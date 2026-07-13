AI boom dál živí TSMC. Červnové tržby vyskočily téměř o 68 procent
Boom umělé inteligence dál žene TSMC k rekordům. Největší světový výrobce čipů zvýšil čtvrtletní tržby o 36 procent na 842 miliard korun a chystá další masivní investice. Poptávku přitom podle agentury Bloomberg nebude schopný plně pokrýt ještě několik let.
Největší smluvní výrobce čipů na světě dál těží z prudkého rozvoje umělé inteligence. Tchajwanská společnost TSMC zvýšila ve druhém čtvrtletí tržby meziročně o 36 procent na rekordních 1,27 bilionu tchajwanských dolarů, tedy přibližně 842 miliard korun.
Výsledek odpovídal vysokým očekáváním trhu a podle agentury Bloomberg potvrzuje, že celosvětová poptávka po hardwaru pro umělou inteligenci zůstává silná. Analytici oslovení společností LSEG očekávali tržby 1,264 bilionu tchajwanských dolarů. V přepočtu dosáhly příjmy firmy 39,6 miliardy amerických dolarů.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Červnové tržby vyskočily téměř o 68 procent
Mimořádně silný byl samotný červen. Tržby TSMC dosáhly 442,68 miliardy tchajwanských dolarů, meziročně vzrostly o 67,9 procenta a proti květnu se zvýšily o 6,2 procenta.
TSMC
Aktuální cena akcií v Tchaj-peji
TSMC vyrábí čipy pro největší světové technologické společnosti, včetně Nvidie a Applu. Podle agentury Bloomberg je firma považována za jeden z hlavních ukazatelů globálních investic do infrastruktury pro umělou inteligenci, protože produkuje většinu nejpokročilejších čipů používaných v datových centrech a chytrých telefonech.
Generální ředitel C. C. Wei už v červnu varoval, že společnost nebude schopna plně uspokojit poptávku amerických zákazníků ještě několik let. Situaci podle něj nezmění ani nové výrobní kapacity, které TSMC v příštích letech zprovozní ve Spojených státech.
Akcie SpaceX mají podle největšího optimisty na Wall Street potenciál vzrůst o více než 400 procent. Analytik Brian Gesuale ze společnosti Raymond James stanovil cílovou cenu na 800 dolarů, tedy zhruba 17 tisíc korun. Tržní hodnota firmy by se tím vyšplhala na 10,5 bilionu dolarů, v přepočtu více než 223 bilionů korun. Hlavním motorem růstu přitom nemají být rakety ani Starlink, ale umělá inteligence.
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Trhy
Akcie SpaceX mají podle největšího optimisty na Wall Street potenciál vzrůst o více než 400 procent. Analytik Brian Gesuale ze společnosti Raymond James stanovil cílovou cenu na 800 dolarů, tedy zhruba 17 tisíc korun. Tržní hodnota firmy by se tím vyšplhala na 10,5 bilionu dolarů, v přepočtu více než 223 bilionů korun. Hlavním motorem růstu přitom nemají být rakety ani Starlink, ale umělá inteligence.
Nedostatek čipů může trvat i po roce 2030
Silnou poptávku potvrzují také další výrobci. Jihokorejská společnost SK Hynix podle Bloombergu očekává, že nedostatek paměťových čipů může přetrvávat i po roce 2030.
Provozovatelé datových center masivně investují nejen do běžných pamětí, ale také do vysokorychlostních čipů HBM, které jsou nezbytné pro fungování systémů umělé inteligence.
Růst trhu ale doprovázejí i pochybnosti. Největší provozovatelé datových center, včetně společnosti Alphabet, každoročně investují do zařízení pro AI stovky miliard dolarů. Agentura Bloomberg upozorňuje, že stále větší část těchto výdajů je financována rostoucím zadlužením a zatím není jisté, zda obří investice přinesou odpovídající výnosy.
Noví milionáři ze SpaceX a AI firem mění pravidla luxusního byznysu. Bývalý datový vědec Chip po IPO SpaceX koupil meteority i hasičské auto, jiní investují do sportovních týmů nebo chytrých hodinek místo Rolexek, píše agentura Reuters. Trh osobního luxusu přitom loni klesl na 358 miliard eur, druhým rokem v řadě, hlavně kvůli slabé poptávce v Číně. Luxusní domy tak musí lákat kapitál, který dává přednost zážitkům před kabelkami.
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Enjoy
Noví milionáři ze SpaceX a AI firem mění pravidla luxusního byznysu. Bývalý datový vědec Chip po IPO SpaceX koupil meteority i hasičské auto, jiní investují do sportovních týmů nebo chytrých hodinek místo Rolexek, píše agentura Reuters. Trh osobního luxusu přitom loni klesl na 358 miliard eur, druhým rokem v řadě, hlavně kvůli slabé poptávce v Číně. Luxusní domy tak musí lákat kapitál, který dává přednost zážitkům před kabelkami.
TSMC chystá rekordní investice
TSMC plánuje letos vyčlenit na kapitálové výdaje téměř rekordních 56 miliard dolarů, tedy zhruba 1,19 bilionu korun. Peníze mají směřovat především do rozšiřování výrobních kapacit a vývoje nejpokročilejších výrobních technologií.
Podrobné hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí, výhled na celý rok a aktualizovaný plán investic firma zveřejní ve čtvrtek.
Akcie TSMC obchodované v Tchaj-peji před zveřejněním údajů posílily o jedno procento, zatímco širší trh zakončil obchodování beze změny. Od začátku roku titul zpevnil o 57 procent.
Tržní kapitalizace TSMC dosahuje přibližně 1,955 bilionu dolarů, tedy zhruba 41,7 bilionu korun. Firma je tak nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností v Asii.
Rekordní tržby potvrzují, že investiční horečka kolem umělé inteligence zatím nepolevuje. TSMC stojí v samotném centru tohoto trendu: nevyrábí vlastní známé spotřebitelské produkty, ale dodává nejpokročilejší čipy, bez kterých se neobejdou technologičtí giganti ani provozovatelé datových center.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.