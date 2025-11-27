Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Strnadova CSG získala dvě prestižní ocenění za financování i emisi dluhopisů

Strnadova CSG získala dvě prestižní ocenění za financování i emisi dluhopisů

Czechoslovak Group (CSG) získala dvě prestižní ocenění v oblasti korporátního financování
CSG, užito se svolením
nst
nst

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala dvě významná mezinárodní ocenění v oblasti korporátního financování. Na letošních Global Banking & Markets Awards uspěla v kategoriích Corporate Treasury and Funding Team of the Year a Global Banking & Markets Deal of the Year. Vyhlášení proběhlo 26. listopadu na slavnostním ceremoniálu v Istanbulu, kde CSG zastupoval člen představenstva a finanční ředitel Zdeněk Jurák.

První ocenění skupina získala za inovativní přístupy při řízení treasury a financování, které využívá v rámci svých rozsáhlých mezinárodních aktivit. Druhá cena byla udělena za úspěšnou zahraniční emisi dluhopisů v hodnotě 1 miliardy eur a 1 miliardy dolarů, na níž se podílela čtveřice globálních bank: BNP Paribas, JPMorgan, Morgan Stanley a UniCredit. Právní poradenství pro CSG zajišťovala kancelář Clifford Chance, banky zastupovala White & Case.

„Tento úspěch je důkazem tvrdé práce a vysoké odbornosti našeho finančního týmu, který dokázal provést CSG komplexními finančními trhy a zajistit stabilní růst naší skupiny,“ uvedl CFO Jurák. Dodal, že mezinárodní uznání je pro skupinu potvrzením její dlouhodobé strategie a profesionality v řízení financí.

Global Banking & Markets Awards patří mezi nejprestižnější ocenění v oboru. Hodnocení probíhá na základě detailní znalosti finančních trhů a nezávislého posouzení organizátora, které vyzdvihuje inovativní transakce a přístupy korporací, finančních institucí i státních subjektů.

Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček

Lukáš Kovanda: Český lid i švýcarští bankéři věří, že nová vláda zrychlí ekonomický růst, i kdyby na dluh

Názory

Čeští spotřebitelé důvěřují české ekonomice nejvíce od roku 2019. Vyplývá to z údajů, které tento týden zveřejnil ČSÚ. Letos v listopadu se tak důvěra spotřebitelů vůbec poprvé srovnává s úrovněmi právě roku 2019. Tedy posledního „normálního“ roku bez pandemie, války, energetické krize či inflační vlny.  

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

CSG zároveň pokračuje v silném růstu. Za první tři čtvrtletí roku 2025 vykázala rekordní konsolidované tržby ve výši 4,49 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 82,4 procenta. Upravený provozní EBIT vzrostl na 1,10 miliardy eur a upravená EBITDA dosáhla 1,22 miliardy eur, s marží 27,1 procenta.

Na tuzemském trhu letos skupina emitovala dluhopisy za 10 miliard korun, klíčovou roli však hrály právě zahraniční emise v eurech a dolarech. Ty podle skupiny významně posílily její kapitálovou strukturu, umožnily refinancování starších závazků a vytvořily prostor pro další expanzi.

Skupina CSG působí v obranném, automobilovém, leteckém i železničním průmyslu a patří k nejrychleji rostoucím podnikům ve střední Evropě.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Dalibor Martínek: Babiše nezajímá Turek. Dál obsazuje klíčové pozice státu

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jak bude fungovat vláda formující se koalice každý tušil. Někomu se to líbí (konečně bude pořádek). Někomu ne, bude to vláda msty, odplaty za domnělé příkoří na dosluhující koalici. Piráti už zakusili hořkost odvety, když s osmnácti poslanci nezískali ani jednoho člověka do vedení některého z osmnácti poslaneckých výborů. Nejen aspoň jednoho předsedu, ale ani žádného místopředsedu. To jsou desítky funkcionářů. Ale msta pokračuje.

Nepůjde jenom o odplatu. Jde také o promyšlenou strategii, aspoň ze strany některých vůdců nových stran, jak si zajistit dohled nad fungováním státu. Žádné „pro všechny“, jen pro nás. Nyní Sněmovna volila vedení čtrnácti poslaneckých komisí, které mají dohlížet na činnost vybraných státních orgánů či činností. Jaké překvapení, že tři klíčové komise z hlediska toku informací ovládnou členové Babišova ANO.

Kdo má informace, má moc

Babiš vždy věděl, že kdo má informace, má moc. Rád zaměstnával bývalé policisty, získával informace na své oponenty. Takže nyní má v rukou vedení komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a pro kontrolu použití odposlechů.

Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček

Lukáš Kovanda: Český lid i švýcarští bankéři věří, že nová vláda zrychlí ekonomický růst, i kdyby na dluh

Názory

Čeští spotřebitelé důvěřují české ekonomice nejvíce od roku 2019. Vyplývá to z údajů, které tento týden zveřejnil ČSÚ. Letos v listopadu se tak důvěra spotřebitelů vůbec poprvé srovnává s úrovněmi právě roku 2019. Tedy posledního „normálního“ roku bez pandemie, války, energetické krize či inflační vlny.  

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Budoucí vládní formace se od začátku prezentuje jako škodolibá, pomstychtivá, v duši malá. Tomio Okamura to ještě vyšperkuje jako novopečený šéf Poslanecké sněmovny tvrzením, že chce být předsedou pro všechny a že zakope válečnou sekeru. Ve světle následujícího dění musí být každému jasné, že to bylo jako dle slov jednoho hrdiny z příběhu Tři muži ve člunu anglického spisovatele Jerome Klapky Jeroma, tedy zpěv komické písně na hrobě nepřítele.

Začíná to smrdět

Nikomu tento výběr komisí, o které mělo ANO zájem, nepřijde až děsuplný? Ve světle faktu, že by se Babiš měl zpovídat před soudem z nezákonného využití evropských dotací na Čapák, ve vztahu ke střetu jeho politických a podnikatelských záměrů? Začíná to smrdět. Babiš přesně ví, za čím si jde. Je to mít moc pod kontrolou.

Dosluhující koalicí býval před volbami obviňován z rusofobních tendencí, snahy odvést zemi z demokratického bloku. Rýsuje se ještě jedna verze. Babiš vytváří, i po minulé premiérské štaci, kdy se mu to nepovedlo, ale nabral zkušenosti, neprůstřelné mocenské centrum. Ovládne tok informací. Je jasné, proč je mu nějaký Turek jedno. O něj tady vůbec nejde.

Motoristé a SPD budou Babišovi věrnými sluhy, dostali se díky němu k vládě. Takže například kontrolu nad činnosti úřadu pro zahraniční styky a informace povede Marie Pošarová (SPD). Nominanti Motoristů se stali předsedy komisí pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

Rozpočet se vrací na start. Chybí 96 miliard, tvrdí hnutí ANO

Politika

Sněmovna hlasy nastupující vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD vrátila návrh rozpočtu na příští rok vládě k dopracování. Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda v demisi má nyní 20 dní na úpravy. Má se zaměřit na příjmy rozpočtu v souvislosti s příznivější predikcí růstu ekonomiky a také ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou prověřit některé sociální výdaje.

ČTK

Přečíst článek

Jediný, kdo je ochotný hrát s Babišem hru na užitečného idiota jsou Starostové, kteří povedou komisi pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů. Pavel Žáček (ODS) a lidovec Jan Bartošek chtěli vést komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a komise pro kontrolu Finančního analytického úřadu. Nepochodili, nebyli Sněmovnou zvoleni.

Už začíná nedovtipným svítat, jaká nedobytná a nekontrolovatelná mocenská pevnost tady vzniká? Co bude dalšího na řadě? Čisty na úřadech? Finanční kobra vyplázne svůj jazýček na nepohodlné? Způsob obsazování klíčových míst pod kontrolou Andreje Babiše nevěstí nic dobrého. Babiš před volbami sliboval, že za něj bude Česko prosperovat. Na to má Karla Havlíčka. Mezitím si on buduje druhý Takešiho hrad.

Související

Neprovokujte Čínu ohledně Tchaj-wanu, vzkázal Trump japonské premiérce

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonickém hovoru požádal japonskou premiérku Sanae Takaičiovou, aby neprovokovala Čínu v otázce svrchovanosti Tchaj-wanu a zmírnila svá slova ze začátku listopadu. S odvoláním na deník The Wall Street Journal to napsala agentura Kjódó. Takaičiová řekla, že Japonsko by v případě napadení Tchaj-wanu mohlo tomuto ostrovu přijít na pomoc.

Trumpova rada byla jemná a netlačil na Takaičiovou, aby své výroky odvolala. Navrhl jí ale, aby svá slova zmírnila, napsal WSJ s odvoláním na osoby obeznámené s telefonátem. Japonský vládní zdroj dnes podle Kjódó dodal, že oba politici mluvili také o spolupráci s cílem uklidnit spor mezi Japonskem a Čínou.

Nevhodný okamžik

Diplomatická roztržka je podle WSJ nevhodným okamžikem pro Trumpa, který se snaží budovat vztahy s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Trumpovy rady jsou pro japonské představitele znepokojivé, což podle deníku naznačuje, že americký prezident nechce, aby otázka Tchaj-wanu ohrozila uvolnění napětí dosáhnutého při setkání se Siem minulý měsíc. Ohrožen může být údajně i čínský slib nakupovat více zemědělských produktů od amerických farmářů, kteří byli tvrdě zasaženi obchodní válkou mezi USA a Čínou.

Americký prezident si s premiérkou telefonoval v pondělí večer amerického času, pár chvil poté, co mluvil s čínským vůdcem. Ten Trumpovi řekl, že otázka připojení Tchaj-wanu je pro Čínu důležitá z hlediska poválečného uspořádání světa. Dohodli se také na tom, že Trump v dubnu navštíví Čínu a Si na oplátku v průběhu příštího roku přijede do Spojených států.

Amerika přešlapuje, Asie běží. Letošní zisky na akciích to dokazují

Trhy

Akciím rozvíjejících se trhů (EM) se v roce 2025 daří výrazně lépe než americkým i evropským indexům. Silný růst, tažený slabším americkým dolarem, levnějšími valuacemi a technologickým boomem v Asii, z nich dělá vítěze letošního roku. Pro investory to ale nemusí znamenat změnu éry – spíše připomenutí, že diverzifikace se vyplácí.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Takaičiová 7. listopadu řekla, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě zákona z roku 2015. Čínský generální konzul v Ósace jí za to vyhrožoval uříznutím hlavy, načež Tokio podalo Číně protest. Peking naopak podal protest Japonsku, obvinil jej z provokací a pohrozil, že Japonsko utrpí od čínské armády „zdrcující“ porážku, pokud by zakročilo.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

Související

Doporučujeme