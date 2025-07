Accolade vstupuje do Jihočeského kraje. Kupuje jeden z největších průmyslových parků v Česku

Investiční skupina Accolade kupuje od německého developera Garbe Industrial Real Estate průmyslový areál Garbe Parku u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Informoval o tom server Seznam Zprávy, podle které hodnota jednoho z největších průmyslových parků v Česku přesahuje 2,5 miliardy korun. Obchod patří k největším letošním transakcím na českém trhu průmyslových nemovitostí.

„Poprvé expandujeme do Jihočeského kraje a vstupujeme rovnou ve velkém, park v Českých Budějovicích se po dokončení zařadí k nejrozsáhlejším v našem portfoliu,“ řekl Seznam Zprávám šéf Accolade Milan Kratina.

Accolade převezme řízení celého areálu z investičního pohledu, o technický provoz budov se bude dál starat Garbe. Společně se firmy budou podílet na rozvoji areálu. Transakce tak kromě majetkového převodu představuje i strategické partnerství.

Firma Garbe Industrial Real Estate začala u kruhového objezdu před jihočeským Boršovem nad Vltavou stavět průmyslovou zónu v roce 2023 na pozemku velkém téměř 492 tisíc metrů čtverečních. V Garpe Parku jsou v současnosti postavené dvě haly. V jedné je výrobce chladících zařízení Hauser a výrobce technologií pro sanitu, vytápění a solární systémy Taconova. Ve druhé připravuje výrobu pobočka čínské společnosti Nobo Automotive Systems Czech Republic, která tam bude vyrábět sady sedadel pro prémiové vozy značky BMW.

Ve třetí hale bude mít od poloviny roku logistické zázemí rakouská mezinárodní transportní firma Gebrüder Weiss, která v ní bude mít překládkový sklad a kanceláře. V parku také otevře obchod Supermarket Billa.

Společnost Garbe teď připravuje další pozemky o velikosti 200 tisíc metrů čtverečních a stavební povolení pro další halu o velikosti necelých 19 tisíc metrů čtverečních, kde vzniknou prostory vhodné pro lehkou výrobu, logistiku nebo e-commerci, uvedl Martin Polák, ředitel společnosti Garbe pro střední a východní Evropu.

Garbe Park u Boršova nad Vltavou má strategické umístění. Je pouze dva kilometry od dálnice D3, téměř pět kilometrů od letiště České Budějovice.

Investiční skupina Accolade působí v osmi evropských zemích. Vlastní a spravuje síť 62 průmyslových parků v hodnotě přes 3,3 miliardy eur (přibližně přes 81 miliard korun). Zhruba třetinu portfolia tvoří revitalizované brownfieldy. Firma je také vlastníkem letiště Brno–Tuřany, uvedly Seznam Zprávy.

Česká pobočka Garbe se sídlem v Praze provozuje v České republice šest parků, a to u Českých Budějovic, v Chomutově, Klášterci nad Ohří, Brně, Loděnici a Velkém Oseku.

Garbe Industrial Real Estate se sídlem v Hamburku poskytuje služby pro dopravní, logistický a výrobní průmysl více než 30 let. Vyvíjí, nakupuje, prodává, financuje a stará se o komerční nemovitosti ve 12 evropských zemích. Ve správě má pronajímatelné prostory o rozloze přes sedm milionů metrů čtverečních a připravuje výstavbu bezmála dvou milionů metrů čtverečních nemovitostí v Evropě. Celková hodnota nemovitostí a aktiv ke konci loňského roku byla přibližně 11 miliard eur (přibližně 276 miliard korun).