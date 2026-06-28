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newstream.cz Money Telefony až o 6000 korun dražší? Nedostatek čipů může zasáhnout i Apple

Telefony až o 6000 korun dražší? Nedostatek čipů může zasáhnout i Apple

Telefony až o 6000 korun dražší? Nedostatek čipů může zasáhnout i Apple
ČTK
nst
nst

Boom umělé inteligence může letos zdražit počítače, notebooky i mobilní telefony. Výrobci čipů přesouvají kapacity k výnosnějším AI technologiím a běžných komponent začíná být méně. Podle analytiků mohou nové iPhony zdražit o tisíce korun.

Ceny počítačových pamětí, čipů, notebookových komponent i mobilních telefonů mohou letos vzrůst až o desítky procent. Důvodem je nedostatek některých součástek, který souvisí s masivním přesunem výrobních kapacit směrem k technologiím pro umělou inteligenci. Vyplývá to z vyjádření distributorů a analytiků.

Technologické firmy v posledních měsících výrazně zvyšují investice do AI infrastruktury. Výrobci čipů tomu přizpůsobují priority a část kapacit směřují k výnosnějším technologiím pro datová centra. Podle distribuční společnosti EET Group zatím nejde o dramatické omezování výroby běžných komponent, trend je ale stále viditelnější.

„Ještě před několika lety firmy řešily především cenu a rychlost dodání. Dnes se situace mění a stále důležitější je stabilita dodavatelského řetězce a schopnost zajistit dlouhodobou dostupnost hardwaru,“ uvedl generální ředitel EET Group pro ČR a Slovensko Jan Bartoš.

Týden tradera: Trhy znovu zachránila AI. Otázka je, na jak dlouho

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Akcie se v minulém týdnu znovu dostaly pod tlak. Investory nejprve znervóznila kombinace silnějších dat z americké ekonomiky, obav z inflace a nejistoty kolem úrokových sazeb. Náladu pak ale zlepšil výhled čipařské společnosti Micron Technology, který trhům připomněl, že boom kolem umělé inteligence ještě nekončí.

Kryštof Míšek

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Nový přístup ke skladování

Mění se i přístup firem ke skladování. Model minimálních zásob a takzvaného just-in-time zásobování, který byl v IT sektoru dlouho standardem, začíná ustupovat důrazu na větší odolnost dodavatelských řetězců. V některých evropských zemích už firmy preventivně navyšují skladové zásoby hardwaru a klíčových komponent. Nejrychleji podle interních dat reagují skandinávské státy, zatímco firmy ve střední Evropě zůstávají opatrnější.

Nejistota kolem cen a dostupnosti hardwaru mění také chování firemních zákazníků. Místo plošné obměny zařízení podniky častěji prodlužují životnost stávající techniky. Roste tak zájem o rozšíření operační paměti, výměny baterií, opravy notebooků nebo komplexní správu životního cyklu zařízení. Údržba a modernizace vybavení se podle distributorů znovu stává strategickou součástí firemního IT.

Zdraží iPhony?

Zdražování se může dotknout i Applu. Podle tržního analytika eToro Jakuba Rochlitze je zvýšení cen nových MacBooků, iPhonů a iPadů kvůli nedostatku paměťových čipů nevyhnutelné.

„Provozovatelé datacenter pro umělou inteligenci, jako Microsoft, Google, Meta nebo Amazon, skupují paměťové čipy v takovém objemu, že na výrobce telefonů a počítačů jich zbývá stále méně,“ uvedl Rochlitz. Nové telefony by podle něj v pesimistické variantě mohly zdražit o 5000 až 6000 korun, MacBooky zhruba o 10 tisíc korun.

Podle ředitele České asociace umělé inteligence Lukáše Benzla AI stále výrazněji ovlivňuje celý hardwarový ekosystém. Výrobní kapacity polovodičového průmyslu jsou omezené a výrobci podle něj logicky přesouvají zdroje tam, kde je nejvyšší poptávka i přidaná hodnota, tedy do AI akcelerátorů a specializovaných čipů pro datová centra.

To se podle Benzla může promítat do cen i dostupnosti běžných komponent. Pro firmy je to další signál, že IT infrastrukturu nelze plánovat jen podle aktuální ceny. Stále důležitější bude dlouhodobé plánování obnovy technologií, diverzifikace dodavatelů a větší odolnost dodavatelských řetězců.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Češi utíkají před vedrem. Vedle moře roste zájem o sever Evropy

Alesund
iStock
nst
nst

Češi dál míří hlavně za mořem do jižní Evropy, stále víc jich ale hledá únik před vedrem. Roste zájem o Kodaň, Oslo, Island, Skotsko nebo Azory, zatímco letenky zdražily až o pětinu a cesty do USA ztrácejí na popularitě.

Češi při plánování letních dovolených dál nejčastěji volí jižní Evropu. Roste ale i zájem o destinace s mírnějším klimatem, kam lidé vyrážejí za nižšími teplotami, přírodou a aktivnější dovolenou. Prodejci letenek mluví o trendu označovaném jako „coolcation“, tedy cestování do chladnějších míst v době letních veder.

Zájem roste například o Kodaň, Oslo, Island nebo Skotsko. Podle Lukáše Kubáta ze Student Agency se ve srovnání s loňským létem zvýšily prodeje letenek do Kodaně o 75 procent, do Osla o 64 procent a na Island o 53 procent.

„Tento vývoj odpovídá celoevropskému trendu označovanému jako coolcation, kdy cestovatelé během letních měsíců stále častěji vyhledávají destinace s mírnějším klimatem a snaží se vyhnout extrémním vedrům,“ uvedl Kubát.

Podobný posun sleduje také portál Letuška.cz. Podle Josefa Trejbala roste zájem o severní Evropu a Pobaltí, například o Island, Švédsko, Lotyšsko nebo Gdaňsk.

Dovolená na Jadranu

Češi chtějí levně k moři. Chorvatsko už jim přestává vycházet

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Levné last minute zájezdy se ještě najít dají, ale výběr se rychle zužuje. Kdo chce konkrétní hotel, dobré služby a přesný termín, musí počítat s vyšší cenou. Část lidí proto znovu volí dovolenou v Česku.

Lukáš Kovanda

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Výrazný nárůst poptávky po mírnějším klimatu registruje i cestovatelský portál Zaleťsi.cz. „Největším překvapením letošní sezony jsou právě Skotsko a Azory, po nichž vzrostla poptávka až o 50 procent. Roste zájem také o Madeiru a nově i Porto Santo,“ uvedl Miroslav Polach. Lidé podle něj častěji hledají kombinaci dobré ceny letenky, přírody, menších davů a možnosti aktivnější dovolené.

Důraz na bezpečnost

Poptávka po cestování zůstává vysoká i přes geopolitickou nejistotu. Podle Trejbala lidé kladou větší důraz na bezpečnost a stabilitu cílové země. Neznamená to ale, že by přestávali cestovat. Spíše mění destinace a častěji volí například Albánii nebo Černou Horu.

Hlavním tahounem letní sezony ale zůstává jižní Evropa. Podle mluvčí Kiwi.com Daniely Chovancové vzrostl počet rezervací českých zákazníků meziročně o čtvrtinu a počet cestujících o pětinu. Nejoblíbenějšími zeměmi jsou Itálie a Španělsko, za nimi následují Řecko, Francie, Británie, Portugalsko, Albánie, Chorvatsko a Bulharsko.

Mezi nejžádanější města patří Málaga, Řím, Barcelona, Tirana, Londýn, Vídeň, Paříž, Palma de Mallorca, Alicante, Milán, Katánie a Atény. „Tirana se letos probojovala mezi nejoblíbenější cíle a pomalu se stává symbolem nastupujících dostupných destinací,“ uvedla Chovancová. Větší zájem je letos také o Bari či Maltu, Student Agency eviduje nárůst prodeje letenek do Splitu.

Dovolená u moře

Za týden u moře 69 tisíc. Češi nejvíc kupují Řecko, Turecko a Egypt

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Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.

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Naopak slábne zájem o Spojené státy. Podle Polacha klesla poptávka po cestách do USA meziročně přibližně o 30 procent, pokles zájmu o New York zaznamenala i Student Agency. Méně lidí míří také do některých destinací na Blízkém východě kvůli konfliktu v regionu.

Mění se i způsob cestování. Podle Kubáta Češi místo jedné delší dovolené během roku častěji vyrážejí na několik kratších pobytů. Kiwi.com uvádí, že medián délky letní cesty je letos šest dní, zatímco loni to bylo sedm. Nejčastěji cestují dvojice, přibývá ale i jednotlivců. Evropské metropole lákají hlavně páry a menší skupiny přátel, u přímořských destinací převažují rodiny.

Cestování zároveň zdražuje. Podle Polacha jsou letenky proti loňsku dražší o 10 až 20 procent a dostaly se na úroveň roku 2024. Důvodem jsou hlavně vyšší ceny paliva a také to, že loni byly letenky mimořádně levné kvůli konkurenčnímu boji nových aerolinek o pražské letiště. Podle Trejbala si lidé u evropských letů připlatí řádově stokoruny, u dálkových zpátečních letenek zhruba 2000 až 3000 korun.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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FOTOGALERIE: Dům bez chodby na minimálním prostoru. Architekt nechtěli pokácet ani třešeň

Dům od Stempel Tesař architekti
Česká cena za architekturu/Filip Šlapal, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V pražské proluce mezi vilami, bytovými domy a železnicí vznikl dům, který z minima vytěžil maximum. Bílý kvádr od Stempel Tesař architekti má jen 49 metrů čtverečních zastavěné plochy, ale uvnitř nabízí sto metrů bydlení, tři ložnice a žádnou klasickou chodbu.

Na první pohled je to nenápadný bílý kvádr vložený do úzké pražské proluky. Dům, který se nesnaží na sebe křičet barvou ani efektní formou. Přesto jde o jednu z nejzajímavějších tuzemských rodinných staveb poslední doby. Projekt nazvaný Minimální maximum od ateliéru Stempel Tesař architekti ukazuje, že i na extrémně omezeném pozemku může vzniknout plnohodnotné, promyšlené a výtvarně silné bydlení.

21 fotografií v galerii

Stavba vznikla v Praze mezi vilami, bytovými domy a železniční tratí. Parcela měla jen zhruba 240 metrů čtverečních, navíc ji limitovaly odstupy od sousedů i vzrostlá třešeň, kterou chtěli autoři zachovat. Právě omezení se ale stala hlavním motorem návrhu. Nešlo o to postavit co největší dům, ale vytěžit z minima maximum.

Autorem domu je architekt Jan Tesař, který ho navrhoval pro vlastní rodinu společně s Jánem Stempelem a týmem ateliéru Stempel Tesař architekti. V tom je projekt osobnější než běžná zakázka. Architekt zde nebyl jen projektantem, ale i budoucím obyvatelem. Musel tedy řešit nejen estetiku a konstrukci, ale i každodennost vlastního života.

„Pozemek formuloval, ambice motivovaly a odpovědnost kultivovala. Dům jsem dělal pro nás, ale zrcadlí moje ego — ego formované dvaceti pěti lety učení se od mistrů a stavění domů pro jiné,“ říká Jan Tesař.

Každý centimetr má svůj důvod

Výsledkem je dům, který pracuje s velmi přesnou prostorovou logikou. Zastavěná plocha je mimořádně malá, přesto se dovnitř vešly tři ložnice i přibližně sto metrů čtverečních obytného prostoru. Stavba se nerozpíná do šířky, ale skládá se do výšky. Jednotlivá podlaží se navzájem posouvají o půl patra, čímž vzniká vnitřní prostorová krajina bez klasické chodby.

Právě absence chodby je jedním z nejvýraznějších principů domu. V malém objemu by chodba zbytečně ukrajovala cenné metry. Tady se proto prostor nečlení standardně, ale mezi jednotlivými úrovněmi. Centrem domu je jídelna vysoká přes čtyři metry, která získává světlo ze tří světových stran. Na ni navazuje zapuštěný obývací pokoj s knihovnou, který působí jako klidnější, intimnější úkryt.

Jednou z 20 nominovaných realizací je rozšíření hřbitova v Hostivaři.

Kaple, hřbitov i nádraží. Tyhle stavby hýbou Českem

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Česká cena za architekturu má letošní nominace. Z 301 přihlášených staveb vybrala mezinárodní porota 25 projektů, které ukazují, co dnes hýbe českou architekturou: veřejný prostor, rekonstrukce, dřevostavby, dostupné bydlení i velké městské proměny.

Petra Nehasilová

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Bílý hliník zvenku, beton a ořech uvnitř

Z ulice je dům sjednocený do jednoho čistého objemu. Celý plášť, včetně brány a oplocení, pokrývá profilovaný bílý hliníkový plech. Stejný materiál, stejný profil a stejná barva proměňují složitou vnitřní skladbu v jasně čitelný bílý kvádr. 

Uvnitř se výraz mění. Nosné stěny z pohledového betonu nesou otisk bednění a přiznávají konstrukční podstatu stavby. Surovost betonu zjemňuje ořechové dřevo, které se objevuje na nábytku a detailech. Právě kontrast bílé kovové slupky, betonu a teplého dřeva dává domu napětí, ale zároveň obytnost.

Dům v Obloukové ulici v Žatci prošel kompletní rekonstrukcí.

Staré trámy a dlažby z kontejneru. Architekti z ruiny v Žatci udělali výčep s ubytováním

Reality

Architekti Jan a Barbora Horovi ze studia ORA osm let zachraňovali rodinný dům v Žatci. Z ruiny s děravou střechou, propadlými stropy a dřevomorkou vznikl polyfunkční dům s řemeslným výčepem, ubytováním a zázemím pro rodinu. Rekonstrukce za deset milionů korun stojí na starých trámech a recyklovaných dlažbách.

Petra Nehasilová

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Dům je navržený jako originál do posledního detailu. Autoři pracovali i s prototypem dveřní kliky. Nejde tedy jen o rodinné bydlení na složitém pozemku, ale o architektonický manifest: i malý dům může být velkým tématem, pokud se navrhne s dostatečnou disciplínou.

Projekt si všimla i odborná veřejnost. Minimální maximum bylo nominováno na Českou cenu za architekturu, která každoročně upozorňuje na nejkvalitnější realizace postavené v České republice. Už samotná nominace ukazuje, že nejde jen o efektní soukromý dům, ale o stavbu s širší architektonickou platností.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

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Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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