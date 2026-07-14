Dovolená jako luxus? Téměř polovinu Čechů brzdí finance
Za zahraniční dovolenou plánují Češi letos utratit v průměru 21 tisíc korun na osobu, podobně jako loni. Pobyt v tuzemsku je vyjde přibližně na polovinu. Téměř polovina lidí přitom uvádí, že jim v cestě za hranice stojí finance, ukázal průzkum NMS pro ERGO Cestovní Pojišťovnu.
Zahraniční dovolená vyjde letos Čechy v průměru na 21 tisíc korun na osobu. Jejich rozpočet se tak oproti loňsku prakticky nezměnil. Za pobyt v tuzemsku plánují lidé zaplatit přibližně polovinu. Vyplývá to z průzkumu NMS pro ERGO Cestovní Pojišťovnu mezi tisícovkou respondentů.
Největší skupina cestovatelů, celkem 38 procent, počítá s výdaji od 15 do 30 tisíc korun. Oproti loňsku se její podíl zvýšil o tři procentní body.
Dalších 27 procent lidí plánuje za zahraniční dovolenou zaplatit mezi 10 a 15 tisíci korunami, což je meziročně o procentní bod více. Méně než deset tisíc korun by chtělo utratit 18 procent respondentů. Stejný podíl naopak počítá s částkou přesahující 30 tisíc korun.
Privat jet jsme si vyzkoušeli na trase z Prahy do Brna. Pro nejbohatší Čechy je ale podobný let jen začátkem dovolené za miliony.
Dovolená za deset milionů a sloni u bazénu. Vyzkoušeli jsme, jak cestují nejbohatší Češi
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Privat jet jsme si vyzkoušeli na trase z Prahy do Brna. Pro nejbohatší Čechy je ale podobný let jen začátkem dovolené za miliony.
Češi si připlácejí za pohodlí
Průměrná cena prodaného zájezdu se podle cestovních kanceláří Fischer a Exim Tours pohybuje kolem 25 tisíc korun na osobu. Konečnou částku zvyšují také doplňkové služby.
„Vidíme zvýšený zájem o doplňkové služby, jako je například transfer z letiště na hotel, salonek na letišti nebo let v byznys třídě,“ uvedl mluvčí cestovních kanceláří Jan Bezděk.
Dovolená v Česku vyjde zhruba na polovinu
Výrazně úspornější variantou zůstává pobyt v tuzemsku. Češi na něj plánují v průměru vydat kolem deseti tisíc korun na osobu. Téměř dvě třetiny lidí chtějí za dovolenou v Česku utratit maximálně deset tisíc korun. Více než čtvrtina si vyhradila rozpočet od 10 do 15 tisíc korun.
Pouze každý desátý respondent počítá s výdaji mezi 15 a 30 tisíci korunami. Více než 30 tisíc korun jsou ochotna za cestování po Česku zaplatit jen dvě procenta dotázaných.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Polovinu lidí brzdí finance
Pro téměř polovinu Čechů představují peníze důvod, proč letos nevyrazí do zahraničí. Alespoň jednu finanční překážku uvedlo 49 procent respondentů.
Nejčastěji je od cesty odrazují rostoucí výdaje domácností, které zmínilo 29 procent lidí. Čtvrtina poukázala na vyšší ceny zájezdů a služeb, 23 procent na inflaci a 17 procent na dražší pohonné hmoty.
Naopak 47 procent respondentů uvedlo, že současná ekonomická ani politická situace jejich dovolenkové plány nijak neovlivňuje.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.