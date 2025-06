Prohra Hřiba. Sdílené koloběžky z ulic Prahy zatím nezmizí

Náměstkovi pražského primátora Zdeňku Hřibovi (Piráti) se nepodařilo prosadit zákaz sdílených elektrokoloběžek na území metropole. O návrhu hlasovala rada města, ale neschválila ho. Nový systém měl regulovat sdílené dopravní prostředky prostřednictvím smluv, které by však nebyly uzavírány s provozovateli elektrokoloběžek a městská Technická správa komunikací (TSK) by je v případě neoprávněného umisťování na ulicích začala odstraňovat.

Nový systém regulace sdílených dopravních prostředků měl být založen na smlouvách mezi TSK a provozovateli kol a elektrokol, která by bylo možné odkládat jenom na veřejných prostranstvích, která jsou k tomu určená. Za parkování pro každé z provozovaných kol či elektrokol měli také provozovatelé podle dřívějších informací platit 25 korun měsíčně. Pro návrh hlasovali pouze radní za Piráty.

Podle předsedy klubu zastupitelů Spolu Tomáš Portlíka (ODS) byl materiál nedostatečně připraven, a proto ho Hřibovi koaliční partneři nepodpořili. „Pražská doprava je full time job - nelze ji dělat polovičatě, tisky dohlašovat na poslední chvíli a mít je v takovém stavu, že je radní nemůžou s klidným svědomím odhlasovat, protože jsou špatně zpracované,“ uvedl. Dodal, že pokud Hřib tisk dopracuje, Spolu ho podpoří.

Hřib si za návrhem stojí

Hřib označil důvody pro nehlasování za zástupné, materiál je podle něj připraven pečlivě. „Na úpravě problematiky koloběžek se pracovalo téměř dva roky. Dali jsme si opravdu velkou práci, abychom připravili regulaci kvalitně a v souladu s doporučením od třech ministerstev,“ uvedl. „Připomínám, že řešení elektrokoloběžek bylo součástí koaličního programové prohlášení a také jeden z volebních taháků primátora (Bohuslava) Svobody z ODS v roce 2022, který pro něj dnes také nehlasoval. Bohužel koaliční partneři STAN a SPOLU opět nedodržují své sliby voličům a nehlasují ve prospěch Pražanů,“ dodal.

Sdílené elektrokoloběžky mají podle předloženého materiálu řadu negativních dopadů, jako je vysoká nehodovost, porušování dopravních předpisů či narušování veřejného pořádku. Město chce podle dokumentu podporovat sdílenou mobilitu Pražanů, ale elektrokoloběžky nejsou často využívány jako dopravní prostředek, ale spíše zdroj zábavy na místech, které nejsou určeny k provozu jakéhokoli dopravního prostředku, jako jsou parky či chodníky.

V případě špatného odložení měl provozovatel vozítka dostat pokutu 100 korun a lhůtu na nápravu, pokud by ji včas neučinil, pokuta by se zvýšila na 1000 korun a TSK by kolo odstranila a vydala po jejím zaplacení. Vyhrazená místa by mohli moci využívat i Pražané pro svoje kola.

Situaci kolem návrhu kritizoval šéf pražského ANO Ondřej Prokop. „Je ostuda, že se v koalici nejsou schopni spolu domluvit, jakým způsobem to vyřešit. Na tomto příkladu je jasně vidět neschopnost Zdeňka Hřiba komunikace. S nikým o svých návrzích nemluví, doporučení výboru ignoruje a pak se diví, že jeho solo návrh neprojde,“ uvedl.

Zákaz sdílených elektrokoloběžek dlouhodobě chce Praha 1, která nicméně chtěla úpravu městskou vyhláškou. Schválený systém podle zástupců města vychází z doporučení ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu. Sdílené elektrokoloběžky už v minulosti zakázaly Paříž, Madrid nebo Melbourne.

Městští strážníci od minulého čtvrtka do neděle zaměřili na kontroly elektrokoloběžek a cyklistů. „Opět se potvrdilo, že smutnými favority v počtu přestupků jsou jezdci na koloběžkách – z celkových 911 odhalených přestupků jich mají na kontě 649. Strážníci udělili celkem 1326 pokut za 193 602 korun, správním orgánům oznámili 67 přestupků a 517 vyřešili domluvou,“ uvedla mluvčí městské policie Jiřina Ernestová.