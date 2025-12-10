Babiš mluví o bankrotu Pošty. Čísla ale ukazují pravý opak
Premiér Andrej Babiš varuje, že Česká pošta míří k bankrotu. „Není to pravda“, reaguje generální ředitel Pošty Miroslav Štěpán a předkládá nejlepší hospodářské výsledky státního podniku od roku 2018. Ztráta výrazně klesá a společnost dokonce vyplácí mimořádné odměny.
Česká pošta za letošek očekává ztrátu pod 400 miliony korun, což je o 850 milionů lepší výsledek než loni, kdy vykázala propad 1,25 miliardy korun. V případě úspěšného prodeje menších nemovitostí může být hospodářský výsledek firmy až téměř vyrovnaný. Pošta to uvedla ve středeční tiskové zprávě.
Babiš: Pošta je blízko bankrotu. Štěpán: Není to pravda
Podle úterního vyjádření nově jmenovaného premiéra Andreje Babiše (ANO) má pošta obrovské finanční problémy, je téměř blízko bankrotu a je potřeba ji stabilizovat. Kritizoval také management, který podle něj vůbec nepochopil, jak má poštu řídit.
„Česká pošta je finančně stabilizovaná, trend hospodaření je definitivně otočen a riziko insolvence nehrozí,“ reagoval ve středu generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.
Restrukturalizace zabírá, tvrdí vedení
Listopadové kladné výsledky hospodaření podle něj potvrdily, že podnik míří k výrazně lepšímu hospodaření než v předchozích letech. „Za výrazně lepšími daty jsou pozitivní výsledky racionalizačního a restrukturalizačního plánu, který je nezbytnou součástí transformace České pošty,“ uvedl Štěpán. Zlepšení je podle něj zřetelné jak v České poště, tak v odštěpném závodu Balíkovna.
Zaměstnanci dostanou odměny, transformace pokračuje
I pokud by příjmy z prodeje nemovitostí účetně přešly až do výsledku roku 2026, půjde podle Štěpána za letošek o nejlepší výsledek hospodaření od roku 2018. I z tohoto důvodu rozhodlo vedení podniku o vyplacení mimořádné odměny pracovníkům České pošty.
Státní podnik Česká pošta zaměstnává téměř 20 tisíc lidí a loni vykázal pokles provozních výnosů o 872 milionů na 18,3 miliardy korun. Podnik v posledních dvou letech prochází transformací, která má stabilizovat hospodaření. Její součástí je letošní oddělení komerční Balíkovny do samostatného odštěpného závodu a hledání strategického partnera pro ni.
