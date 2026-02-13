Nový magazín právě vychází!

Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci

Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci

Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.

Nezaměstnanost ve vyspělém světě – včetně Česka – v posledním roce začala nenápadně růst. Je to pořád něco jako klid před velkou bouří. Ještě loni v rétorice o pokrocích umělé inteligence a technologií převažoval optimismus, protože se čekal boom v řadě odvětví, které budou exponenciálně vydělávat díky tomu, že AI seškrtá náklady a umožní levně škálovat, tedy zvětšovat byznys. To se projevilo v rekordním růstu cen akcií i kryptoměn, jimž technologický optimismus pomáhá.

Letos se „boom“ rétorika změnila. Nejprve začala praskat cenová bublina na technologických akciích a kryptu, protože masivní investice do AI – v řádech stamlionů dolarů – působí spíše hrozivě. A přidaly se pesimistické předpovědi o tom, co AI do byznysu vůbec přinese. Především v první, transformační vlně. Existuje reálná hrozba, že dopad na zaměstnanost bude masivní, a to ve chvíli, kdy státy na to nemají připravenu podpůrnou politiku. Plus se temný výhled přenáší na konkrétní byznysové sektory. A zaznívají konkrétní varovné hlasy. 

Do roka a do dne

Šéf AI v Microsoftu Mustafa Sulejman prohlásil tento týden pro Financial Times, že během dvou let mohou skončit mnohé kancelářské profese. „Duševní a kancelářská práce, při které sedíte u počítače – ať už jste právník, účetní, projektový manažer nebo markeťák – většina těchto úkolů bude během příštích 12 až 18 měsíců plně automatizována umělou inteligencí,“ uvedl s tím, že práci převezmou agenti. 

Tito AI agenti budou podle něj v příštích dvou až třech letech schopni sami koordinovat činnost v rámci pracovních postupů velkých institucí, zdokonalovat se a chovat se autonomně. „Vytvoření nového modelu bude jako vytvoření podcastu nebo napsání blogu. Bude možné navrhnout takovou AI, která bude vyhovovat požadavkům každé instituce, organizace i člověka na planetě,“ tvrdí jeden z tvůrců současného AI pokroku. 

Fyzická přítomnost lidí v kancelářích ztratí smysl

Elon Musk začátkem února v podcastu Dwarkesh také nastolil poměrně temné vize, rozhodně tedy pro většinu světa, co nesedí vedle něj na vrcholu technologické pyramidy. 

I on zopakoval, že většina kognitivních úloh, které dnes lidé vykonávají v kancelářích u počítače, bude plně automatizována. S nástupem AGI (obecné umělé inteligence), kterou on sám předpovídá už na konec letošního roku, ztratí fyzická přítomnost lidí v kancelářích pro většinu firem smysl. Pokud AI zvládne práci právníka, účetního nebo kodéra, nepotřebujete pro ně pronajímat patra v mrakodrapech.

Musk proto varuje před „apokalypsou komerčních realit“. Čeká, že ceny metrů kancelářských budov, i jejich hodnota, půjdou dolů. Protože je Musk jedním z největších influencerů světa, na tento výrok  zareagovaly prudkým poklesem akcie pronajímatelů jako CBRE či Jones Lang LaSalle.

Technologický podnikatel Matt Shumer, zakladatel start-upu OtherSide AI, rozčeřil debatu ještě víc, když napsal na sociální sítě široce sdílenou esej o budoucnosti. V ní říká, že obří změna už přišla, jenom ji lidé ještě nevidí. 

„Dne 5. února vydaly dvě velké AI laboratoře nové modely ve stejný den: GPT-5.3 Codex od OpenAI a Opus 4.6 od Anthropic (tvůrci Claude, jednoho z hlavních konkurentů ChatGPT). A něco „zaklaplo“. Ne jako rozsvícení světla. Spíš jako když si uvědomíte, že voda kolem vás stoupá – a už vám sahá k hrudi,“ uvedl v emotivně laděném textu. Nové modely AI už zvládají samy i složité úkoly, na které byl dříve potřeba programátor. „Řeknu AI, co chci, odejdu od počítače na čtyři hodiny a vrátím se k hotové práci. Dobře odvedené. Lépe, než bych ji udělal sám. Bez nutnosti oprav,“ líčí. A nové modely AI už podle něj mají i vlastní úsudek, to, co se tvrdilo, že mít nebudou. 

Jde se připravit?

Co to znamená pro zaměstnávání? „Amodei (Dario Amodei z Anthropic, pozn. red.) veřejně odhaduje, že AI může během jednoho až pěti let odstranit padesát procent juniorních kancelářských profesí. Mnozí v oboru si myslí, že je to konzervativní odhad. Nejde o nahrazení jedné dovednosti. AI je obecná náhrada kognitivní práce. Zlepšuje se ve všem současně. Právo, finance, psaní, programování, medicínská analýza, zákaznický servis – všude už dnes dosahuje úrovně srovnatelné s profesionály a rychle se zlepšuje,“ varuje Shumer s tím, že všechny typy počítačové práce přestaly být ve střednědobém horizontu bezpečné. 

Radí, aby se lidé na tuto budoucnost připravili. A sice – naučili se skutečně používat AI modely, které jim zjednoduší práci. Zároveň si vytvářeli finanční rezervu a hledali, kde mají silné stránky – ve vztazích, odpovědnosti a podobně. „Příštích dva až pět let bude dezorientující. Lidé, kteří z toho vyjdou nejlépe, jsou ti, kdo začnou jednat teď – ne ze strachu, ale ze zvědavosti a s urgencí,“ uzavřel Shumer. 

