Strnadova CSG získala dvě prestižní ocenění za financování i emisi dluhopisů
Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala dvě významná mezinárodní ocenění v oblasti korporátního financování. Na letošních Global Banking & Markets Awards uspěla v kategoriích Corporate Treasury and Funding Team of the Year a Global Banking & Markets Deal of the Year. Vyhlášení proběhlo 26. listopadu na slavnostním ceremoniálu v Istanbulu, kde CSG zastupoval člen představenstva a finanční ředitel Zdeněk Jurák.
První ocenění skupina získala za inovativní přístupy při řízení treasury a financování, které využívá v rámci svých rozsáhlých mezinárodních aktivit. Druhá cena byla udělena za úspěšnou zahraniční emisi dluhopisů v hodnotě 1 miliardy eur a 1 miliardy dolarů, na níž se podílela čtveřice globálních bank: BNP Paribas, JPMorgan, Morgan Stanley a UniCredit. Právní poradenství pro CSG zajišťovala kancelář Clifford Chance, banky zastupovala White & Case.
„Tento úspěch je důkazem tvrdé práce a vysoké odbornosti našeho finančního týmu, který dokázal provést CSG komplexními finančními trhy a zajistit stabilní růst naší skupiny,“ uvedl CFO Jurák. Dodal, že mezinárodní uznání je pro skupinu potvrzením její dlouhodobé strategie a profesionality v řízení financí.
Global Banking & Markets Awards patří mezi nejprestižnější ocenění v oboru. Hodnocení probíhá na základě detailní znalosti finančních trhů a nezávislého posouzení organizátora, které vyzdvihuje inovativní transakce a přístupy korporací, finančních institucí i státních subjektů.
CSG zároveň pokračuje v silném růstu. Za první tři čtvrtletí roku 2025 vykázala rekordní konsolidované tržby ve výši 4,49 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 82,4 procenta. Upravený provozní EBIT vzrostl na 1,10 miliardy eur a upravená EBITDA dosáhla 1,22 miliardy eur, s marží 27,1 procenta.
Na tuzemském trhu letos skupina emitovala dluhopisy za 10 miliard korun, klíčovou roli však hrály právě zahraniční emise v eurech a dolarech. Ty podle skupiny významně posílily její kapitálovou strukturu, umožnily refinancování starších závazků a vytvořily prostor pro další expanzi.
Skupina CSG působí v obranném, automobilovém, leteckém i železničním průmyslu a patří k nejrychleji rostoucím podnikům ve střední Evropě.
