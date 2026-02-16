Švédsko znovu zvažuje euro. Důvodem je geopolitická nejistota
Švédsko znovu zvažuje, že místo švédské koruny zavede euro. Největší severskou ekonomiku k tomu vedou obavy z geopolitického vývoje a snaha posílit vztahy s partnery v Evropské unii. Informuje o tom agentura Bloomberg.
Švédská vláda v této věci podnikla první opatrné kroky na konci minulého měsíce. Ministryně financí Elisabeth Svantessonová z Umírněné strany v parlamentu navrhla, aby se prošetřily klady a zápory přijetí eura.
„Svět se mění, i EU se mění,“ řekla na parlamentním zasedání Svantessonová. „Musíme se proto také odvážit hodnotit, zkoumat a analyzovat v nejlepším zájmu Švédska, švédských domácností a švédských podniků,“ dodala.
Švédsko čekají v září parlamentní volby. Vyhodnocení debaty ohledně zavedení jednotné evropské měny má přijít ale až po nich.
Změní Švédi názor?
Švédsko provedlo zásadní obrat už po plné ruské invazi na Ukrajinu, když tradičně vojensky neutrální země vstoupila v březnu 2024 do Severoatlantické aliance. Přijetí eura by bylo dalším takovým posunem, píše Bloomberg.
Švédští voliči v referendu v roce 2003 společnou evropskou měnu odmítli. Tehdy zvítězil názor, že vlastní měna umožní lépe reagovat na ekonomické výkyvy. Nyní ale geopolitické obavy dodaly debatě o přijetí eura nový rozměr.
Menší ekonomiky jsou v éře soupeření velmocí vystaveny riziku, píše Bloomberg. Vedle hrozeb ze strany Ruska a Číny teď ještě přibyla nevyzpytatelná zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se například snaží získat Grónsko, které patří Dánsku.
„Švédsko je nyní plnohodnotným členem NATO a my posilujeme naši obranu po boku partnerů z EU,“ uvedla v parlamentu švédská zákonodárkyně z Liberální strany Cecilia Rönnová. „Ale stále stojíme jednou nohou venku, v tom smyslu, že nejsme součástí měnové spolupráce,“ dodala.
Švédsko je co do rozlohy zhruba pětkrát větší než Česká republika, obě země ale mají zhruba stejný počet obyvatel a Švédsko má i vyšší hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele. Česká republika je členem NATO i Evropské unie a vstupem do EU se zavázala i k přijetí eura. Ani po širší ruské invazi na Ukrajinu ale jasně nedeklarovala, kdy tak hodlá učinit.
