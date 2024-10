Lukáš Kovanda: Fiala v zadlužení překonal Babiše, už rok před volbami

Nárůst státního dluhu za dosavadní dobu vládnutí Fialova kabinetu totiž nyní již převyšuje nárůst dluhu za celou dobu vládnutí Babišova kabinetu

Nominální nárůst státního dluhu za dosavadní dobu vládnutí Fialova kabinetu už překonal nárůst dluhu za celou dobu vládnutí Babišova kabinetu, vyplývá z údajů, které v pátek zveřejnilo ministerstvo financí.

Za Fialovy vlády narostl dluh od konce roku 2021 do konce letošního září o 884 miliard, na historicky rekordních 3334 miliard korun. Za celou dobu Babišovy vlády, tedy od konce roku 2017 do konce roku 2021, to bylo o 828 miliard korun. Za necelé tři roky vládnutí Fialova kabinetu se dluh zvýšil více než za celé čtyři roky Babišovy vlády.

Fialova vláda bude historicky první, za jejíhož působení vzroste státní dluh o více než bilion korun. Jen částečně je tento výsledek odrazem mimořádné inflace uplynulých let, která „nafoukla“ ceny obecně, tedy i dluh. U větší část odráží údaj k zadlužování za Fialovy vlády to, že se tomuto kabinetu nepodařilo snížit strukturální schodek státního rozpočtu, ať už škrty na straně výdajové nebo posílením strany příjmové.