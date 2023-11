Dalibor Martínek: Auta dovnitř, auta ven. Zdivočelá Praha. Pár zvolených anarchistů chce ušlapat milion vlastníků aut

V hlavním městě se v loňském roce zvýšil počet aut o 41 tisíc na 1,258 milionu, tvrdí údaje TSK. Není sice jasné, proč zrovna správa komunikací hlavního města vytváří takovou statistiku, nicméně ji pro tentokrát věřme. Nárůst jinými slovy říká: Jsme Pražané. A chceme jezdit autem. I po tom našem městě.

Do toho ale v posledních letech hážou vidle zástupci magistrátu, zvláště Pirát Zdeněk Hřib, nyní radní pro pražskou dopravu. Patrně došel k absurdnímu závěru, že když si lidé pořizují auta, vlastně chtějí jezdit na koloběžkách. Nesmysl. Pro vedení města nicméně evidentně nejsou fakta argumentem, proč by neměli uzavírat části Prahy pro auta.

Před pár týdny poskytl radní Hřib rozhovor pro newstream.cz, kde tvrdil, že než budou zavedena různá omezujících opatření pro auta do centra Prahy, bude to trvat minimálně půl roku, než se všechno prodiskutuje na úrovni městských částí.

Ať se vedou debaty sem či tam, Praha 1 z ničeho nic rozhodla, že uzavře vjezd do velké části svého území. Technici naskládali z hodiny na hodinu u vjezdových ulic do městské části značky zákazu vjezdu. Rychlá akce překvapila dokonce i některé radní Prahy 1.

Aby nebyl celé maškarádě konec, primátor Svoboda nechal po půl dni zákazové značky přelepit páskou, že prý neplatí. Takže je možné do centra města zajet, nebo to není možné? Dostanu pokutu, nebo ne? Jak se v tom má kdo vyznat?

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda nechal po půl dni zákazové značky přelepit páskou, prý neplatí. Profimedia

Máme si to přeložit ve smyslu, že primátor Svoboda nemá rád Hřiba? To si přece kluci měli vyříkat v jejich krásné budově na Mariánském náměstí. Proč se svým sporem kolem automobilové dopravy v centru města obtěžují Pražany? Celkově to působí jako bordel.

Jako ve středověku

Anebo naopak? Že by to byla promyšlená akce? Protože když pracovníci zprávy komunikací uzavřou centrum hlavního města cedulemi, a nikdo z vedení města o tom neví, zdá se to být velmi nepravděpodobné. Někdo přece musel k uzávěře dát příkaz.

Ať už se v zákulisí magistrátu děje cokoliv, možná nějaké politické hrátky, několik věcí je jasných. Zaprvé, Pražané, i přes idealistické představy Pirátů o lepší budoucnosti světa rádi jezdí po městě autem. Chtějí parkovat. Nechtějí, aby jim městská policie dávala pokuty nebo jim odtahovala auta. To nemáme rádi. Nemáme rádi ani městskou policii, na kterou jdou čím dál větší veřejné výdaje. A jejíž hlavní činností je pokutování špatně parkujících řidičů.

Tady je třeba si to říct na rovinu. Pražští řidiči neparkují špatně. Prostě se snaží vmáčknout, kam to jde. To je naše DNA. Nepotřebujeme placené zóny, ani městské policisty, kteří nás budou trestat. Nechte nás prostě jezdit po městě a parkovat, jak jen to jde. Jsme ohleduplní k maminkám s kočárky, k dětem. Ale nesnášíme bující městské policajty, kteří chtějí jen naše peníze.

Co teď předvedla první městská část se zákazem vjezdu do některých ulic, a co musí korigovat primátor hlavního města Svoboda, je ostuda vedení. Nepřipravená koncepce, zmatek, jedno rozhodnutí proti druhému. To má vyvolat v Pražanech důvěru v jejich vedení? V nějaké koncepční myšlení lídrů? Spíš to vypadá na trhovecké hádky. Nechte Pražany jezdit autem, dokud se nějak nedohodnete.

A pokud se vám podaří najít shodu, předneste svůj pohled jasně a přehledně veřejnosti. Bez vydírání, nátlaku. Určitě jde najít shodu na dopravě auty v centru města. Pirátská řešení patří do středověku.

