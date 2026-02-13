Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci
Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.
Nezaměstnanost ve vyspělém světě – včetně Česka – v posledním roce začala nenápadně růst. Je to pořád něco jako klid před velkou bouří. Ještě loni v rétorice o pokrocích umělé inteligence a technologií převažoval optimismus, protože se čekal boom v řadě odvětví, které budou exponenciálně vydělávat díky tomu, že AI seškrtá náklady a umožní levně škálovat, tedy zvětšovat byznys. To se projevilo v rekordním růstu cen akcií i kryptoměn, jimž technologický optimismus pomáhá.
Letos se „boom“ rétorika změnila. Nejprve začala praskat cenová bublina na technologických akciích a kryptu, protože masivní investice do AI – v řádech stamlionů dolarů – působí spíše hrozivě. A přidaly se pesimistické předpovědi o tom, co AI do byznysu vůbec přinese. Především v první, transformační vlně. Existuje reálná hrozba, že dopad na zaměstnanost bude masivní, a to ve chvíli, kdy státy na to nemají připravenu podpůrnou politiku. Plus se temný výhled přenáší na konkrétní byznysové sektory. A zaznívají konkrétní varovné hlasy.
Do roka a do dne
Šéf AI v Microsoftu Mustafa Sulejman prohlásil tento týden pro Financial Times, že během dvou let mohou skončit mnohé kancelářské profese. „Duševní a kancelářská práce, při které sedíte u počítače – ať už jste právník, účetní, projektový manažer nebo markeťák – většina těchto úkolů bude během příštích 12 až 18 měsíců plně automatizována umělou inteligencí,“ uvedl s tím, že práci převezmou agenti.
Tito AI agenti budou podle něj v příštích dvou až třech letech schopni sami koordinovat činnost v rámci pracovních postupů velkých institucí, zdokonalovat se a chovat se autonomně. „Vytvoření nového modelu bude jako vytvoření podcastu nebo napsání blogu. Bude možné navrhnout takovou AI, která bude vyhovovat požadavkům každé instituce, organizace i člověka na planetě,“ tvrdí jeden z tvůrců současného AI pokroku.
Fyzická přítomnost lidí v kancelářích ztratí smysl
Elon Musk začátkem února v podcastu Dwarkesh také nastolil poměrně temné vize, rozhodně tedy pro většinu světa, co nesedí vedle něj na vrcholu technologické pyramidy.
I on zopakoval, že většina kognitivních úloh, které dnes lidé vykonávají v kancelářích u počítače, bude plně automatizována. S nástupem AGI (obecné umělé inteligence), kterou on sám předpovídá už na konec letošního roku, ztratí fyzická přítomnost lidí v kancelářích pro většinu firem smysl. Pokud AI zvládne práci právníka, účetního nebo kodéra, nepotřebujete pro ně pronajímat patra v mrakodrapech.
Musk proto varuje před „apokalypsou komerčních realit“. Čeká, že ceny metrů kancelářských budov, i jejich hodnota, půjdou dolů. Protože je Musk jedním z největších influencerů světa, na tento výrok zareagovaly prudkým poklesem akcie pronajímatelů jako CBRE či Jones Lang LaSalle.
Technologický podnikatel Matt Shumer, zakladatel start-upu OtherSide AI, rozčeřil debatu ještě víc, když napsal na sociální sítě široce sdílenou esej o budoucnosti. V ní říká, že obří změna už přišla, jenom ji lidé ještě nevidí.
„Dne 5. února vydaly dvě velké AI laboratoře nové modely ve stejný den: GPT-5.3 Codex od OpenAI a Opus 4.6 od Anthropic (tvůrci Claude, jednoho z hlavních konkurentů ChatGPT). A něco „zaklaplo“. Ne jako rozsvícení světla. Spíš jako když si uvědomíte, že voda kolem vás stoupá – a už vám sahá k hrudi,“ uvedl v emotivně laděném textu. Nové modely AI už zvládají samy i složité úkoly, na které byl dříve potřeba programátor. „Řeknu AI, co chci, odejdu od počítače na čtyři hodiny a vrátím se k hotové práci. Dobře odvedené. Lépe, než bych ji udělal sám. Bez nutnosti oprav,“ líčí. A nové modely AI už podle něj mají i vlastní úsudek, to, co se tvrdilo, že mít nebudou.

Jde se připravit?
Co to znamená pro zaměstnávání? „Amodei (Dario Amodei z Anthropic, pozn. red.) veřejně odhaduje, že AI může během jednoho až pěti let odstranit padesát procent juniorních kancelářských profesí. Mnozí v oboru si myslí, že je to konzervativní odhad. Nejde o nahrazení jedné dovednosti. AI je obecná náhrada kognitivní práce. Zlepšuje se ve všem současně. Právo, finance, psaní, programování, medicínská analýza, zákaznický servis – všude už dnes dosahuje úrovně srovnatelné s profesionály a rychle se zlepšuje,“ varuje Shumer s tím, že všechny typy počítačové práce přestaly být ve střednědobém horizontu bezpečné.
Radí, aby se lidé na tuto budoucnost připravili. A sice – naučili se skutečně používat AI modely, které jim zjednoduší práci. Zároveň si vytvářeli finanční rezervu a hledali, kde mají silné stránky – ve vztazích, odpovědnosti a podobně. „Příštích dva až pět let bude dezorientující. Lidé, kteří z toho vyjdou nejlépe, jsou ti, kdo začnou jednat teď – ne ze strachu, ale ze zvědavosti a s urgencí,“ uzavřel Shumer.