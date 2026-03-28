Ukrajině hrozí „finanční tragédie“. Peníze na obranu před Rusy mohou brzy dojít

Ukrajině hrozí, že jí do dvou měsíců dojdou peníze na financování obrany před ruskou vojenskou agresí. V současnosti má Kyjev peníze na krytí nákladů pouze do června, plyne podle agentury Bloomberg z odhadů domácích i zahraničních činitelů, kteří si kvůli citlivosti informací nepřáli být jmenováni.

Finanční situaci Ukrajiny komplikuje několik faktorů. Patří mezi ně zejména blokování půjčky od Evropské unie v hodnotě 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun) Maďarskem, neshody kolem nejnovějšího úvěrového programu Mezinárodního měnového fondu i problémy kolem nákupů amerických zbraní financovaných členskými státy NATO.

Guvernér ukrajinské centrální banky Andrij Pyšnyj agentuře Bloomberg sdělil, že pokud včas nedorazí potřebné finanční prostředky ze zahraničí, bude muset jeho instituce v krajním případě obnovit přímé půjčování peněz ministerstvu financí. Tyto peníze by se pak použily k hrazení platů vojáků a dalších nezbytných výdajů.

Problémy Ukrajiny ohledně financování obrany přicházejí v době, kdy ruský rozpočet těží z růstu cen ropy, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě. Ten koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt navíc odčerpává vojenské zdroje Spojených států i pozornost amerického prezidenta Donalda Trumpa, což odsouvá do pozadí diplomatické snahy o dosažení míru na Ukrajině, píše Bloomberg.

Spojené státy po Trumpově návratu do Bílého domu na začátku loňského roku prakticky ukončily přímou pomoc Kyjevu. Ponechaly tak platby za zbraně i finanční podporu Kyjeva na bedrech Evropy.

Evropská unie loni v prosinci schválila, že Ukrajině půjčí 90 miliard eur, Maďarsko však následně tuto půjčku zablokovalo. První peníze z půjčky měly dorazit na Ukrajinu v dubnu, maďarský premiér Viktor Orbán ale hodlá půjčku blokovat, dokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy ropovodem Družba. Osud půjčky zřejmě zůstane dál nejistý přinejmenším do parlamentních voleb v Maďarsku, které jsou plánovány na 12. dubna, píše Bloomberg. Předvolební průzkumy naznačují, že Orbánovu nacionalisticko-konzervativní stranu Fidesz by mohla porazit opoziční Tisza pod vedením Pétera Magyara.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek na síti Telegram v souvislosti se zablokovanou půjčkou od EU uvedl, že jeho země doufá v „alternativu, která by Ukrajině umožnila přístup k těmto finančním prostředkům“. Dodal, že jinak bude ukrajinská armáda čelit nedostatku financí. Varoval, že nedostatek financí by zasáhl rovněž výrobu dronů a nákupy systémů protivzdušné obrany.

Kyjev má teď navíc problémy s plněním podmínek čtyřletého úvěrového programu v objemu 8,1 miliardy dolarů (téměř 173 miliard korun), který Ukrajině v únoru schválil MMF. Ukrajinský parlament stále neschválil změny daňových zákonů, které jsou podmínkou pro uvolnění dalších peněz z programu. Ukrajina zatím z tohoto programu obdržela 1,5 miliardy dolarů.

Situaci Ukrajiny komplikuje i sílící neochota některých členských států přispívat na nákupy amerických zbraní pro Ukrajinu. Kyjev odhadl, že na tyto nákupy bude letos potřebovat 15 miliard dolarů, píše Bloomberg.

Ukrajina bude podle odhadů ukrajinských finančních úřadů letos potřebovat zahraniční pomoc v celkovém objemu 52 miliard dolarů. Předseda finančního výboru ukrajinského parlamentu Danylo Hetmancev minulý měsíc v rozhovoru s časopisem Forbes uvedl, že v případě pokračujících problémů s financováním by mohla Ukrajina již v dubnu čelit „finanční tragédii“.

Němci hledají nové příjmy do rozpočtu, protože začali výrazně stimulovat ekonomiku, a to vytváří výrazné rozpočtové schodky, na něž nebyli v minulosti zvyklí,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Navýšení DPH podle něj pochopitelně vede k prodražení zboží a služeb a vyvolává inflační tlaky.

Pro Česko dobře, špatně, i skoro nijak

Na Českou republiku by mělo dopady jdoucí oběma směry. „Češi jezdí do Německa třeba kvůli vyšší kvalitě potravin či kvůli tomu, že některé produkty a obchody nejsou v českém pohraničí dostupné. Takže nákupy pro nás by byly méně výhodné,“ hodnotí Křeček. Na druhou stranu ovšem může více Němců jezdit nakupovat do Čech, kam už ostatně v současnosti směřuje pro pohonné hmoty. „Takže to může pomoci českým obchodníkům v pohraničí získat novou klientelu,“ podotýká ekonom.

Negativně by to ovšem zasáhlo firmy, které dodávají do německého maloobchodu či německých výrobních řetězců, navázaných na konečnou domácí poptávku. Jako jsou auta, náhradní díly, spotřební zboží, nábytek či elektrotechnika. Tam by mohla oslabit jejich konkurenční pozice vůči zboží odjinud.

DPH by zdražilo zboží a služby

Zvýšení cen by na německé domácnosti dopadlo nerovnoměrně v závislosti na jejich příjmu respektive podílu z tohoto příjmu, který domácnost vynakládá na spotřebu, připomíná Tagesschau. Na procento lidí s nejvyššími příjmy, kteří 30 procent svých příjmů odkládají na spoření, by podle Alfonse Weichenriedera, profesora Goethovy Univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem, změna dopadla méně než na lidi s nižšími příjmy. „Zvýšení daně z přidané hodnoty postihuje lidi s menším příjmy výrazně tvrději než lidi s vysokým příjmem,“ podtrhuje také Fratzscher. Dodává, že nízkopříjmové rodiny musejí vydat skoro celý příjem na úhradu životních nákladů a jsou tak zvýšením cen postiženy obzvlášť silně.  

Hospodářskému růstu zvýšení DPH neškodí?

Na důsledcích zvýšení DPH na celkový hospodářský vývoj se ekonomové neshodnou. Zatímco experti respektovaného ifo-Institutu hovoří o tom, že zvýšení této daně znamená pro hospodářský růst menší újmu než zvýšení daně z příjmu fyzických a právnických osob, prezident DIW Fratzscher hovoří o tom, že když lidem zůstane méně peněz v kapse, budou méně nakupovat. Což by vedlo k nižšímu hospodářskému růstu a mělo by to negativní dopad na podnikatele.

Německo změnilo svou daň z přidané hodnoty k 1. lednu 2007, kdy ji zvýšilo z 16 na 19 procent. Podle analýzy německé centrální banky to mělo mírný regresivní vliv na hospodářství a brzdilo oživení poptávky a kupní síly na domácím trhu. Hlavně ale šla nahoru inflace. V polovině roku 2007 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,3 procenta, z čehož zhruba 1,4 procentního bodu šlo podle Bundesbank na konto vyšší DPH. Zvýšení inflace by podle ekonomů způsobilo podobný efekt jako v roce 2007. „Spotřebitelské ceny budou stoupat. Firmy zvýšení DPH nebudou polykat, budou ho předávat dál,“ říká profesor Weichenrieder.

Načasování uprostřed války v Iránu?

Němečtí odborníci poukazují také na to, že německé hospodářství je v současnosti negativně ovlivňováno válkou v Perském zálivu. Nejde jen o vliv na náladu spotřebitelů, ale také o inflační tlaky, které přicházejí ze strany zdražování energií.   

Moskva od 1. dubna znovu zavede zákaz vývozu benzinu, který má trvat do konce července. Opatření má zabránit růstu cen pohonných hmot na domácím trhu a zajistit dostatek paliv v době napjaté situace na globálních energetických trzích.

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Zákaz bude podle zdrojů agentury TASS platit do konce července. Rozhodnutí padlo po schůzce vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.

Novak již dříve uvedl, že vláda musí okamžitě podniknout kroky k zabránění růstu cen na čerpacích stanicích a k zajištění stability domácího trhu s pohonnými hmotami. Podle ruských médií se v některých regionech v posledních týdnech objevily problémy s dodávkami a tlak na růst cen.

Rusko podobné opatření nepřijímá poprvé. Vývoz benzinu omezilo už v roce 2023 a k restrikcím se vracelo i v roce 2024, kdy reagovalo na sezónní růst poptávky a výpadky v rafinérském sektoru. Na začátku letošního roku vláda zákaz částečně uvolnila, zejména pro velké producenty, zatímco menší obchodníci čelili omezením déle. Nové rozhodnutí tak představuje návrat k přísnějšímu režimu.

Důvodem jsou vedle domácí poptávky i technické a bezpečnostní faktory. Ruské rafinerie se v uplynulém roce opakovaně staly terčem útoků dronů, což vedlo k dočasným výpadkům produkce. To spolu se sezónním nárůstem spotřeby na jaře a v létě zvyšuje tlak na dostupnost paliv na domácím trhu.

Opatření může mít dopad i na zahraniční trhy, především v regionech, kam Rusko tradičně vyváží ropné produkty, jako jsou části Afriky, Blízkého východu nebo postsovětské země. Celkový vliv na evropský trh by však měl být omezený, protože dovoz ruských ropných produktů do Evropské unie po zavedení sankcí výrazně klesl.

Rusko patří mezi významné exportéry ropných produktů a podle dostupných údajů v posledních letech vyváželo několik milionů tun benzinu ročně. Omezení exportu tak může přispět k utažení nabídky na některých trzích a nepřímo ovlivnit ceny pohonných hmot.

Zatím není jasné, zda vláda opatření ještě upraví podle vývoje situace na trhu. V minulosti Moskva zákaz opakovaně měnila nebo částečně rušila v závislosti na domácích zásobách a cenách.

