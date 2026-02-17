Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté
Dalibor Martínek
Výdaje státu na důchodce tvoří zhruba bilion korun ročně. Ano, bilion. Státní rozpočet, sestavený současnou vládou se schodkem 310 miliard korun, čelí kritice. Je prý nezákonný, schodek je moc velký. Výdaje rozpočtu jsou plánovány na 2,5 bilionu korun. Důchodci stojí tento stát téměř polovinu rozpočtu. A výdaje na ně porostou.

Ve veřejném prostoru se uhnízdil argument, že pracující, kteří odcházejí do penze, si své peníze od mladších, pracujících spoluobčanů zaslouží. Méně už zaznívá, že lidé, kteří v této době odcházejí do důchodu, měli celý svůj produktivní čas se na stáří finančně připravit. Máme víc než pětatřicet let od komunismu.

Každý má možnost si na stará kolena našetřit. Pořídit si na hypotéku byt nebo dům, státem dotované penzijní připojištění. Je tu spousta dalších možností. Je k nepochopení, proč v Česku určuje budoucí směřování, priority státu, neustále debata kolem důchodců. Jak je možné, že Češi nevzali svůj pozdní věk do svých rukou a pořád cucají ze státního prsu. Z peněz, které jejich děti potřebují pro jejich vnoučata.

Politický vliv

Průměrný důchod přesáhl jednadvacet tisíc korun. A dál roste. Pro porovnání, pokladní v supermarketu, která musí osm hodin denně poslouchat otravné pípání skeneru, má 23 tisíc korun hrubého. A z daní platí důchodce. Je to fér?

Člověk se ke stáru často stane reptalem, kterému není nic dobré. Důchodci mají obrovský politický vliv. Je jich dva a půl milionu. A mají volební právo, na rozdíl od dětí. Andrej Babiš na nich vyhrál volby. Mají o budoucnosti země rozhodovat staří lidé, kteří posbírali během svého života moudrost? No, kdo je na stáří moudrý, dává přednost mladým. Jejich rozvoji. V Česku však máme pokažený kompas.

Vyšší valorizace důchodů a nižší věk pro odchod do penze se chystá „urychleně“ poslat k projednání do Poslanecké sněmovny ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Více peněz mají senioři dostávat už od ledna příštího roku, důchodový věk by se měl zastropovat na pětašedesáti letech. Laciná Babišova strategie, jak se udržet u moci. Kde je podpora mladých? Ne, není. Je jich stejně čím dál méně, a nemají volební právo. Místo toho uplácení starých.

Mladí se bojí, že na ně nezbydou důchody. Oprávněně

Mladí se bojí, že pro ně nezbyde na důchody. Oprávněně. Proč je politici ignorují?

Zejména mladí lidé v Evropě se obávají, že pro ně v rozpočtech jejich států nezbyde na výplatu budoucích důchodů. Nutno říci, že jejich obavy nejsou neopodstatněné, penzijní systémy, které jsou základem evropské sociální politiky, budou pod stále větším tlakem. Odpovědí politiků by měla být diskuse vedoucí k moderním reformám, které zvládnou výzvy budoucnosti a zároveň nikoho nenechají na holičkách. Politikům napříč spektrem se do toho ale nechce. Nevěří, že je pak ještě zvolí.

Pracující Čechy bude tato strategie Andreje Babiše, jak si udržet podporu veřejnosti, stát dalších víc než sto miliard korun ročně. Půjde to na dluh země. Už nyní splácí stát za své půjčky finančním institucím sto deset miliard korun ročně. Ale koho to zajímá, pro Čechy je to jenom jakási položka ve vzdálené tabulce, zpráva v televizi.

Realita je však taková, že hýčkání si důchodců znamená nižší podporu podnikání, vzdělávání, inovací, a nakonec i nyní tak zmiňované armády. Zní to nepříjemně, ale vládní adorace důchodců jde proti rozvoji České republiky.

Macinka jako malý Orbán. Zúčastní se Rady míru

Petr Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní ve Washingtonu prvního zasedání Rady míru, napsal server SeznamZprávy. Cesta se uskuteční po dohodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Premiér informaci potvrdil. První cestu do USA musel Macinka na začátku února odložit. Kvůli nepříznivému počasí a zrušenému letu se tehdy vrátil z letiště z Frankfurtu nad Mohanem.

„Ano, je to po dohodě se mnou. Budeme tam v roli pozorovatele jako například Itálie,“ napsal premiér. Cestu do Washingtonu potvrdil redakci SeznamZprávy.cz i ministr zahraničí. „Budu tam zastupovat premiéra,“ řekl Macinka.

Pozvánku ke členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, dostalo Česko na konci ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že Česko nyní neuvažuje o vstupu. Počkat chce na postoje spojenců v EU a NATO. O případném vstupu by rozhodovaly Sněmovna i Senát, bylo by to složité, uvedl premiér.

Macinka se měl na začátku měsíce zúčastnit konference o kritických minerálech, na kterou ho pozval šéf americké diplomacie Marco Rubio. S ním by se podle serveru nyní mohl Macinka potkat. Bilaterální schůzka ale zatím není potvrzena.

Trump spolu s pozvanými státníky radu formálně ustavil v lednu na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu. Mezi zakládajícími členy, kteří dokument podepsali, byli mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev.

K Trumpovu projektu se zatím připojily Izrael, Ázerbájdžán, Vietnam, Kazachstán, Uzbekistán, Bělorusko, Argentina, Maroko, Spojené arabské emiráty či Bahrajn. Ze zemí Evropské unie pak Maďarsko a Bulharsko. Naopak například Francie či Slovensko oznámily, že se nyní nepřipojí, zdrženlivě se vyjádřilo Německo. Jako pozorovatel se chce připojit i Itálie. Česko by tak mohlo razit italský scénář. Koho Itálie na zasedání do Washingtonu vyšle, zatím země neuvedla, napsal server.

Agentura Reuters dříve uvedla, že Trump se má stát prvním a zároveň doživotním předsedou rady a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Podle návrhu charty by měl být za stálé členství vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun), jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky.

Další obcházení sankcí. Přes Čínu do Ruska proudí auta západních značek

Další obcházení sankcí. Přes Čínu do Ruska proudí auta západních značek
Ruští prodejci automobilů prostřednictvím čínských zprostředkovatelů obcházejí sankce a dovážejí do Ruska desetitisíce aut s evropskými, japonskými či jihokorejskými značkami. Informovala o tom agentura Reuters, která se odvolává na rozhovory s lidmi zapojenými do těchto obchodů a na údaje o registracích aut.

Ruský automobilový trh po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu zasáhly sankce, po kterých začaly zahraniční automobilky z Ruska odcházet. Neoficiální prodejní kanály zahrnující čínské zprostředkovatele však nadále umožňují dovážet do Ruska širokou škálu zahraničních vozů, od japonských značek Toyota a Mazda po německé luxusní značky.

Většina těchto vozů se vyrábí přímo v Číně, kde má řada automobilek společné podniky s místními partnery. Čím dál častější praktikou je, že obchodníci nové automobily naoko prodají v Číně, následně je překlasifikují na ojeté a vyvezou do Ruska. Tímto postupem se vyhnou potřebě získat od příslušných automobilek povolení k prodeji na ruském trhu, píše Reuters.

Obtížná práce

Podle ruských prodejců existuje řada zákazníků, kteří chtějí vlastnit a řídit pouze automobily západních značek, jako je například Mercedes. Západní automobilky tvrdí, že prodej svých vozů v Rusku zakazují a že dělají vše, co je v jejich silách, aby nepovolenému vývozu do Ruska zabránily. Upozorňují však, že je to obtížné.

Odborník na sankce Sebastiaan Bennink z evropské právnické společnosti Bennink Dunin-Wasowicz uvedl, že existuje tolik různých způsobů, jak obejít sankce, že je „téměř nemožné zabránit tomu, aby se určité automobily dostaly do Ruska“.

Moskva

