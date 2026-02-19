Porošenko: Putin chce obnovit Sovětský svaz. Trump to nechápe
Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko varuje před podceňováním Vladimira Putina a kritizuje směr současných mírových jednání o válce na Ukrajině. V rozhovoru pro server Politico uvedl, že každý, kdo s ruským prezidentem vyjednává, by měl mít na paměti dvě zásady: nikdy mu nevěřit a začít jednat pouze z pozice síly.
Podle Porošenka jsou tato pravidla v aktuálních rozhovorech, které zprostředkovávají Spojené státy, přehlížena. Jeho vyjádření přichází ve chvíli, kdy se ruská a ukrajinská delegace setkávají v Ženevě s americkými vyslanci Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem v další fázi dosud neúspěšných jednání.
Kritika Zelenského
Šéf opoziční strany Evropská solidarita kritizuje prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že přistoupil na jednání bez přímé účasti Evropy a že netrval na okamžitém příměří. „Nerozumí Putinovi a nerozumí Trumpovi. A máme další problém: Trump nerozumí Putinovi. A to je globální tragédie, nejen pro Ukrajinu,“ uvedl Porošenko.
Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty, ve kterém Macinka říká, že nesouhlasí s tím, co označil za genderovou revoluci a klimatický alarmismus. Do řeči mu přitom skáče Clintonová, aby vyjádřila nesouhlas.
Trump pochválil Macinku za debatu s Clintonovou
Politika
Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty, ve kterém Macinka říká, že nesouhlasí s tím, co označil za genderovou revoluci a klimatický alarmismus. Do řeči mu přitom skáče Clintonová, aby vyjádřila nesouhlas.
Podle něj se Trump mylně domnívá, že s Putinem vyjednává o lepších podmínkách míru. „Putin nevyjednává. Chce obnovit Sovětský svaz, znovu vybudovat ruské impérium. Sní o svém místě v dějinách bez ohledu na cenu v lidských životech,“ řekl.
Porošenko také zpochybňuje, že by Kremlu primárně šlo o další územní zisky na východě Ukrajiny. Požadavek na předání dalších oblastí podle něj slouží k destabilizaci vnitropolitické situace a rozdělení společnosti, protože jakékoli územní ústupky by musely být schváleny referendem. „To je ruský scénář. Putin je důstojník KGB. Je v tom specialista,“ uvedl.
Bývalý prezident zároveň hájí minské dohody z let 2014 a 2015, za jejichž podpis byl v minulosti kritizován. Tvrdí, že Ukrajině přinesly pět let času na posílení státu a armády, což podle něj sehrálo klíčovou roli při odolávání ruské invazi v roce 2022.
Evropa by se podle něj měla do jednání aktivně zapojit, jak navrhl francouzský prezident Emmanuel Macron. „Evropa má plné právo být u stolu, protože dnes financuje Ukrajinu,“ řekl. Bez Spojených států ale podle něj míru dosáhnout nelze.
Navzdory tvrzením o únavě z války Češi dál posílají miliony na zbraně pro Ukrajinu. Podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina občané chápou, že válka se nejlíp vyhrává pouze válkou. Kapitulace Ukrajiny by podle organizátorů sbírek destabilizovala Evropu. A přinesla další uprchlickou vlnu.
Češi se skládají na zbraně pro Ukrajinu. A částky rok od roku rostou
Money
Navzdory tvrzením o únavě z války Češi dál posílají miliony na zbraně pro Ukrajinu. Podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina občané chápou, že válka se nejlíp vyhrává pouze válkou. Kapitulace Ukrajiny by podle organizátorů sbírek destabilizovala Evropu. A přinesla další uprchlickou vlnu.
Přítomnost amerických vojáků na Ukrajině
Zásadní podmínkou poválečné bezpečnosti má být podle Porošenka přítomnost amerických vojáků na ukrajinském území. „Musí tam být boty na zemi. Americké. Bez nich bude konflikt znovu,“ prohlásil. Přesto věří, že by Trump mohl změnit názor, protože chce vstoupit do historie jako prezident míru.
Napjatá je i domácí politická situace. Porošenko hovoří o hluboké parlamentní krizi a naznačuje, že prezident Zelenskyj může být nucen vytvořit vládu národní jednoty. „Nežádám žádnou funkci. Jde o otázku, zda Ukrajina přežije,“ uzavřel.