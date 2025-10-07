Fiala skončí v čele ODS
Premiér Petr Fiala na síti X oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS. S rozhodnutím seznámil členy širšího vedení strany, kteří se sešli v pražské centrále ODS.
Výkonná rada v pražské centrále diskutuje, jak dál po víkendové prohře vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ve sněmovních volbách. Ve hře je lednový kongres, jak s jeho svoláním o tři měsíce dříve, než se plánovalo, v sobotu přišlo předsednictvo ODS.
K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy Výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá…— Petr Fiala (@P_Fiala) October 7, 2025
„K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda,“ uvedl Fiala na X. V sobotu po sečtení hlasů uvedl, že si postup vyvození osobní zodpovědnosti chce během několika dnů rozmyslet.
Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.
Je pravděpodobné, že budu ministrem zahraničí, uvedl Turek
Občanské demokraty vede Fiala delší dobu než zakladatel strany exprezident Václav Klaus. Poprvé zvolen byl v lednu 2014. O sedm let později se stal celostátním lídrem volební koalice Spolu, kterou v říjnu 2021 dovedl do Strakovy akademie.
Po sobotní volební prohře Spolu nyní skládá kabinet šéf hnutí ANO Andrej Babiš, a to s hnutím SPD a Motoristy. ODS stejně jako zbylé dvě strany koalice Spolu řeší, v jaké podobě a zda vůbec má partnerství pokračovat. Část strany vidí spojenectví jako překážku v tom, aby byli občanští demokraté čitelní a mohli získat voliče zpět. Jako o možných kandidátech na vedení strany se spekuluje například o prvním místopředsedovi Martinu Kupkovi či jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy.