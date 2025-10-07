Fiala skončí v čele ODS

Nový magazín právě vychází!

Premiér Petr Fiala na síti X oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS. S rozhodnutím seznámil členy širšího vedení strany, kteří se sešli v pražské centrále ODS.

Výkonná rada v pražské centrále diskutuje, jak dál po víkendové prohře vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ve sněmovních volbách. Ve hře je lednový kongres, jak s jeho svoláním o tři měsíce dříve, než se plánovalo, v sobotu přišlo předsednictvo ODS.

„K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda,“ uvedl Fiala na X. V sobotu po sečtení hlasů uvedl, že si postup vyvození osobní zodpovědnosti chce během několika dnů rozmyslet.

Občanské demokraty vede Fiala delší dobu než zakladatel strany exprezident Václav Klaus. Poprvé zvolen byl v lednu 2014. O sedm let později se stal celostátním lídrem volební koalice Spolu, kterou v říjnu 2021 dovedl do Strakovy akademie.

Po sobotní volební prohře Spolu nyní skládá kabinet šéf hnutí ANO Andrej Babiš, a to s hnutím SPD a Motoristy. ODS stejně jako zbylé dvě strany koalice Spolu řeší, v jaké podobě a zda vůbec má partnerství pokračovat. Část strany vidí spojenectví jako překážku v tom, aby byli občanští demokraté čitelní a mohli získat voliče zpět. Jako o možných kandidátech na vedení strany se spekuluje například o prvním místopředsedovi Martinu Kupkovi či jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy.

Andrej Babiš se pasoval do role jediného povolebního vyjednávače vítěze voleb. A už se ukazuje, že pro hnutí ANO a původní ambice i samotného Babiše to není šťastné. Oproti euforické sobotě to ve střízlivém pondělí vypadá, že hnutí přišlo o jedinou možnost, jak vládnout samo. A teď jde o to, jakou vládu vlastně sestaví.

Opět se ukazuje, že procentuální výsledek voleb po sečtení všech hlasů je jedna věc, a reálný výsledek voleb je věc druhá. A může být diametrálně odlišná. Takže zatímco v sobotu relativně dlouho všichni chápali ANO jak vítěze a SPD jako velkého poraženého, aktuálně se ukazuje trochu něco jiného.

25 fotografií v galerii

Když v sobotu někdy kolem čtvrté vystoupil místopředseda SPD Radim Fiala v televizi, byl zjevně opařený nízkým výsledkem vlastní partaje. V tu chvíli ANO mělo téměř 40 procent. Fiala slíbil Babišovi v podstatě bianco šek na podporu jakékoli vlády. Motoristé si šikovně počkali a s podobným vystoupením nepřišli, čímž se již v neděli začaly rojit spekulace, že to budou právě oni, s kým ANO vládu skutečně sestaví.

A o další den později ale ve vládě je už i SPD, ačkoli to není účast straníků, ale bravurních odborníků, což je jen takový fíkový list pro zcela spřízněné duše, které byly jen příliš líné nebo chytré, aby do SPD přímo vstoupily.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Kdo je vlastně vítěz

To je výsledek dvoudenního vyjednávání, které o vládě vede šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Jen rychlá rekapitulace: do vyjednávání vstupoval jako šéf jednobarevného kabinetu, aktuálně má na stole trojkoalici, navíc s nejistým partnerem v podobě SPD, za niž se do sněmovny dostali i lidé z jiných hnutí.

O Babišových schopnostech to mnoho dobrého nevypovídá. Tohle je jednoznačně jeho prohra. A nic na tom nemění fakt, že jde o poměrně přirozený výsledek voleb, v nichž ANO získalo o něco méně mandátů, než by potřebovalo na mnohem silnější pozici pro jednání s ostatními.

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem

Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?

Názory

Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Není to celé habaďůra?

Jenomže jednání s SPD a Motoristy může být jedna velká habaďůra. Trojkoalice je totiž ve skutečnosti Babišova noční můra. V dvojkoalici by dokázal pokračovat ve své tradiční hře – dělat cokoli, úspěchy připsat sobě, neúspěchy svést na koaličního partnera. Navíc to šlo v případě „tradiční“ (tedy přeloženo neschopné) partaje, jakou byla tehdejší ČSSD.

Tady by ale šlo o trojkoalici populistických hnutí, která již všechna stojí na moderních základech definovaných logikou sociálních sítí. A je jedna věc dostat ve volbách díky sociálním sítím nejvíc hlasů, ale úplně jiná věc je řídit zemi.

Plán B

I proto by nebylo zase až takové překvapení, kdyby celé vyjednávání s Motoristy a SPD vyšlo do ztracena. Babiš sestaví menšinový kabinet a požádá o důvěru. A teď přichází celá řada scénářů. Možná se nakonec domluví s těmito dvěma partajemi a ty mu nakonec podporu dají. Kdyby ne, možná se domluví s některými konkrétními poslanci ve všech partajích (až na Piráty), kteří možná raději vsadí na samotné ANO než na vládu s extrémisty.

A možná Babiš naplní scénář své minulé vlády. První pokus projede a povládne v demisi. Následně se domluví s ODS nebo STAN na otevřené nebo skryté podpoře jiné vlády, která se neopře o hlasy extrémistů. Čím déle bude nejistota panovat, tím pravděpodobněji se tento plán B naplní.

Možnost vlastnit osobní soukromý automobil je jednoznačně tím největším výdobytkem svobody jednotlivce v historii lidstva. Toto napsal šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka v dokumentu strany zvaném Základní ideová východiska. S touto hodnotovou výbavou by rád zamířil na ministerstvo životního prostředí. Má to samozřejmě všechny znaky provokace připravené pro sociální sítě, aby se „slušní lidé“ a odborníci pohoršovali a protagonisté tohoto pranku se tomu u pivka smáli. Což už se děje.

Motoristé považují ekologii za zelené šílenství. Mají evidentně za to, že ani ostatní lidé o zdravé životní prostředí nestojí, že považují za důležitější chlapácky tunit velká čoudící auta a jako jeden z miliardářských sponzorů strany svištět na mizerných českých dálnicí v noci rychlostí 180 kilometrů za hodinu - ačkoli má Česko v EU nadprůměrný počet dopravních nehod včetně smrťáků. Co k té 180tce ještě navrhnout toleranci alkoholu, dejme tomu, na jeden a půl promile?

Motoristé podle dosavadních výroků a kusých informací ve svém programu nechat přírodu především sloužit zájmům průmyslu, opustit zelenou energetiku ve prospěch fosilní, dovolit vytěžovat lesy i rušit národní parky. „Odideologizovat MŽP by pro nás určitě bylo zajímavým projektem. Kdyby jej získali Motoristé, asi by chvíli tekla zelená krev, ale pak by skončila doba všemožných blokád a obstrukcí, nejenom při stavbách silnic a dálnic,“ prohlásil onehdá Macinka a právem zvítězil v anketě Zelená perla za nejvíce antiekologický výrok. 

Nápad dát šéfa strany popírající klimatickou změnu na ministerstvo životního prostředí je jak z Trumpovy kuchyně. Jako když americký prezident, jen aby naštval intelektuální elitu, jmenoval na místo ministryně školství manželku MMA magnáta nebo když posílá armádu do shodou okolností demokratických měst. Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

A jen tak na okraj, mít auto není vrchol svobody. S osobákem jezdí lidé v Bělorusku i Severní Koreji a jezdili i v komunistickém Československu. Za zadrátovanými hranicemi.

