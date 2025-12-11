Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Hřiba se jen tak nezbavíme. Doprava v Praze bude dál trpět

Zdeněk Hřib
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Očekávání Pražanů, že Zdeněk Hřib, ničitel pražské dopravy, po rezignaci na post náměstka pro dopravu opustí i další pozice spojené s řízením městské dopravy, se nenaplnila. Poslanec Hřib zůstane pražským zastupitelem a nadále bude působit také v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku.

Fakt, že si nechá pozici v dozorčí radě je pochopitelná. Podle webu DPP pobere za své předsednictví, které představuje pár zasedání ročně, přes půl milionu korun. Není to žádná sláva, ale na druhé straně, roztomilý příspěvek do rodinného rozpočtu.

Jako zastupitel mnoho škody nezpůsobí, to není nic proti ničemu. Je však fascinující, že se Hřib, chlapec ze zlínského Slavičína, jako klíště drží tématu pražské dopravy. Copak ji už nezničil dost? Nenadělal dost nadbytečných cyklopruhů, nezúžil dost pražských dopravních tepen ze dvou pruhů do jednoho? Když je mu vyčítána dopravní neprůchodnost města, buď naivně, nebo záchtivě poznamená, že je v Praze moc aut.

Jako nějaký Kim Čong-un by možná chtěl Pražanům nařídit, kolik mají mít aut. Místo aby jako zástupce obyvatel hlavního města vyslyšel jejich přání, tedy mít auta, a budoval dopravní síť, on ji dusí. A káže lidem nesmysly.

Hřib představil v listopadu svůj čtyřbodový plán pro zlepšení dopravy v Praze. Co obsahoval? Například zavedení „nízkoemisní zóny“. V překladu, zákaz vjezdu aut do centra. Měla to být náhrada za zamýšlený mýtný systém, který mu, pro něj bohužel, legislativa neumožnila. Jinými slovy, Hřib chtěl vylepšit dopravu v Praze tím, že by do ní zakázal vjezd autům.

V Praze je registrováno milion osobních vozů. Podle Hřiba patrně lidé nevědí, co činí, a proto je potřeba jich myšlení trochu víc zregulovat. Hřib také označil jako jednu z priorit, aby městští policisté důkladněji pokutovali nesprávné parkování. Další šílenost. Pražské čtvrti si nejdříve vymyslí modré parkovací zóny, aby zdanili své občany. Pražan se v jiné části svého města stal nežádoucím vetřelcem. To se Hřibovi líbí, teď žádá víc pokut.

Lepší evropský průměr

Podle Hřiba je Praha z hlediska plynulosti dopravy v evropském lepším průměru. Patrně nějaké jeho noční blouznění. Další oblastí, kterou chtěl Hřib řešit, mělo být stanovení odpovědnosti schvalování uzavírek. „Systém směřuje k tomu, že tady máme jakési prostředí kolektivní nezodpovědnosti, který dává prostor alibismu,“ řekl v listopadu Hřib. Skvělé, po čtyřech letech náměstkování dopravě zjistil, že je tu chaos. On ho měl řešit. Spíš ho způsobil.

Hřib ve svém plánu také uvedl, že vedení města by mělo co nejrychleji po jmenování nového ministra dopravy zahájit jednání o tom, že dokončení pražského okruhu je nadále priorita vlády v dopravě a že Praha bude potřebovat státní přispění na dokončení vnitřního okruhu, protože na něj kvůli výstavbě metra D nebude mít peníze.

Tak za prvé, Praha má miliardové rezervy, možnosti financování, sto padesáti miliardový rozpočet. Není schopná postavit jednu krátkou linku metra? Nebo si dostavět okruh? Místo toho si například pořídí bývalé sídlo Komerční banky na Václavském náměstí za tři a půl miliardy korun.

A za druhé, okruh města neřeší situaci ve městě. Cesta autem přes Prahu z jednoho konce na druhý trvá hodinu a půl. Kvůli Hřibovým uzavírkám a cyklopruhům.

„Metro D zaseklé, Libeňský most v totálním chaosu, Dvorecký most o více než rok zpožděn, Barrandovský prodražený a uzavírky rozhozené tak, že doprava pod Hřibovým vedením nefungovala pro řidiče, ani pro cestující,“ shrnul Hřibovo působení v čele městské dopravy šéf pražského klubu Spolu Tomáš Portlík.

Naštěstí, Hřibův inovativní plán přes vedení města neprošel. Špatnou zprávou je, že chce Hřib pracovat pro Prahu také ve Sněmovně. A to prý hlavně na zjednodušení dopravních investic. Pán Bůh s námi a Hřib pryč.

Jako malé děti na pískovišti, které se hádají o to, kdo rozbil bábovičku. Končící vláda nebude upravovat rozpočet na rok 2026. Nová vláda, která patrně vznikne po víkendu, tedy v polovině prosince, začne s rozpočtovým provizoriem. A Petru Fialovi vyčítá, že jim nechal špatný rozpočet, že v něm chybí 96 miliard korun.

Obě děti mají svůj díl pravdy. Nicméně nic nazastře fakt, že se chovají jako dvě děti. Pravdou je, že rozpočet na rok 2026 nepůjde za Petrem Fialou, ale za Andrejem Babišem. V roce 2026 bude vládnout zemi Babiš. To může Alena Schillerová jakkoliov kroutit ústy.

Fiala, respektive Zbyněk Stanjura jako ministr financí, splnil svou úlohu a doručil Sněmovně rozpočet na příští rok. Že je děravý je asi také pravda. On je děravý patrně i letošní rozpočet, jak konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad. Letošní výdaje na dotace na obnovitelné zdroje jsou podle úřadu podhodnocené. Naopak nadhodnocené jsou prý odhadované příjmy z prodeje emisních povolenek.

Stanjura výtky úřadu odbyl nesnesitelně lehkým mávnutím levé ruky. Odhady příjmů či výdajů jsou podle něj vždy plovoucí, mohou se měnit podle měnící se reality. To je skvěle pohodlná realita pro ministra financí při tvorbě „klíčového českého zákona.“ Věci se prostě mění. Rozpočet v této logice je vždy jen jakýmsi plácnutím do vody.

Na druhé straně, proč by měl Stanjura připravovat rozpočet pro Babiše? Babiš má přece Schillerovou. Že se jeho klíčová ministryně proménáduje v převlečení za hranolek, místo aby jako stínová ministryně financí seděla na rozpočtu její budoucí vlády, není Stanjurova chyba. Karel Havlíček má nový stavební zákon v kabele. Schillerové se tam prohání vítr. 

„Schodek v příštím roce bude výsledkem práce premiéra v demisi Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury (oba ODS),“ napsala Schillerová na síti X. To je alibismus. Rozpočet měla mít připravený v mašličkách.

Ona totiž bude zásadní potíž v tom, že kdyby připravovala rozpočet vláda Andreje Babiše, a evidentně jí to nemine, musela by přiznat, že všechny její předvolební sliby vyjdou tuto zemi setsakra draho. Kumu že to chtělo ANO přidat? Důchodcům, hacičům, padesát tisíc nástupní plat pro celníky. Přidá učitelům, lékařům, státním zaměstnancům… Kratší by byl seznam těch, kterým Babiš neslíbil peníze z kapes daňových poplatníků.

Odpovědnost za rozpočet na příští rok bude ještě nějakou dobu svalovat Baišova vláda na Fialu a Stanjuru. To je však už jen labutí píseň. Další rozpočet už půjde zcela za Babišem. Tam už bude muset přiznat barvu. Je dopředu jasné, že to bude barva krvavě rudá. Stát bude krvácet.

Andrej Babiš

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada může koupit výrobce hydraulických systémů Hydraulics se závodem ve Slopném na Zlínsku. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Hodnota transakce může podle dřívějších tržních odhadů dosáhnout 400 milionů korun.

CSG firmu přebírá prostřednictvím společnosti Merit SPV. „Spojení soutěžitelů bylo posuzováno ve zjednodušeném řízení a úřad ověřil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Rozhodnutí je pravomocné,“ uvedl úřad.

Hydraulics vyrábí a dodává hydraulické válce, systémy a hadice pro strojírenství a energetiku. Je také dlouholetým dodavatelem pro výrobce pozemní techniky ze skupiny CSG. Komponenty dodává pro výrobu raketometů a samohybných houfnic. Podnik, který zaměstnává 130 lidí, měl v loňském roce obrat 320 milionů korun a čistý zisk 41,9 milionu korun. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) loni firma vykázala zhruba 60 milionů korun.

Prodávajícími jsou zakladatelé firmy Hydraulics Libor Kráčalík a Daneš Janík, kteří firmu budují od začátku 90. let.

Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army, český výrobce radarů Eldis nebo slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group. V Česku letos holding ohlásil nákup většinového podílu ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice.

Výrobní závody má CSG v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, USA, Řecku, Srbsku, ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí. Loni podle výroční zprávy CSG meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur, v přepočtu asi 12,8 miliardy korun. Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur. Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor.

