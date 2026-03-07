Z naděje hrozba. Ruské elity začínají mít z Trumpa obavy
Když se Donald Trump loni vrátil do Bílého domu, část ruských zastánců tvrdé linie to přijala s opatrným optimismem. Doufali, že jeho nepředvídatelný a transakční styl politiky by mohl Moskvě pomoci v otázce války na Ukrajině. Po americkém útoku na Írán se však nálada v některých ruských kruzích výrazně změnila, napsala agentura Reuters.
Trump je nyní podle části ruských nacionalistů a válečných komentátorů stále více vnímán jako potenciální hrozba pro Rusko. Zpochybňují také představu, že by mohl být pragmatickým lídrem ochotným jednat s Moskvou v duchu reálpolitiky.
Někteří ruští „jestřábi“ dokonce vyzývají Kreml, aby opustil mírová jednání s Ukrajinou, která zprostředkovávají Spojené státy, a místo toho zesílil vojenské úsilí. Tvrdí, že předchozí americko-íránská jednání o jaderném programu byla pouze trikem, který měl Írán ukolébat před následným útokem.
„Bezcharakterní Spojené státy jsou hrozbou pro celý svět,“ uvedl nacionalistický podnikatel Konstantin Malofejev, který je ženatý s vysoce postavenou představitelkou Kremlu. Podle něj Washington neusiluje jen o oslabení Evropy, ale také Ruska.
Válka na Blízkém východě se dál vyostřuje. Spojené státy a Izrael pokračovaly už sedmý den v útocích na Írán, který obviňují ze snahy získat jadernou zbraň. Americký prezident Donald Trump mezitím prohlásil, že jediným přijatelným výsledkem konfliktu je bezpodmínečná kapitulace Teheránu.
Trump tlačí Írán ke kapitulaci, boje se šíří do Libanonu
Politika
Válka na Blízkém východě se dál vyostřuje. Spojené státy a Izrael pokračovaly už sedmý den v útocích na Írán, který obviňují ze snahy získat jadernou zbraň. Americký prezident Donald Trump mezitím prohlásil, že jediným přijatelným výsledkem konfliktu je bezpodmínečná kapitulace Teheránu.
„Atentát neměl přežít“
Tvrdá slova zaznívají i od vlivných prokremelských komentátorů. Válečný bloger Boris Rožin, známý pod přezdívkou „plukovník Cassad“, označil Trumpa za „monstrum, které beztrestnost dohání k šílenství“. Podle něj je spoléhat se na dohody s americkým prezidentem buď naivní, nebo přímo zrádné.
Ještě ostřejší byl akademik Andrej Sidorov, který ve státní televizi Trumpa označil za nebezpečného člověka a prohlásil, že lituje, že americký prezident přežil atentát v červenci 2024.
Podle Sidorova nyní Rusko čelí obtížné situaci. „Buďme upřímní – Rusko zabředlo na Ukrajině,“ řekl. Zároveň upozornil, že Spojené státy vystupují v jednáních o Ukrajině paradoxně jako prostředník.
Oficiální postoj Kremlu je však zatím zdrženlivější. Moskva americké útoky na Írán označila za „nevyprovokovanou agresi“, ale vyhýbá se přímé osobní kritice Trumpa. Nadále také deklaruje zájem pokračovat v mírových jednáních o Ukrajině.
Podle analytiků se Rusko snaží balancovat mezi dvěma cíli: zachovat si funkční vztahy s Trumpem a zároveň kritizovat kroky Washingtonu, které považuje za nepřijatelné.
Někteří ruští komentátoři přesto v konfliktu na Blízkém východě vidí i možné výhody pro Moskvu. Poradce ruského prezidenta Kirill Dmitrijev upozornil, že rostoucí ceny ropy by mohly pomoci ruskému státnímu rozpočtu. Vyšší ceny by zároveň mohly snížit slevy, které Rusko poskytuje odběratelům své ropy v Číně nebo Indii.
Další analytici spekulují, že pokud by se konflikt na Blízkém východě protáhl, mohly by Spojené státy omezit dodávky zbraní Ukrajině. Část americké vojenské pomoci by se podle nich mohla přesunout do regionu Perského zálivu.
Raketové a dronové útoky Íránu na státy Perského zálivu začínají dopadat na finanční trhy i podnikatelské prostředí v regionu. Ve Spojených arabských emirátech se navíc objevuje kritika Spojených států, které podle některých podnikatelů zatáhly region do konfliktu. Uvedla to agentura Bloomberg.
Bohatí spojenci USA v Perském zálivu se bouří: Washington nás zatáhl do války
Politika
Raketové a dronové útoky Íránu na státy Perského zálivu začínají dopadat na finanční trhy i podnikatelské prostředí v regionu. Ve Spojených arabských emirátech se navíc objevuje kritika Spojených států, které podle některých podnikatelů zatáhly region do konfliktu. Uvedla to agentura Bloomberg.
Ostrá rétorika ruských jestřábů však podle Reuters odráží i hlubší obavy v ruských politických a bezpečnostních kruzích. Sledují totiž, jak Spojené státy postupně oslabují některé spojence Moskvy.
Zastánci tvrdé linie poukazují například na svržení syrského prezidenta Bašára Asada v prosinci 2024, zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými jednotkami nebo smrt íránského duchovního vůdce Alího Chameneího při americko-izraelském útoku.
Obavy v Moskvě vyvolává také budoucnost dalších partnerů Ruska, například Kuby, která je podle některých komentátorů rovněž v hledáčku Washingtonu.
Někteří ruští ideologové tak začínají Trumpa vnímat zcela jinak než dříve. Ultrakonzervativní myslitel Alexandr Dugin, který ho dříve považoval za velkou naději pro Rusko, nyní varuje před jeho politikou.
„Pokud Írán vydrží, může se všechno obrátit. Pokud se zhroutí, jsme na řadě my,“ řekl Dugin svým stoupencům. Podle něj se Trump od původní ideologie hnutí MAGA vzdálil a přiblížil se americkým neokonzervativcům.
„Je lepší nemít s dnešním Trumpem nic společného,“ dodal.