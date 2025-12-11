Dalibor Martínek: Hřiba se jen tak nezbavíme. Doprava v Praze bude dál trpět
Očekávání Pražanů, že Zdeněk Hřib, ničitel pražské dopravy, po rezignaci na post náměstka pro dopravu opustí i další pozice spojené s řízením městské dopravy, se nenaplnila. Poslanec Hřib zůstane pražským zastupitelem a nadále bude působit také v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku.
Fakt, že si nechá pozici v dozorčí radě je pochopitelná. Podle webu DPP pobere za své předsednictví, které představuje pár zasedání ročně, přes půl milionu korun. Není to žádná sláva, ale na druhé straně, roztomilý příspěvek do rodinného rozpočtu.
Jako zastupitel mnoho škody nezpůsobí, to není nic proti ničemu. Je však fascinující, že se Hřib, chlapec ze zlínského Slavičína, jako klíště drží tématu pražské dopravy. Copak ji už nezničil dost? Nenadělal dost nadbytečných cyklopruhů, nezúžil dost pražských dopravních tepen ze dvou pruhů do jednoho? Když je mu vyčítána dopravní neprůchodnost města, buď naivně, nebo záchtivě poznamená, že je v Praze moc aut.
Jako nějaký Kim Čong-un by možná chtěl Pražanům nařídit, kolik mají mít aut. Místo aby jako zástupce obyvatel hlavního města vyslyšel jejich přání, tedy mít auta, a budoval dopravní síť, on ji dusí. A káže lidem nesmysly.
Hřib představil v listopadu svůj čtyřbodový plán pro zlepšení dopravy v Praze. Co obsahoval? Například zavedení „nízkoemisní zóny“. V překladu, zákaz vjezdu aut do centra. Měla to být náhrada za zamýšlený mýtný systém, který mu, pro něj bohužel, legislativa neumožnila. Jinými slovy, Hřib chtěl vylepšit dopravu v Praze tím, že by do ní zakázal vjezd autům.
V Praze je registrováno milion osobních vozů. Podle Hřiba patrně lidé nevědí, co činí, a proto je potřeba jich myšlení trochu víc zregulovat. Hřib také označil jako jednu z priorit, aby městští policisté důkladněji pokutovali nesprávné parkování. Další šílenost. Pražské čtvrti si nejdříve vymyslí modré parkovací zóny, aby zdanili své občany. Pražan se v jiné části svého města stal nežádoucím vetřelcem. To se Hřibovi líbí, teď žádá víc pokut.
Lepší evropský průměr
Podle Hřiba je Praha z hlediska plynulosti dopravy v evropském lepším průměru. Patrně nějaké jeho noční blouznění. Další oblastí, kterou chtěl Hřib řešit, mělo být stanovení odpovědnosti schvalování uzavírek. „Systém směřuje k tomu, že tady máme jakési prostředí kolektivní nezodpovědnosti, který dává prostor alibismu,“ řekl v listopadu Hřib. Skvělé, po čtyřech letech náměstkování dopravě zjistil, že je tu chaos. On ho měl řešit. Spíš ho způsobil.
Hřib ve svém plánu také uvedl, že vedení města by mělo co nejrychleji po jmenování nového ministra dopravy zahájit jednání o tom, že dokončení pražského okruhu je nadále priorita vlády v dopravě a že Praha bude potřebovat státní přispění na dokončení vnitřního okruhu, protože na něj kvůli výstavbě metra D nebude mít peníze.
Tak za prvé, Praha má miliardové rezervy, možnosti financování, sto padesáti miliardový rozpočet. Není schopná postavit jednu krátkou linku metra? Nebo si dostavět okruh? Místo toho si například pořídí bývalé sídlo Komerční banky na Václavském náměstí za tři a půl miliardy korun.
A za druhé, okruh města neřeší situaci ve městě. Cesta autem přes Prahu z jednoho konce na druhý trvá hodinu a půl. Kvůli Hřibovým uzavírkám a cyklopruhům.
„Metro D zaseklé, Libeňský most v totálním chaosu, Dvorecký most o více než rok zpožděn, Barrandovský prodražený a uzavírky rozhozené tak, že doprava pod Hřibovým vedením nefungovala pro řidiče, ani pro cestující,“ shrnul Hřibovo působení v čele městské dopravy šéf pražského klubu Spolu Tomáš Portlík.
Naštěstí, Hřibův inovativní plán přes vedení města neprošel. Špatnou zprávou je, že chce Hřib pracovat pro Prahu také ve Sněmovně. A to prý hlavně na zjednodušení dopravních investic. Pán Bůh s námi a Hřib pryč.