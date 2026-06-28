Telefony až o 6000 korun dražší? Nedostatek čipů může zasáhnout i Apple
Boom umělé inteligence může letos zdražit počítače, notebooky i mobilní telefony. Výrobci čipů přesouvají kapacity k výnosnějším AI technologiím a běžných komponent začíná být méně. Podle analytiků mohou nové iPhony zdražit o tisíce korun.
Ceny počítačových pamětí, čipů, notebookových komponent i mobilních telefonů mohou letos vzrůst až o desítky procent. Důvodem je nedostatek některých součástek, který souvisí s masivním přesunem výrobních kapacit směrem k technologiím pro umělou inteligenci. Vyplývá to z vyjádření distributorů a analytiků.
Technologické firmy v posledních měsících výrazně zvyšují investice do AI infrastruktury. Výrobci čipů tomu přizpůsobují priority a část kapacit směřují k výnosnějším technologiím pro datová centra. Podle distribuční společnosti EET Group zatím nejde o dramatické omezování výroby běžných komponent, trend je ale stále viditelnější.
„Ještě před několika lety firmy řešily především cenu a rychlost dodání. Dnes se situace mění a stále důležitější je stabilita dodavatelského řetězce a schopnost zajistit dlouhodobou dostupnost hardwaru,“ uvedl generální ředitel EET Group pro ČR a Slovensko Jan Bartoš.
Akcie se v minulém týdnu znovu dostaly pod tlak. Investory nejprve znervóznila kombinace silnějších dat z americké ekonomiky, obav z inflace a nejistoty kolem úrokových sazeb. Náladu pak ale zlepšil výhled čipařské společnosti Micron Technology, který trhům připomněl, že boom kolem umělé inteligence ještě nekončí.
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Trhy
Akcie se v minulém týdnu znovu dostaly pod tlak. Investory nejprve znervóznila kombinace silnějších dat z americké ekonomiky, obav z inflace a nejistoty kolem úrokových sazeb. Náladu pak ale zlepšil výhled čipařské společnosti Micron Technology, který trhům připomněl, že boom kolem umělé inteligence ještě nekončí.
Nový přístup ke skladování
Mění se i přístup firem ke skladování. Model minimálních zásob a takzvaného just-in-time zásobování, který byl v IT sektoru dlouho standardem, začíná ustupovat důrazu na větší odolnost dodavatelských řetězců. V některých evropských zemích už firmy preventivně navyšují skladové zásoby hardwaru a klíčových komponent. Nejrychleji podle interních dat reagují skandinávské státy, zatímco firmy ve střední Evropě zůstávají opatrnější.
Nejistota kolem cen a dostupnosti hardwaru mění také chování firemních zákazníků. Místo plošné obměny zařízení podniky častěji prodlužují životnost stávající techniky. Roste tak zájem o rozšíření operační paměti, výměny baterií, opravy notebooků nebo komplexní správu životního cyklu zařízení. Údržba a modernizace vybavení se podle distributorů znovu stává strategickou součástí firemního IT.
Zdraží iPhony?
Zdražování se může dotknout i Applu. Podle tržního analytika eToro Jakuba Rochlitze je zvýšení cen nových MacBooků, iPhonů a iPadů kvůli nedostatku paměťových čipů nevyhnutelné.
„Provozovatelé datacenter pro umělou inteligenci, jako Microsoft, Google, Meta nebo Amazon, skupují paměťové čipy v takovém objemu, že na výrobce telefonů a počítačů jich zbývá stále méně,“ uvedl Rochlitz. Nové telefony by podle něj v pesimistické variantě mohly zdražit o 5000 až 6000 korun, MacBooky zhruba o 10 tisíc korun.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Podle ředitele České asociace umělé inteligence Lukáše Benzla AI stále výrazněji ovlivňuje celý hardwarový ekosystém. Výrobní kapacity polovodičového průmyslu jsou omezené a výrobci podle něj logicky přesouvají zdroje tam, kde je nejvyšší poptávka i přidaná hodnota, tedy do AI akcelerátorů a specializovaných čipů pro datová centra.
To se podle Benzla může promítat do cen i dostupnosti běžných komponent. Pro firmy je to další signál, že IT infrastrukturu nelze plánovat jen podle aktuální ceny. Stále důležitější bude dlouhodobé plánování obnovy technologií, diverzifikace dodavatelů a větší odolnost dodavatelských řetězců.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.