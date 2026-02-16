Švédsko znovu zvažuje euro. Důvodem je geopolitická nejistota

Nový magazín právě vychází!

Švédsko znovu zvažuje, že místo švédské koruny zavede euro. Největší severskou ekonomiku k tomu vedou obavy z geopolitického vývoje a snaha posílit vztahy s partnery v Evropské unii. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Švédská vláda v této věci podnikla první opatrné kroky na konci minulého měsíce. Ministryně financí Elisabeth Svantessonová z Umírněné strany v parlamentu navrhla, aby se prošetřily klady a zápory přijetí eura.

„Svět se mění, i EU se mění,“ řekla na parlamentním zasedání Svantessonová. „Musíme se proto také odvážit hodnotit, zkoumat a analyzovat v nejlepším zájmu Švédska, švédských domácností a švédských podniků,“ dodala.

Švédsko čekají v září parlamentní volby. Vyhodnocení debaty ohledně zavedení jednotné evropské měny má přijít ale až po nich.

Změní Švédi názor?

Švédsko provedlo zásadní obrat už po plné ruské invazi na Ukrajinu, když tradičně vojensky neutrální země vstoupila v březnu 2024 do Severoatlantické aliance. Přijetí eura by bylo dalším takovým posunem, píše Bloomberg.

Švédští voliči v referendu v roce 2003 společnou evropskou měnu odmítli. Tehdy zvítězil názor, že vlastní měna umožní lépe reagovat na ekonomické výkyvy. Nyní ale geopolitické obavy dodaly debatě o přijetí eura nový rozměr.

Menší ekonomiky jsou v éře soupeření velmocí vystaveny riziku, píše Bloomberg. Vedle hrozeb ze strany Ruska a Číny teď ještě přibyla nevyzpytatelná zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se například snaží získat Grónsko, které patří Dánsku.

„Švédsko je nyní plnohodnotným členem NATO a my posilujeme naši obranu po boku partnerů z EU,“ uvedla v parlamentu švédská zákonodárkyně z Liberální strany Cecilia Rönnová. „Ale stále stojíme jednou nohou venku, v tom smyslu, že nejsme součástí měnové spolupráce,“ dodala.

Švédsko je co do rozlohy zhruba pětkrát větší než Česká republika, obě země ale mají zhruba stejný počet obyvatel a Švédsko má i vyšší hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele. Česká republika je členem NATO i Evropské unie a vstupem do EU se zavázala i k přijetí eura. Ani po širší ruské invazi na Ukrajinu ale jasně nedeklarovala, kdy tak hodlá učinit.

Americká společnost AMD posiluje ofenzivu proti dominantní Nvidii v oblasti čipů pro umělou inteligenci. Ve spolupráci s indickou firmou Tata Consultancy Services (TCS) plánuje v Indii nasadit svou nejnovější technologii datových center pro AI. Partnerství má podpořit vybudování infrastruktury s kapacitou až 200 megawattů.

Indie představuje jeden z nejrychleji rostoucích technologických trhů na světě. Agenutra Bloomberg s odkazem na zdroje uvádí, že země je třetí nejkonkurenceschopnější ekonomikou v oblasti AI, hned za Spojenými státy a Čínou. AMD tak vstupuje na strategicky významné území, kde se rozhoduje o budoucím rozdělení globálního trhu s výpočetní kapacitou pro umělou inteligenci.

Společnost nabídne svůj koncept datového centra Helios a společně s TCS chce umožnit firmám i státním institucím budovat vlastní výpočetní zázemí pro AI. Partnerství bylo oznámeno během technologického summitu v Indii, kde má vystoupit generální ředitelka AMD Lisa Su.

AMD ukusuje podíl z trhu

Tlak na Nvidii roste i podle dat společnosti Arista Networks, která je partnerem AMD. Ta minulý týden uvedla, že zhruba 20 až 25 procent nových nasazení AI čipů nyní připadá na AMD. Ještě v roce 2025 přitom podle těchto údajů směřovalo 99 procent instalací AI čipů k Nvidii.

AMD tak postupně ukusuje podíl z trhu, který byl ještě nedávno téměř výhradně v rukou Nvidie. Expanze v Indii je součástí širší strategie dodávat komplexní AI infrastrukturu vládám a podnikům, které chtějí posílit vlastní výpočetní kapacitu.

TCS už loni oznámila záměr vstoupit do segmentu datových center s cílovou kapacitou až 1,2 gigawattu. Společný projekt s AMD tak může představovat významný krok v přeskupování sil na globálním trhu s čipy pro umělou inteligenci.

„Adopce AI zrychluje od pilotních projektů k rozsáhlému nasazení, a tento posun vyžaduje nový model výpočetní infrastruktury,“ uvedla Lisa Su. Podle ní partnerství umožní firmám v Indii nasazovat umělou inteligenci ve velkém už nyní a zároveň budovat základ pro budoucí rozvoj.

Lidé ve městě Kawazu v centrální části Japonska mohou v těchto dnech obdivovat asi 8000 rozkvetlých sakur, které mimo jiné vytvořily i dva souvislé růžové pásy podél místní řeky. Napsal to web Asahi šimbun.

Vedení města Kawazu v prefektuře Šizuoka už v pátek oznámilo, že jeho raně kvetoucí odrůdy Kawazu-zakura jsou v plném květu. Mezi tisíci stromů zaujme přibližně 850 z nich, které lemují obě strany klikaté řeky Kawazugawa. Jejich sytě růžové květy lze i sledovat on-line.

7 fotografií v galerii

„Měli jsme obavy kvůli nedávnému sněžení, stromy ale krásně kvetou, tak se přijďte podívat,“ řekl zástupce místní turistické asociace s odkazem na festival. Ten lze navštívit do 8. března i po západu slunce, protože květy stromů jsou osvětleny mezi 18:00 a 21:00 místního času.

Sakury Kawazu-zakura, objevené ve městě Kawazu a pojmenované v roce 1974, se považují za přirozený hybrid odrůd Oshima-zakura (Prunus speciosa) a Kanhi-zakura (Prunus campanulata).

