Babiš se spravedlnosti nedočká. Jeho lidé ho vždy podrží

Babiš se spravedlnosti nedočká. Jeho lidé ho vždy podrží

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Poslanecká sněmovna by neměla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání, shodli se členové mandátového a imunitního výboru. Babiš čelí žalobě kvůli dotaci na Čapí hnízdo, Okamura čelí obvinění pro podezření z podněcování k nenávisti. Oba mohou zůstat v klidu, Sněmovna je nevydá.

Kdyby Andrej Babiš nevstoupil do politiky, patrně by se na jeho podvod s evropskými dotacemi na Čapí hnízdo nikdy nepřišlo. Jelikož však chtěl oligarcha ještě větší moc, přišlo se na to. Od té doby Babiš tvrdošíjně lže a zapírá. Najal si právníky, kličkuje. Jiný by za tento čin, neoprávněné čerpání dotace, již měl odsezený trest ve vězení. Babiš je místo toho premiérem.

Okamura vyvěsil před senátními volbami nechutné plakáty. Na jednom z nich je muž tmavé pleti se zakrvaveným nožem a s heslem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu. Manipulativní, podle policie možná trestné.

Činy obou vrcholných politiků jsou nesrovnatelné. Jeden evidentně spáchal trestný čin, druhý jistě skutek vhodný k posouzení soudu. Společné však mají, že se k soudu patrně ani jeden z nich nedostane.

Pohlídaná většina

Každému je jasné, že současná vládní koalice má sto osm poslanců a premiéra ani šéfa Poslanecké sněmovny nikdy nevydá k trestnímu stíhání. Imunitní výbor je jen hra na demokracii. Z šestnácti jeho členů je sedm z Babišova ANO, po jednom z Okamurova SPD a od Motoristů. Tady si Babiš většinu bedlivě pohlídal. Jiný výsledek než nevydat si nikdo nepředstavoval.

Babiš se kroutí jako žížala na betonu. Třikrát se vydat nechal, teď už nechce. Nevěří prý justici. Ano, věřil ji v době, kdy měl na své straně městského soudce Jana Šotta, který ho dvakrát nenašel na kauze Čapí hnízdo nic trestného. Když mu však vrchní soud vrátil případ s tím, že trestný čin byl spáchán a je třeba určit výši trestu, Babiš ztratil zájem o to být posuzován justicí.

Sněmovní plénum bude o soudní žádosti rozhodovat pravděpodobně na mimořádné schůzi ve čtvrtek 5. března. Každý ví, jak to dopadne. Oba hříšníci se verdiktu justice nedočkají, místo toho budou zastupovat na mezinárodní scéně tento stát. Pro bezúhonného Čecha je to smutná realita.

Poslanecká imunita byla vymyšlena proto, aby chránila poslance před politickým stíháním za názory, projevy ve Sněmovně. Byl to dobrý záměr. Politici si to ovšem vyložili tak, že jsou vlastně beztrestní. Nadlidé. Devalvují tím pozici zákonodárného orgánu, důvěru lidí v české právo. Žádná vláda s tím nedokázala nic udělat. Babiš to nyní může skvěle využít.

