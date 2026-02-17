Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země
Výdaje státu na důchodce tvoří zhruba bilion korun ročně. Ano, bilion. Státní rozpočet, sestavený současnou vládou se schodkem 310 miliard korun, čelí kritice. Je prý nezákonný, schodek je moc velký. Výdaje rozpočtu jsou plánovány na 2,5 bilionu korun. Důchodci stojí tento stát téměř polovinu rozpočtu. A výdaje na ně porostou.
Ve veřejném prostoru se uhnízdil argument, že pracující, kteří odcházejí do penze, si své peníze od mladších, pracujících spoluobčanů zaslouží. Méně už zaznívá, že lidé, kteří v této době odcházejí do důchodu, měli celý svůj produktivní čas se na stáří finančně připravit. Máme víc než pětatřicet let od komunismu.
Každý má možnost si na stará kolena našetřit. Pořídit si na hypotéku byt nebo dům, státem dotované penzijní připojištění. Je tu spousta dalších možností. Je k nepochopení, proč v Česku určuje budoucí směřování, priority státu, neustále debata kolem důchodců. Jak je možné, že Češi nevzali svůj pozdní věk do svých rukou a pořád cucají ze státního prsu. Z peněz, které jejich děti potřebují pro jejich vnoučata.
Jihočeský hejtman Martin Kuba po týdnech napětí, které v prosinci vyvolal po svém demonstrativním vystoupení z ODS, oznámil značku svého nového politického hnutí. Bude to Naše Česko.
Dalibor Martínek: Kuba chce být druhým Babišem. Sorry, obsazeno
Názory
Jihočeský hejtman Martin Kuba po týdnech napětí, které v prosinci vyvolal po svém demonstrativním vystoupení z ODS, oznámil značku svého nového politického hnutí. Bude to Naše Česko.
Politický vliv
Průměrný důchod přesáhl jednadvacet tisíc korun. A dál roste. Pro porovnání, pokladní v supermarketu, která musí osm hodin denně poslouchat otravné pípání skeneru, má 23 tisíc korun hrubého. A z daní platí důchodce. Je to fér?
Člověk se ke stáru často stane reptalem, kterému není nic dobré. Důchodci mají obrovský politický vliv. Je jich dva a půl milionu. A mají volební právo, na rozdíl od dětí. Andrej Babiš na nich vyhrál volby. Mají o budoucnosti země rozhodovat staří lidé, kteří posbírali během svého života moudrost? No, kdo je na stáří moudrý, dává přednost mladým. Jejich rozvoji. V Česku však máme pokažený kompas.
Vyšší valorizace důchodů a nižší věk pro odchod do penze se chystá „urychleně“ poslat k projednání do Poslanecké sněmovny ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Více peněz mají senioři dostávat už od ledna příštího roku, důchodový věk by se měl zastropovat na pětašedesáti letech. Laciná Babišova strategie, jak se udržet u moci. Kde je podpora mladých? Ne, není. Je jich stejně čím dál méně, a nemají volební právo. Místo toho uplácení starých.
Zejména mladí lidé v Evropě se obávají, že pro ně v rozpočtech jejich států nezbyde na výplatu budoucích důchodů. Nutno říci, že jejich obavy nejsou neopodstatněné, penzijní systémy, které jsou základem evropské sociální politiky, budou pod stále větším tlakem. Odpovědí politiků by měla být diskuse vedoucí k moderním reformám, které zvládnou výzvy budoucnosti a zároveň nikoho nenechají na holičkách. Politikům napříč spektrem se do toho ale nechce. Nevěří, že je pak ještě zvolí.
Mladí se bojí, že pro ně nezbyde na důchody. Oprávněně. Proč je politici ignorují?
Money
Zejména mladí lidé v Evropě se obávají, že pro ně v rozpočtech jejich států nezbyde na výplatu budoucích důchodů. Nutno říci, že jejich obavy nejsou neopodstatněné, penzijní systémy, které jsou základem evropské sociální politiky, budou pod stále větším tlakem. Odpovědí politiků by měla být diskuse vedoucí k moderním reformám, které zvládnou výzvy budoucnosti a zároveň nikoho nenechají na holičkách. Politikům napříč spektrem se do toho ale nechce. Nevěří, že je pak ještě zvolí.
Pracující Čechy bude tato strategie Andreje Babiše, jak si udržet podporu veřejnosti, stát dalších víc než sto miliard korun ročně. Půjde to na dluh země. Už nyní splácí stát za své půjčky finančním institucím sto deset miliard korun ročně. Ale koho to zajímá, pro Čechy je to jenom jakási položka ve vzdálené tabulce, zpráva v televizi.
Realita je však taková, že hýčkání si důchodců znamená nižší podporu podnikání, vzdělávání, inovací, a nakonec i nyní tak zmiňované armády. Zní to nepříjemně, ale vládní adorace důchodců jde proti rozvoji České republiky.