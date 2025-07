Německo chce nové stíhačky a transportéry. Nákupy schválí letos

Německo chce ještě do konce roku získat souhlas parlamentu na více než šest desítek vojenských zakázek včetně nákupu 20 stíhaček Eurofighter, 5000 transportérů Boxer a 3500 transportérů Patria. Informovala o tom agentura Bloomberg, která se odvolává na své informované zdroje.

Po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zahájila německá vláda nyní již bývalého sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze rozsáhlý program modernizace a vyzbrojení armády, což financuje ze zvláštního fondu. Ve zbrojení pokračuje i Scholzův konzervativní nástupce Friedrich Merz. Jeho vláda před týdnem schválila návrh zákona, který má pomoci armádě usnadnit a zrychlit nákup výzbroje a výstroje či výstavbu vojenských objektů.

Spolkový ministr obrany Boris Pistorius dle informací Bloombergu seznámil v důvěrné debatě poslance s vládním cílem, který chce z bundeswehru, německých ozbrojených sil, učinit nejsilnější konvenční armádu v Evropě.

Německo podle plánu do roku 2029 postupně zvýší výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu, už letos by měly dosáhnout 2,4 procenta HDP. Na konci června se členské země Severoatlantické aliance dohodly, že zvýší výdaje na obranu. A to tak, že 3,5 procenta HDP bude určeno na armádu a 1,5 procenta na širší výdaje spojené s bezpečností, například na infrastrukturu, kybernetickou bezpečnost či budování zdravotnických zařízení.