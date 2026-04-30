Česká ekonomika sice nepředvedla žádný zázrak, ale EU je na tom hůř
Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí mezikvartálně vzrostla o 0,2 procenta a meziročně o 2,1 procenta díky spotřebitelům. Ekonomové hovoří o zklamání. Nicméně EU je na tom hůř.
Český statistický úřad dnes zveřejnil ostře sledovaný první odhad růstu hrubého domácího produktu (HDP) za letošní první kvartál. Podle něj se náš HDP z čtvrtletí na čtvrtletí zvýšil o 0,2 procenta a ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku pak o 2,1 procenta. V plusu českou ekonomiku udržují zejména výdaje domácností, což není žádným překvapením, ale také tvorba hrubého fixního kapitálu. Dolů nás táhlo zhoršení zahraničního obchodu.
Ekonomové dnes zveřejněné předběžné výsledky HDP vesměs hodnotí jako zklamání. „Mezičtvrtletní tempo růstu bylo nejpomalejší od prvního čtvrtletí roku 2024, to meziroční pak od závěru stejného roku," uvedl například hlavní ekonom Investiky Vít Hradil. Analytik Raiffeisenbank Martin Kron upozornil, že se ve srovnání s posledním loňským čtvrtletím zpomalení tempa růstu v letošních prvních třech měsících očekávalo, ale ne v tak velkém rozsahu. „Naše stejně jako mediánová predikce trhu očekávala mezičtvrtletní růst o 0,5 procenta a v meziročním srovnání o 2,5 procenta,“ poznamenal Kron. Stejné hodnoty, tedy 0,5 procentní plus mezičtvrtletně a 2,5procentní meziroční plus, očekávalo ve své dubnové predikci také ministerstvo financí.
Hvězdný loňský rok
Slova o zklamání jsou samozřejmě pochopitelná, protože v posledním loňském čtvrtletí česká ekonomika podle odhadu ČSÚ mezikvartálně vzrostla o 0,6 procenta a meziročně o 2,6 procenta. V loňském třetím kvartále činil mezikvartální růst dokonce 0,8 procenta a meziroční pak 2,8 procenta. Lépe se ekonomice podle zmíněných srovnávacích ukazatelů vedlo také ve druhém i prvním čtvrtletí loňského roku.
Zároveň je jasné, že konflikt v Perském zálivu, který opět rozbil globální logistické řetězce a začal přepisovat ekonomické podmínky, první kvartál prakticky neovlivnil. Vliv na nás ale měla situace globální ekonomiky, která se podle dnes zveřejněného odhadu Eurostatu zhoršila.
Nicméně pozitivním momentem je zvýšená tvorba hrubého fixního kapitálu, tedy nové investice do budov, strojů či software, které firmy vytvářejí, aby mohly zvýšit svou produkci. Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka se potvrzuje očekávání, že se k růstu spotřeby domácností letos přidá i vyšší investiční aktivita firem.
Německo nás překonalo, Evropa ne
Naproti tomu výsledky německé ekonomiky svět investorů a ekonomů překvapily pozitivně. V prvním letošním kvartále německá ekonomika podle prvního odhadu Spolkového statistického úřadu (Destatis) oproti předchozímu čtvrtletí i v meziročním vyjádření vzrostla o 0,3 procenta, zatímco analytici očekávali o desetinu procentního bodu pomalejší růst. Ve srovnání s posledním loňským kvartálem tedy největší ekonomika Evropské unie zrychlila růstové tempo. Hlavním tahounem růstu byly výdaje státu a domácností, ale také dobré výsledky zahraničního obchodu.
