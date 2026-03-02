Evropa hrozí úderem na Írán. Francie a Británie zvažují vojenskou akci, Němci vycouvali
Francie a Británie by mohly udeřit na Írán. Původně se mluvilo i o Německu, to však nakonec vojenské akce proti Íránu nepodnikne. Ve společném prohlášení země tvrdí, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům Íránu, by mohly spustit obrannou akci na zničení íránské schopnosti vypouštět rakety a drony u jejich zdroje.
Představitelé Francie, Británie a Německa vyjádřili znepokojení nad tím, co označili za „nepřiměřené raketové útoky naslepo zahájené Íránem proti zemím v regionu“. Ve společném prohlášení zdůraznili, že chtějí chránit své zájmy i zájmy svých spojenců na Blízkém východě. Mezi zvažovanými kroky zmínili „nezbytné a přiměřené obranné aktivity“ směřující ke zničení schopnosti Íránu vypouštět rakety a drony přímo u jejich zdroje. O případných dalších postupech chtějí jednat se Spojenými státy a dalšími partnery.
Němci se akce nezúčastní
Německo se však podle ministra zahraničí Johanna Wadephula na přímých vojenských útocích proti Íránu podílet nebude. V rozhovoru pro stanici Deutschlandfunk uvedl, že německá armáda by zasáhla pouze v případě napadení. Už v neděli večer přitom upozornil, že konflikt s Íránem může trvat déle než jen několik dní.
„Spolková vláda nemá v úmyslu se podílet,“ řekl Wadephul k americko-izraelskému útoku na Írán. Pokud se ale stanou vojáci Bundeswehru cílem íránských útoků, „budou se defenzivně bránit“, dodal. Zdůraznil, že na rozdíl od Británie nemá Německo základny na Blízkém východě. Němečtí vojáci jsou v současnosti na základnách v Jordánsku a Iráku.
Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Informovaly o tom agentury. Americký prezident Donald Trump v neděli vyjádřil souhlas s možným jednáním s těmi íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dnů.
Francie, Británie a Německo v sobotu zdůraznily, že se neúčastní úderů proti Íránu, které zahájily Spojené státy a Izrael. Londýn nicméně následně informoval, že britský letoun se podílel na zničení íránského dronu vypuštěného směrem na Katar. Íránské údery navíc zasáhly i jednu francouzskou základnu v regionu.
Prezident Emmanuel Macron na dnešním zasedání francouzské bezpečnostní rady vyzval k navýšení francouzské obranné přítomnosti na Blízkém východě. Poukázal, že s některými zeměmi v regionu má Francie obranné dohody, píše AFP.
Írán zaútočil na další země v regionu, například na Katar, Spojené arabské emiráty či Bahrajn. Je to součástí jeho odvety za americké a izraelské údery na jeho území. Útoky zabily ve zmíněných státech několik lidí a komplikují leteckou a námořní dopravu v oblasti.