaz, znovu vybudovat ruské impérium. Sní o svém místě v dějinách bez ohledu na cenu v lidských životech,“ řekl.

Porošenko také zpochybňuje, že by Kremlu primárně šlo o další územní zisky na východě Ukrajiny. Požadavek na předání dalších oblastí podle něj slouží k destabilizaci vnitropolitické situace a rozdělení společnosti, protože jakékoli územní ústupky by musely být schváleny referendem. „To je ruský scénář. Putin je důstojník KGB. Je v tom specialista,“ uvedl.

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko ČTK

Bývalý prezident zároveň hájí minské dohody z let 2014 a 2015, za jejichž podpis byl v minulosti kritizován. Tvrdí, že Ukrajině přinesly pět let času na posílení státu a armády, což podle něj sehrálo klíčovou roli při odolávání ruské invazi v roce 2022.

Evropa by se podle něj měla do jednání aktivně zapojit, jak navrhl francouzský prezident Emmanuel Macron. „Evropa má plné právo být u stolu, protože dnes financuje Ukrajinu,“ řekl. Bez Spojených států ale podle něj míru dosáhnout nelze.

Martin Ondráček, Jan Polák, střela s plochou dráhou letu Flamingo nazvaná DANA 1, raketa, Dárek pro Putina

Češi se skládají na zbraně pro Ukrajinu. A částky rok od roku rostou

Money

Navzdory tvrzením o únavě z války Češi dál posílají miliony na zbraně pro Ukrajinu. Podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina občané chápou, že válka se nejlíp vyhrává pouze válkou. Kapitulace Ukrajiny by podle organizátorů sbírek destabilizovala Evropu. A přinesla další uprchlickou vlnu.

ČTK

Přečíst článek

Přítomnost amerických vojáků na Ukrajině

Zásadní podmínkou poválečné bezpečnosti má být podle Porošenka přítomnost amerických vojáků na ukrajinském území. „Musí tam být boty na zemi. Americké. Bez nich bude konflikt znovu,“ prohlásil. Přesto věří, že by Trump mohl změnit názor, protože chce vstoupit do historie jako prezident míru.

Napjatá je i domácí politická situace. Porošenko hovoří o hluboké parlamentní krizi a naznačuje, že prezident Zelenskyj může být nucen vytvořit vládu národní jednoty. „Nežádám žádnou funkci. Jde o otázku, zda Ukrajina přežije,“ uzavřel.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Terasový dvojdům Krč

Dodávky váznou

Výrobu nyní brzdí společnost Pratt & Whitney, která je jedním z hlavních dodavatelů Airbusu. Už loni její dodávky motorů vázly natolik, že Airbus musel ke konci roku velmi spěchat, aby splnil celoroční cíl, který pak v posledních týdnech roku snížil.

„Neschopnost společnosti Pratt & Whitney dodat počet motorů, které si Airbus objedná, má negativní dopad na letošní prognózu i na trajektorii růstu,“ uvedl dnes Airbus.

V lednu Airbus dodal zákazníkům méně letadel než v jakémkoli měsíci od roku 2020, a zaznamenal tak nejslabší začátek roku nejméně za deset let. Konkurenční americká společnost Boeing se mezitím dokázala zotavit z dlouholeté krize a předat nejvyšší počet letadel od roku 2018, uvedla agentura Bloomberg.

